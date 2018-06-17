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Токио выразил сожаление по поводу предстоящих ракетных стрельб на Курилах
Японское правительство через свое посольство в Москве направило в Министерство иностранных дел России ноту, в которой выразило сожаление в связи с предстоящим на Курилах военным учением, передает газета Yomiuri Shimbun.
Российские дипломаты отклонили заявление Токио, указав, что учение с ракетными стрельбами будет проводиться в пределах территории РФ, и вопрос о его отмене рассматриваться не будет.
МИД Японии данную информацию пока не прокомментировал.
По данным газеты, о предстоящем на Итурупе учении российская сторона уведомила 14 июня японское Управление безопасности на море (сочетает функции спасательной службы и береговой охраны). Ведомство, в свою очередь, разослало предупреждения всем судоходным компаниям, в том числе рыболовецким.
Издание предполагает, что стрельбы будут выполняться в рамках учения из противокорабельных комплексов.
Напомним, 11 июня официальный Токио выразил протест России в связи с прокладкой на южные острова Курильской гряды линии оптоволоконной связи. Работы должны завершиться в следующем году.
Япония претендует на южную часть Курил, называя ее своими «Северными территориями». Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также необитаемой гряды Хабомаи. Все они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако в связи с тем, что между странами не подписан мирный договор, их статус до сих пор не закреплен.
Российские дипломаты отклонили заявление Токио, указав, что учение с ракетными стрельбами будет проводиться в пределах территории РФ, и вопрос о его отмене рассматриваться не будет.
МИД Японии данную информацию пока не прокомментировал.
По данным газеты, о предстоящем на Итурупе учении российская сторона уведомила 14 июня японское Управление безопасности на море (сочетает функции спасательной службы и береговой охраны). Ведомство, в свою очередь, разослало предупреждения всем судоходным компаниям, в том числе рыболовецким.
Издание предполагает, что стрельбы будут выполняться в рамках учения из противокорабельных комплексов.
Напомним, 11 июня официальный Токио выразил протест России в связи с прокладкой на южные острова Курильской гряды линии оптоволоконной связи. Работы должны завершиться в следующем году.
Япония претендует на южную часть Курил, называя ее своими «Северными территориями». Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также необитаемой гряды Хабомаи. Все они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако в связи с тем, что между странами не подписан мирный договор, их статус до сих пор не закреплен.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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