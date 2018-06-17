07:46 17 июня
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Латвийский президент сомневается, что США защитят Европу от России

В Латвии сделали заявление, которое, как отмечено в латвийских СМИ, «впервые ставит под сомнение стратегическое партнёрство с США в военной сфере». Заявление такого рода допустил президент прибалтийской республики Раймонд Вейонис. По его словам, «вся Европа начинает осознавать, что нельзя рассчитывать лишь на США в вопросе некоторых вызовов, среди которых и Россия».

Вейонис отметил, что Европа обращает внимание на нестабильность на Ближнем Востоке и в Африке. По его словам, неконтролируемые потоки мигрантов стали одной из серьёзных угроз для ЕС. Также, латвийский президент заявил, что для Европы угрожающе смотрится «растущая мощь Китая и демонстрирующая мускулы Россия».

Латвийский президент сомневается, что США защитят Европу от России



Вейонис:
Наше единство находится под угрозой. Нам нужно понять, что пора укреплять европейскую «мягкую» безопасность. Нам нужно бороться с гибридными угрозами.


Вейонис дал понять, что тех сил, которые «по защите» Европы прикладывают США, «не вполне достаточно». А они точно усиленно борются за безопасность Европы, или всё же пытаются достичь исключительно собственных целей?

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе пора задуматься о собственных мерах по повышению уровня безопасности, и перестать рассчитывать в этом вопросе исключительно на Соединённые Штаты Америки. Также Германия отмечает, что пока не готова повысить отчисления из бюджета в структуры НАТО до 2% ВВП, так как это составит свыше 70 млрд долларов в год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Vard Сегодня, 06:14
    В отличии от нас они ни чем не рискуют сокращая военные расходы...
    Vard
  2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:20
    Да включите вы мозги,прибалты,вы нам нужны?!!нет вас и бог с вами!?!
    Фил77
    1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:33
      Цитата: Фил77
      Да включите вы мозги,прибалты,вы нам нужны?!!нет вас и бог с вами!?!

      Да они никому не нужны. Все эти прибалтийские вопли для того что бы их не забыли!
      Reptiloid
  3. лысова (владимир) Сегодня, 06:29
    А если Меркель ляпнуть, что она пошутила ( своим заявлением ) ? Но та понятно, а этот куда кинется ?
    лысова
  4. sib.ataman Сегодня, 06:30
    Заёрзали бедолаги на стуле, а когда на него садились думали о последствиях? Роль туалетной бумажки для себя они не допускают, а в качестве кого они вообще нужны Западу?
    sib.ataman
  5. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 06:37
    Страна-прокладка пытается убедить спонсоров в значимости своего существования.
    olimpiada15
  6. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:38
    Всё ждут когда на них нападут laughing Смешные.
    Грибок
  7. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:46
    Ребята,сейчас смотрю фильм"Запасной игрок"с Вициным,ну не шедевр конечно,но ведь снимали Кино!!! am
    Фил77
  8. Хикаро (Олег) Сегодня, 06:53
    Давно замечено "полукровки ", коим сей презик и является, так как мама русская а папа латыш, всегда более яростно хотят доказать свою лояльность титульной нации! Сей представитель стыдиться своих русских кровей, вот и несет вздор, думаю что засчитают и примут за своего! Но увы! латыши в своей массе очень закрытая нация и в свое общество людей другой национальности не пускают, едко насмехаясь и презирая в душе! Даже латгальцев латыши считают людьми второго сорта, тк их язык отличается от латышского! Собственно латышский хуторской менталитет и ведет латышей к вырождению! Так как латыши не приемлют смешанные браки! В советское время только благодаря межнациональным бракам населения латвии росло быстрыми темпами! После независимости в латышском обществе стали культивироваться ценности латышского языка и доминирования латышей над другими нациями, негласно было введено неприятия браков между латышами и русскими! Что в конце концов и привело к разделению общества и началу вымирания латышской нации, что особенно усилилось в последние годы!
    Хикаро
  9. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 06:54
    У США только бизнес, какая защита.
    Dimon Grin
  10. Masya Masya (Марина) Сегодня, 07:08
    а, что? уже пора от нас защищаться??? what в схроны пора... wink
    Masya Masya
  11. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 07:17
    Да кому эти прибалты нужны ,кроме России и то только их (вернее наши порты )..Вот это нас интересует очень !
    DRA-75
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