Наше единство находится под угрозой. Нам нужно понять, что пора укреплять европейскую «мягкую» безопасность. Нам нужно бороться с гибридными угрозами.

В Латвии сделали заявление, которое, как отмечено в латвийских СМИ, «впервые ставит под сомнение стратегическое партнёрство с США в военной сфере». Заявление такого рода допустил президент прибалтийской республики Раймонд Вейонис. По его словам, «вся Европа начинает осознавать, что нельзя рассчитывать лишь на США в вопросе некоторых вызовов, среди которых и Россия».Вейонис отметил, что Европа обращает внимание на нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке. По его словам, неконтролируемые потоки мигрантов стали одной из серьёзных угроз для ЕС. Также, латвийский президент заявил, что для Европы угрожающе смотрится «растущая мощь Китая и демонстрирующая мускулы Россия».Вейонис:Вейонис дал понять, что тех сил, которые «по защите» Европы прикладывают США, «не вполне достаточно». А они точно усиленно борются за безопасность Европы, или всё же пытаются достичь исключительно собственных целей?Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе пора задуматься о собственных мерах по повышению уровня безопасности, и перестать рассчитывать в этом вопросе исключительно на Соединённые Штаты Америки. Также Германия отмечает, что пока не готова повысить отчисления из бюджета в структуры НАТО до 2% ВВП, так как это составит свыше 70 млрд долларов в год.