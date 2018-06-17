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ВВС Турции атаковали курдов в Ираке
Самолеты ВВС Турции нанесли в субботу удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в северных районах Ирака, сообщает DW со ссылкой на турецкого президента Реджепа Эрдогана.
Удары наносились по горному району Кандиль, расположенному на границе с Ираном. Целью боевого вылета стало уничтожение руководителей РПК, собравшихся на партийный съезд.
По завершении операции, Эрдоган заявил, что в результате бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены партии.
Позднее турецкие СМИ сообщили, что на севере Ирака «нейтрализовано девять террористов РКК». Кроме того уничтожено несколько убежищ и складов с оружием.
Ранее Эрдоган пригрозил ввести в этот горный район сухопутные войска. По словам президента, все свои действия он согласовал с иранским лидером Хасаном Рухани. Они пришли к единому мнению о том, что нахождение боевиков в горах Кандиль представляет угрозу для национальной безопасности обеих стран.
Анкара также ведет переговоры с Багдадом о возможном введении войск в указанный район.
Напомним, турецкая армия ведет боевые действия с военизированными формированиями РПК с 2015 года после срыва перемирия на юго-востоке Турции. По данным СМИ, за это время в результате нападений боевиков погибли более 500 мирных жителей и около 800 военнослужащих и полицейских. Турецкие силовики в сою очередь уничтожили «свыше 10 тысяч террористов РПК» как на территории своей страны, так и в соседних республиках – Ираке и Сирии.
Удары наносились по горному району Кандиль, расположенному на границе с Ираном. Целью боевого вылета стало уничтожение руководителей РПК, собравшихся на партийный съезд.
По завершении операции, Эрдоган заявил, что в результате бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены партии.
У нас еще нет объективный данных, но то, что поражен важный сборный пункт КРП, сомнению не подлежит,сказал он.
Позднее турецкие СМИ сообщили, что на севере Ирака «нейтрализовано девять террористов РКК». Кроме того уничтожено несколько убежищ и складов с оружием.
Ранее Эрдоган пригрозил ввести в этот горный район сухопутные войска. По словам президента, все свои действия он согласовал с иранским лидером Хасаном Рухани. Они пришли к единому мнению о том, что нахождение боевиков в горах Кандиль представляет угрозу для национальной безопасности обеих стран.
Анкара также ведет переговоры с Багдадом о возможном введении войск в указанный район.
Напомним, турецкая армия ведет боевые действия с военизированными формированиями РПК с 2015 года после срыва перемирия на юго-востоке Турции. По данным СМИ, за это время в результате нападений боевиков погибли более 500 мирных жителей и около 800 военнослужащих и полицейских. Турецкие силовики в сою очередь уничтожили «свыше 10 тысяч террористов РПК» как на территории своей страны, так и в соседних республиках – Ираке и Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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