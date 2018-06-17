Мини-дрон Black Hornet 3. Ветер знает, где его искать

Американские спецподразделения оснастят последней версией мини-беспилотника PD-100 Black Hornet 3. Это мини-дрон вертолётного типа, масса которого составляет всего около 35 г и который легко помещается в ладони.Новая модификация этого беспилотника позволяет применять его уже не только в индивидуальном формате. Black Hornet 3 способен передавать видеоизображение на несколько бронеавтомобилей при выполнении экипажами тех определённых боевых задач. «Картинка», которая снимается камерой беспилотника, передаётся, как заявлено, по защищённому каналу.В американском военном командовании заявили, что в ближайшее время будет закуплена партия этих мини-беспилотников. Цель: снижение риска для солдат в ходе боевых операций. Предварительный контракт – на 2,6 млн долларов. При этом об объёмах партии Black Hornet 3 пока не сообщается.Мини-БПЛА может переноситься на поясе военнослужащего. Функционал камеры беспилотника не ограничивается светлыми временем суток.Скорость дрона составляет до 22,5 км/ч. Заявлено, что Black Hornet 3 может летать и в плохую погоду, однако при этом порывы ветра не должны быть существенно выше его предельной скорости. Дальность действия мини-беспилотника – до 2 км от оператора. Предельное время осуществления полёта – 25 минут. Разработчики считают, что для бойца этого вполне достаточно, чтобы выявить виды активности противника, обнаружить вероятные взрывные устройства на пути следования военизированной колонны, вскрыть позиции снайперов при нахождении оператора Black Hornet 3 в укрытии и т.п. При этом есть вариант более длительного полёта мини-дрона - в том случае, если он напрямую подключён к системе энергопитания. По понятным причинам, радиус его действия в этом случае существенно меньше. Как пример: на пару минут подняться над позициями подразделения (на несколько метров) и передать видеоинформацию о происходящем "вокруг".Производитель мини-БПЛА (FLIR Systems) заявляет, что военнослужащие, знакомые с компьютерными играми, легко осваивают Black Hornet 3.