Вторая Марна. Часть 2

Следующим этапом в ходе Большого наступления германцев во Франции было апрельское наступление на р. Лис, начавшееся 9 апреля 1918 г. Второй удар опять обрушился на англичан - но теперь уже в районе Лилля.Бои на р. Лис и в районе Кеммель-Ипр (с 9 апреля по 1 мая), несмотря на превосходство сил и средств, также не дали германцам желаемого - разгрома живой силы англичан и выхода к побережью на участке Кале - Дюнкерк.В апрельских боях на р. Лис, 25 английских дивизий боролись против 39 германских дивизий, причем в процессе сражения в ряды бойцов влились (из состава резервов) 10 французских дивизий.Сражение во Фландрии развернулось на 50-км фронте. В результате - германские 4-я и 6-я армии продвинулись с линии Ла-Бассе-Пашендаль на 18 км (Газебрукское направление) и на 4 - 8 км (направление на Ипр). От портов Кале, Булонь, Дюнкерк немецкие дивизии отстояли лишь на 60 км – но, как и в первом наступлении к Амьену, так и здесь - они выдохлись и остановились. Эти бои были весьма тяжелы для германской армии, которая потеряла в них 140 тысяч человек.В период 1 - 27 мая крупных операций на Французском фронте не было. Союзники залечивали свои многочисленные раны, мечтая о реванше, а германцы усиленно готовились к третьему (и «решительному») наступлению.Свой новый удар Э. фон Людендорф теперь стремится испробовать на французах.Мартовское и апрельское наступления заставили союзное командование перебросить большое количество дивизий как к Амьену, так и против германских 4-й и 6-й армий - во Фландрию. Эти переброски, естественно, значительно ослабили участок Мондидье - Нуайон – Реймс (против которого стояли 18-я, 7-я, 1-я и новая 9-я германские армии).Не оставляя мысли о разгроме англичан (за неполных 1,5 месяца англичане понесли большие потери, лишившись: 1000 орудий, 4000 пулеметов, 700 траншейных орудий, 200 танков.), Э. фон Людендорф решает нанести свой новый удар в Шампани.В результате 25-дневной подготовки (с 1 по 25 мая) к району главного удара 7-й армии (Пинон-Берри-О-Бак) сосредоточивается 14 германских ударных дивизий - которые должны были обрушиться на 6 французских и английских дивизий. На всем же фронте (Аббекур-Бримон) 31 германская дивизия была сосредоточена против 20 союзных (из которых 11 - в первой линии). 4400 орудий 7-й армии должны были поддержать атаку своих дивизий и состязаться с 1030 орудиями союзной артиллерии.В итоге, на 40-км фронте главного удара германское Верховное командование к 27 мая сосредоточило 1 пехотную дивизию, 120 орудий и 20 самолетов на 1,5 км фронта. Направление, время удара и сам удар, благодаря блестяще продуманной и организованной подготовке, были для союзников совершенно неожиданными. Хоть мощная союзная авиация и производила тщательную разведывательную работу, но ее результаты были неудовлетворительны. Район сосредоточения главных сил и средств германской 7-й армии так и не был разгадан.И Э. Людендорф был прав, когда основываясь на своем богатом тактическом опыте, писал: «неопределенность и отсутствие верных данных лежат в сущности войны - несмотря на все усилия, которые делают обе стороны, мы остаемся в неизвестности о противнике, а противник – о нас» [.].Внезапность, достигнутая в ходе майского наступления, дала значительный успех германскому оружию. После краткой артиллерийской подготовки, 27 мая началось наступление пехоты, которое продолжалось 7 дней.За это время германская 7-я армия сделала скачок - через считавшийся совершенно неприступным укрепленный район высот Шмен-де-Дам, и устремилась на юг - проникнув вглубь Шампани на 60 км (считая от исходных рубежей), и выйдя к р. Марне на участке Шато-Тьери-Вернейль.6-дневное (с 9 по 15 июля) наступление германской 18-й армии в направлении на Компьен привело к незначительному продвижению - на 8 - 12 км от исходных рубежей (Мондидье - Нуайон).Захватив около 64000 пленных, до 900 орудий и 2000 пулеметов, немцы (1-я и 7-я армии) за эти дни потеряли 126000 человек.Таким образом, в ходе трех наступлений германской армией было потеряно 426 тысяч активных бойцов – и, на пределе исчерпания людских ресурсов Четверного союза, эти потери были крайне тяжелы - тем более что основные цели и задачи, ради которых они были пожертвованы, достигнуты не были.Как и в предыдущих двух наступлениях, так и в этом, германскую армию постигла неудача - район Реймса и переправы на Марне остались в руках союзников. Этому способствовала быстрая переброска командованием союзников необходимых резервов (Ф. Фош перебросил к району сражения в эти дни около 40 дивизий). И к концу майского прорыва союзники достигли над германцами даже численного превосходства в несколько дивизий.Моральный же эффект внезапного удара и быстрого наступления к столице Франции - Парижу имел огромное значение. Еще никогда, после сентября 1914 г., французское правительство и население так сильно не волновались, как на этот раз.В своих воспоминаниях Жорж Клемансо писал: «Внезапной катастрофой под Шмен-де-Дам и быстрым продвижением противника к Шато-Тьери, заинтересовались все ответственные правительственные инстанции. Мы должны были в первую очередь попытаться временно затушить начавшийся процесс, принимая параллельно все меры к тому, чтобы не подорвать окончательно у общества тот остаток доверия, который еще там сохранился. Речь шла о жизни страны... В Париже смятение достигло своего апогея... Полная растерянность в Палате... На фронте стараются заткнуть дыру, но не хватает артиллерии... Парламент и общественное мнение требуют головы Дюшена (командующий 5-й А –), Франше-д'Эспере (командующий Центральной группой армий), Петэна (главком французской армии) и Фоша (главком союзной армии)... Глава правительства (Ж. Клемансо), должен был быстро принять решения и уметь находить золотую середину между энергией и умеренностью. Если бы я сдал на одно мгновение, высшее командование во главе с Фошем было бы отстранено от руководства». ().Но, потерпев третью неудачу, германское командование не сдается, а решает подготовить свои войска к новому - четвертому наступлению с целью захватить Реймс, форсировать Марну и овладеть важнейшей стратегической железнодорожной магистралью - Париж - Шалон.Вторая Марна была как бы последней решающей ставкой в серии наступательных порывов, о которых мы кратко сказали выше.Хотя Э. фон Людендорф и мечтал (при неудаче на Марне и неуспехе Реймской операции) вновь броситься, как в марте и апреле на англичан и дать генеральное сражение во Фландрии, но после второго сражения на Марне, мечты остались мечтами. Несмотря на замечательную организацию ударов с тактической точки зрения, мы видим, что все они носят шаблонный характер и очень похожи друг на друга - построены как бы по одному стандарту. Это обстоятельство было учтено и, с помощью специально организованной научно-исследовательской комиссии, изучено союзным командованием.В этом отношении Э. Людендорф и его знаменитый начальник артиллерии Г. Брухмюллер оказались прекрасными учителями и воспитателями для союзников (Главный инспектор артиллерии фронта и тыла в 1918 г. генерал Эрр писал: «Когда армии союзников смогли в свою очередь перейти в наступление, они действовали так же, как германцы во время весенней кампании» (.), которые сразу же после второй Марны - 18 июля на полях Шампани, «отблагодарили» германскую армию за 5-месячную «учебу» первой половины 1918 года.Кроме того, три удара германской армии со всей убедительностью продемонстрировали кризис наступательной операции германцев в условиях позиционной войны. Вместо преодоления укрепленных полос противника и выхода на маневренный простор, мы видим как наступающий, после незначительного, и с огромными трудностями, продвижения вперед, останавливается, прилипает к земле, стремясь как можно скорее еще глубже уйти в фортификационные сооружения. Благодаря же исключительному развитию транспортного искусства, обороняющийся перебрасывает из глубины обороны нужное количество резервов - и перед только что активным, бодрым и энергичным противником, вырастает новая стена из живых сил, технических средств и новых оборонительных полос, которые заставляют наступающего окончательно застыть на месте.