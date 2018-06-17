13:12 17 июня
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Депутат Рады: российское оружие уже в Германии

Россия уже доставила свое главное оружие в Германию – это проект «Северный поток-2», приводит 112 Украина заявление зампредседателя Верховной рады Оксаны Сыроед.



По словам депутата, люди никак не могут понять, что между Россией и другими цивилизованными государствами – пропасть: деспотия и свобода никоим образом не совмещаются. С Москвой невозможно торговать, потому что предметом торговли становятся европейские ценности.


Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток-2" – это оружие, которое Москва уже доставила в Берлин,
сказала Сыроед.

Вопрос лишь в том, когда она это оружие задействует, добавила депутат.

Политик также отметила, что «поощрение финансовой агрессии России» приведет лишь к одному – она станет угрозой для всего человечества.

В свою очередь директор Национального института стратегических исследований, советник украинского президента Владимир Горбулин рассказал о «кровавом плане» Путина.

По его словам, Москва в этом году готовит Украине «год террора». Действия Кремля будут направлены «против мирных регионов» и уязвимых групп людей, в том числе и детей.

Больше хаоса, больше политических убийств. Всё это, естественно, направлено на действующую власть, которая несет ответственность за происходящее в стране, сказал Горбулин.

И всегда найдутся «конструктивные политики», предлагающие помириться, и закончить эту глупую войну в Донбассе, добавил он.

Ради таких политиков Кремль всё и затевает, отметил советник и призвал украинцев не поддаваться страху – от сплоченности общества зависит успех противостояния с Россией. Граждане Украины должны показать, что Москва не всесильна и не может делать всё, что захочет на территории их суверенной страны, заключил Горбулин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. den3080 Сегодня, 10:45
    Меня не перестаёт удивлять, в глубине души, что у этих сумасшедших украинских шакалов - русские фамилии.
    den3080
    1. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 10:49
      и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток-2" – это оружие, которое Москва уже доставила в Берлин,

      По этому трубопроводу, Россия может пару дивизий ВДВ в тыл Украине перебросить скрытно ха ха ха soldier А потом уж газ )))
      Трудно вам "братья" придется , окружаем вас (чтобы не одна падла от возмездия не ушла ) negative
      DRA-75
      1. Чёрный Сегодня, 10:55
        Сколько гей-парадов в Киеве не проводи - а Северному потоку-2 БЫТЬ!
        Чёрный
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:53
        Сыроед:
        ...Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток-2" – это оружие, которое Москва уже доставила в Берлин...

        Исходя из логики кастрюлеголовых - б/у в/на Украину мы держим на своём стволе lol
        Наше оружие - газ в трубе ГТС "нэзалежной", позволяет вертеть майданутых со скоростью пропеллера laughing
        Им нравится и они делают всё, что бы Россия пользовалась ими и дальше fellow
        Маньяки-с... request
        Андрей К
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 12:16
          И всегда найдутся «конструктивные политики», предлагающие помириться, и закончить эту глупую войну в Донбассе, добавил он.

          Значит, будут продолжать убивать людей на Донбассе... сволочи.sad
          Прокат
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 10:53
      Цитата: den3080
      Меня не перестаёт удивлять, в глубине души, что у этих сумасшедших украинских шакалов - русские фамилии

      Сыроед,Парубий,Тымчук,Порошенко,Яценюк, Гроисман . Это точно русские фамилии? Русские фамилии заканчиваются на ИН и ОВ
      Александр романов
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:25
        Цитата: Александр романов
        Цитата: den3080
        Меня не перестаёт удивлять, в глубине души, что у этих сумасшедших украинских шакалов - русские фамилии

        Сыроед,Парубий,Тымчук,Порошенко,Яценюк, Гроисман . Это точно русские фамилии? Русские фамилии заканчиваются на ИН и ОВ

        Саша,сейчас аваков удивленно икнул в сортире! yes На наших глазах рождается новая национальность- ЕВРОКАКЛ, состоящая из человеческих отбросов! negative
        майор Юрик
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:29
          Цитата: майор Юрик
          Саша,сейчас аваков удивленно икнул в сортире!

          Аваков вроде с Баку,а вот Клим Чугункин МИД,вроде русским,когда то был.В семье не без урода
          Цитата: майор Юрик
          На наших глазах рождается новая национальность- ЕВРОКАКЛ, состоящая из человеческих отбросов

          Целая европа и США уже состоят из этого же.
          Александр романов
          1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 11:37
            Аваков вроде с Баку,а вот Клим Чугункин МИД,вроде русским,когда то был.В семье не без урода
            Уукропо-шумер,это состояние души а не национальность........
            72jora72
        2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:47
          Цитата: майор Юрик
          Саша,сейчас аваков удивленно икнул в сортире!

          И к нему тут же присоединился Климкин... laughing
          helmi8
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:58
      так потому что они и есть русские .
      точнее были ими .
      потому что каклы это русские которые перестали считать себя русскими и возомнили себя какими то европеями .
      как то молился какл Богу и голосил - Боже , ты русским дал нефть , газ , алмазы , руду , золото. А нам не дал ничего. За что такая несправедливрость ?
      на что Бог ответил - я и тебе давал всё это .
      какл спросил- а когда ты это мне давал ?
      на что Бог ответил - когда ты был русским .
      просто экспл
    4. Опер (Игорь) Сегодня, 10:59
      Согласен с вами, den. А еще меня не перестает удивлять, что с этими сущностями мы жили в одном государстве, в одних городах и ходили по одним улицам и учились в одних школах! И ладно бы несколько подонков... Но их много и они люто ненавидят Россию и русских! Это просто надо знать, чтобы благостные иллюзии не вышли боком для наших детей!
      Опер
    5. собаковод Сегодня, 11:00
      Ну, у многих русских украинские фамилии. Дело в другом, они почему-то не замечают повышение товарооборота между Украиной и Россией. Исходя из последних высказываний их генералитета и деятелей в правительстве и Раде, создаётся впечатление, что у них одна, общая извилина, на которой сидит их президент.
      собаковод
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:10
        Цитата: собаковод
        Ну, у многих русских украинские фамилии.

        Илья Ковальчук,фамилия украинская,но он точно русский по более многих сдешних саитовских
        Александр романов
        1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 11:26
          Цитата: Александр романов
          Илья Ковальчук,фамилия украинская

          Еще раз.. Украинство не национальность.. сейчас - гражданство. Раньше самоназвание по месту проживания. Иначе нам прийдется ввести еще кучу национальностей..сибиряк,помор,кубанец,уралец ..
          dvina71
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:44
            Цитата: dvina71
            . Украинство не национальность.. сейчас - гражданство.

            На мои взгляд-это диагноз
            Цитата: dvina71
            Иначе нам прийдется ввести еще кучу национальностей..сибиряк,помор,кубанец,уралец ..

            При чем тут фамилии
            Александр романов
            1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:02
              Цитата: Александр романов
              При чем тут фамилии

              При этом..
              Илья Ковальчук,фамилия украинская

              Этой фамилии..больше лет чем чем государству Украина..даже в самой ранней ее фазе..
              dvina71
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:37
                Многие фамилии произошли от имен. Фамилия моего деда Божко от южнославянского в данном случае сербского имени с ударением на первом слоге. На Донбассе есть такой городок Славяносербск. Вот оттуда мои предки присягнувшие на верность Великой русской императрице и всю жизнь воевавшие за Россию! Как вы понимаете к Украине и уж тем более украинству ни какого отношения не имели слава Богу!
                Опер
    6. случайный прохожий (Игорь) Сегодня, 12:21
      Парадокс. Газ поставляемый в Берлин по "Северному птоку-2" является оружием России, газ поставляемый в Берлин через Украину, оружием России не является. Удивительные метаморфозы.
      случайный прохожий
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:29
        Ответ прост: за транзит газа по СП кастрюльки не получают ни цента, что их и бесит. Вот получали бы за транзит газа по СП полноценные баксы миллионами, то и не вякали бы.
        Кот_Кузя
    7. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 12:37
      сегодня "Северный поток-2" – это оружие, которое Москва уже доставила в Берлин

      Северный поток - это угроза, а транзит газа через Кокляндию - это благо ? Антиресно !
      Фашингтонская логика и ничего другого !
      Starover_Z
    8. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:46
      Цитата: den3080
      что у этих сумасшедших украинских шакалов - русские фамилии.

      Дело не в фамилиях... Майдан головного мозга страшнее вируса Эбола.
      helmi8
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:47
    Похоже , дамочка "храброй воды" приняла без закуси и завела старую песню о том как "клятые комуняки" нэньку грабят .
    bouncyhunter
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:55
      Павел hi
      Цитата: bouncyhunter
      Похоже , дамочка "храброй воды" приняла без закуси и завела старую песню о том как "клятые комуняки" нэньку грабят .
      Что то мне кажется, что там что более "тяжелое"...

      И если уже следовать её логике, точно таким же "оружием" является и украинская ГТС...
      svp67
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:03
        Сергей hi
        Цитата: svp67
        что там что более "тяжелое"...

        Вполне , это нонче модно , а дамочка явно в тренде .
        Цитата: svp67
        И если уже следовать её логике, точно таким же "оружием" является и украинская ГТС...

        Вот тут бы и поймать её за хвост на противоречии . Видимо , проходя через украинскую ГТС российский газ выхолащивается , а вся его агрессия оседает в карманах у мыздобулов в виде платы за транзит . А самые агрессивные фракции газа так и вовсе сливаются из трубы и не пропускаются в Европу .
        bouncyhunter
    2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:59
      Паша, привет hi ! Понос из живого организма перестает литься, только когда этот организм умирает или его уничтожают. Первого ждать не приходится, а вот второе вполне вероятно, в скором времени. am
      Egorovich
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:15
        Салют , Саша ! hi Есть такое медицинское выражение : "Три дня поноса и смерть" . Но на мыздобулов это не распространяется - они живут в своей вселенной . fool
        bouncyhunter
        1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:23
          Да, такую вселенную нужно только уничтожать, как заразу.
          Egorovich
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:35
            Никто не хочет с отходами жизнедеятельности связываться : по уши измажешься .
            bouncyhunter
        2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 11:33
          Ахтунг! Ахтунг! А вот и русские полезли из трубы ...!!! wink
          Мое почтение! hi
          Соломон Кейн
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:43
            Привет , Костя ! hi Кстати , странно что эта дамочка не упомянула трубопроводный спецназ РФ . Явные пробелы у неё в образовании или методичка где-то в недрах укропочты затерялась . lol
            bouncyhunter
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:09
              Привет Паш, коллеги soldier
              Правда упущение дамочка допустила ..... впрочем не военная почем ей знат, что самые дикие, эффективные войска у нас относятся как раз к тыловым!!! Трубопроводные то, эт как не посмотреть, прямые потомки СТРОЙБАТА!!!
              А уж про них такие легенды ходють! " Два солдата из стройбата заменяють экскаватор, а также бульдозер, танк, РСЗО и еще много чего!
              rocket757
  3. MPN (Павел) Сегодня, 10:48
    . С Москвой невозможно торговать, потому что предметом торговли становятся европейские ценности.
    Ну украинцы впереди планеты всей по евроценностям, доказательство гейпарад... wink
    MPN
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 10:48
    У Достоевского походу кто-то из представителей Украины послужил прототипом в одноименном произведении.
    solzh
  5. taiga2018 (Макар) Сегодня, 10:53
    а главное деньги мимо украинской кассы...
    taiga2018
  6. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:59
    Граждане Украины должны показать, что Москва не всесильна и не может делать всё, что захочет на территории их суверенной страны, заключил Горбулин.
    Точно! На территории "суверенной украины" всесильна и может делать всё, что захочет, только сышыа! Ибо она - исключительная и хозяйская laughing
    Стройбат запаса
  7. Керенский (Кирилл) Сегодня, 11:08
    Действия Кремля будут направлены «против мирных регионов» и уязвимых групп людей, в том числе и детей.

    Конечно Путин с олигархами всех младенцев съедят. Эх! Не запечь простым смертным младенца под пармезаном, придётся опять ежей в бересте, под стеколомой, на стол выставлять....
    Всё это, естественно, направлено на действующую власть, которая несет ответственность за происходящее в стране

    Естественно понесёт ответственность! Только когда вы поймёте, что власть понесёт чемоданы на спецборт, а вас, таких, попросят тут "немного ответственность поносить"!
    Керенский
  8. Умник (Вася) Сегодня, 11:22
    Что за европейские ценности? Геи нам не нужны
    Умник
  9. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 11:27
    Шакалы гавкают по приказу госдепа, не стоит обращать внимание. Хотя и бесит такая хуцпа.
    Генерал Песчаных Карьеров
  10. лысова (владимир) Сегодня, 11:40
    Не честный бизнес, уже дерьмо, скоро как тараканьё ломанутся прятаться кто куда. Все и за всё должны ответить.
    лысова
  11. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:49
    Что-то кастрюльня меня разочаровала, думал сейчас заявят что мы оружие для гос переворота в Германии доставили... А они так слабенько пшикнули.
    gukoyan
  12. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:21
    Цитата: Александр романов
    Цитата: собаковод
    Ну, у многих русских украинские фамилии.

    Илья Ковальчук,фамилия украинская,но он точно русский по более многих сдешних саитовских

    Есть ещё хорошая украинская фамилия: Кожедуб. Лучший истребитель антигитлеровской коалиции: 62+2 победы за 1943-45гг.
    Плотник 2329
  13. синоби (Юрий) Сегодня, 13:00
    Нужно новое понятие в психических заболеваниях вводить-майданутый политик.
    синоби
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