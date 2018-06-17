10:29 17 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Киев готовится к Маршу "равенства". Порошенко возглавит?

В воскресенье в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, центр столицы уже перекрыт правоохранителями, передает УНИАН.



В этом году активисты сообщества обещали собрать около 5 тысяч участников. Если получится, то это будет рекорд.

Между тем на площади Независимости уже собрались протестующие – несколько десятков христиан различных конфессий. Они читают Библию и поют псалмы.

Как сообщил служитель церкви Ярослав Травинский, сегодня верующие и священники вышли на площадь, чтобы заявить свой протест. «Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной», – добавил он.

При этом Травинский подчеркнул, что организованный Советом церквей митинг носит исключительно мирный характер.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала всех «агрессивно настроенных» в отношении ЛГБТ граждан толерантно отнестись к маршу.

Между тем Минюст Украины планирует легализовать гражданское партнерство однополых пар.

В 2015 году Порошенко подписал указ об утверждении «Национальной стратегии в сфере прав человека» до 2020 года. Кабмин составил план по ее реализации. Один из пунктов этого плана предусматривает разработку законопроекта, который легализовал бы гражданское партнерство людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Указанный проект должны были передать в Раду еще в прошлом году, однако его текст до сих пор так и не появился.

Недавно в Минюсте решили освежить упомянутый план, заявив, что от идеи узаконивания партнерства правительство отказываться не собирается. Речь пока не идет о заключении педераст-браков – планируется законодательно урегулировать именно гражданское партнерство.

Оно предполагает наследование имущества партнера, оформления семейной страховки, ипотечного кредита и прочее.

Сегодня, за год до выборов президента, вряд ли стоит ожидать продвижения этого вопроса. Однако, по словам PR-менеджера «КиевПрайд» Тимура Левчука, если Киев декларирует европейский вектор развития, то чиновникам рано или поздно придется написать, а нардепам принять этот неудобный закон.

Напомним, что ранее парад содомитов в Киеве призвали возглавить Петра Порошенко. Призыв пришёл из Европарламента. Киевляне уже ждут появления Порошенко среди педераст-сообщества Украины. Хотя для многих украинцев он уже там.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
10

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:41
    В воскресенье в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества

    Ахтунг ! Укропище дровосекен ! belay
    bouncyhunter
    1. Чёрный Сегодня, 09:46
      Шумеры,вы почто превратили славный русский город Киев в петушиный угол европы? sad....в России ЧМ по футболу, а в кукуеве - петушинные бои! wassat
      Чёрный
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:46
        Предложение из ЕС - лично пете возглавить парад педерастов это уже из жанра черного юмора. Т.е. он будет, как бы самым главным.....только не по содержанию, а по понятиям, хотя... кто его знает))
        maxim947
        1. MPN (Павел) Сегодня, 09:54
          Порошенко возглавит?
          Не знаю как обойти цензуру, сами додмаете.
          "Настоящие геи сказали что они с этим ГЕЕМ не пойдут!"
          MPN
      2. Чёрный Сегодня, 09:57
        В воскресенье в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества

        Это не марш равенства. Это глумление западноевропейских и бандеровских гей-оккупантов над оккупированными украинцами.
        Чёрный
        1. Чёрный Сегодня, 10:06
          Шумеры! Булки салом смазали и вперед в светлое европейское будущее.! весьмирсвами wassat...Говорят, что из 8 миллионов украинцев уже выбравших семейного врача, 7 миллионов выбрали проктологов laughing
          Чёрный
    2. Комментарий был удален.
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:49
      Доброе утро, Паша hi
      Владыка Ситх
      1. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 09:52
        Да какой ты гей Петя. Ты обычный педераст.))
        jncnfdybr
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:26
          jncnfdybr (пётр)
          Да какой ты гей Петя. Ты обычный педераст.))
          laughing wassat laughing
          Наблюдатель2014
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:53
        Приветствую , Сергей ! hi
        Напомним, что ранее парад содомитов в Киеве призвали возглавить Петра Порошенко. Призыв пришёл из Европарламента.

        Райхсшоколаттенфюрер будучи с лютого перепою не понял очевидного намёка и с радостью согласился возглавить колонну . wassat Как не вспомнить крылатую фразу Лаврова ?
        bouncyhunter
      3. Чёрный Сегодня, 09:53
        Мундиаль по киевски request wassat
        Чёрный
        1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:00
          Цитата: Чёрный
          Мундиаль по киевски request wassat

          "Н" лишняя. :)
          Avis-bis
          1. Чёрный Сегодня, 10:04
            Кто не на марше ,тот москаль laughing
            Чёрный
            1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:16
              Этот призыв будет самым актуальным ...
              Интересно как бывшие десантники и ветераны Украины на это отреагируют..?
              Не проходит картинка ...))) Ну понятно господа..
              У нас вот так в России! soldier

              DRA-75
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:41
    Думаю такие лица украинской цэевропы, как Порошенко, Тягнибок, Фарион, Луценко, Ярош обязательно, Белецкий должны идти в первых рядах марша! За Ляшко паны, конечно только за Ляшко!
    Опер
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:42
    Я не пойму. Для чего этот марш вобще проводить? Кто в курсе расскажите.
    Грибок
    1. внук Перуна (Сергей) Сегодня, 10:01
      Цитата: Грибок
      Для чего этот марш вобще проводить?

      Конечных целей две - расчеловечивание и снижение рождаемости. По планам кукловодов "золотой миллиард" должно обслуживать ограниченное количество биороботов.
      внук Перуна
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 10:13
      Так Вам и признаются, те кто "в курсе". Если только в личку. no
      рич
  4. лысова (владимир) Сегодня, 09:42
    "Порошенкова" небось волнуется, наряжается, ведь не с проста военнослужащим женщинам залежной, балахоны новые выдали. Им "мужское", а ему ко дню равенства. А не он ли он, на фото в центре стоял ?, с проборчиком.
    лысова
  5. Комментарий был удален.
  6. jncnfdybr (пётр) Сегодня, 09:48
    Выйдут сливки общества, возглавит мокрожопый Петя.)))
    jncnfdybr
  7. venik (Владимир) Сегодня, 09:49
    "..... Киевляне уже ждут появления Порошенко среди педераст-сообщества Украины. ...."
    ===
    Ибо ТАМ ему самое и место!!!!!
    -------
    "....Хотя для многих украинцев он уже там. .."
    ====
    Кто бы спорил?!! hi
    ------
    venik
  8. пушкарь (Сергей) Сегодня, 09:50
    Лиха беда начало! То ли ещё будет в бандеристане, запасаемся попкорном! А интересно, за кого Порошенко замуж выйдет?
    пушкарь
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:51
    Он и должен возглавить! Поскольку и есть оно самое...
    Горный стрелок
  10. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:03
    Напомним, что ранее парад содомитов в Киеве призвали возглавить Петра Порошенко. Призыв пришёл из Европарламента. Киевляне уже ждут появления Порошенко среди педераст-сообщества Украины. Хотя для многих украинцев он уже там.
    ...Геи "Шумерии" протестуют против того, что бы их парад возглавил Порошенко,говорят, не нужен нам этот передаст... laughing
    parusnik
  11. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 10:14
    У Петюни даже здесь конкуренты laughing
    Сармат Саныч
  12. Читателъ (Евгений) Сегодня, 10:15
    Пана Педро Порошенко признали "свои". Как красну девицу уговаривают выйти с такими же как он good
    Читателъ
  13. Lek38 (Илькин) Сегодня, 10:21
    Я сейчас в распутье кто хуже ЛГБТ или священники? Так подумал одни бабы с бабами ,другие "мужчины" где то там долбят другому дупло .Ну ничего пусть долбят ,одно плохо эти дятлы почему то хотят пропагандировать свою болезнь .
    А вот священники, то что эти выходят на улицы и пропагандируют в 21 веке ,какого то там своего бога .
    От педерастов особо беды нету ,не размножаются ,нормальным мужикам больше женщин достанется .А вот то что один из самых явных причин многих войн в истории человечества .Религия ,религиозные деятели всё еще влияют на общество вот это беда .
    Lek38
  14. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:23
    Киев готовится к Маршу "равенства". Порошенко возглавит?
    Так и представляю Петра Алексеевича во главе колонн с плакатом "Остоточно ПРОЩЕВАЙ... И ДЯКУЮ..."
    svp67
  15. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:28
    Народ,Вы не понимаете:это же происки Ульяны Супрун-медицинская борьба с геморроем,без операций и таблеток.Дёшево и сердито... lol
    HAM
Картина дня