10:31 17 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Спутник «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту

Разгонный блок «Фрегат» вывел космический аппарат «Гланасс-М» на целевую орбиту, передает ТАСС.



Ракета-носитель «Союз-2.1Б» стартовала в воскресенье в 00.46 мск с пусковой установки № 4 космодрома Плесецк. Запуск осуществлен расчетом Воздушно-космических сил России.


Предстартовые операции и сам пуск контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами. Все мероприятия прошли в штатном режиме. Общее руководство запуском вел главком ВКС Сергей Суровкин.

В расчетное время «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту и взят на управление наземными средствами испытательного космического центра имени Титова. С навигационным спутником установлена и поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально.

Этот пуск с космодрома Плесецк стал третьим в 2018 году. Ранее в космос были запущены ракеты-носители «Союз-2.1В» и «Рокот».

Летные испытания ракет «Союз-2» на космодроме «Плесецк» начались в ноябре 2004 года. За это время проведено 33 пуска модификаций 1А, 1Б и 1В.

Выведенный на орбиту спутник пополнил группировку российской системы ГЛОНАСС. Сегодня в ее составе находятся 25 аппаратов. Один из них – «Глонасс-К» (аппарат нового поколения) – проходит летные испытания.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
24

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Громобой Сегодня, 08:30
    Для нас "Глонасс" ,
    Для них "---Атас!"...
    "Кинжал" ударит в нужный час.
    Громобой
    1. Тралл Сегодня, 08:34
      Для них - GPS, Beidou, Galileo smile
      Тралл
      1. Громобой Сегодня, 08:37
        Цитата: Тралл
        Для них - GPS

        Полный GPS bully
        Громобой
        1. MPN (Павел) Сегодня, 08:48
          Как тоне до статистики было, так по памяти..., большинство неуспешных запусков произошло по страховому случаю и с кучей иностранных спутников, а наши все же чаще орбиты достигают , может зря мы наших то так ругали? smile wink
          MPN
    2. Чёрный Сегодня, 08:35
      В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной ,президент Украины обещал серьзно подумать над предложением группы евродепутатов возглавить гей-парад. Если я в своем плотном графике найду свободное время, я обязательно приму участие - говорится в размещенном в Твиттере заявлении Главы Государства - и це будет означать остаточное прощевай Радзяньской Импэрии laughing....так что каждому своё - кому ЧМ по футболу проводить и спутники запускать, а кому в стрингах по Крещатику , да по проспекту Бандеры маршировать Сегодня в кукуеве мундиаль, во главе дякуды.. wassat
      Чёрный
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:37
        Тогда замыкающим поставить Климкина. belay
        сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:50
    В добрый час... Ну почему у военных все летает, и ничего не падает?
    Горный стрелок
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 09:05
      Цитата: Горный стрелок
      В добрый час... Ну почему у военных все летает, и ничего не падает?

      Шутите?
      Дырокол
    2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:05
      Цитата: Горный стрелок
      В добрый час... Ну почему у военных все летает, и ничего не падает?

      Помнится еще в начале запусков "Глонас" "аварии" частенько были (скоре всего диверсии ) Боится запад нашей глобальной системы связи и т.д. Контролировать уже будет сложно!
      А последнее поколение , спутники универсальные ! Так держать ..
      Мы им устроим свое Джипись эс )))) wassat
      DRA-75
    3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 09:07
      потому что яйца за косяки могут прищемить
      Не либероид Русский
    4. donavi49 Сегодня, 09:51
      Регулярно. Даже когда в целом успешный запуск - спутники забивают на работу. Вот из последних Метеор-М который не той стороной вышел и сам себя утопил.
      Но конструкция оказалась неправильно сориентирована – «Метеор М» должен был после выведения оказаться в одном положении (условно говоря, «носом» смотреть вверх), а он был в другом, нерасчетном («носом» вниз). В результате выданный импульс сработал не на разгон всей конструкции, чтобы поднять орбиту, а затормозил ее. Вот вся связка и упала в океан.
      Чтобы точно установить, что же произошло и кто виновен в фатальной ошибке, создана аварийная комиссия, которую возглавляет зам гендиректора головного института космической отрасли - ЦНИИмаш Олег Скоробогатов. В нее также включены специалисты "Роскосмоса", научно-исследовательских институтов и представители Министерства обороны РФ.


      donavi49
  3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 08:55
    Хорошая новость.
    Avis-bis
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:18
    Все мероприятия прошли в штатном режиме.

    и это радует... рабочая обстановка...
    Masya Masya
  5. Cannonball Сегодня, 09:20
    Блин, запуск простого КА снова стал достижением, достойным первых полос газет. Дожили.
    Cannonball
    1. donavi49 Сегодня, 09:42
      Ну китайцы уже 6 спутников Бейду с начала года забросили. Однако они на активном этапе. Глонасс на этапе поддержания-модернизации.

      Из интересного 20 - 7 и 8 Бейду с начала года.
      29 Маск запускает последний старенький Блок4 в миссии доставки вкуснях на МКС + разный космический мусор дополнительной нагрузкой. Далее летать будут только Блок5.
      donavi49
  6. лысова (владимир) Сегодня, 09:36
    Ну вот и здорово. " Глонасс " разные бывают. winked
    лысова
  7. keeper03 (Александр) Сегодня, 09:48
    Выше, дальше, больше - назло полосатому супостату !!! yes good drinks
    keeper03
  8. sib.ataman Сегодня, 10:21
    И кто скажет, что Ленин пошутил, когда сказал будто любая кухарка сможет управлять государством? А у нас это запросто! Журналист Рогозин рулит Роскосмосом, а пехотный генерал Суровикин командует ВКС! Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! А вместо сердца пламенный мотор! А вместо мозгов что?
    sib.ataman
Картина дня