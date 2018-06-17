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Подписан договор о переименовании Македонии
Главы МИД Греции Никос Котзиас и Республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики, передает РИА Новости.
Свою подпись под договором поставил также спецпредставитель ООН Мэтью Нимица, игравший на переговорах роль посредника.
По мнению греческой стороны, нынешнее название республики (Македония) «отражает политику ирредентизма». Ее постоянно путают с одноименной провинцией Греции.
Теперь, согласно договору, страна будет называться Республика Северная Македония.
В Европе соглашение называют историческим, поскольку оно завершает многолетний спор между двумя балканскими странами и открывает для Скопье возможность для вступления в Евросоюз и НАТО. Кроме того, отношения между двумя государствами выходят на качественно новый уровень.
Церемонию в прямом эфире транслировало греческое телевидение. Подписание проходило в поселке Псарадес (Греция) на границе двух республик. В мероприятии приняли участие премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также высокопоставленные европейские чиновники, в том числе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Подписание документа присутствующие приветствовали криками «Браво!» и бурными аплодисментами. После этого еврочиновники более минуты аплодировали премьер-министрам двух стран.
Мероприятие продолжит званый обед, который состоится на македонской территории.
Свою подпись под договором поставил также спецпредставитель ООН Мэтью Нимица, игравший на переговорах роль посредника.
По мнению греческой стороны, нынешнее название республики (Македония) «отражает политику ирредентизма». Ее постоянно путают с одноименной провинцией Греции.
Теперь, согласно договору, страна будет называться Республика Северная Македония.
В Европе соглашение называют историческим, поскольку оно завершает многолетний спор между двумя балканскими странами и открывает для Скопье возможность для вступления в Евросоюз и НАТО. Кроме того, отношения между двумя государствами выходят на качественно новый уровень.
Церемонию в прямом эфире транслировало греческое телевидение. Подписание проходило в поселке Псарадес (Греция) на границе двух республик. В мероприятии приняли участие премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев, а также высокопоставленные европейские чиновники, в том числе глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Подписание документа присутствующие приветствовали криками «Браво!» и бурными аплодисментами. После этого еврочиновники более минуты аплодировали премьер-министрам двух стран.
Мероприятие продолжит званый обед, который состоится на македонской территории.
Использованы фотографии: http://www.ohridholidays.com
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