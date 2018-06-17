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Роснано вкладывается в ветрогенерацию. Деньги из ветра или на ветер?
Фонд развития ветроэнергетики, созданный «Роснано», получил право на реализацию масштабного энергетического проекта. Заключается этот проект в том, что в регионах России должны быть введены в эксплуатацию объекты, мощность генерации (ветрогенерации) которых составит 823 МВт. Для сравнения: это около половины от генерируемой мощности Кольской АЭС, на которой эксплуатируется 4 атомных реактора.
Проект, реализацией которого начнёт заниматься Роснано, предполагает создание так называемых ветропарков. Время реализации проекта: с 2019 по 2023 годы. При этом заявлено, что в течение 15-ти лет ветропарки будут получать гарантированную плату за мощность по предусмотренным договорам.
Сейчас уже есть географические «наброски» проекта. Запланированные ветропарки могут появиться в Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях, Пермском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия.
Что по деньгам?
В Роснано говорят о том, что вместе с компанией «Фортум» на паритетной основе в проект будет проинвестировано около 30 млрд рублей.
Что с поставщиками оборудования?
Оснащаться ветропарки будут датской компанией Vestas. А как же импортозамещение? На этот вопрос в Роснано отвечают тем, что из фонда будут направлены средства в размере около 1 млрд рублей на то, чтобы в России состоялась локализация производства композитных лопастей для турбин ветроэлектроустановок. Для этого в Ульяновской области создаётся совместная компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус».
Проект, реализацией которого начнёт заниматься Роснано, предполагает создание так называемых ветропарков. Время реализации проекта: с 2019 по 2023 годы. При этом заявлено, что в течение 15-ти лет ветропарки будут получать гарантированную плату за мощность по предусмотренным договорам.
Сейчас уже есть географические «наброски» проекта. Запланированные ветропарки могут появиться в Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях, Пермском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия.
Что по деньгам?
В Роснано говорят о том, что вместе с компанией «Фортум» на паритетной основе в проект будет проинвестировано около 30 млрд рублей.
Что с поставщиками оборудования?
Оснащаться ветропарки будут датской компанией Vestas. А как же импортозамещение? На этот вопрос в Роснано отвечают тем, что из фонда будут направлены средства в размере около 1 млрд рублей на то, чтобы в России состоялась локализация производства композитных лопастей для турбин ветроэлектроустановок. Для этого в Ульяновской области создаётся совместная компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус».
Использованы фотографии: Википедия
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