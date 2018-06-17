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Киев готовится к Маршу "равенства". Порошенко возглавит?
В воскресенье в Киеве пройдет очередной Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, центр столицы уже перекрыт правоохранителями, передает УНИАН.
В этом году активисты сообщества обещали собрать около 5 тысяч участников. Если получится, то это будет рекорд.
Между тем на площади Независимости уже собрались протестующие – несколько десятков христиан различных конфессий. Они читают Библию и поют псалмы.
Как сообщил служитель церкви Ярослав Травинский, сегодня верующие и священники вышли на площадь, чтобы заявить свой протест. «Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной», – добавил он.
При этом Травинский подчеркнул, что организованный Советом церквей митинг носит исключительно мирный характер.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала всех «агрессивно настроенных» в отношении ЛГБТ граждан толерантно отнестись к маршу.
Между тем Минюст Украины планирует легализовать гражданское партнерство однополых пар.
В 2015 году Порошенко подписал указ об утверждении «Национальной стратегии в сфере прав человека» до 2020 года. Кабмин составил план по ее реализации. Один из пунктов этого плана предусматривает разработку законопроекта, который легализовал бы гражданское партнерство людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Указанный проект должны были передать в Раду еще в прошлом году, однако его текст до сих пор так и не появился.
Недавно в Минюсте решили освежить упомянутый план, заявив, что от идеи узаконивания партнерства правительство отказываться не собирается. Речь пока не идет о заключении педераст-браков – планируется законодательно урегулировать именно гражданское партнерство.
Оно предполагает наследование имущества партнера, оформления семейной страховки, ипотечного кредита и прочее.
Сегодня, за год до выборов президента, вряд ли стоит ожидать продвижения этого вопроса. Однако, по словам PR-менеджера «КиевПрайд» Тимура Левчука, если Киев декларирует европейский вектор развития, то чиновникам рано или поздно придется написать, а нардепам принять этот неудобный закон.
Напомним, что ранее парад содомитов в Киеве призвали возглавить Петра Порошенко. Призыв пришёл из Европарламента. Киевляне уже ждут появления Порошенко среди педераст-сообщества Украины. Хотя для многих украинцев он уже там.
В этом году активисты сообщества обещали собрать около 5 тысяч участников. Если получится, то это будет рекорд.
Между тем на площади Независимости уже собрались протестующие – несколько десятков христиан различных конфессий. Они читают Библию и поют псалмы.
Как сообщил служитель церкви Ярослав Травинский, сегодня верующие и священники вышли на площадь, чтобы заявить свой протест. «Бог создал этот мир, и не может женщина жить с женщиной, мужчина с мужчиной», – добавил он.
При этом Травинский подчеркнул, что организованный Советом церквей митинг носит исключительно мирный характер.
Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала всех «агрессивно настроенных» в отношении ЛГБТ граждан толерантно отнестись к маршу.
Между тем Минюст Украины планирует легализовать гражданское партнерство однополых пар.
В 2015 году Порошенко подписал указ об утверждении «Национальной стратегии в сфере прав человека» до 2020 года. Кабмин составил план по ее реализации. Один из пунктов этого плана предусматривает разработку законопроекта, который легализовал бы гражданское партнерство людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Указанный проект должны были передать в Раду еще в прошлом году, однако его текст до сих пор так и не появился.
Недавно в Минюсте решили освежить упомянутый план, заявив, что от идеи узаконивания партнерства правительство отказываться не собирается. Речь пока не идет о заключении педераст-браков – планируется законодательно урегулировать именно гражданское партнерство.
Оно предполагает наследование имущества партнера, оформления семейной страховки, ипотечного кредита и прочее.
Сегодня, за год до выборов президента, вряд ли стоит ожидать продвижения этого вопроса. Однако, по словам PR-менеджера «КиевПрайд» Тимура Левчука, если Киев декларирует европейский вектор развития, то чиновникам рано или поздно придется написать, а нардепам принять этот неудобный закон.
Напомним, что ранее парад содомитов в Киеве призвали возглавить Петра Порошенко. Призыв пришёл из Европарламента. Киевляне уже ждут появления Порошенко среди педераст-сообщества Украины. Хотя для многих украинцев он уже там.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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