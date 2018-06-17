Павленский начинает борьбу с "елисейским режимом Макрона"?..

Мсье Павленский страдает от бредовых навязчивых идей, пограничное расстройство личности имеет нарциссические основания. У этих расстройств высокий уровень рецидива.

Настоящий удар по почитателям «творчества» Петра Павленского нанесла французская медицина. На неделе был поставлен и впоследствии подтверждён диагноз «пограничное расстройство личности». Таким образом, все «художественные» акции г-на Павленского в одночасье были признаны акциями спятившего человека.Сам этот факт говорит о том, что «художник» для Запада остаётся «художником» в том случае, если он прибивает себя гвоздями к Красной площади и поджигает дверь главного здания ФСБ. Тогда «художнику» выражают восхищение европейские политики и правозащитники. Но как только «художник» решает поджечь дверь банка в Европе, с ним особенно не церемонятся – несколько ударов полицейскими дубинками, затем – участок, после – психиатрическая клиника.И теперь сложно услышать слова защиты в адрес «художника» Павленского со стороны кого-либо из европейских политиков и правозащитников, которые до его «акции» во Франции объявляли этого г-на «идейным борцом с кремлёвским режимом».Говорят, что это не двойные стандарты. А что же в таком случае? Почему европейскую общественность вдруг перестал волновать «мастер поступка» Павленский? Где все те крики «Свободу художнику!»?Из заключения психиатра:В конечном итоге, французские правоохранители (руководствуясь выводами медиков) решили, что место Павленского на данном этапе – в спецтюрьме с психиатрическим отделением.Сам Павленский заявил, что для французских властей теперь удобно объявлять его «политическое искусство» действиями душевнобольного. Так что, теперь будет бороться с «елисейским режимом Макрона»?