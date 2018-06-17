15:36 17 июня
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Подписан договор о переименовании Македонии

Главы МИД Греции Никос Котзиас и Республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики, передает РИА Новости.

Подписан договор о переименовании Македонии


Свою подпись под договором поставил также спецпредставитель ООН Мэтью Нимица, игравший на переговорах роль посредника.


По мнению греческой стороны, нынешнее название республики (Македония) «отражает политику ирредентизма». Ее постоянно путают с одноименной провинцией Греции.

Теперь, согласно договору, страна будет называться Республика Северная Македония.

В Европе соглашение называют историческим, поскольку оно завершает многолетний спор между двумя балканскими странами и открывает для Скопье возможность для вступления в Евросоюз и НАТО. Кроме того, отношения между двумя государствами выходят на качественно новый уровень.

Церемонию в прямом эфире транслировало греческое телевидение. Подписание проходило в поселке Псарадес (Греция) на границе двух республик. В мероприятии приняли участие премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также высокопоставленные европейские чиновники, в том числе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Подписание документа присутствующие приветствовали криками «Браво!» и бурными аплодисментами. После этого еврочиновники более минуты аплодировали премьер-министрам двух стран.

Мероприятие продолжит званый обед, который состоится на македонской территории.

Использованы фотографии: http://www.ohridholidays.com
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Комментарии 46

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  1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 13:12
    Назовём это так.хрен редьки не слаще!
    Фил77
    1. MPN (Павел) Сегодня, 13:21
      Цитата: Фил77
      Назовём это так.хрен редьки не слаще!
      Ну теперь заживуут.. аж завидно... smile
      MPN
      1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:23
        А референдум в Македонии об переименовании так и не провели.
        ДЕМО-КРАТИЯ ...
        Shurik70
        1. BlackMokona Сегодня, 13:33
          Вместе с тем, осенью этого года решение, достигнутое на уровне двух правительств, будет вынесено на общенациональный референдум в Македонии.

          Референдум осенью будет, сейчас просто с соседями урегулировали вопрос приемлимости нового названия
          BlackMokona
          1. dsk (Сергей) Сегодня, 14:19
            Цитата: BlackMokona
            Референдум осенью будет

            Не будет никаких "референдумов"! Скажут что лишние затраты... А тут взносы за членство в НАТО предстоят не хилые...
            Подписание документа присутствующие приветствовали криками «Браво!» и бурными аплодисментами. После этого еврочиновники более минуты аплодировали премьер-министрам двух стран.
            dsk
            1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:32
              Проведения референдума, предусмотренно по договора. Так что БУДЕТ! Сами политики в Македонии заинтересованные от проведения такого референдума, чтоб не был потом ляляля. Если Македония войдет в НАТО, у нее военные расходы снижатся, чем ныне. Бывая вне союзя, Македония вынужденна тратить больше на оборону.
              pytar
              1. dsk (Сергей) Сегодня, 14:40
                Цитата: pytar
                Так что
                Спорим - "референдума" не будет! Ни одна страна вступившая в НАТО (как и Болгария), референдумы не поводила. Всё "решали" продажные депутаты в парламентах.
                dsk
                1. BlackMokona Сегодня, 14:46
                  Врать не надо
                  История Европы помнит пять случаев, когда вопрос интеграции в НАТО становился предметом обсуждения на референдуме. Впервые это произошло в Испании в 1986 году. В ХХ веке эта страна пережила множество потрясений, в числе которых Гражданская война и кровавый диктаторский режим Франсиско Франко. После смерти диктатора в 1975 году страна начала непростой путь интеграции в демократическую европейскую семью народов. Членом НАТО Испания стала в 1982 году. Причиной вступления в Альянс стало желание властей защитить испанские полуанклавы в Северной Африке – города Сеуту и Мелилью – от агрессивного в те годы Марокко. В общественно-политической жизни страны главную роль играли левые. У власти находилась Социалистическая рабочая партия, самой влиятельной оппозиционной силой были коммунисты. Первые стояли на прозападных позициях, вторые ориентировались на Советский Союз. В 1986 году состоялся референдум, на котором за членство в НАТО проголосовало 56,9% граждан, против – 43,1%. Больше всего голосов «против» отдали «проблемные» Каталония и Страна Басков.
                  BlackMokona
                  1. dsk (Сергей) Сегодня, 15:02
                    Цитата: BlackMokona
                    История Европы помнит пять случаев, когда вопрос интеграции в НАТО становился предметом обсуждения на референдуме.

                    Основан 4 апреля 1949 года в США, с целью защиты Европы от советского влияния. Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия
                    На волне антисоветской истерии 5 стран провели референдумы. Остальные двадцать четыре затащили "тихой сапой". Давно нет СССР - НАТО "растёт как на дрожжах".
                    Цель НАТО не изменилась - уничтожение России.
                    dsk
                2. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:47
                  Спорим! good В Болгарии в правда не провели референдум, так как сторонники вхождения было не больше 10-12%. Но в Македонии, стороников больше и они вероятно больше половиной.
                  pytar
              2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:45
                Если Македония войдет в НАТО, у нее военные расходы снижатся, чем ныне. Бывая вне союзя, Македония вынужденна тратить больше на оборону.
                ...А кто нападать на Македонию собрался?..ежели вынуждена тратить больше на оборону? Россия с Сербией..Оно понятно. В НАТО вступит, это же сколько защитников у Северной Македонии будет, супротив этих стран "агрессоров".Оно конечно,под крылом США как бы надежнее..
                parusnik
                1. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 14:59
                  Албанию почему забыли? Не всегда мир вокруг России вертится. А насчет Сербии - на днях Вучич в Турции ТАНАП открывал. Зрада короче!
                  Мак-Симка
                  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:12
                    Албанию, на агрессию, супротив Северной, теперь, Македонии, направляют Сербия с Россией..?..У истоков конфликта в Косово Россия стояла..по видимому..Это она тогда еще Югославию на косовских албанцев натравила, коварная..Мир поменьше вокруг России вертелся бы..натовских государств вокруг границ России столько, что и плюнуть не куда, обязательно в натовскую страну попадешь, а попадешь, вою , стонов, я пойду папе Сэму пожалуюсь, он вас накажет Пэтриотами ...премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, тож принимал участие в этой церемонии открытии ТАНАП вместе с Вучичем...Зрада короче!
                    parusnik
                2. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 15:19
                  А кто нападать на Македонию собрался?....

                  Колективная оборона, всегда выгоднее, особенно для малых стран. К тому правильны термин обыясняющий желания "македонцев" войти в ЕС и НАТО это - КОЛЕКТИВНАЯ СИГУРНОСТЬ. Вероятность о конфликтов между страны члены союза менше, хоть не в полностью изключенная.
                  pytar
        2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:05
          Цитата: Shurik70
          А референдум в Македонии об переименовании так и не провели.
          ДЕМО-КРАТИЯ ...

          Великое переименование. Как называли македонецев македонцами,так и будут называть. Как были жители Греческой Македонии греками,так и остануться. Вполне изящный выход из спора.
          Арон Заави
      2. Чёрный Сегодня, 14:09
        и открывает для Скопье возможность для вступления в Евросоюз и НАТО.
        ....вот этим то их и купили....всё продали....вплоть до названия страны....хорошо хоть название благозвучное разрешили оставить, а то могли бы и Лоходонией назвать или ещё как laughing
        Чёрный
        1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:35
          Почему "купили"??? В этот конфликтны регион, странам лучше быть в союзе и решать проблемов между собой, по мирным путем. А название важное, так как георграфическая и историческая область Македония, гораздо больше по площади, чем Республика Македония.
          pytar
          1. avt Сегодня, 15:02
            Цитата: pytar
            В этот конфликтны регион,

            Ну вот и будет эта ,,северная Македония" Великой Албанией и никакое НАТО этому мешать не будет.
            avt
        2. dsk (Сергей) Сегодня, 14:49
          Цитата: Чёрный
          всё продали...

          Для НАТО лишний батальон "пушечного мяса" не помешает, не штатовским же морпехам в окопах "вшей кормить", после Вьетнама это не "модно". Трамп заставит всю Европу оплачивать все расходы НАТО, "халява" заканчивается.
          dsk
          1. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 15:01
            Да? Заставит? Лучше он наших толстопузов заставил. И так армия на колесницах чуть ли не катается, а в ВВС воздушный змей - лучшей истребитель. Так что небольшая модернизация не помешает. А и то смотрю сюда искандерометатели пруд пруди.
            Мак-Симка
            1. dsk (Сергей) Сегодня, 15:12
              Цитата: Мак-Симка
              А и то смотрю

              Кто- же Болгарии угрожает? Неужели союзник по НАТО - Турция? Или Россия? Кто приезжал в этом месяце в Сочи - просил прощения?
              dsk
      3. лесовозник (игорь) Сегодня, 14:35
        wassat Тилимилитрямбия fellow
        лесовозник
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:20
    У Македонии и Греции других проблем нет , кроме как порядок в названиях наводить ? what
    bouncyhunter
    1. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 13:34
      Этого как раз выше крыши. Как везде - внимание народа отвлекали на эту хрень. В понедельник они проснутся и начнётся головная боль.
      22 dmdc
    2. BlackMokona Сегодня, 13:37
      Греция столько лет активно ругается с Турцией из за территориальных притензий и добавлять ещё Македонию к этим проблемам не хочется
      BlackMokona
    3. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:37
      Привет, Павел! drinks Тут идет дележ великого македонского наследия. А нынешние греки, ни морально, ни генетически отношения к той империи не имеют. Даже совсем недавно мы имели такой термин "новый русский", когда хотели украсть даже имя народа победителя, личности одной нации, также еще недавно недостойные присвоили себе имя "ариев", румыны вообще круты, украли имя римлян, за одно появились ромалы - суперлимляне laughing А грекам (нынешним, которые к эллинам отношения не имеют) не привыкать красть, украли Новый Рим, обозвав Константинополем, да и украли Империю Ромеев обозвав Византией, правда на бумаге и через сотни лет после ее падения. Поэтому именно греки так ревностно относятся к краденым названиям ибо сами скрали его ранее.
      хрыч
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:41
        Привет , дружище ! hi drinks Так вот откуда пошла мода плагиатом заниматься . lol
        bouncyhunter
      2. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:39
        На монополь над великого древнемакедонского наследия, никто не имеет. А нынешнее славянское население говорящее югозападны болгарский диалект вообще не имеет приемственность с древних македонах. Более-менее, какието исторические связи имеют все таки греки. Так что, все нормально и справедливо решили.
        pytar
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 14:11
      Павел hi
      Цитата: bouncyhunter
      У Македонии и Греции других проблем нет , кроме как порядок в названиях наводить ?

      Почему-то у меня сразу возникли ассоциации с мемом "Не ту страну назвали Гондурасом..." Правда, это к другой стране относилось laughing
      helmi8
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:43
    Подписание документа присутствующие приветствовали криками «Браво!»

    Когда из гвардии, иные от двора
    Сюда на время приезжали:
    Кричали женщины: ура!
    И в воздух чепчики бросали!
    А.С.Грибоедов...."Горе от ума"...
    В Европе соглашение называют историческим, поскольку оно завершает многолетний спор между двумя балканскими странами и открывает для Скопье возможность для вступления в Евросоюз и НАТО. Кроме того, отношения между двумя государствами выходят на качественно новый уровень.
    ...Как же там без них...Еще один "дружеский" враг...в будущем..когда в НАТО вступят...От албанцев будут защищать wink
    parusnik
  4. axiles100682 (Александр) Сегодня, 13:53
    Вооюще ни фига не понял из-за чего сыр бор то?Ну есть провинция Македония,есть Республика Македония.В чем проблема?Мало в мире одинаковых названий? В США вон есть города Москва и Санкт Петербурге мож претензии им предьявим?
    axiles100682
    1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:41
      Область Македония в 3 раза больше, чем нынешная Респ. Македония. Эсть Эгейская Македония /в Греции/, эсть Пиринская Македония /в Болгарии/ и есть Вардарская Македония, что - Республика Македония. Приватизации названия области для одного государство, толкуется как териториальные претензии к соседних.
      pytar
  5. Curious (Victor) Сегодня, 13:56
    Неужели сложно эту новость предварить кратким обьяснением сути вопроса. Я понимаю, леммингам все равно, но их же еще не 100% на сайте.
    Когда в 1992 году между Грецией и Республикой Македония устанавливались дипломатические отношения, сторонами было принято, что новое имя этой бывшей югославской республики будет согласовано под эгидой ООН. Греция считала, что имя нового государства является узурпацией имени её исторической провинции и что идеологема македонизма, кроме прочего, несёт с собой фальсификацию истории и необоснованные идеи ирредентизма.
    Для Македонии отношения с Грецией имеют очень большое значение, Греческие компании инвестируют в экономику Республики Македония больше средств, чем в любую другую страну, являясь главным инвестором Республики Македонии. Только в Скопье ими было создано порядка 5000 рабочих мест.
    Curious
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:24
      Отметить стоит следующее, еще один будущий член НАТО, у границ Сербии...А Сербия, пока заявляет, хотим в ЕС, в НАТО не хотим...
      parusnik
      1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:45
        Да не разбомбило бы НАТО в 90-тых Югославии, Сербия первая вошла бы и в ЕС и в НАТО. Оно Югославия в 50-тых по сути была член НАТО, на основание договора о совместной обороной с США. К тому Югославия была член т.н. Балканского пакта /филиал НАТА/ вместе с Греции и Турции.
        pytar
        1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:54
          Балканский Пакт был рассчитан на 20 лет, но уже вскоре после подписания начался кризис организации из-за греко-турецких противоречий по Кипру и улучшения советско-югославских отношений. Фактически перестал существовать к концу 1950-х годов. А в сентябре 1961 года создано Движение неприсоединения на Белградской конференции на принципах неучастия в военных блоках (под которыми на момент основания организации подразумевались, прежде всего - НАТО и Организация Варшавского договора, а также Организация Центрального Договора, Организация Договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС и т. п...
          parusnik
        2. avt Сегодня, 15:08
          Цитата: pytar
          Оно Югославия в 50-тых по сути была член НАТО

          Вот только этой самой ссути тут нагонять не надо . СФРЮ
          Цитата: pytar
          в 50-тых

          и
          Цитата: pytar
          по сути

          и по факту, даже по де юро была в составе блока стран ,,движения неприсоединения" , да и Тито это возглавлял . Причём ловко пользовался этим статусом в своих интересах , приваливаясь к той , или другой стороне. Да так ловко , что нынешним ,,многовекторным " к примеру Назарбаеву и Бацке и не снилось.
          avt
          1. dsk (Сергей) Сегодня, 15:26
            Цитата: avt
            Причём ловко пользовался этим статусом в своих интересах
            Наверное поэтому это единственная страна, которую разбомбили будущие "союзнички" чтобы выбить привычку "сидеть на двух стульях".
            dsk
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:01
    просто wink интересно... если завтра еврочиновникам разонравится "Республика Северная Македония." опять переименовываться будут??? прогнись один раз...
    Masya Masya
    1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:43
      Не разонравится. ЕС заинтересован, чтоб проблемы между Респ. Македония и соседям решились. Именно ЕС является главным движком для подписания договора.
      pytar
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:50
        Сегодня ЕС заинтересован, завтра нет... кто знает....
        Masya Masya
    2. avt Сегодня, 15:11
      Цитата: Masya Masya
      если завтра еврочиновникам разонравится "Республика Северная Македония."

      А кто они такие, чтоб что то там решать ?? Вот если албанцев USы просто с поводка спустят , а в Косово ныне самая крупная база USA из стационарных, то реально переименуют в Восточную Албанию.
      avt
  7. Jmbg (Ivan) Сегодня, 14:32

    Новая карта Балкан
    Jmbg
    1. pytar (Боян Иванов) Сегодня, 14:48
      Иван! Ты хорошо пошутил! laughing
      pytar
    2. Мак-Симка (Иван Иванич) Сегодня, 15:03
      Македоноцентрический глобус мира. Зачет!!!
      Мак-Симка
  8. Wiruz (Алексей) Сегодня, 15:21
    Что-то у них с креативом плохо совсем. Раз пошла такая пьянка, то могли бы "Великая Македония" назвать. Или "Бесконечная Империя Македония" laughing laughing
    Wiruz
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