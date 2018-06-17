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Спутник «Глонасс-М» выведен на расчётную орбиту
Разгонный блок «Фрегат» вывел космический аппарат «Гланасс-М» на целевую орбиту, передает ТАСС.
Ракета-носитель «Союз-2.1Б» стартовала в воскресенье в 00.46 мск с пусковой установки № 4 космодрома Плесецк. Запуск осуществлен расчетом Воздушно-космических сил России.
Предстартовые операции и сам пуск контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами. Все мероприятия прошли в штатном режиме. Общее руководство запуском вел главком ВКС Сергей Суровкин.
В расчетное время «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту и взят на управление наземными средствами испытательного космического центра имени Титова. С навигационным спутником установлена и поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально.
Этот пуск с космодрома Плесецк стал третьим в 2018 году. Ранее в космос были запущены ракеты-носители «Союз-2.1В» и «Рокот».
Летные испытания ракет «Союз-2» на космодроме «Плесецк» начались в ноябре 2004 года. За это время проведено 33 пуска модификаций 1А, 1Б и 1В.
Выведенный на орбиту спутник пополнил группировку российской системы ГЛОНАСС. Сегодня в ее составе находятся 25 аппаратов. Один из них – «Глонасс-К» (аппарат нового поколения) – проходит летные испытания.
Ракета-носитель «Союз-2.1Б» стартовала в воскресенье в 00.46 мск с пусковой установки № 4 космодрома Плесецк. Запуск осуществлен расчетом Воздушно-космических сил России.
Предстартовые операции и сам пуск контролировались с помощью наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами. Все мероприятия прошли в штатном режиме. Общее руководство запуском вел главком ВКС Сергей Суровкин.
В расчетное время «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту и взят на управление наземными средствами испытательного космического центра имени Титова. С навигационным спутником установлена и поддерживается устойчивая связь. Бортовые системы аппарата функционируют нормально.
Этот пуск с космодрома Плесецк стал третьим в 2018 году. Ранее в космос были запущены ракеты-носители «Союз-2.1В» и «Рокот».
Летные испытания ракет «Союз-2» на космодроме «Плесецк» начались в ноябре 2004 года. За это время проведено 33 пуска модификаций 1А, 1Б и 1В.
Выведенный на орбиту спутник пополнил группировку российской системы ГЛОНАСС. Сегодня в ее составе находятся 25 аппаратов. Один из них – «Глонасс-К» (аппарат нового поколения) – проходит летные испытания.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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