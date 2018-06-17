15:37 17 июня
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Токио выразил сожаление по поводу предстоящих ракетных стрельб на Курилах

Японское правительство через свое посольство в Москве направило в Министерство иностранных дел России ноту, в которой выразило сожаление в связи с предстоящим на Курилах военным учением, передает газета Yomiuri Shimbun.

Токио выразил сожаление по поводу предстоящих ракетных стрельб на Курилах


Российские дипломаты отклонили заявление Токио, указав, что учение с ракетными стрельбами будет проводиться в пределах территории РФ, и вопрос о его отмене рассматриваться не будет.


МИД Японии данную информацию пока не прокомментировал.

По данным газеты, о предстоящем на Итурупе учении российская сторона уведомила 14 июня японское Управление безопасности на море (сочетает функции спасательной службы и береговой охраны). Ведомство, в свою очередь, разослало предупреждения всем судоходным компаниям, в том числе рыболовецким.

Издание предполагает, что стрельбы будут выполняться в рамках учения из противокорабельных комплексов.

Напомним, 11 июня официальный Токио выразил протест России в связи с прокладкой на южные острова Курильской гряды линии оптоволоконной связи. Работы должны завершиться в следующем году.

Япония претендует на южную часть Курил, называя ее своими «Северными территориями». Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также необитаемой гряды Хабомаи. Все они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Однако в связи с тем, что между странами не подписан мирный договор, их статус до сих пор не закреплен.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 25

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 14:27
    Мы сожалеем, что вы сожалеете... feel
    MPN
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:29
      Цитата: MPN
      Мы сожалеем, что вы сожалеете..

      Ну, наверное устанут когда-нибудь выражать сожаление, а то вся их жизнь превратиться в сплошное сожаление wassat
      хрыч
      1. MPN (Павел) Сегодня, 14:32
        Цитата: хрыч
        а то вся их жизнь превратиться в сплошное сожаление

        Хрычь, не в тему конечно... Видел как то японское п..но, они и там не стонут а плачут... lol
        MPN
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:34
          Цитата: MPN
          не стонут а плачут...

          По Курилам стенают wassat
          хрыч
          1. MPN (Павел) Сегодня, 14:35
            Цитата: хрыч
            По Курилам стенают

            Угу... lol
            MPN
            1. Чёрный Сегодня, 15:11
              Токио выразил сожаление по поводу предстоящих ракетных стрельб на Курилах
              А озабоченность где? laughing Кто за вас господа японцы озабоченность высказывать будет? laughing
              Чёрный
          2. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:11
            Цитата: хрыч

            По Курилам стенают wassat

            По Окинаве..)))
            фигвам
    2. poquello (poquello) Сегодня, 14:32
      если вы не отзовётесь, мы напишем в спортлото
      poquello
    3. лесовозник (игорь) Сегодня, 14:33
      Сожалеют они...да плевать - жалко у пчёлки, пчёлка на ёлке - ёлка в тайге)))
      лесовозник
    4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:08
      Цитата: MPN
      Мы сожалеем, что вы сожалеете... feel

      Эхэх, Павел, мысль верная, выразил неправильно...
      sabakina
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:24
        Согласен Слава, старею... Ну поправил good drinks
        MPN
    5. Wiruz (Алексей) Сегодня, 15:22
      Цитата: MPN
      Мы сожалеем, что вы сожалеете...

      С сожалением сообщаю, что ни о чём не сожалею winked winked
      Wiruz
  2. Prahlad Сегодня, 14:30
    мб аренду их сдать япам?
    Prahlad
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 14:34
    Японское правительство через свое посольство в Москве направило в Министерство иностранных дел России ноту, в которой выразило сожаление в связи с предстоящим на Курилах военным учением
    ...О том , что на территории Японии находятся американские военные базы, японцы не сожалеют.Конечно, это же по сути мирные базы, американские солдаты,живут мирно с японцами, сажают деревья, помогают собирать урожай, поют японские народные песни,боевую подготовку не ведут... laughing
    parusnik
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:12
      Ну да, сажают сакуру, потом делают все вместе делают сакэ....
      sabakina
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:14
        А сакэ напьются и вместе с японцами, на американских джипах, по японским бабам..Идиллия wink ..
        parusnik
  4. Fitter65 Сегодня, 14:38
    Токио выразил сожаление по поводу предстоящих ракетных стрельб на Курилах

    А мы тут ,на Дальнем Востоке,им пособолезновали...
    Fitter65
  5. Победа (Анатолий) Сегодня, 14:41
    Достали косые, острова наши что хотим то и делаем
    Победа
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:42
    Российские дипломаты отклонили заявление Токио, указав, что учение с ракетными стрельбами будет проводиться в пределах территории РФ, и вопрос о его отмене рассматриваться не будет.

    пусть полачут, меньше поссс... wink
    Masya Masya
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 15:05
      Цитата: Masya Masya
      пусть полачут, меньше поссс


      Анекдот на тему " поплакать" вспомнился:

      Парень с девушкой встречаются, на свидании девушка говорит:
      - Ой, какие у тебя ресницы длинные!
      - Это потому, что в детстве я много плакал.

      После первой ночи любви: " лучше бы, ты, в детстве больше писял...."
      Б.Т.В.
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 15:19
        Татьяна! good +100500
        Masya Masya
  7. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 15:02
    Япония колония США.Любая несамостоятельная страна,не достойна того что бы на неё обращать внимание
    Yak28
  8. лысова (владимир) Сегодня, 15:06
    А что, смотреть на существующую угрозу со стороны сша, обосновавшись на их территории и др., стрелять в тире из воздушки по мишеням ? У них главная угроза под ними.
    лысова
  9. iouris (iouris) Сегодня, 15:11
    Наш министр обороны мог бы сделать заявление в смысле "Токио должен заткнуться и отойти в сторону". Это нормально - им так и говорят "партнёры".
    iouris
  10. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 15:33
    Очередное сожаление от сверхсожалеющей нации, по собственной воле 75 лет находящейся в америГАДской оккупации...
    Злой 55
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