10:29 17 июня
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Роснано вкладывается в ветрогенерацию. Деньги из ветра или на ветер?

Фонд развития ветроэнергетики, созданный «Роснано», получил право на реализацию масштабного энергетического проекта. Заключается этот проект в том, что в регионах России должны быть введены в эксплуатацию объекты, мощность генерации (ветрогенерации) которых составит 823 МВт. Для сравнения: это около половины от генерируемой мощности Кольской АЭС, на которой эксплуатируется 4 атомных реактора.

Проект, реализацией которого начнёт заниматься Роснано, предполагает создание так называемых ветропарков. Время реализации проекта: с 2019 по 2023 годы. При этом заявлено, что в течение 15-ти лет ветропарки будут получать гарантированную плату за мощность по предусмотренным договорам.

Сейчас уже есть географические «наброски» проекта. Запланированные ветропарки могут появиться в Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях, Пермском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия.


Что по деньгам?

В Роснано говорят о том, что вместе с компанией «Фортум» на паритетной основе в проект будет проинвестировано около 30 млрд рублей.

Роснано вкладывается в ветрогенерацию. Деньги из ветра или на ветер?


Что с поставщиками оборудования?

Оснащаться ветропарки будут датской компанией Vestas. А как же импортозамещение? На этот вопрос в Роснано отвечают тем, что из фонда будут направлены средства в размере около 1 млрд рублей на то, чтобы в России состоялась локализация производства композитных лопастей для турбин ветроэлектроустановок. Для этого в Ульяновской области создаётся совместная компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус».

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 36

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  1. keeper03 (Александр) Сегодня, 09:45
    Россия вполне может самостоятельно сделать подобные ветрогенераторы ! fool Но буржуям жешь нужно отмыть миллиарды - вот главная цель подобных проектов ! request no
    По всей стране таких генераторов давно можно было наставить, как вышек GSM.
    keeper03
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 09:52
      Вот значит куды деньги пенсионеров умерших потратят ..Умно !

      То ноутбуки для школ изобретает , теперь ветрянные мельницы ..Рыжие на выдумку хитры ! На кладбище их еще разместите по всей России , чтобы охлаждать покойников и провожающих в последний путь родственников ..Вот это сервис будет не имеющих аналогов в мире! hi
      DRA-75
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:06
        Все понятно - развитие альтернативных источников энергии, шагать в ногу со временем и т.п. НО зачем в этой цепочке целая корпорация, тем более сама ничего не делающая??!!! Контракты с датчанами могут самостоятельно заключить на региональных уровнях и дешевле и удобнее... Не потому ли, что они до сих пор ничего путного до сих пор не сделали? а деньги осваивать "нано".
        maxim947
        1. Logall (Александр) Сегодня, 10:28
          Цитата: maxim947
          НО зачем в этой цепочке целая корпорация

          Создавали корпорацию инноваций, а получили жутко дорогого посредника...
          Браво, вкачали денег, дабы качали деньги!
          Logall
      2. Iline (Сергей) Сегодня, 10:15
        Роснано изначально основывалось на бюджетные деньги (на наши с вами) для разработок прорывных технологий и выхода с этими технологиями на внешний рынок. По крайней мере эта мысль постоянно вдалбливалась в мозг обывателя. И ещё что мы заживём круче всех на этой планете. В результате эта контора из государственной тихо и по мутной схеме вдруг стала частной и стала собирать по миру устаревшие технологии и уверять что это и есть тот самый прорыв в технологиях. Ветряки это последнее "изобретение" Чубайса,а до этого в Саратовской губернии построил генераторы на солнечных батареях. Это бы ладно - в тех краях необрабатываемых земель в полупустынях хватает. Но когда под боком Балаковская АЭС выглядит весьма глупо. Ну и другие "начинания" типа покупка линий для производства чипов от которых весь мир уже отказывается и т.д.
        То же самое наблюдаю со Сколково. Денег вбухали немеряно, а где выход? Правильно - в карманах правильных людей.
        Iline
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 10:16
      Про альтернативную энергетику хорошо на Афтершоке рассказали.
      Владыка Ситх
  2. Аркадий Гайдар (Алексей) Сегодня, 09:47
    Разумеется деньги на ветер. В СССР была мощная промышленность, которая требовала больших мощностей по выработке электричества. Сейчас промышленности нет. Оставшуюся мелочь в расчёт не берём. А мощности по генерации электроэнергии остались и они не востребованы на полную мощность. И тут же начинают новый проект по выработке электричества. Ох уж эти напёрсточники - кручу верчу обмануть хочу. С такими правителями точно не разжиреешь lol
    Аркадий Гайдар
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:58
      Замечу, кто предлагает проект Роснано, руководитель Чубайс, ранее руководил РАО ЕС, тогда ему такие умные мысли не пришли в голову..А тут видимо хорошим баблом запахло...
      parusnik
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:16
      "В СССР была мощная промышленность". Да была и существовала она исключительно за счёт оборонки и почти безвозмездных экспортных поставок половине мира. И станки тогда то же за рубежом покупали, как и другое оборудование.
      Вадим237
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 09:51
    То есть, как и прежде, деньги за бугор, а вместо них бредовые картинки. Эффективность таких генераторов всё еще остается слишком низкой, зато цена летит в заоблачные выси. Вот и отправится 30 ярдов в Данию, а Россия получит пшик.
    Стройбат запаса
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:57
      Иван hi
      Цитата: Стройбат запаса
      Вот и отправится 30 ярдов в Данию, а Россия получит пшик.

      Этот "пшик" осядет в карманах топ-менеджеров , а что останется - в Данию .
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 10:17
        Всем все ясно, даже предварительной проработки проекта по его нужности не велось..., А ведь дадут деньги... сссс....ух... angry Зато пенсионеров вертят точно так же как эти ветряки вертятся... am
        MPN
      2. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:28
        Павел hi
        Под пшиком подразумевался выход какой-никакой пользы для государства. В данном случае - ноль. Только убытки.
        Стройбат запаса
  4. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 09:51
    Фонд развития ветроэнергетики, созданный «Роснано»...

    Дальше не читал. Роспил детектед.
    Анкыпельгыгыргын
  5. Александр War (Александр) Сегодня, 09:52
    https://topwar.ru/116074-mvf-predlozhil-rossii-uv
    elichit-vozrast-vyhoda-na-pensiyu.html Вот и думай суверенная наша Страна или нет ,депутаты и правительство народное или забугорное!
    Александр War
  6. gavrila2984 Сегодня, 09:54
    А потом, когда деньги переведут нас счета, скажут: "Ну, не получилось."
    gavrila2984
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:55
    Понятно, электроэнергия не подешевеет в результате реализации этого проекта, инвестору деньги возвращать надо будет..Помнится, еще когда Медведев президентствовал,петербургский ученый предложил проект электростанций,работают за счет сжигания мусора, по какой-то новой технологии.Точности проекта, уже не помню.Ему даже премию вручили.Шуму много было, мол благодаря этому решим проблему с мусорными свалками, энергоносители подешевеют..Вот он прорыв...Но потом затихло...видимо бабло не особо распилишь.А тема ветряков, еще в эпоху СССР обсуждалась, вплоть до того, какие министерства могут производить оборудование.Обсуждение происходило на страницах журналов Наука и Жизнь, Техника-Молодежи, Изобретатель и рационализатор.
    parusnik
  8. Million (Влад) Сегодня, 09:58
    Роснано хоть что то полезное сделало?Разогнать нахрен!А Чубайса-повесить!
    Million
    1. Комментарий был удален.
  9. sib.ataman Сегодня, 10:00
    Без всякого сомнения-Чубайс это тупая и наглая скотина, которая может только важно щёки надувать и высокопарные спичи вымучивать! Никаких талантов и достоинств этот рыжий хорёк не продемонстрировал за четверть века! И этого дауна держали в правительстве? Боже! Куда мы катимся?
    sib.ataman
  10. san4es Сегодня, 10:02
    Запланированные ветропарки могут появиться в Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях, Пермском и Ставропольском краях, Республике Калмыкия.

    hi Строительство крупнейшей ветровой электростанции в Юго-Восточной Азии.
    50 блоков ветротурбин Vestas V90 3MW. Введен в эксплуатацию 5 ноября 2014 года. Сметная стоимость строительства ветроэлектростанции составила 450 млн. долл.
    Строительство началось с прибытия компонентов турбины в октябре 2013 года, лопасти, гондолы и сегменты башни прибывают в Порт Омнико, Северный Илокос. Эти части были перенесены в Бургос через баржей. Важные этапы строительства: от подготовки фундамента до возведения башни.
    san4es
  11. gridasov Сегодня, 10:05
    Вообще в Роснано есть специалисты по мониторингу рынка инновационных подходов , решений в тех или иных технических задачах. Очевидно , что таковых даже нет.
    Используя лопасти и саму основу такой лопастной технологии мы не используем всего пространства энергетического воздействия при перемещении массы воздуха во всех направлениях азимута . Поэтому мы вынуждены ставить лес таких малоэффективных ветрогенераторов и занимать пространство . При использовании же новых технологий
    можно избавиться от множества негативных факторов и повысить эффективность работы таких систем многократно
    gridasov
    1. Володин (Алексей) Сегодня, 10:21
      Цитата: gridasov
      При использовании же новых технологий можно избавиться от множества негативных факторов и повысить эффективность работы таких систем многократно

      Да вы - капитан очевидность))) Вот только кто эти "новые технологии" будет реализовывать, - вопрос
      Володин
  12. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 10:05
    Предлагаю перспективный инновационный ветрогенератор(VAWT). .
    http://www.energoinform.org/professionals/novaya-
    vetryanaya-turbina.aspx
    Испытана с хорошими результатами модель(см. видео https://www.youtube.com/watch?v=gfolMcaAeOA&f
    eature=youtu.be ).
    Сейчас как правило строятся ветропарки обычного типа (https://teknoblog.ru/2017/07/07/79956) Такие ветрогенераторы нельзя располагать в зоне жилой застройки. А ветрогенератор предлагаемого типа легко монтируется на крышах зданий и не создаёт шума и вибрации. Он не только эффективен, но имеет эстетичный привлекательный вид и низкий срок окупаемости.
    Комплектуется стандартным электрооборудованием. Конкурентные преимущества перед аналогами создаёт простая и эффективная вертикально - осевая турбина(основное ноу -хау).

    Требуются инвестиции. Необходимые для успешной реализации проекта инженерные компетенции у меня имеются http://jvnews.ru/2017/10/22/геллер-сергей-владими
    рович/ .

    С пожеланием взаимовыгодного сотрудничества автор
    +7(908)500 65 20
    Вова Кабаев
  13. Александр War (Александр) Сегодня, 10:06
    http://www.ormat.com/en/projects/all/main/ Такая компания не кому не попадалась? И что на самом деле это компания делает?
    Александр War
  14. Александр War (Александр) Сегодня, 10:08
    Добавлю видео про экономику
    Александр War
  15. axiles100682 (Александр) Сегодня, 10:09
    Что такого сложного в ветрогенераторе что без датчан никак?Вопрос риторический.
    Читал статью с надеждой,но они неоправдались.Вывод такой-же как и у многих здесь.Разворовывание бюджета
    axiles100682
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 10:21
      "Что такого сложного в ветрогенераторе что без датчан никак" - Производство, этих самых ветрогенераторов.
      Вадим237
  16. Николай Дягелев (Николай Дягелев) Сегодня, 10:09
    Писец,очередной отмыв бабла,через 5 лет скажут,что эксперимент не удался и все,досвидания 30 лярдов
    Николай Дягелев
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 10:16
      Попил бабла очередной !Где новые отечественные станки ,движки для кораблей ,микро электроника
      Александр War
  17. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 10:14
    https://www.youtube.com/watch?v=SZt0M76yfjs
    Проклятье ветряных генераторов энергии

    https://bezgin.su/pools
    https://bezgin.su/articles/140-jenergetika/55857-
    solnechnye-jel-fy-kalifornii-chast-1
    http://aurora.network/forum/topic/55864-solnechny
    e-jel-fy-kalifornii-chast-2-krivaja-utki
    Станислав Безгин. Прерывистая энергетика. Пагубность перехода.


    Чтобы заинтересовать читателей ссылками, пара слов.
    Автор статей Безгин доказывает, что генерация ПРЕРЫВИСТОЙ энергии (генерируемой не систематически, а когда есть ветер, солнце, приливы) пагубно сказывается на работе традиционных генераций- атомной, гидро, тепловой. Применение аккумуляторов для накопления энергии в периоды, когда она есть и расходовать, тогда, когда её нет- удорожает производство традиционной. Ибо растут издержки производства.
    Почитайте и подумайте.
    Вкд Двк
  18. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:15
    Эти ветряки просто колоссальные убийцы птиц.Под ними будет кладбище из птиц.А поклонники этой фигни пусть элементарно посчитают сколько десятков лет нужно круть электроэнергию чтобы эта белиберда себя окупила.
    Наблюдатель2014
    1. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 10:17
      Срок окупаемости 25 лет!
      Вова Кабаев
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:20
        Вова Кабаев (Вова)
        Срок окупаемости 25 лет!
        Да за 25 пять лет эта крутилка придёт в негодность и нужно будет новую строить.И так далее.Супер! good Вечный двигатель по отмыванию денег.
        Наблюдатель2014
  19. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 10:18
    Когда уже этого рыжего от кормушки (российского бюджета) оттащат?
    Экономику у ветряков никакая, себестоимость производства эл.энергии самая высокая, плюс к этому отсутствие стабильной выработки.
    Ветроэнергетика является нерегулируемым источником энергии. Выработка ветроэлектростанции зависит от силы ветра — фактора, отличающегося большим непостоянством. Соответственно, выдача электроэнергии с ветрогенератора в энергосистему отличается большой неравномерностью как в суточном, так и в недельном, месячном, годовом и многолетнем разрезе. Учитывая, что энергосистема сама имеет неоднородности нагрузки (пики и провалы энергопотребления), регулировать которые ветроэнергетика, естественно, не может, введение значительной доли ветроэнергетики в энергосистему способствует её дестабилизации. Поэтому ветроэнергетика требует резерва мощности в энергосистеме, например, в виде газотурбинных электростанций, а также механизмов сглаживания неоднородности их выработки в виде ГЭС или ГАЭС. Данная особенность ветроэнергетики существенно удорожает получаемую от них электроэнергию. Именно поэтому энергосистемы с большой неохотой подключают ветрогенераторы к энергосетям.
    Но для того, чтобы насторожиться, совсем не обязательно хорошо разбираться в ветроэнергетике.
    Достаточно прочитать "... Роснано ... проект ... 30 млрд. ..."
    Rostislav
  20. Александр War (Александр) Сегодня, 10:21
    http://tass.ru/ekonomika/4855325 МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Производство электроэнергии в РФ в 2017 году увеличилось на 0,2% по сравнению с уровнем 2016 года и составило 1,073 трлн кВт. ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

    В том числе в декабре производство электроэнергии снизилось на 2,7% - до 103 млрд кВт. ч.

    Экспорт электроэнергии из России в 2017 году уменьшился на 2,2% - до 20,3 млрд кВт. ч, в том числе в страны СНГ было поставлено 7,2 млрд кВт. ч (-9%), в страны не СНГ - 13,2 млрд кВт. ч (+2%).

    Потребление электроэнергии в России в 2017 году выросло на 0,5% - до 1,058 трлн кВт. ч.



    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/ekonomika/4855325
    Александр War
  21. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 10:24
    Чубайс все же молодец! И о пенсии не думая готов страну и дальше поднимать и поднимать. И ветры перемен совсем скоро уже и загудят у каждого в розетке..
    sapporo1959
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