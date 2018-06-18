Выборг: «финский Нанкин». История одной резни

Сто лет назад завершилась массовая резня, устроенная финскими националистами в русском городе Выборге. 16 июня 1918 года была убита последняя жертва этой страшной этнической чистки, которая началась 29 апреля, после захвата города формированиями финских националистов.Предыстория этой трагедии такова: в 1809 году Финляндия, являющаяся до этого шведской провинцией, вошла в состав Российской империи (на основе унии и со статусом Великого княжества Финляндского, ВКФ). Княжество получило широкую внутреннюю и внешнюю автономию. Финляндия имела свой парламент — Финляндский сейм. В это законодательное собрание входили главы дворянских и рыцарских родов, лютеранские епископы и пресвитеры, представители городов и крестьян. В его компетенцию входило законодательство в области внутренних дел. Без согласия Сейма император не мог вводить или отменять законы и налоги.Финны были также освобождены от обязательной службы в армии. Под шведской властью статус финнов был невысок. Абсолютное их большинство — крестьяне и рыбаки, жители хуторов. Образованный класс, купечество, городские жители, дворяне были представлены шведами и немцами. Под властью Российской империи ситуация начала меняться. И уже к середине ХIХ столетия в некоторых городах княжества финские жители составили более половины населения.В качестве жеста доброй воли император Александр I выделил из собственно Российской империи территорию Выборга и окружающие его земли и присоединил их к Великому княжеству Финляндскому.С 20-х годов началось развитие финского самосознания и национальной культуры. Не без участия шведской прослойки, мечтающей о реваншизме. Стали формироваться националистические и сепаратистские настроения.Их апогеем стало участие финских добровольцев в боевых действиях Первой мировой войны на стороне кайзеровской Германии против России. В дальнейшем эти добровольцы, прозванные «финскими егерями», сыграли особо мрачную роль в этнических чистках, прокатившихся по территории бывшего княжества.После Февральской революции 1917 года, когда распущенная полиция перестала поддерживать порядок, стихийно почти на всей территории Финляндии стали возникать отряды отряды самообороны, как «белые» — буржуазно-националистические, именуемые «Охранным корпусом Финляндии» (шюцкор), так и «красные» — отряды финской Красной гвардии, интернациональные как по идеологии, так и по составу. Хотя в силу мононациональности страны в этих формированиях большинство также было финским.Русское население Финляндии, довольно немногочисленное и находящееся в крупных городах, оказалось расколотым. Причем основная масса русскоязычных жителей княжества принадлежала к состоятельным и образованным сословиям и в силу этого поначалу симпатизировала «белым», то есть шюцкору. Воинские части Российской императорской армии, которых было немало размещено на территории ВКФ, к тому моменту были разложены и деморализованы, причем если солдаты под воздействием большевистской пропаганды симпатизировали красным, то значительная часть офицеров, руководствуясь «классовым подходом», симпатизировала шюцкору, полагая, что они и вправду «белые», такие же, как и русские контрреволюционеры.Исходя из этого, они помогали финскому Охранному корпусу разоружить части русской армии и захватить оружейные арсеналы.Однако шюцкоровцы руководствовались не только и не столько классовым, сколько откровенно националистическим, шовинистическим подходом. Они провозглашали построение не просто независимой, но и «этнически чистой» Финляндии, границы которой желательно раздвинуть до Урала.Еще в апреле 1918 года финский сенат принял решение о высылке из страны всех русских подданных, и в течение весны–лета около 20 000 русских и русскоязычных (то есть практически все) оказались выдворены.В это время в финских СМИ можно было прочесть такие призывы: «Если мы любим свою страну, нам нужно учиться ненавидеть ее врагов… Поэтому во имя нашей чести и свободы пусть звучит наш девиз: «Ненависть и любовь! Смерть «рюсси» [финское презрительное наименование русских], будь они хоть красные, хоть белые!» Или: «Россия всегда была и навсегда останется врагом человечества и гуманного развития. Была ли когда-либо польза от существования русского народа для человечества? Нет!»Финский историк Каремаа утверждает, что это было связано с потребностью новых властей бывшего княжества во «внешнем враге»: «Во время Гражданской войны в Финляндии за разжигаемой русофобией, как представляется, стояло желание белых сделать русских козлами отпущения за все жестокости и тем самым обосновать собственные идеи… Жестокую правду о братоубийственной войне пытались замаскировать якобы идеологической борьбой в защиту западной культуры от русских, объявленных заклятыми врагами…»Так это или нет, но в Финляндии начались этнические чистки, которые носили наиболее свирепый характер в местах компактного проживания славянского населения. Возможно, его уничтожив, националисты надеялись закрепить свои «права» на спорные территории.Русских убивали вне зависимости от их политических симпатий и классовой принадлежности. Так, в Тампере, захваченном шюцкоровцами 6 апреля 1918 года, было убито около 200 русских мирных жителей.Но наиболее страшная трагедия произошла в Выборге, в наиболее «русском» городе ВКФ, который был занят боевиками «Охранного корпуса» и егерями 29 апреля 1918 года.Расправы над его жителями, а также над захваченными в плен красногвардейцами начались сразу же.Многие русские жители вышли встречать, как они полагали, своих освободителей от красных. Но они попали из огня, да в полымя.Войдя в Выборг, участники «Охранного корпуса» и егеря хватали всех русских, попавшихся им на улицах: офицеров, чиновников, гимназистов… Их повели к Фридрихгамским воротам, за которыми схваченных ждала смерть.Согласно информации, рассказанной бывшим смотрителем церкви Юхо Кочетовым, один живший в Выборге русский офицер в день взятия города «с букетом в руках и в униформе пошел приветствовать белогвардейцев, но был вместо этого расстрелян».Другой очевидец так описывал происходившее в Выборге: «…неподалёку от дома Пименовых были убиты два реалиста, выбежавшие в мундирчиках приветствовать «белых»; в городе убито 3 кадета; сдавшихся в плен красных «белые» оцепляли и гнали в крепостной ров; при этом захватывали и часть толпы, бывшей на улицах, и без разбора и разговоров приканчивали во рву и в других местах.… Перед расстрелом срывали с людей часы, кольца, отбирали кошельки, стаскивали сапоги, одежду и т.д.… Особенно охотились за русскими офицерами… родственники потом отыскивали их в кучах тел во рву: с них оказывалось снятым даже бельё».Свидетель трагедии Катонский рассказал следующее: «…«белые» бросились в город с криками «стреляй русских». Они вламывались в квартиры, хватали и убивали, отводили людей на валы и расстреливали… Расправлялись в основном с мужчинами, но были и дети».Отец Михаил Успенский, протоиерей Выборгского кафедрального собора, свидетельствовал: «Наряду со многими сотнями русских семейств в г. Выборге и мою семью постигло тяжёлое несчастье. Трое моих племянников, которых я воспитывал как своих детей (они были сироты): Григорий Александрович Михайлов 23 лет, Андрей Александрович Михайлов 20 лет и Пётр Александрович Михайлов 18 лет, погибли напрасными и невинными жертвами от руки белогвардейцев. В первый день вступления белой гвардии в Выборг они, взяв свои документы, пошли зарегистрироваться у белогвардейского начальства. Не зная за собой никакой вины, они смело и доверчиво шли, уверенные в благородстве и закономерности действий белой гвардии. И за своё доверие жестоко поплатились. Без всякой вины они были расстреляны белогвардейцами. Моя жена нашла их потом за Фридрихгамскими воротами в общей груде русских мучеников».Современный исследователь, швед Ларс Вестерлунд выпустил книгу-исследование, посвященную этой трагедии. Она называется «Мы ждали вас как освободителей, а вы принесли нам смерть…» В этом труде он собрал множество показаний и воспоминаний свидетелей и участников трагедии.«Самыми молодыми из убитых были 12-летний Сергей Богданов и 13-летний Александр Чубиков, которых расстреляли между валами. 14-летний сын рабочего Николай Гаврилов пропал. Возможно, это был тот самый мальчик, о котором рассказывал Импи Лемпинен: «Я опять попал в группу, где шепотом говорили по-русски, было много русских. Там был и мой знакомый 14-летний мальчик, говоривший по-русски, который родился в Выборге. К группе устремился один изверг с веткой лапника на шапке и прокричал: «Разве вы не знаете, всех русских убивают?» Тогда этот молодой мальчик обнажил грудь и прокричал: «Здесь есть один русский, стреляйте». Изверг достал оружие и выстрелил, погибший мальчик был отважным русским».Следует отметить, что в книге приводятся свидетельства не только очевидцев, но и непосредственных участников военных преступлений.Один из них, солдат Оскари Петениус, рассказывал: «Один из заключенных попытался сбежать, и его застрелили посреди дороги. Когда все заключенные прошли через первые ворота укреплений, им приказали встать в левой части крепостного рва так, чтобы образовался прямой угол. Когда пленные подошли туда, солдаты-охранники окружили их. Рассказчик слышал, как им отдали приказ стрелять, но не знал, кто приказал». Никакой возможности сбежать у заключенных не было. Их всех до единого расстреляли из винтовок, ручного оружия или [убили] при помощи гранат. Петениус тоже принимал участие в казни, произведя пять выстрелов из винтовки. Видевший все командир выборгского щюцкора, капитан Микко Турунен рассказывал: «…их расстреливали между рвами, где была уже часть расстрелянных, и часть как раз в эту минуту расстреливаемых русских, около нескольких сотен. Расстрел производило примерно сто финляндских солдат, среди которых были и офицеры. Согласно наблюдениям рассказчика, получилось так, что сначала стреляли перекрестным огнем из винтовок, затем палачи спустились вниз в ров и добили одного за другим оставшихся в живых пленных».Поверенный из города Вааса Ёста Бреклунд, который лично участвовал в расстреле, рассказывал о случившемся: «Пленных расставили во рву так, чтобы они образовали прямой угол. Охранявшим приказали выстроиться в цепочку перед пленными и стрелять. Первыми начали стрелять солдаты, находившиеся в начале процессии, затем все остальные, в том числе и рассказчик (…). Почти сразу, как только начали стрелять, большая часть заключенных упала на землю. Несмотря на это, стрельба продолжалась еще примерно пять минут. На валах были военные, егеря (…). Через некоторое время человек в немецкой егерской униформе приказал поднять винтовки, и огонь прекратился, после чего мужчины подошли ближе к убитым. Затем сначала двое, один из которых был в немецкой егерской форме, начали из револьвера стрелять в головы раненых, но еще живых людей. Постепенно к ним присоединились и другие».«…Зрелище было неописуемо ужасно. Тела расстрелянных лежали, как попало, кто в какой позе. Стены валов были с одной стороны окрашены запекшейся кровью. Между валами было невозможно двигаться, земля превратилась в кровавое месиво. О поиске не могло быть и речи. Никто не смог бы осмотреть такие груды тел».Основное количество жертв пришлось на первые три дня, хотя казни продолжались весь май и половину июня. Последний задокументированный факт расправы по этническому признаку состоялся 16 июня 2018 г. Точное число жертв этого геноцида неизвестно, но, по мнению исследователей, оно могло составлять от 3 до 5 тысяч человек.Надо отметить, что финские националисты не собирались ограничиваться Выборгом. Не знаю, насколько серьезно они рассчитывали дойти до Урала, но Карелия, Кольский полуостров, Петроград они захватить намеревались и старались, и на какое-то время им даже удалось захватить немалые территории, никогда не входившие в состав ВКФ.Молодая советская республика, отражая финскую агрессию, вела три оборонительные войнах в 1919-1922 гг.Примечательно, что это был один из немногих случаев, когда позиции русских красных и белых совпадали.Белогвардейское командование, используя свои связи с Антантой, предпринимало значительные усилия, чтобы остановить наступление финнов в Карелии и в нынешней Ленинградской области, считая, что этот враг страшнее красных.Белый контр-адмирал Пилкин в 1919 году писал, что, если финны займут Петроград, то «при известной их ненависти к русским, их характере мясников… они уничтожат, расстреляют и перережут все наше офицерство, правых и виноватых, интеллигенцию, молодежь, гимназистов, кадетов — всех, кого могут, как они это сделали, когда взяли у красных Выборг».То же самое говорил один из лидеров антибольшевистского петроградского подполья Таганцев: «Никто из нас не хотел похода финляндцев на Петроград. Мы помнили о расправе над русскими офицерами заодно с красными повстанцами».Я встречал на одном из исторических форумов сравнение Выборгской резни с трагедией Нанкина, китайского города, оказавшегося во власти японской солдатни, которая в 1937 году течение шести недель истребляла его население.Два этих страшных исторических события роднит еще и то, что они не получили надлежащей оценки мировой общественности. Напомним, что поверженная Япония не прошла процедуры, соответствующей той, что в Германии называлась денацификацией.Что же до Финляндии, то ее, подчас даже в современной российской историографии, пытаются представлять как невинную жертву тоталитарной «красной империи», покушавшейся на ее суверенитет и свободу. Достаточно вспомнить попытку установить в Санкт-Петербурге памятную доску Карлу Маннергейму, руководившему теми, кто убивал жителей Выборга и Тампере.В самой же Финляндии палачей Выборга считают героями национально-освободительной борьбы. Готовясь отмечать столетие независимости Финляндии в этом году, министерство финансов этой страны выпустило юбилейную монету, на которой изображена сцена расстрела шюцкором людей, возможно, выборжан.К чести финского народа, этот шаг руководства страны вызвал возмущение многих граждан страны и депутатов парламента. Министру финансов Петтери Орпо пришлось извиняться и обещать, что монета не будет пущена в оборот.Однако, несмотря на эту победу здравого смысла и нравственного начала, в Суоми есть немало и тех, кто старается навязать обществу оголтелую русофобию, в том числе и манипулируя историческими фактами.