ВВС Турции атаковали курдов в Ираке

У нас еще нет объективный данных, но то, что поражен важный сборный пункт КРП, сомнению не подлежит,

Самолеты ВВС Турции нанесли в субботу удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в северных районах Ирака, сообщает DW со ссылкой на турецкого президента Реджепа Эрдогана.Удары наносились по горному району Кандиль, расположенному на границе с Ираном. Целью боевого вылета стало уничтожение руководителей РПК, собравшихся на партийный съезд.По завершении операции, Эрдоган заявил, что в результате бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены партии.сказал он.Позднее турецкие СМИ сообщили, что на севере Ирака «нейтрализовано девять террористов РКК». Кроме того уничтожено несколько убежищ и складов с оружием.Ранее Эрдоган пригрозил ввести в этот горный район сухопутные войска. По словам президента, все свои действия он согласовал с иранским лидером Хасаном Рухани. Они пришли к единому мнению о том, что нахождение боевиков в горах Кандиль представляет угрозу для национальной безопасности обеих стран.Анкара также ведет переговоры с Багдадом о возможном введении войск в указанный район.Напомним, турецкая армия ведет боевые действия с военизированными формированиями РПК с 2015 года после срыва перемирия на юго-востоке Турции. По данным СМИ, за это время в результате нападений боевиков погибли более 500 мирных жителей и около 800 военнослужащих и полицейских. Турецкие силовики в сою очередь уничтожили «свыше 10 тысяч террористов РПК» как на территории своей страны, так и в соседних республиках – Ираке и Сирии.