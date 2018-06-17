17:59 17 июня
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В Госдуме прокомментировали возможный визит американских сенаторов

Возможный визит в Москву американских сенаторов можно только приветствовать, парламентская дипломатия приведет к улучшению взаимопонимания между двумя странами, передает РИА Новости заявление замглавы международного комитета Госдумы Алексея Чепы.



Ранее газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в РФ Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов от республиканской партии в Москву. В состав делегации могут войти представители верхней палаты Конгресса Джон Нили Кеннеди, Ричард Шелби и Джон Хувен.


По словам Чепы, к парламентской дипломатии он всегда относился положительно. И если американцы действительно приняли решение приехать, то это будет большим шагом к налаживанию взаимопонимания.

Он добавил, что в Москве всегда готовы к диалогу с США и другими странами для решения возникающих вопросов.

Депутаты готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и наболевшие, начиная с мнимого вмешательства в американские выборы и заканчивая актуальными проблемами во всем мире, включая Корейский полуостров и борьбу с террористами, а также вопросы экологии, культуры и прочие, сказал Чепа.

В Совете Федерации также положительно оценили возможный визит американской делегации.

Вместе с тем, член международного комитета СФ Олег Морозов отметил, что не очень верит в быстрый прогресс, поскольку в обеих палатах Конгресса США очень сильны антироссийские настроения. И пока их модно демонстрировать.

В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев сообщил, что ничего не слышал о готовящемся визите. Посол Хантсман на него не выходил и вряд ли когда это сделает, поскольку фамилия Косачев включена в американские черные списки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 17:09
    Не жарко, ни холодно...
    Плотник 2329
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 17:23
      Я бы не прочь произвести обмен и оставить сенаторов поработать в России, американские хотя бы думая о своем кошельке и о народе не забывают и под президента безоговорочно не ложатся, про наших одни не цензурные эпитеты am
      предки с Дона
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:09
    И что? Будем вилять перед ними хвостом и заглядывать в глазки? А на фига? Пардон... Может, хватит уже... У них своя свадьба, у нас своя...
    Горный стрелок
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 17:11
    Псевдопатриоты Америки приедут к псевдопатриотам России. Одни упыри приедут к другим. Тётя Валя Матвиенко выдаст очередную глупость.
    Altona
    1. народник (юрий) Сегодня, 17:17

      Altona (Евгений) Одни упыри приедут к другим.

      Как точно Вы выразились! good
      народник
    2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:19
      Сам ты "глупость", Матвиенко нормальная тётка. Пусть приезжают, ничего в этом плохого нет!
      Black Sniper
      1. Logall (Александр) Сегодня, 17:20
        Цитата: Black Sniper
        Матвиенко нормальная тётка.

        Это где, в Казахстане? Она сказала, чтоб студенты не жаловались на нехватку мест в общагах, на плохие условия, им нужно покупать собственное жильё. Мол, это решит их проблемы! Студенты, собственное жилье... И в каком изменении она живёт? "Нормальная" тётка нормально загоняет!
        Logall
      2. starogil Сегодня, 17:30
        Валюха та ещё мамка, такой материнский капиталец сынку (лярд зелени) нагорбатила.
        starogil
    3. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:20
      Евгений hi
      Приедут , потрындят , попьют водки под икру и уедут . А воз останется на своём месте . Оно надо ? what
      bouncyhunter
    4. starogil Сегодня, 17:24
      Завтраки, обеды, ужины, тосты в честь того и другого, забугорного Гаранта - трата
      представительских из карманов россиян....это в магазинах нет чёрной икры...
      starogil
    5. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 17:25
      Цитата: Altona
      Псевдопатриоты Америки приедут к псевдопатриотам России. Одни упыри приедут к другим. Тётя Валя Матвиенко выдаст очередную глупость.

      Если приедут толковые люди, Матвиенке позволят преподнести хлеб-соль и свбодна, если босяки и шпана, то Матвиенко сойдёт. Пусть ведомство Лаврова решает. bully
      паниковский
  4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 17:15
    Приедут ,будут пытаться организовать совместную дружбу против Китая ... Разведка ... Нашим нужно улыбаться в ответ и разводить руками ...
    30 вис
  5. частное лицо Сегодня, 17:18
    Возможный визит в Москву американских сенаторов можно только приветствовать
    Хозяева едут, проверять реформы нашего правительства в действии по истреблению своего народа.
    частное лицо
    1. starogil Сегодня, 17:27
      Детки нашего правительства разве живут и учатся за буграми?
      starogil
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 17:20
    дорожку ковровую, красную постелите... wassat
    Masya Masya
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 17:20
    Цитата: Black Sniper
    Сам ты "глупость", Матвиенко нормальная тётка. Пусть приезжают, ничего в этом плохого нет!

    ------------------------------
    Заберите тогда её к себе в солнечный Костанай.
    Altona
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 17:22
    Цитата: частное лицо
    Хозяева едут, проверять реформы нашего правительства в действии по истреблению своего народа.

    ---------------------------
    Да берите шире, будут настаивать на скорой ликвидации России.
    Altona
  9. kit88 (Александр) Сегодня, 17:28
    Москва не принимает по метео, уходите на запасной - Симферополь. wink
    kit88
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:36
    Цитата: предки с Дона
    Я бы не прочь произвести обмен и оставить сенаторов поработать в России, американские хотя бы думая о своем кошельке и о народе не забывают и под президента безоговорочно не ложатся, про наших одни не цензурные эпитеты am

    Не знаю под кого и как ложатся американские сенаторы, но врать они лучше наших умеют.
    mavrus
  11. ваняватный Сегодня, 17:37
    встреча врагов внешних и внутренних обещает пройти в теплой и дружественной обстановке
    ваняватный
  12. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:58
    "молодцы!"они нам каждую неделю новые санкции,а эти будут принимать их как ни в чем не бывало...хотя бы уж встречались на нейтральной территории...
    taiga2018
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