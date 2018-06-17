18:01 17 июня
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ВВС Турции атаковали курдов в Ираке

Самолеты ВВС Турции нанесли в субботу удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в северных районах Ирака, сообщает DW со ссылкой на турецкого президента Реджепа Эрдогана.



Удары наносились по горному району Кандиль, расположенному на границе с Ираном. Целью боевого вылета стало уничтожение руководителей РПК, собравшихся на партийный съезд.


По завершении операции, Эрдоган заявил, что в результате бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены партии.

У нас еще нет объективный данных, но то, что поражен важный сборный пункт КРП, сомнению не подлежит,
сказал он.

Позднее турецкие СМИ сообщили, что на севере Ирака «нейтрализовано девять террористов РКК». Кроме того уничтожено несколько убежищ и складов с оружием.

Ранее Эрдоган пригрозил ввести в этот горный район сухопутные войска. По словам президента, все свои действия он согласовал с иранским лидером Хасаном Рухани. Они пришли к единому мнению о том, что нахождение боевиков в горах Кандиль представляет угрозу для национальной безопасности обеих стран.

Анкара также ведет переговоры с Багдадом о возможном введении войск в указанный район.

Напомним, турецкая армия ведет боевые действия с военизированными формированиями РПК с 2015 года после срыва перемирия на юго-востоке Турции. По данным СМИ, за это время в результате нападений боевиков погибли более 500 мирных жителей и около 800 военнослужащих и полицейских. Турецкие силовики в сою очередь уничтожили «свыше 10 тысяч террористов РПК» как на территории своей страны, так и в соседних республиках – Ираке и Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 16:25
    Да что такое? Израиль где хочет, кого хочет бомбит в Сирии, Турция мочит Ирак... Не спрашивая у Ирака...
    действия он согласовал с иранским лидером Хасаном Рухани
    . По примципу мы сильней мы и правы? Где ООН? Или как в песне? А оон ее целует..., говорит, что любит...
    MPN
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:42
      По завершении операции, Эрдоган заявил, что в результате бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены партии
      трепло знатное эрдоган..но,мне уже чего то,никого не жалко,кроме наших детей и стариков.
      Дедкастарый
  2. сергей32 (Сергей) Сегодня, 16:26
    Курды умеют достать правительства стран в которых проживают так, что даже враги могут созничать на почве "любви" к ним.
    сергей32
  3. mavrus (Андрей) Сегодня, 16:29
    О турки дают... Захотели, полетели, разбомбили... И чхать, что это территория Ирака. Молодцы, что тут ещё скажешь.
    mavrus
    1. donavi49 Сегодня, 16:39
      Ирак только за. Они на линию 2003 года курдов вытеснили - а дальше, во первых мировой жандарм проснулся и начал кричать, чтобы правительственная армия прекратила наступление, во вторых - там уже курдские земли, населенные практически только курдами. То есть надо чистить все основательно.

      Поэтому они встали. И предложили курдам вернутся обратно, платить налоги, выборы, администрации правительственные и т.п. Тогда они будут их защищать. Курды отказались. Ну это их выбор. Ирак не против - если Султан зачистит там все. Но Султан пока не может собраться с духом. Ограничивается мелкими рейдами ротных групп и бомбежками.
      donavi49
  4. TochkaY (Сергей) Сегодня, 17:07
    То ли восток- дело тонкое.то ли там верят в жизнь загробную... Но смертники.джихадисты и палестинцы с камнями против израильских солдат уж очень сильно смахивают на фанатиков. Будут турки бомбить курдов до последнего человека.
    TochkaY
  5. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:43
    Дали бы курдам автономию, и был бы мир.
    Black Sniper
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