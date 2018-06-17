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Павленский начинает борьбу с "елисейским режимом Макрона"?..

Настоящий удар по почитателям «творчества» Петра Павленского нанесла французская медицина. На неделе был поставлен и впоследствии подтверждён диагноз «пограничное расстройство личности». Таким образом, все «художественные» акции г-на Павленского в одночасье были признаны акциями спятившего человека.

Сам этот факт говорит о том, что «художник» для Запада остаётся «художником» в том случае, если он прибивает себя гвоздями к Красной площади и поджигает дверь главного здания ФСБ. Тогда «художнику» выражают восхищение европейские политики и правозащитники. Но как только «художник» решает поджечь дверь банка в Европе, с ним особенно не церемонятся – несколько ударов полицейскими дубинками, затем – участок, после – психиатрическая клиника.

И теперь сложно услышать слова защиты в адрес «художника» Павленского со стороны кого-либо из европейских политиков и правозащитников, которые до его «акции» во Франции объявляли этого г-на «идейным борцом с кремлёвским режимом».


Павленский начинает борьбу с "елисейским режимом Макрона"?..


Говорят, что это не двойные стандарты. А что же в таком случае? Почему европейскую общественность вдруг перестал волновать «мастер поступка» Павленский? Где все те крики «Свободу художнику!»?

Из заключения психиатра:
Мсье Павленский страдает от бредовых навязчивых идей, пограничное расстройство личности имеет нарциссические основания. У этих расстройств высокий уровень рецидива.


В конечном итоге, французские правоохранители (руководствуясь выводами медиков) решили, что место Павленского на данном этапе – в спецтюрьме с психиатрическим отделением.

Сам Павленский заявил, что для французских властей теперь удобно объявлять его «политическое искусство» действиями душевнобольного. Так что, теперь будет бороться с «елисейским режимом Макрона»?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Dart2027 Сегодня, 07:23
    Интересная статья по поводу таких "борцов"
    http://ttolk.ru/articles/oppozitsionnost__eto_psi
    hicheskaya_bolezn
    Американские психиатры давно включили активные протесты против власти в перечень девиантных проявлений. Низкую протестность в США (в отличие от Европы) они объясняют как раз тем, что оппозиционеров фиксируют ещё в детстве и начинают лечить в дурдоме. Всего же склонность к борьбе против власти имеют 3-5% людей.
    Dart2027
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:38
      дарту
      Не стоит так уж серьёзно относится к тому что пишут в европах, США или в РОССИИ всякие-разные либералы и демократы. Для них ответственности нет никакой, даже моральной. Их хозяин указывает о чём и как писать. И всё. Примеров множество, что в прошлом, что сегодня. Полезно в этом плане почитать МАРКА ТВЕНА.
      василий50
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:24
    Нет - кровавому тоталитарному рЫжиму Макрона!!!
    Нет - французской карательной психиатрии!
    Свободу гениальному художнику Павленскому!
    Куда смотрят российские либералы-правозащитники?
    Где обличительные ролики Навльного?
    Ведь это уму нерастяжимо как французские власти издеваются над свободолюбивым художником.
    Victor_B
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:45
      Цитата: Victor_B
      Куда смотрят российские либералы-правозащитники?

      Ждут,когда он свои яйца прибьет к дверям Елисейского дворца
      Александр романов
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