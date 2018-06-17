10:31 17 июня
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Мини-дрон Black Hornet 3. Ветер знает, где его искать

Американские спецподразделения оснастят последней версией мини-беспилотника PD-100 Black Hornet 3. Это мини-дрон вертолётного типа, масса которого составляет всего около 35 г и который легко помещается в ладони.

Новая модификация этого беспилотника позволяет применять его уже не только в индивидуальном формате. Black Hornet 3 способен передавать видеоизображение на несколько бронеавтомобилей при выполнении экипажами тех определённых боевых задач. «Картинка», которая снимается камерой беспилотника, передаётся, как заявлено, по защищённому каналу.

В американском военном командовании заявили, что в ближайшее время будет закуплена партия этих мини-беспилотников. Цель: снижение риска для солдат в ходе боевых операций. Предварительный контракт – на 2,6 млн долларов. При этом об объёмах партии Black Hornet 3 пока не сообщается.


Мини-БПЛА может переноситься на поясе военнослужащего. Функционал камеры беспилотника не ограничивается светлыми временем суток.

Мини-дрон Black Hornet 3. Ветер знает, где его искать


Скорость дрона составляет до 22,5 км/ч. Заявлено, что Black Hornet 3 может летать и в плохую погоду, однако при этом порывы ветра не должны быть существенно выше его предельной скорости. Дальность действия мини-беспилотника – до 2 км от оператора. Предельное время осуществления полёта – 25 минут. Разработчики считают, что для бойца этого вполне достаточно, чтобы выявить виды активности противника, обнаружить вероятные взрывные устройства на пути следования военизированной колонны, вскрыть позиции снайперов при нахождении оператора Black Hornet 3 в укрытии и т.п. При этом есть вариант более длительного полёта мини-дрона - в том случае, если он напрямую подключён к системе энергопитания. По понятным причинам, радиус его действия в этом случае существенно меньше. Как пример: на пару минут подняться над позициями подразделения (на несколько метров) и передать видеоинформацию о происходящем "вокруг".



Производитель мини-БПЛА (FLIR Systems) заявляет, что военнослужащие, знакомые с компьютерными играми, легко осваивают Black Hornet 3.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 36

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  1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:11
    Кругом дроны ,фантастическое будущее уже не за горами..Но русскую смекалку еще никто не отменял ..Зря стараются буржуи !
    DRA-75
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:22
      Цитата: DRA-75
      Кругом дроны ,фантастическое будущее уже не за горами..Но русскую смекалку еще никто не отменял ..Зря стараются буржуи !

      Это точно. Уже и средство защиты от них имеется.
      А. Привалов
      1. MPN (Павел) Сегодня, 08:30
        при этом порывы ветра не должны быть существенно выше его предельной скорости.
        22,5 км\ч... это 6,25 м\с Посмотрел прогноз, на этой неделе у нас не летают. winked
        MPN
        1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 08:39
          Цитата: MPN
          Посмотрел прогноз, на этой неделе у нас не летают.

          А у нас тем более , да еще пацаны с рагатками бегают..)))

          Можно спать спокойно , враг не пройдет ! soldier
          DRA-75
          1. MPN (Павел) Сегодня, 08:41
            У Вас ПВО нормальное, а нс погода защитит... laughing
            MPN
            1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:29
              Цитата: MPN
              У Вас ПВО нормальное, а нс погода защитит... laughing

              Увы нет , все в 90- х раздолбали .. hi
              DRA-75
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:45
        Ага, на них или охотничьи патроны на бекаса, или пылесос. winked
        сибиралт
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:20
          Пылесосу розетка нужна (если он не беспроводной) . Рыбацкий подсачек - самое то . lol
          Интересный , но сомнительный гаджет , ИМХО .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:05
            Паша hi Нормальный гаджет..., в серии стоить будет как китайские часы... А толк большой, если грамотно применять и не кидать девайс на прорыв сильно укрепленных позиций в лоб в качестве ударного. При нормальной тактике применения и умной голове, ооочень полезная штука...
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:09
              Привет hi
              Цитата: MPN
              в серии стоить будет как китайские часы

              Ой ли ? Сомнительно , ведь на распил ничего не останется . wink
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:19
                Цитата: bouncyhunter
                ведь на распил ничего не останется .

                Да извини..., забыл.. feel Я ведь не пилю... не приделах сегодня... request smile
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:25
                  Если только будет реализована программа "Каждому вояке - по мешку дронов" и матрасы эти вертолётики будут втюхивать всем союзникам - тогда серия будет астрономической . А это и стоимость снизит , и на распил хватит . Вот если бы эти дроны летали на репульсорных двигателях - никакой ветер не страшен бы был . Так что я им идею для распила подкинул . lol
                  bouncyhunter
                  1. MPN (Павел) Сегодня, 10:27
                    Цитата: bouncyhunter
                    Так что я им идею для распила подкинул .

                    Срочно патентуй!!! wink
                    MPN
      3. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:34
        Цитата: А. Привалов
        Это точно. Уже и средство защиты от них имеется.

        Вам в Израиле проще , у вас "железный купол имеется " ...Даже воробьев мочите ракетами , хе хе А про арабов на великах и т.д вообще молчу !
        У нас страна большая , Соколы есть обученные и т.д. Придумаем что нибудь хитрое и дешевое..
        DRA-75
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 10:01
          Цитата: DRA-75
          Цитата: А. Привалов
          Это точно. Уже и средство защиты от них имеется.

          Вам в Израиле проще , у вас "железный купол имеется " ...Даже воробьев мочите ракетами , хе хе А про арабов на великах и т.д вообще молчу !
          У нас страна большая , Соколы есть обученные и т.д. Придумаем что нибудь хитрое и дешевое..

          Бывал я в одной стране, так там любят говорить так: "Дешева рибка -- погана юшка". Если нужно, переведу на общедоступный. Что до "купола", так он не только по воробьям. Когда нужно, он и ракеты, и даже мины сшибает. Да и не только на великах, но тоже качественно. Хотя и не "куполом".
          А. Привалов
    2. den3080 Сегодня, 09:17
      Почитайте «Непобедимый» Станислава Лема. Вот к этому всё и идёт.
      den3080
      1. тасха Сегодня, 09:33
        Согласен. А следующий этап эволюции - управляемые или разумные поля...

        Вот пример - осенью миллионы людей выходят копать картошку... А может, эти поля разумны и подчиняют нас себе? fellow
        тасха
  2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:15
    Полтора года тестировали...
    А. Привалов
    1. Громобой Сегодня, 09:16
      Цитата: А. Привалов
      Полтора года тестировали...

      Отличный дрон,как бы его тут сейчас не начали хаять,но осведомлённость о противнике в бою это очень важно и он в своей нише способен прилежно исполнять эту важную миссию.Кто-бы мог раньше подумать....боец достаёт из кармана эту "коллибри" и появляются глаза способные обшарить каждый уголок в самой опасной для пехотинца километровой зоне!Это вам не чубайсовские штучки-дрючки,а реальная помощь пехоте.
      Хочу добавить,что они по всем направлениям ведут разработку миниатюризированных средст ведения войны.Например,хотят засыпать полосу противника чувствительными "теннисными шариками" которые реагируют на противника и крутятся в нужном направлении.Внутри патрон.Ну и так далее.
      Громобой
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:09
      Такую мелкоту можно из подствольного гранатомёта запускать.
      Вадим237
  3. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 08:19
    Блин, классная штука, мне б такой)
    Сармат Саныч
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:25
    Вроде бы полезная игрушка, но ветер - 6 метров в секунду, и ее уносит! А в строениях полуразрушенного города, где непредсказуемые сквозняки? Все таки, что то по-мощнее стоит использовать?
    Горный стрелок
    1. BlackMokona Сегодня, 08:46
      Мощнее будет больше, заметнее, громче, габаритнее.
      Думаю этот БПЛА хорошо подойдет для разведки внутри зданий. Ветра там нет
      BlackMokona
    2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 08:53
      Цитата: Горный стрелок
      Вроде бы полезная игрушка, но ветер - 6 метров в секунду, и ее уносит! А в строениях полуразрушенного города, где непредсказуемые сквозняки? Все таки, что то по-мощнее стоит использовать?

      На самом деле, он работает и при 12 м/с. Только нужен навык. Следующий по мощности (из принятых на вооружение), это израильский GHOST :
      А. Привалов
    3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:54
      Я так думаю, они сильно лукавят насчёт ветра....
      Ну а чем вызвана именно такая схема, а не более устойчивый квадрокоптер- необходимостью красиво уложить два вертолётика в изящную коробку, размещаемую на груди бронежилета/разгрузки. Гламур рулит... 8)))))))))))
      Лопатов
  5. Теренин (Геннадий) Сегодня, 08:56
    Про них уже на ВО писали в 2014 году. Склоняюсь к тому, что этот "Черный шершень", английской разработки, больше полезен при проведении контртеррористической операции. А так, в реальном бою запускать его и вглядываться в маленький монитор??? recourse в плену окажешься.

    Теренин
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:27
      " в плену окажешься"////
      ----
      В плену легче окажешься (или в раю), если пойти
      вперед без разведки и напороться на засаду.
      Что такие дроны и предотвращают.
      voyaka uh
  6. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 09:05
    Придётся бойцов РА стендовой стрельбе обучать. Даёшь по стендовику в каждое отделение!
    Плотник 2329
  7. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 09:08
    Полезная игрушка. Не очень заметишь, не очень и собьешь. Опять РЭБ на первом плане, и для обнаружения, и для подавления.
    Rostislav
  8. AwaZ (Walery) Сегодня, 09:31
    ну хрень же явная... У меня у ребятенка есть радиоуправляемый вертолет.. Все бы ничего, но играться с ним можно только в полный штиль. Даже небольшой ветер , уносит его на раз. Но нам то что тут обсуждать. Это их проблемы. Люди делают бабло . Главно что б наши умники не попытались эту дурь перенести к себе..
    AwaZ
  9. rotor Сегодня, 09:41
    На картинке дрон на проводе помогает пулемётчику лучше ощущать обстановку в очках дополненной реальности. laughing
    rotor
  10. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:54
    При ветре сильнее "слабого" бессмысленная штука ...Пока... Да и через немного лет появятся подобные штуковины , способные при необходимости вести разведку раздельно и синхронно (объединяя свои мощности в единую систему) , а при надобности объединятся в рои в заданной точке и синхронно подрываться...А может появятся гранаты с ЭМИ-подрывом ... А может... Гадать можно бесконечно , но очевидно одно - "воздух" будущего за беспилотниками , да и остальные среды тоже.. А там уже и эпопею про Терминатора можно включать в разряд учебных пособий.. recourse recourse laughing
    КВУ-НСвД
  11. sib.ataman Сегодня, 10:24
    Цитата: А. Привалов
    Цитата: DRA-75
    Кругом дроны ,фантастическое будущее уже не за горами..Но русскую смекалку еще никто не отменял ..Зря стараются буржуи !

    Это точно. Уже и средство защиты от них имеется.


    Сэррр! Вы ошиблись классификацией! Это средство хлопать по ушам особо ретивых! Не путать с мухобойкой!
    sib.ataman
  12. rotor Сегодня, 10:29
    По хорошему, нужен рой таких глаз, чтобы отследить все цели.

    rotor
  13. sib.ataman Сегодня, 10:30
    Цитата: КВУ-НСвД
    При ветре сильнее "слабого" бессмысленная штука ...Пока... Да и через немного лет появятся подобные штуковины , способные при необходимости вести разведку раздельно и синхронно (объединяя свои мощности в единую систему) , а при надобности объединятся в рои в заданной точке и синхронно подрываться...А может появятся гранаты с ЭМИ-подрывом ... А может... Гадать можно бесконечно , но очевидно одно - "воздух" будущего за беспилотниками , да и остальные среды тоже.. А там уже и эпопею про Терминатора можно включать в разряд учебных пособий.. recourse recourse laughing


    Когда людям скучно жить, они придумывают на свой зад разные приключения! Потом их героически преодолевают! Когда преодолеют, записывают весь род людской вокруг в , которые мешают им жить спокойно! И так до безконечности! Эволюция! Панимаш ли!
    sib.ataman
  14. Керенский (Кирилл) Сегодня, 10:31
    "Все мечтают иметь радиоуправляемый вертолёт. У меня есть, все цветы в квартире поломал, - пакость неуправляемая!" (С)
    Его вороны и чайки снесут за раз, как только увидят. Они куда более крупные модели атакуют.
    Керенский
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