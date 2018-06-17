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Депутат Рады: российское оружие уже в Германии
Россия уже доставила свое главное оружие в Германию – это проект «Северный поток-2», приводит 112 Украина заявление зампредседателя Верховной рады Оксаны Сыроед.
По словам депутата, люди никак не могут понять, что между Россией и другими цивилизованными государствами – пропасть: деспотия и свобода никоим образом не совмещаются. С Москвой невозможно торговать, потому что предметом торговли становятся европейские ценности.
Вопрос лишь в том, когда она это оружие задействует, добавила депутат.
Политик также отметила, что «поощрение финансовой агрессии России» приведет лишь к одному – она станет угрозой для всего человечества.
В свою очередь директор Национального института стратегических исследований, советник украинского президента Владимир Горбулин рассказал о «кровавом плане» Путина.
По его словам, Москва в этом году готовит Украине «год террора». Действия Кремля будут направлены «против мирных регионов» и уязвимых групп людей, в том числе и детей.
Больше хаоса, больше политических убийств. Всё это, естественно, направлено на действующую власть, которая несет ответственность за происходящее в стране, сказал Горбулин.
И всегда найдутся «конструктивные политики», предлагающие помириться, и закончить эту глупую войну в Донбассе, добавил он.
Ради таких политиков Кремль всё и затевает, отметил советник и призвал украинцев не поддаваться страху – от сплоченности общества зависит успех противостояния с Россией. Граждане Украины должны показать, что Москва не всесильна и не может делать всё, что захочет на территории их суверенной страны, заключил Горбулин.
По словам депутата, люди никак не могут понять, что между Россией и другими цивилизованными государствами – пропасть: деспотия и свобода никоим образом не совмещаются. С Москвой невозможно торговать, потому что предметом торговли становятся европейские ценности.
Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток-2" – это оружие, которое Москва уже доставила в Берлин,сказала Сыроед.
Вопрос лишь в том, когда она это оружие задействует, добавила депутат.
Политик также отметила, что «поощрение финансовой агрессии России» приведет лишь к одному – она станет угрозой для всего человечества.
В свою очередь директор Национального института стратегических исследований, советник украинского президента Владимир Горбулин рассказал о «кровавом плане» Путина.
По его словам, Москва в этом году готовит Украине «год террора». Действия Кремля будут направлены «против мирных регионов» и уязвимых групп людей, в том числе и детей.
Больше хаоса, больше политических убийств. Всё это, естественно, направлено на действующую власть, которая несет ответственность за происходящее в стране, сказал Горбулин.
И всегда найдутся «конструктивные политики», предлагающие помириться, и закончить эту глупую войну в Донбассе, добавил он.
Ради таких политиков Кремль всё и затевает, отметил советник и призвал украинцев не поддаваться страху – от сплоченности общества зависит успех противостояния с Россией. Граждане Украины должны показать, что Москва не всесильна и не может делать всё, что захочет на территории их суверенной страны, заключил Горбулин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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