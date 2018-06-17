Депутат Рады: российское оружие уже в Германии

Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток-2" – это оружие, которое Москва уже доставила в Берлин,

Россия уже доставила свое главное оружие в Германию – это проект «Северный поток-2», приводит 112 Украина заявление зампредседателя Верховной рады Оксаны Сыроед.По словам депутата, люди никак не могут понять, что между Россией и другими цивилизованными государствами – пропасть: деспотия и свобода никоим образом не совмещаются. С Москвой невозможно торговать, потому что предметом торговли становятся европейские ценности.сказала Сыроед.Вопрос лишь в том, когда она это оружие задействует, добавила депутат.Политик также отметила, что «поощрение финансовой агрессии России» приведет лишь к одному – она станет угрозой для всего человечества.В свою очередь директор Национального института стратегических исследований, советник украинского президента Владимир Горбулин рассказал о «кровавом плане» Путина.По его словам, Москва в этом году готовит Украине «год террора». Действия Кремля будут направлены «против мирных регионов» и уязвимых групп людей, в том числе и детей.Больше хаоса, больше политических убийств. Всё это, естественно, направлено на действующую власть, которая несет ответственность за происходящее в стране, сказал Горбулин.И всегда найдутся «конструктивные политики», предлагающие помириться, и закончить эту глупую войну в Донбассе, добавил он.Ради таких политиков Кремль всё и затевает, отметил советник и призвал украинцев не поддаваться страху – от сплоченности общества зависит успех противостояния с Россией. Граждане Украины должны показать, что Москва не всесильна и не может делать всё, что захочет на территории их суверенной страны, заключил Горбулин.