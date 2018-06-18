Большая война на Донбасс не пришла

«Футбольное» наступление бандеровцев на Донбасс в широком формате не состоялось, выродившись в несколько неудачных «жабьих прыжков» ВСУ и артиллерийские обстрелы. Большая война на Донбасс опять не пришла, как мы и предполагали, потому что Россия отказалась являться на войну, уведомив одновременно об «очень тяжёлых последствиях для украинской государственности в целом» в случае повторного приглашения. Но это только половина случившегося.Из-за океана президент США Дональд Трамп, видимо, будучи в «тайном сговоре» с Владимиром Путиным, который расследует спецпрокурор США Роберт Мюллер, нанёс по «украинской государственности» скоординированный удар с тыла. На G7 наш Трамп-Штирлиц недвусмысленно дал понять, что Крым принадлежит России, хотя бы на том простом основании, что там говорят по-русски, а вообще, во всём виноват Обама. Это, кажется, тонкий намёк на толстые отдалённые обстоятельства: в чём окажется виноват завтра экс-президент США Барак Обама? Неужели в «смене власти» в Киеве? Нынешний киевский режим Трамп считает «самым коррумпированным в мире», а кто в этом виноват?Стратегически бандеровский режим оказался в информационном котле, подогреваемом и с Востока, и с Запада, а тут ещё катастрофа с «убийством» Аркадия Бабченко, он же Глист Глистович в материалах СБУ, который был крайне неудачно оживлён СБУ. Западные СМИ заподозрили, что таким образом Порошенко подставляет значительно лучше срежиссированное отравление и оживление Скрипалей в Солсбери (Англия). И крышка информационного котла захлопнулась!Недавняя встреча глав МИД «нормандской четвёрки» подвела промежуточные итоги. Наш Сергей Лавров повторил свой знаменитый тезис о «незыблемости Минских соглашений», сопроводив его недвусмысленной критикой миротворческих усилий спецпредставителя США Курта Волкера, ставленника экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона, так неудачно, по твиттеру Трампа, покинувшего свой пост. Рискнём попророчествовать, что Курт скоро составит компанию Рексу. Заметим, никто из «нормандцев» не возражал Сергею Лаврову насчёт незыблемости Минских соглашений, даже киевский посланец Климкин, хотя шеф его, «циничный Бандера» Порошенко, объявил, что «минского формата» уже нет.Курт Волкер и сподвижники его хотели бы заметить Минские соглашения миротворческой оккупацией Донбасса с последующей зачисткой его наци-батальонами министра МВД Арсена Авакова, а Сергей Лавров видит в миротворцах только способ выполнения первого пункта Минских соглашений о прекращении боевых действий. Почувствуйте, как далеки они друг от друга!Каковы же «нормандские итоги»? Бандеровский режим продолжает висеть на «минском крючке», все попытки соскочить с него заканчиваются ещё большим насаживанием. Рискнём предположить, что Владимир Путин ловит на «минского живца» ещё более крупную рыбу. Кто бы это мог быть? Посмотрим, кто на него клюнет.В этой связи обращает на себя внимание публичное и как бы программное заявление Арсена Авакова о необходимости официального денонсирования Минских соглашений Украиной. Это слова не мальчика, но, хайли лайкли, будущего фюрера Украины, во всяком случае, своё резюме он подал. Из Порошенко «фюрер» никак не получается, одни риторические брызги в адрес России и «жабьи прыжки» на деле, что очень не нравится Куртам Волкерам. «Джавелины» они Порошенко поставили, а Россия всё равно не изолирована масштабной войной на Донбассе и проводит Чемпионат мира по футболу. Время Волкеров истекает, Трамп явно готовится сказать своё «золотое слово» по Украине, поэтому Курт Волкер, как верный соратник сенатора Джона Маккейна, должен сказать своё последнее слово. Кажется, это слово будет «Аваков».Парадокс: никто не любит бандеровскую Украйну, правда, гидная революционная Украйна тоже никого не любит, даже саму себя не любит. Николай Маломуж, экс-председатель СВР, якобы близкий к Порошенко, заявил в телеэфире о национальной трагедии: «9 миллионов активного трудоспособного населения покинули Украину». А сколько и кто же тогда остался? Страна обескровливается под сказки об евроассоциации…«Гидные революционеры» якобы за свободу и независимость боролись, но «не своим» даже человеческого достоинства не дают: Одессу сожгли, Славянск и Мариуполь расстреляли, на Донбасс пошли войной с нацистско-уголовными батальонами Авакова. Сравните: русская революция 1917 года с Лениным во главе сразу признала независимость Финляндии и Польши, не признавших революцию и пожелавших идти своим путём, а позже и независимость прибалтийских республик, волею судеб и иностранного вмешательства оторванных от России.Так почему якобы «революция гидности» действует совсем не как революция, даже не в собственных интересах простого выживания? Потому, что это всё-таки госпереворот в интересах иностранных государств или «смена власти», на языке вашингтонского обкома времён Барака Обамы. Дональд Трамп в своих предвыборных речах обещал прекратить практику «смены власти» за рубежом.Однако реальная политика отличается от предвыборной риторики. Намечается раздел украинского наследства, и Трамп хочет получить свои дивиденды как бизнесмен на распродаже. Польша вот облизывается, танковую дивизию мечтает прикупить у США: в разделе Чехословакии поучаствовала, а тут вообще Украина. Напомним, ИГИЛ (запрещено в России) в Ираке совершенно случайно наткнулось на брошенные американцами склады с оружием, танками и артиллерией.