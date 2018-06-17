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Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Афганистане
Ответственность за теракт, произошедший в субботу в уезде Родат (центр провинции Нангархар), взяла на себя группировка ИГ*, передает Afghanistan.ru.
Сообщается, что террорист-смертник подорвал себя в толпе празднующих в 17:30 по местному времени. В результате 35 человек погибли, еще более 30 получили ранения.
Издание напоминает, что атака проведена во время объявленного президентом страны перемирия. Ранее руководство «Талибана»* заявило о готовности соблюдать перемирие, но только в течение 3 праздничных дней. По словам главарей, этот шаг предпринят лишь для того, чтобы обеспечить населению мирное празднование.
Также портал сообщил о принятом властями ОАЭ и Катара решении содействовать Кабулу в борьбе с терроризмом. Обе страны планируют направить в Афганистан ограниченные воинские контингенты.
Как отметили источники издания, такое решение Катара, скорее всего, связано с его желанием вступить в НАТО. Об этом недавно рассказал журналистам министр обороны страны Халед бин Мухаммед аль-Аттыйя.
По словам собеседника, Катар реально сотрудничает с НАТО, и это сотрудничество развивается изо дня в день. Оно может привести к тому, что в Катаре сначала будет развернуто подразделение НАТО или специализированный центр, а затем на повестке дня появится вопрос и о принятии страны в альянс.
Он пояснил, что близость к Североатлантическому блоку нужна Дохе для того, чтобы увеличить свой политический капитал и тем самым получить гарантии безопасности на фоне обострения с соседями по Персидскому заливу.
Количество военных, направляемых в Афганистан, не раскрывается. Вместе с тем известно, что личный состав подразделений двух стран будет заниматься обучением местных сил безопасности и оказанием им поддержки. Переброска военнослужащих пройдет в рамках натовской операции «Решительная поддержка», начавшейся в 2014 году.
*Террористические организации, запрещенные в РФ.
Сообщается, что террорист-смертник подорвал себя в толпе празднующих в 17:30 по местному времени. В результате 35 человек погибли, еще более 30 получили ранения.
Издание напоминает, что атака проведена во время объявленного президентом страны перемирия. Ранее руководство «Талибана»* заявило о готовности соблюдать перемирие, но только в течение 3 праздничных дней. По словам главарей, этот шаг предпринят лишь для того, чтобы обеспечить населению мирное празднование.
Также портал сообщил о принятом властями ОАЭ и Катара решении содействовать Кабулу в борьбе с терроризмом. Обе страны планируют направить в Афганистан ограниченные воинские контингенты.
Как отметили источники издания, такое решение Катара, скорее всего, связано с его желанием вступить в НАТО. Об этом недавно рассказал журналистам министр обороны страны Халед бин Мухаммед аль-Аттыйя.
По словам собеседника, Катар реально сотрудничает с НАТО, и это сотрудничество развивается изо дня в день. Оно может привести к тому, что в Катаре сначала будет развернуто подразделение НАТО или специализированный центр, а затем на повестке дня появится вопрос и о принятии страны в альянс.
Он пояснил, что близость к Североатлантическому блоку нужна Дохе для того, чтобы увеличить свой политический капитал и тем самым получить гарантии безопасности на фоне обострения с соседями по Персидскому заливу.
Количество военных, направляемых в Афганистан, не раскрывается. Вместе с тем известно, что личный состав подразделений двух стран будет заниматься обучением местных сил безопасности и оказанием им поддержки. Переброска военнослужащих пройдет в рамках натовской операции «Решительная поддержка», начавшейся в 2014 году.
*Террористические организации, запрещенные в РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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