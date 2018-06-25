Пантган. Просто очень большое ружьё

Мы все так или иначе любим смотреть кинофильмы. Кто-то «военное кино», кто-то фантастику или фэнтази, кто-то смотрит все подряд, для кого-то милее всего сериалы. И опять же каждый находит в них свое. Кто-то страдает, глядя на терзания рабыни Изауры, кто-то переживает за «радистку Кэт», кому-то милее американские «Маленькие женщины». Последних кинофильмов, кстати, снято несколько, и один, а именно 1949 года снят особенно хорошо. Меня в кино и в тех же сериалах больше всего интересует антураж и режиссерская работа. Знание времени и быта, степень того, насколько актеры вживаются в ту или иную роль. Например, откатываются ли при стрельбе корабельные пушки в сериале «Хорнблауэр» для меня куда важнее, чем все его героические похождения, равно как срабатывание кремневых замков у ружей и пистолетов. Очень хорошо, например, передают атмосферу своего времени сериал «Аббатство Даунтон» и мини-сериал «История Тома Джонса, найденыша». Очень хорошо показаны аристократические обеды и ужины, сервировка стола с помощью специальной линейки, подача блюд. Много людей, много прислуги, много еды… И вот тут возникает интересный вопрос: а где, например, и как те же самые английские лендлорды добывали ту же самую дичь в таких огромных количествах. В «Аббатстве Даунтон» показана охота на фазанов. Но… как бы много их там ни убили – фазан есть фазан! А если готовится к подаче, например, дикая утка – жаркое из дикой утки с брусникой, да еще на 100 гостей, то… где столько диких уток взять? Отправить охотников на озера? Но это сколько же надо держать в имении егерей и сколько им нужно будет этих самых уток добывать? Несомненное, что в силу нашего рационального мышления процесс добычи водоплавающей дичи уже тогда был решен каким-то гораздо более эффективным образом. Но каким именно? Ну что ж – рассказать об этом, право слово, необходимо, поскольку ни в одном из сериалов этот момент, к сожалению, не показан. А зря. «Картинка» бы могла получиться весьма и весьма специфическая и поучительная. Итак…Проблема всех аристократов – необходимость себя занять хоть чем-нибудь. И охота, безусловно, входила и входит в круг аристократических занятий, даже когда какой-нибудь современный британский аристократ служит в министерстве иностранных дел или летает на истребителе «Торнадо». Но охота бывает развлечением и работой. Добыть 100 уток для званого обеда в личном замке это уже не развлечение, а тяжкий труд. Облегчить дело и, более того, поставить его на «поток» в 18-19 вв. помогло создание так называемых пантганов – специальных крупнокалиберных ружей для утиной охоты… с лодки.У нас подобные дробовики назывались утяницей, ну а англо-американское название punt gun (punt - «плоскодонная лодка») и gun (ружье) обозначало ружье с очень длинным, до 4 м стволом очень крупного калибра - от 12-го до 1-го и выше. Понятно, что такое вот «ружьишко» в руках удержать было просто не под силу и его устанавливали на лодках. А иногда на лодке закрепляли несколько панганов веером, так что при выстреле залпом они накрывали разом целое озеро и уничтожали на нем буквально все живое!Вот он какой... пантган!Заметим, что оружие это, хоть и предназначалось исключительно для утиной охоты, было весьма непростым. Например, если ствол его имел калибр 50 мм, то длина ствола составляла 2,75 м, а вес доходил до 80 кг, то есть больше, чем у пулемета «Максим вместе со станком»! Заряжать в такое вот ружье приходилось примерно 900 г (при калибре дробинок 3,96 мм это 2560 штук!), так что поражающую его возможность можно себе представить. А вот поразить цель из такого 50-мм пантгана можно было на расстояние до 90 м. При этом угол разлета дроби и ее плотность давали возможность добыть одним выстрелом до 50 уток. То есть всего два выстрела и вот вам званый обед на 100 персон, а если не на 100, а всего на 50, то помимо жаркого из утки можно было приготовить еще и паштет из утиной печени. 25–30 уток одним выстрелом вообще считались нормой, как и рассказы о некоем удачливом охотнике, как раз и подстрелившем сто уток всего одним выстрелом.Поскольку 100 уток никакому охотнику в одиночку не собрать, охотились обычно всегда парами: второй охотник плыл позади на обычной лодке, добивал подранков из ружья, после чего собирал добычу, поскольку большое количество уток далеко не всегда умещалось в первой лодке, так как в ней много места занимало огромное ружье.Самое широкое распространение пантганы получили в Великобритании и США. И надо себе хорошо представлять объемы отстрела дичи и в Англии, и за океаном, и возможности тогдашней природы, которая подобные масштабы до поры до времени еще переносила! Кстати отметим, что американские пантганы были более длинными и тяжелыми по сравнению с английскими. Естественно, что американские были эффективнее и позволяли выбивать дичь на озерах по максимуму. Как уже отмечалось, вместо одного пантгана на лодку нередко ставили до 10 стволов, располагавшихся веером. Таким образом добыча дичи ставилась на «промышленную основу». Дикие утки и гуси массами шли в магазины и едой аристократии в тех де США уже не считались. Однако столь варварское истребление дичи очень скоро дало себя знать и пантганы начали постепенно запрещать, пока к 1880-м годам во всех штатах это оружие не было запрещено окончательно. Ну, а окончательный акт о запрете охоты на уток с использование крупнокалиберного оружия в США был принят в 1918 году. Правда, браконьеров это долго не смущало, но закон есть закон, поэтому теперь занимающихся этим охотников можно было ловить, осуждать и сажать, что было все же много легче и безопаснее, чем ловить муншайеров и бутлегеров.Что касается Англии, свято чтящей старые традиции, то здесь законодательно ограничен калибр ствола, который дозволяется в 1,75 дюйма (около 44 мм). Раньше можно было иметь панганы калибром 50 мм, но сейчас их можно увидеть только в музеях. Когда в середине 1990-х в Англии провели инспекция охотничьих хозяйств, то нашли около 50 вполне годных для стрельбы пантганов – и 19 века выпуска, и образцы вполне современного изготовления.Впрочем, надо сказать, что пантган, даже сделанный на оружейном заводе, оружие весьма непростое. Прежде всего он обладает очень сильной отдачей, поэтому некоторые охотники на своих лодках устанавливали для него самодельные приспособления для гашения отката ствола, прикрепляя их ко дну лодки. К тому же жадность людская, а охоту с таким оружием ничем иным и не объяснить, обычно всегда бывает наказуема свыше. Стволы пантганов разрывало куда чаще всех прочих видов охотничьего оружия. Понятно, что это приводило к тяжелым последствиям для их обладателей. Ну, а в тех пантганах, что заряжались с казенной части, случалось, разрывало даже казенники.Самые известные пантганы выпускала французская фирма Verney-Carron. До полного запрета утиной охоты с помощью этого варварского оружия ее предприятие выпускало три типа пантганов: калибра 33, 42 и 48 мм. Вес последних достигал 240 кг, а ствол имел длину 350 см. Устанавливались они на лодках на специальных металлических лафетах. Интересно, что эта фирма выпускает дробовики малых калибров до сих пор.А вот теперь еще немного о человеческой глупости. Людям хватило ума расстреливать из таких вот «орудий» уток в живой природе, но не хватило использовать их на войне. Между тем в условиях линейной тактики, а затем и тактики «больших батальонов» эпохи наполеоновских войн это было бы самое действенное оружие из всех когда-либо существовавших.«Лодочная многостволка»Вполне можно представить себе, что такими вот «ружьями» могли бы быть вооружены первые шеренги пехотных рот, по 10 «ганов» на роту. Расчет два человека, один в бою кладет ствол на плечо впереди стоящего. Или три – третий несет подпорку А-образной формы и кувалду. При подходе к шеренге противника забивает человек опору с землю, ствол с крюком цепляют за опору и – бабах! По сути, то же крепостное ружье, только гораздо мощнее и стреляет картечью. При длине ствола около 2,5 м вес оружия мог быть вполне приемлемым для переноски таким количеством солдат. Калибр – 30-40 мм. Если учесть калибр пехотного мушкета периода наполеоновских войн – 17-мм, то это не так-то уж и много. Для облегчения отдачи можно было бы использовать пружинный амортизатор, или упор какой-нибудь в землю. Заряжать такое оружие можно было бы либо мелкой картечью, либо сразу десятком обычных мушкетных пуль. В свое время иностранцы, побывавшие в допетровской Руси и наблюдавшие учения стрельцов, отмечали сильное убойное действие их мушкетов, происходящее от того, что пули к ним они не лили, а рубили из свинцового прутка, да к тому же забивали в ствол по нескольку рубленых и литых пуль одновременно! Конечно, случалось, что их оружие разрывалось, но и поражающая сила выстрелов была велика. Так и в данном случае: залп пантганов по наступающей плотной массой пехоте выкосил бы разом десятки людей, после чего разгром врага можно было бы довершить молодецкой штыковой атакой или залповой стрельбой плутонгами. Но… то ли глупое благородство помешало, то ли люди просто не сообразили, что пантгана может ведь и не только по уткам стрелять!