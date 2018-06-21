Наш флот. Затянем потуже ремешки?

Размер оборонного бюджета Российской Федерации достиг максимального размера в 2016 году, составив 5,3 % ВВП, в абсолютных цифрах это 70,2 млрд. долларов США.Соединённые Штаты Америки выделяли на оборону 611 миллиардов долларов (3,3 % валового продукта). Европейские страны НАТО обязуются ежегодно тратить на оборону 2 %, что составляет 100 миллиардов евро. Япония поддерживает расходы на силы самообороны в пределах 60 миллиардов в год (1,5 % годового дохода). И, наконец, Турция, с которой в последнее время установлены довольно дружественные (напоказ) отношения, тратит в год на оборонку в пределах 15 миллиардов долларов (или 2,5 % ВВП). И всё равно, выбивая деньги на оборону, они запугивают обывателей и законодателей в парламентах «русской угрозой». Но пусть это будут проблемы их налогоплательщиков.А что же мы?Даже руководствуясь волюнтаристским лозунгом в духе «догнать и перегнать Америку», здравомыслящие граждане нашей страны понимают, что в долгосрочной исторической перспективе при удвоении, утроении и прочей реальной кратности увеличения доходов нашей страны мы не сможем приблизиться к сопоставимой цифре оборонных расходов. С другой стороны, и руководство страны, и граждане России в настоящее время не испытывают страха перед возможной внешней агрессией. Такое спокойствие и уверенность гарантируется наличием и постоянным обновлением стратегического запаса ядерного оружия и средств его доставки, эффективной дипломатией и реалистичной внешней и внутренней политикой.Крым и Сирия в корне изменили ситуацию на Чёрном море и Средиземноморском бассейне не только для России, но и для всех стран соседей. До 2014 года единственная «Алроса» и стареющая «Москва» не могли быть реальным соперником для ВМС Турции, Румынии и Болгарии при поддержке других стран НАТО. Наши устаревшие физически и морально БДК (не теряя чувства юмора, слово «большие» в их классификации надо брать в кавычки), МПК и МРК не выполнили бы задачу высадки даже тактического десанта на территорию этих стран, не говоря уже о вековой мечте заблокировать или, наоборот, разблокировать Черноморские проливы.Теперь же, говоря языком пропагандистов, наращивание мощи ЧФ РФ просто беспрецедентно! Программой предусмотрено (и никто не сомневается, что она будет выполнена) пополнение флота шестью новейшими ПЛ с ракетным вооружением и шестью сторожевыми кораблями. Кто будет спорить, что шесть новейших сторожевиков адмиральской серии — это круче подлежащих списанию разночинных «Керчи», «Сметливого», «Ладного» и «Пытливого», которым как минимум по 37 лет и больше. По количеству личного состава экипажей это практически равнозначно: по 220 человек на шести кораблях проекта 11356 (1320) против суммы 380+266+197+197 (1040) на старичках (прирост 25 %). По полному водоизмещению кораблей ещё скромнее: 23.160 тонн против 19.425 тонн (прирост 19%). Не будем даже сравнивать возросшие возможности ПВО, ПЛО и артиллерию этих кораблей.Пугает ли это соседей? И да, и нет!Почему Мексика или Куба не рвут на себе волосы из-за тотального проигрыша в возможном военном конфликте с США и НАТО?Почему прибалты, самые новые и самые рьяные поборники евроатлантической безопасности, не чувствуют себя комфортно под зонтиком США и НАТО, а Финляндия только стрижёт купоны на своём нейтралитете?Да потому, что Украина за попытку «москаляку на гиляку» поплатилась Крымом! И Соединённые Штаты Америки, понимая высшую справедливость действий России, только беззубо прошамкали об антироссийских санкциях. Если красную черту перейдут литовцы или эстонцы, будет то же самое. Никто не встанет на защиту потомков бывших эсэсовцев из Прибалтики! Мир это понимает.Может быть, пора и нам придержать тройку. В новой программе для КЧФ предусмотреть численность ПЛ на уровне 9-12 боевых единиц в строю, обновить состав бригады БДК на 8-10 кораблей класса «Иван Грен» или «Иван Рогов», с учётом потребностей баз в Сирии и на её побережье. Дипломатические усилия направить на пересмотр и обновление конвенции Монтрё по проливам. Скажем, запретить вход в Чёрное море боевым кораблям с артвооружением свыше калибра 100 мм и водоизмещением свыше 9000 тонн. Ничем не напоминает 1935 год? В таком случае и самим придётся модернизированную «Москву» передать на Север или Тихий океан, но этот поступок с большой буквы только укрепит доверие и взаимопонимание причерноморских стран, как бы уравнивая потенциалы. А в качестве флагмана ЧФ пригнать модернизированный эсминец пр. 956 «Адмирал Ушаков», преемственность и символизм! Только не забыть две АК-130 заменить адекватными сотками А-190.Задачи флота:— обеспечение интересов России в регионе Балтийского моря;— защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности;— обеспечение безопасности судоходства;— совместные действия с другими соединениями ВМФ России в находящихся за пределами ответственности флота районах Мирового океана, прежде всего с силами КСФ ВМФ РФ в Северной Атлантике;— выполнение внешнеполитических акций в геополитически важных районах Мирового океана.Да простят меня моряки балтийцы, но это задачи ведомства береговой охраны. И слава богу, что такие страны, как Германия, сокращая фрегаты типа «Бремен» в количестве восьми штук, планируют их замену кораблями типа «Баден-Вюртемберг» только в количестве четырёх. К тому же корабли не имеют противолодочного вооружения. Это ли не реальный шаг назад в вооружённом противостоянии на море! Здравомыслящие политики и военные должны обязательно услышать этот мессидж и не поддаваться провокациям домашних ура-патриотов. Пусть просторы Мирового океана, который дважды упомянут в задачах Балтийского флота, бороздят гражданские суда.В случае военного конфликта балтийские проливы будут запечатаны не менее надёжно, чем черноморские. Анклав Калининградской области окажется в тяжелейшем положении. Совершить подвиг «Таллиннского перехода» из Калининграда в Кронштадт или наоборот будет невозможно. И вот тут необходимо вспомнить о Беломоро-Балтийском канале и в целом о Единой глубоководной системе европейской части страны.Балтийские МРК, МПК и минно-тральные корабли без проблем могут быть переведены на Северный флот, где будут очень востребованы. «Евростратегические корабли» с «Калибрами» проектов 21631 «Буян М» и 22800 «Каракурт» тоже сбережём и рассредоточим. А что делать с БДК и прочей «гордостью» Балтийского флота с осадкой глубже 4 метров, которые не пройдут по шлюзам?Да, походы морем вокруг Европы — нужное дело, дают необходимую морскую выучку и опыт экипажам. А когда в последний раз пробовали перебросить боевые корабли с Чёрного моря или Каспия на Север или на Балтику по внутренним путям? Кто слышал о таких учениях?Отдельной статьи заслуживает вопрос о подводных лодках. Как в царской России подводные лодки впервые появились на Дальнем Востоке? Как появились на Чёрном море немецкие подлодки в 1942 году? И эти устаревшие малютки в 300 т в количестве шести штук успешно выполняли свои боевые задачи. Советские Л-15, Л-16, С-51, С-54, С-55, С-56 переводились с Дальнего Востока на Северный флот через Панамский канал в 1942-1943 годах – спустя семьдесят пять лет попробуем повторить переход?! «Варшавянки» проекта 636.3 при полном водоизмещении в 3100 т в настоящее время — практически идеальный выбор для всего ВМФ страны. Но для Балтики (с учётом возможности передислокации в другие регионы страны) не могли бы мы ограничиться 9-12 подводными лодками доработанного проекта 677 «Лада», ограничившись водоизмещением в 2000 т. и сократив боекомплект до разумных пределов. Давайте оглянемся на немцев с их проектом 212!Как для Чёрного моря вполне достаточно шести новых фрегатов проекта 11356, так и для Балтийского моря вполне подходит шестёрка корветов проекта 20380. Как Черноморский, и Балтийский флот, так и Каспийская флотилия самостоятельно не могут (и в ближайшей перспективе и не ставится такая задача) провести стратегическую операцию, а только обеспечивают прикрытие приморских флангов Южного и Западного округов. И уже сейчас каждое из названных флотских формирований либо сопоставимо, либо значительно превосходит по совокупной военной моще любой флот или ВМС сопредельных стран на ТВД. Океанский эсминец проекта 956 «Настойчивый» перегнать на Тихий океан, а недоразумение в виде проекта 11540 безжалостно утилизировать в полном составе или продать.Правительство Норвегии не может не понимать, что вся мощь Северного флота России в виде подводных стратегических ракетоносцев, атомных подводных лодок, крейсеров и авианосца создана не для захвата живописных незамерзающих фьордов её побережья. А наши стратеги и тактики, конечно же, отдают себе отчёт в адекватной реакции на досягаемость баз флота для тактической авиации с аэродромов сопредельных государств. К сожалению, на формирование корабельного состава и определение задач флоту огромное влияние оказывают как специфические природные условия, так и международные обязательства страны по стратегическим вооружениям. В актуальном списке боевых надводных кораблей Северного флота числится 37 единиц (начиная с единственного ТАВКР, заканчивая четырьмя десантными катерами пр. 1176 в 118 тонн водоизмещения). К слову, если сравнить, то на Черном море 46 надводных боевых кораблей, а на Балтике — 56. И даже Каспийская флотилия пополнилась современными боевыми кораблями, несущими ракеты «Калибр», и планирует обзавестись новой базой в Каспийске.За 18 лет двадцать первого столетия Северным флотом получены только два новых надводных корабля: в 2000 году морской тральщик проекта 12660 «Владимир Гуманенко» водоизмещением в 1150 тонн и в 2005 году один из тех самых четырёх десантных катеров проекта 1176 — «Николай Рубцов» водоизмещением в 118 тонн. Та же соседняя Норвегия в период с 2006 по 2011 гг. приобрела для флота вполне себе современную пятёрку универсальных фрегатов типа «Фритьоф Нансен» с ракетным вооружением и водоизмещением в 5290 тонн каждый. А эти корабли по боевому потенциалу вполне сравнимы с нашей стареющей пятёркой БПК Северного флота годов выпуска с 1981 по 1999, кстати, те же 18 лет при советской власти.Опять же, вынесем за пределы обсуждения подводную составляющую этого флота, в ней присутствуют определённые достижения и победы, но достаточно и проблем и потерь. Но пример фашистской Германии, сделавшей ставку в войне на море после 1943 года только на подводный флот, подтверждает порочность концепции односторонних перекосов в противостоянии с концепцией сбалансированного строительства, из которой не должны выпадать ни инфраструктура, ни морская авиация, ни, тем более, надводные корабли.«Разбор полётов» по состоянию морской авиации в целом за военный морской флот и на европейской части нашей страны в частности хотелось бы услышать от специалистов. Но не вызывает сомнений тот факт, что морская авиация, при наличии мест для её базирования, стала бы самым быстрым и эффективным средством нарастить мощь любого из перечисленных флотов в границах их ответственности. Объединение «всего, что летает», по известному изречению рейхсмаршала Геринга, в современные российские ВКС имеет под собой основания, но Редер и Дениц не были дураками. И как нигде, это актуально для Тихоокеанского флота России.Флот, оперирующий на самом большом океане планеты, а если учесть свободный выход в Индийский океан и Антарктику, то это половина нашей планеты Земля! А каковы соседи: США, Китай, Япония! Это вам не Грузия, Эстония и Норвегия на условном европейском ТВД. Здесь нам придётся серьёзно почесать репу. Плюсы есть: флот неплохо сбалансирован, но это заслуга ещё советских времён. Надводные корабли и подводные лодки, береговые части и морская авиация. За прошедшие 18 лет с 2000 года флот всё же получил целых пять новых надводных кораблей (вспомним два корабля Северного флота!). Плюс, конечно же, смехотворный, если не отметить тот факт, что все они построены на Дальнем Ыостоке:— корвет «Совершенный» проекта 20380 в 2017 году (Амурский ССЗ, + 3 корпуса);— ракетный катер Р-29 проекта 12411 в 2003 году (Хабаровский ССЗ);— десантный катер «Иван Карцов» проекта 21820 в 2014 году (Владивосток);— десантный катер Д-57 проекта 1176 в 2007 году («Восточная верфь»);— десантный катер Д-107 проекта 11770 в 2010 году («Восточная верфь»).И вот со всей вековой неотвратимостью встаёт традиционный российский вопрос «Что делать?» Давайте перестанем парить на крыльях мечты об авианосцах «Шторм» и крейсерах «Лидер».Засучим рукава и построим для Тихоокеанского флота 9-12 подводных лодок проекта 636.3 на замену партии восьми стареющих тружениц проекта 877 на том же судостроительном заводе имени Ленинского комсомола в Комсомольске-на-Амуре. Ведь могли же строить «Палтус» за 9-10 месяцев!Затянем потуже ремешки и сдадим тихоокеанцам шестёрку корветов проекта 20380, чтобы списали адмиралы малые ракетные кораблики с большими противокорабельными ракетами. Четыре МРК пр.12341 с шестью дозвуковыми ПКР П-120 «Малахит» на каждом, к сожалению, не смогут причинить вреда океанским эсминцам соседних государств с системой ПВО «Иджис» на борту. И только банальное «наличие отсутствия» реальной замены им как кораблям и боевым единицам флота заставляет содержать их в строю, так как подводные носители того же образца вооружения АПЛ проекта 670 и 670М «Скат» были утилизированы в период с 1991 по 1994 гг., хоть это совсем другая история. И выполнив подобную замену, наконец-то перестанем считать дальним морским походом выход корабля из Советской гавани в южную часть Охотского моря. Разочаровывает средний срок строительства кораблей в пределах восьми лет. А что же дальше и ещё?..Создавать модернизированный флот! Пока… Рано или поздно на Северном флоте будет три модернизированных крейсера проекта 1144, примерно в те же сроки можно уложиться с модернизацией для Тихоокеанского флота тройки крейсеров проекта 1164. Отремонтировать, модернизировать, реставрировать и собрать на Тихом океане шестёрку эсминцев проекта 956 и шестёрку больших противолодочных кораблей проекта 1155. Эти пятнадцать боевых кораблей смогут быть ядром дальневосточного флота до 2040 годов. Да, будет трудно, да, будет стыдно, но новый флот никогда не создавался одномоментно или за ударную пятилетку. Рачительно, по-хозяйски использовать остатки советского наследства и параллельно расчищать бухты и пирсы от металлолома времён перестройки и лихих девяностых.Статья была почти готова, оставалось сделать оптимистичные выводы о развитии флота в целом, но с правительством, предложившим проект пенсионной реформы для страны, не видать нам флота с большой буквы.