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В Госдуме прокомментировали возможный визит американских сенаторов
Возможный визит в Москву американских сенаторов можно только приветствовать, парламентская дипломатия приведет к улучшению взаимопонимания между двумя странами, передает РИА Новости заявление замглавы международного комитета Госдумы Алексея Чепы.
Ранее газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в РФ Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов от республиканской партии в Москву. В состав делегации могут войти представители верхней палаты Конгресса Джон Нили Кеннеди, Ричард Шелби и Джон Хувен.
По словам Чепы, к парламентской дипломатии он всегда относился положительно. И если американцы действительно приняли решение приехать, то это будет большим шагом к налаживанию взаимопонимания.
Он добавил, что в Москве всегда готовы к диалогу с США и другими странами для решения возникающих вопросов.
Депутаты готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и наболевшие, начиная с мнимого вмешательства в американские выборы и заканчивая актуальными проблемами во всем мире, включая Корейский полуостров и борьбу с террористами, а также вопросы экологии, культуры и прочие, сказал Чепа.
В Совете Федерации также положительно оценили возможный визит американской делегации.
Вместе с тем, член международного комитета СФ Олег Морозов отметил, что не очень верит в быстрый прогресс, поскольку в обеих палатах Конгресса США очень сильны антироссийские настроения. И пока их модно демонстрировать.
В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев сообщил, что ничего не слышал о готовящемся визите. Посол Хантсман на него не выходил и вряд ли когда это сделает, поскольку фамилия Косачев включена в американские черные списки.
Ранее газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в РФ Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов от республиканской партии в Москву. В состав делегации могут войти представители верхней палаты Конгресса Джон Нили Кеннеди, Ричард Шелби и Джон Хувен.
По словам Чепы, к парламентской дипломатии он всегда относился положительно. И если американцы действительно приняли решение приехать, то это будет большим шагом к налаживанию взаимопонимания.
Он добавил, что в Москве всегда готовы к диалогу с США и другими странами для решения возникающих вопросов.
Депутаты готовы обсуждать любые вопросы, в том числе и наболевшие, начиная с мнимого вмешательства в американские выборы и заканчивая актуальными проблемами во всем мире, включая Корейский полуостров и борьбу с террористами, а также вопросы экологии, культуры и прочие, сказал Чепа.
В Совете Федерации также положительно оценили возможный визит американской делегации.
Вместе с тем, член международного комитета СФ Олег Морозов отметил, что не очень верит в быстрый прогресс, поскольку в обеих палатах Конгресса США очень сильны антироссийские настроения. И пока их модно демонстрировать.
В свою очередь глава международного комитета СФ Константин Косачев сообщил, что ничего не слышал о готовящемся визите. Посол Хантсман на него не выходил и вряд ли когда это сделает, поскольку фамилия Косачев включена в американские черные списки.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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