13:12 17 июня
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Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Афганистане

Ответственность за теракт, произошедший в субботу в уезде Родат (центр провинции Нангархар), взяла на себя группировка ИГ*, передает Afghanistan.ru.



Сообщается, что террорист-смертник подорвал себя в толпе празднующих в 17:30 по местному времени. В результате 35 человек погибли, еще более 30 получили ранения.


Издание напоминает, что атака проведена во время объявленного президентом страны перемирия. Ранее руководство «Талибана»* заявило о готовности соблюдать перемирие, но только в течение 3 праздничных дней. По словам главарей, этот шаг предпринят лишь для того, чтобы обеспечить населению мирное празднование.

Также портал сообщил о принятом властями ОАЭ и Катара решении содействовать Кабулу в борьбе с терроризмом. Обе страны планируют направить в Афганистан ограниченные воинские контингенты.

Как отметили источники издания, такое решение Катара, скорее всего, связано с его желанием вступить в НАТО. Об этом недавно рассказал журналистам министр обороны страны Халед бин Мухаммед аль-Аттыйя.

По словам собеседника, Катар реально сотрудничает с НАТО, и это сотрудничество развивается изо дня в день. Оно может привести к тому, что в Катаре сначала будет развернуто подразделение НАТО или специализированный центр, а затем на повестке дня появится вопрос и о принятии страны в альянс.

Он пояснил, что близость к Североатлантическому блоку нужна Дохе для того, чтобы увеличить свой политический капитал и тем самым получить гарантии безопасности на фоне обострения с соседями по Персидскому заливу.

Количество военных, направляемых в Афганистан, не раскрывается. Вместе с тем известно, что личный состав подразделений двух стран будет заниматься обучением местных сил безопасности и оказанием им поддержки. Переброска военнослужащих пройдет в рамках натовской операции «Решительная поддержка», начавшейся в 2014 году.

*Террористические организации, запрещенные в РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 11:47
    Когда уже США брать на себя ответственность начнут? Ко всем терактам, так или иначе, причастны именно штаты! Пусть уже начинают... Предлагаю с теракта "11-го сентября"...
    Logall
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:59
      Саша , привет ! hi
      Цитата: Logall
      Когда уже США брать на себя ответственность начнут?

      Ага , счаз они тебе покаются в смертных грехах ! sad Они уже давно просекли тему карманных бармалеев и используют их по полной для достижения своих целей . Пока сам "киллер" на сдаст (а ещё лучше - завалит) "заказчика" - ничего не изменится .
      bouncyhunter
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:13
        АОЭ и Катар планируют направить в Афганистан ограниченные воинские контингенты

        Катар поддерживает "Братьев-мусульман, "Хамаз", а так же те экстремиские организации, которые хотят свергнуть в Сирии Асада.
        ОАЭ тоже известны, как финансисты экстремиских исламских движений (хотя в последнее время их за руку не ловили).
        А ещё Катар и АОЭ недавно разорвали меж собой дипломатические отношения (официальная причина - поддержка терроризма, неофициальная - делёжка нефтяного рынка)
        Вопрос - кого и как они будут поддерживать?
        Shurik70
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 12:46
          Всем доброго времени! hi , для США война это их жизнь , не будет войны и США не смогут управлять миром.
          cniza
    2. DRA-75 (Гюрза) Сегодня, 12:13
      Цитата: Logall
      Когда уже США брать на себя ответственность начнут? Ко всем терактам, так или иначе, причастны именно штаты!

      Согласен Поэт ..! Там наркота и на эти деньги США проводят секретные операции по всему миру ..А этих замочили , обыкновенных конкурентов и ВСЕ!
      Ранее руководство «Талибана»* заявило о готовности соблюдать перемирие
      Талибы кстате против наркоты и всячечки ее уничтожают в афгане и т.д.
      DRA-75
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:47
    Взяла ИГИЛ... Ни чего святого... , точно так же как и у америки, прямо одно лицо и понятно откуда оно,вот только зачем америка кричит, что борется с ними...
    MPN
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:49
    какое это может быть исламское государство,какая связь с исламом может быть у тех,кто совершает теракты в день одного из самых священных праздников для всех мусульман...
    taiga2018
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 11:49
    Какая это ИГ живучая. Их уничтожают, а она все существует. Надо как-то их спонсоров нейтрализовать.
    solzh
  5. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 12:10
    Это крутой вояка-профи Катар с боевым опытом длиной со всю свою историю - это он-то собрался афганцев чему-то учить? Бедный "зелёный", юный и необстрелянный Афган... lol
    Плотник 2329
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:52
    Гы ...Катар придет, в Афгане порядок наведет...Видимо на долю, по торговле наркоты позарились...Какая там НАТА, всего лишь ширма...Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога...США делает вид, что борется с терроризмом, террористы делают вид, что воюют с США, в итоге страдают мирные жители...
    parusnik
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