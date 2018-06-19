Eurosatory 2018: новая электромагнитная боеголовка, предназначенная для нейтрализации систем активной защиты

Концепт электромагнитного боеприпаса от шведской оборонной компании Bofors Defence

Распространение систем активной защиты (APS) на бронированных транспортных средствах является одним из основных вызовов, с которыми сегодня сталкиваются армии на поле боя, причем эта технология эффективно нейтрализует угрозу многих старых противотанковых ракет.Теперь индустрия рассматривает, как армии могут снова одержать верх, используя технологии противотанковых ракет, включая системы, в которых используются боеголовки с электромагнитным импульсом (EMP), способные вывести из строя электронику транспортного средства и сделать системы активной защиты бесполезными.Одной из компаний, которая работает над такой концепцией, является немецкая TDW.В настоящее время компания TDW продолжает разработку электромагнитной боеголовки, предназначенной для радиоэлектронного подавления и ослабления танков противника, оснащенных системами активной защиты.Слабым местом систем активной защиты является их зависимость от сенсоров, предназначенных для обнаружения и поражения приближающихся ракет. При этом сами сенсоры восприимчивы к помехам и электромагнитному импульсу.Решение компании TDW — это ракета «все в одном», которая с помощью электромагнитного импульса сначала отключает сенсоры и электронику, а затем попадает в танк, уничтожая его обычной боеголовкой.Боеголовка EMP использует уникальную систему с антенной, источником ВЧ-радиоволн и конденсаторами. Она может быть интегрирована на ракеты разного размера.Основной особенностью боеголовки является взрывомагнитный генератор, который преобразует энергию взрывчатого вещества в мощный электромагнитный импульс.По словам представителя компании TDW, были разработаны прототипы системы и проведены испытания.Несмотря на значительный интерес к этой технологии, компания по-прежнему ищет начального клиента, который позволит полностью разработать боеголовку.«У нас есть прототипы, и мы сделали некоторые тесты... есть еще несколько шагов, которые нам нужно предпринять, прежде чем мы получим полностью готовую боеголовку EMP, — сказал представитель компании. — Дальнейшее развитие боеголовки зависит от клиента… На данный момент разработка финансируется компанией TDW... это может подтолкнуть развитие к определенному уровню, а затем окончательная разработка будет выполнена для конкретных клиентов».В то время как боеголовки компании TDW продаются по всему миру, особый интерес проявили европейские страны, обеспокоенные очевидным прогрессом систем активной защиты, которые устанавливаются на новые российские танки («Армата»).«Когда вы смотрите на возможности России, есть новая угроза от развития российских танков, и у нас здесь был большой интерес (Eurosatory 2018) со стороны европейских делегаций», — сказал представитель пресс-службы.