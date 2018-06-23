Разработка барражирующего боеприпаса Него-400ЕС завершится в 2018 году

Использованы материалы:

www.shephardmedia.com

uvisionuav.com

www.popularmechanics.com

www.uasvision.com

Компания UVision Air доработала барражирующий боеприпас Него-400ЕС (Electric, Cruciform - электрический крестообразный) до технологического уровня 8, таким образом, финальный этап разработки и начальное развертывание серийной модели намечено завершить до конца 2018 года.Новая система 400ЕС, представляющая собой развитие предыдущей системы Него-400, которая была оснащена бензиновым двигателем и жесткими плоскими крыльями, отличается новым электродвигателем, специально разработанным для UVision неназываемым подрядчиком. Электродвигатель с низкими акустическими и тепловыми признаками заметности позволяет летать в крейсерском режиме на высокой скорости и в режиме низкоскоростного барражирования. Измененная часть корпуса с раскладывающимся крестообразным оперением (подобно оперению более легкой барражирующей системы Него-30 этой же компании) обеспечивает большую продолжительность полета, подъемную силу и маневренность, лучшую точность на конечном участке траектории по неподвижным и движущимся целям или целям в ограниченном городском пространстве.Новая система имеет длину 2,1 метра, размах крыльев 2,4 метра и максимальный взлетный вес 40 кг. Как и предыдущая модель Него-400, 400ЕС снаряжен стабилизированной оптико-электронной станцией и двухсторонним каналом связи в прямой видимости дальностью 40-150 км с функцией «человек в контуре управления», хотя продолжительность полета в режиме барражирующего боеприпаса сокращена с 4 до 2 часов из-за изменения типа движителя.Система 400ЕС сохранила все свои возможности по ведению разведки и наблюдению, но осколочно-фугасный боеприпас массой 8 кг у предыдущего варианта Него-400 заменен новой, более тяжелой универсальной боеголовкой массой 10 кг (тандемная кумулятивная осколочно-фугасная) для борьбы с широким набором целей, включая основные боевые танки.Продвинутая функция прекращения задачи позволяет автоматическое повторное включение барражирующего режима, перенацелевание или возвращение с помощью парашюта. Рабочая высота составляет 5500 метров при скорости перелета/патрулирования 50-150 узлов.Управляемая одним оператором система Него-400ЕС может запускаться либо с рельсовой направляющей, либо из модульного многоствольного контейнера, который может устанавливаться на любую платформу по желанию заказчика, наземную, морскую или воздушную. Предыдущий вариант Него-400 не мог запускаться из контейнера из-за фиксированной конфигурации оперения или с морских платформ из-за бензинового двигателя.Представитель компании UVision сказал, что они оставили оригинальный вариант Него-400 и пока есть потребность в такой конфигурации, главным образом для разведывательных задач. «Него 400 пока существует, но барражирующим боеприпасом теперь осталось только изделие 400ЕС».«Наши заказчики хотят более крупный барражирующий боеприпас большего радиуса действия с такими же характеристиками как у нашей системы Него-30 [переносная контейнерная система массой 3 кг с боеголовкой массой 0,5 кг, каналом связи в пределах прямой видимости 5-40 км и максимальной продолжительностью полета 30 минут] для борьбы с более крупными целями. Поэтому и родилась система Него-400ЕС». Компания в настоящее время объединилась с Raytheon для продвижения системы Него-30 по программе американской армии Lethal Miniature Aerial Missile System (LMAMS).Между тем, компания продвигает свою систему 400ЕС на рынок и в связи с этим в декабре 2017 года провела начальный показ системы для неназванного «стратегического» заказчика. По данным компании, демонстрация «подтвердила возможности системы по отслеживанию и захвату целей на примере движущейся машины и человека в разных оперативных сценариях, а также возможности функции по прекращению выполнения задачи. Также были продемонстрированы возможности по высокоточному поражению цели».Разработка системы Него-400ЕС сдвинула вправо сроки окончания разработки еще одной системы - тактической барражирующей системы контейнерного запуска Него-120 массой 12,5 кг, предназначенной для борьбы на ближних дистанциях с бронированными объектами и сооружениями. Система Него 120 с электродвигателем, снаряженная боеголовкой массой 4,5 кг и стабилизированной оптико-электронной целевой нагрузкой, имеет увеличенную продолжительность полета 60 минут и канал связи в пределах прямой видимости до 60 км. Финальная доработка системы Него-120 была запланирована на конец 2015 года, но представитель компании UVision сказал, что они сосредоточились на системе Него-400 ЕС и что разработка Него-120 будет завершена после выхода на рынок системы 400ЕС.