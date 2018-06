Полёт мысли над суетой амбиций. Беспилотники Индии

Использованы материалы:

С тех пор как Индия начала разработку беспилотных летательных аппаратов (БЛА), страна сделала большие успехи в сфере платформ малого и среднего класса.С целью удовлетворения растущего спроса индийских вооруженных сил такие научно-исследовательские организации и предприятия, как например, Aeronautical Development Establishment (ADE), National Aerospace Laboratories (NAL), Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Bharat Electronics Limited (BEL), разрабатывают БЛА для ведения разведки, сбора информации, целеуказания и наведения вооружения.Частные компании, например, Israel Aerospace Industries (IAI), ideaForge и Edall Systems, участвуют в разработке или частичном производстве этих БЛА в сотрудничестве с государственными исследовательскими организациями. Академические институты, например, технологические институты в Бомбее и Канпуре, также играют важную роль в разработке этих отечественных индийских беспилотников.Индийские военные уже начали использовать БЛА в разведывательных операциях, охране границ, морском патрулировании и для нанесения высокоточных ударов. С целью соответствия растущим потребностям вооруженных сил индийское правительство инвестирует миллионы долларов в отечественные и зарубежные платформы, в основном конечно из Израиля.Разработки в Индии по большей части охватывают микро-БЛА, мини-БЛА, тактические БЛА, беспилотники класса MALE (medium-altitude long-endurance - средневысотный с большой продолжительностью полёта). В основном проекты начинаются с чистого листа, а интеграция проводится при содействии иностранных компаний.Используя новейшие технические разработки и высокую квалификацию персонала, индийские ученые смогли разработать полностью отечественные аппараты с автономным управлением. Простота эксплуатации, приспособленность к работе в неблагоприятных условиях, функциональная гибкость и сниженные эксплуатационные расходы - все эти преимущества делают БЛА во многих случаях лучшим выбором в сравнении с пилотируемыми системами.CSIR-NAL (Совет по научно-промышленным исследованиям - Национальные Аэрокосмические Лаборатории), в частности, является ведущим разработчиком микро и мини-БЛА, деятельность которого направлена на удовлетворение потребностей индийских военных и гражданских структур. Организация, ранее преуспевшая в разработке трех микро-БЛА (Black Kite, Golden Hawk и Pushpak), в настоящее время разрабатывает мини-БЛА Suchan.Разработка Suchan была начата в соответствии с запланированным правительством проектом CSIR, который был предложен в 2012 году; уже в 2014 году платформа в базовой конфигурации была готова к испытаниям. В летательный аппарат интегрирован автопилот местной разработки, позволяющий выполнять самостоятельные полеты с помощью спутниковой системы GPS. Система легко транспортируется, запускается с руки и садится на фюзеляж и достаточно прочна для работы на любом типе местности.Платформа Suchan постоянно совершенствуется и, если модель, представленная на выставке Aero India 2017, несла взаимозаменяемые дневную и инфракрасную камеры, то усовершенствованный вариант может нести эти камеры одновременно. Фюзеляж круглого сечения у предыдущего варианта заменен фюзеляжем прямоугольного сечения с целью увеличения объем и размещения обеих камер. Это не только позволило получить дополнительный объем, но и повысить устойчивость системы за счет переноса носовой оптико-электронной станции в нижнюю часть фюзеляжа.Благодаря снижению полной массы (широкое применение композиционных материалов) и увеличения размаха крыльев с 1,6 до 1,85 метра, продолжительность полета нового варианта с электродвигателем увеличилась с 75 до 120 минут. Кроме того, для увеличения продолжительности полета угол установки крыльев был уменьшен, что сделало его более подходящим для работы на небольших высотах. Аэродинамическое качество также было улучшено за счет введения выдвижной оптоэлектронной станции, которая, когда не используется, убирается внутрь фюзеляжа.Рабочая высота беспилотника Suchan варьируется от 90 до 300 метров, тогда как его практический потолок составляет 1400 метров при полной полетной массе 3,5 кг. Беспилотник Suchan с укороченным взлетом и посадкой способен выполнять слежение за неподвижными объектами, при этом ожидается, что конца года он «научится» также вертикальному взлету и посадке и сопровождению движущихся объектов.Нынешняя система летает по промежуточным координатам GPS, в том числе в режиме патрулирования, и управляется с наземной станции управления с простым интерфейсом, которая выводит на дисплей видеоизображение беспилотника в реальном времени и осуществляет его запись. БЛА может переходить в режим «безопасное пилотирование», возвращаясь месту старта в случае потери связи или низкого заряда аккумуляторов. Аппарат легко могут собрать два человека.Аппарат может лететь в режиме огибания рельефа местности, выполнять геопривязку к местности, аппаратура может работать в режиме программной стабилизации изображения и монтажа последовательных снимков. БЛА Suchan может использоваться для охраны границ и побережья, оценки боевого ущерба, обнаружения возгорания в лесах, сбора метеоданных, гражданской воздушной разведки, картографирования, а также в поисково-спасательных операциях. Комплекс использовался рядом государственных департаментов Индии и тестировался индийскими ВВС.В NAL сообщили, что ведутся работы по совершенствованию нынешних БЛА класса 5-10 кг, куда входит и Suchan. Научно-исследовательский институт электроники CEERI (Central Electronics Engineering Research Institute), сотрудничающий с Советом CSRI, разрабатывает систему целеуказания и одновременной передачи потокового видео посредством спутниковой связи. Также существуют планы по установке длинноволновой инфракрасной камеры и мультиспектральных сенсоров с высоким разрешением для сельскохозяйственных целей и топографической съемки в гражданском секторе.БЛА Suchan предоставляет индийским военным альтернативу переносным БЛА, разработанным в Европе, Соединенных Штатах и Израиле. Впрочем, этой платформе еще есть куда расти касательно характеристик и возможностей, если сравнивать с возможностями беспилотников Raven от AeroVironment и Skylark I от Elbit Systems, которые, например, имеют значительно более продолжительный полет и могут принять на борт более широкий набор сенсоров.Индийская организация оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development Organisation) имеет большой опыт в разработке БЛА, особенно мини- и средней категории. В ее портфолио имеется ряд проверенных в реальной эксплуатации систем, среди них, например, демонстрационный мини-аппарат с дистанционным управлением Kapothaka; мишень воздушного запуска Ulka; тактический беспилотный авиационный комплекс (БАК) Nishant; БЛА-мишень Lakshya; мини-БЛА Imperial Eagle (IE), созданный и испытанный в сотрудничестве с CSIR-NAL; квадрокоптер Netra, созданный в сотрудничестве с ideaForge; и БЛА Rustom класса MALE.DRDO в настоящее время работает над проектами по усовершенствованию этих нескольких платформ и разрабатывает другие, например, Rustom-2, Panchi и Lakshya-2. Также рассматривается возможность разработки перспективных проектов Rustom-H, AURA (ударный беспилотник полностью индийской разработки) и Abhyas.Среди платформ, созданных DRDO, самыми успешными стали Imperial Eagle и Netra, эксплуатируемые многими организациями. Мини-БЛА IE является плодом совместной разработки DRDO и CSIR-NAL. Мини-БЛА используется для наблюдения и слежения за объектами, его бесщеточный электродвигатель позволяет развить максимальную скорость до 90 км/ч. Легкий беспилотник с обтекаемым фюзеляжем длиной 1,2 метра весит всего 2,3 кг, имеет размах крыльев 1,6 метра, продолжительность полета 60 минут. Максимальная дальность полета составляет 10 км и практический потолок 4300 метров.Беспилотник IE ручного запуска можно переносить в заплечном рюкзаке. Поскольку этот БЛА полностью автономный, оператору не требуются навыки пилотирования, а промежуточные координаты полета можно менять при помощи операционной системы реального времени RTOS (real-time operating system).В состав комплекса включены: система наземного слежения, автопилот, функция контроля ориентации посредством RTOS и системы крепления дневной или ночной камеры высокого разрешения. Беспилотник может передавать непрерывное изображение на наземную станцию в радиусе 10 км. Кроме того, БЛА может отслеживаться системой автоматического усиления сигнала или GPS-системой.Комплекс начал поступать в войска в январе 2012 года и использовался несколькими индийскими полувоенными подразделениями, включая национальную гвардию, федеральную полицию, спасательную службу и местные администрации нескольких штатов. Он также испытывался и возможно применялся индийской армией в штате Джамму и Кашмир.Еще одна разработка DRDO, БЛА Netra, была представлена в 2012 году совместно с компанией ideaForge. Этот квадрокоптер относится к классу переносных, полностью автономных микро-БЛА. Поскольку аппарат оборудован соосными винтами противоположного вращения, он легко выполняет вертикальный взлет и посадку, сводя до минимума необходимые для управления системой навыки пилотирования. Общий объем, занимаемый аппаратом, не превышает 0,9 м3, что позволяет запускать его в ограниченных пространствах. Аккумуляторы позволяют БЛА оставаться в воздухе более 50 минут, дальность устойчивого управления составляет 10 км, а максимальная высота зависания 2000 метров.Квадрокоптер может летать при скорости бокового ветра до 16 узлов. В качестве целевой нагрузки аппарат может нести дневную камеру или камеру высокого разрешения с оптическим увеличением 10х или тепловизионную камеру с увеличением 4х с панорамированием на 360°. Это позволяет в любое время суток использовать квадрокоптер для ведения разведки и наблюдения и в спасательных операциях. При этом аппарат может самостоятельно следить за объектами, стабилизированное изображение которых выводится на экран наземной станции управления в реальном времени.В состав комплекса Netra входит наземная станция управления в виде упрочненного ноутбука или планшета; функция дистанционного управления камерой и ее настройками; картографическое программное обеспечение с обозначением местоположения БЛА, траектории и полетного плана; и канал передачи данных, позволяющий передавать в реальном времени видео, снимаемое камерой беспилотника. Netra может самостоятельно садиться в случае разряда батареи; в него также интегрирована функция возвращения на место взлета в случае потери связи или слишком сильного ветра.Многие полицейские подразделения, военные и военизированные формирования, гражданские и промышленные предприятия, среди которых, например, федеральная полиция, армия и пограничные войска, эксплуатируют этот беспилотник. Этот БЛА развертывался во время стихийного бедствия в 2013 году в штате Уттаранчал, наводнения 2015 года в штате Тамилнаду, землетрясения в Непале в 2015 году, а также армией во время стычек с пакистанскими боевиками в 2016 году.Еще одни проектом, вышедшим из недр DRDO, стал БАК Nishant, проектирование которого началось в 1995 году. Многоцелевой тактический БЛА Nishant, совершивший свой первый полет в 2008 году, используется для сбора разведывательной информации, разведки, наблюдения, слежения за объектами, корректировки артиллерийского огня и оценки ущерба. Он также может задействоваться в задачах радиотехнической разведки.Nishant массой 385 кг запускается с гидропневматической пусковой установки и возвращается с помощью парашюта и пневмоамортизаторов для смягчения удара при приземлении.Четыре таких системы после комплексных испытаний в 2011 году поступили в индийскую армию. Впрочем, у этой программы возникли большие проблемы после ряда катастроф в 2013-2015 годах, в связи с чем индийская армия отказалась от дальнейших закупок этого комплекса. Предполагается, что индийская армия имеет общую потребность в 12 подобных комплексах, но на данный момент все заказы на них отменила.Колесный вариант Nishant, получивший имя Panchi, способен взлетать и садиться на короткие посадочные полосы. Готовый БЛА должен быть представлен DRDO в конце этого года, первый же успешный радиоуправляемый полет он совершил в 2014 году. Panchi имеет такие же как у базовой модели Nishant характеристики за исключением большей продолжительности полета и отсутствия пневмоамортизаторов или парашютной системы. По предварительным данным, Panchi с роторно-поршневым двигателем разработки CSIR-NAL и Vehicle Research and Development Establishment будет летать со скоростью до 150 км/ч.Фюзеляж беспилотника Panchi изготовлен из композиционных материалов и имеет небольшую эффективную площадь отражения. Это позволяет аппарату выполнять самые разные задачи, включая круглосуточное наблюдение, разведку, сбор данных, целеуказание, хотя точные характеристики пока не раскрываются. Не ясно, примет ли индийская армия на вооружение комплекс Panchi после своего негативного опыта с его предшественником Nishant, но он специально создавался под ее требования. Если комплекс Panchi окажется успешным, то он может стать реальной заменой израильской системе Searcher.Беспилотник Rustom (Воин), послуживший базой для нового проекта Rustom-2, успешно совершил свой первый полет в 2010 году. Rustom был спроектирован CSIR-NAL в 80-х годах по проекту Light Canard Research Aircraft (легкий экспериментальный летательный аппарат с передним оперением). При разработке Rustom-2 ушли от оригинальной конфигурации с передним оперением и перешли на традиционную конфигурацию с высокорасположенным крылом и с Т-образным хвостовым оперением. Он также отличается турбовинтовыми двигателями на крыльях и убирающимся трехопорным шасси.Недавно Rustom-2 был переименован в не слишком благозвучную аббревиатуру Tactical Air-Borne Platform for Surveillance-Beyond Horizon 201 (TAPAS-BH 201). По задумке разработчиков он будет выполнять только небоевые задачи, главным образом вести наблюдение. Свой первый полет он совершил в ноябре 2016 года на испытательном полигоне Aeronautical Test Range (ATR). Аппарат массой 2,1 тонны имеет размах крыльев 20,6 метра, максимальная высота полета составляет порядка 6700 метров, продолжительность полета около 24 часов позволяет выполнять самые разные задачи по сбору информации и наблюдению.Сообщается, что беспилотник TAPAS-BH 201 способен принять самую разную целевую нагрузку в разных комбинациях. В нее входят аппаратура радиотехнической разведки, оптоэлектроника малой и средней дальности для круглосуточной работы, РЛС с фазированной апертурой решетки, морская РЛС наблюдения и система избежания столкновений.TAPAS-BH 201 стал первым индийским беспилотным аппаратом, прошедшим сертификацию летной годности в Центре военной летной годности и сертификации CEMILAC. Организация DRDO также планирует построить и испытать еще девять прототипов прежде, чем предложить этот БЛА индийским вооруженным силам. Если проект окажется успешным, то он впоследствии может сменить израильские беспилотники IAI Heron.Организация DRDO также намерена и в будущем разрабатывать современные БАК с технологиями завтрашнего дня для индийских вооруженных сил. Перспективные программы DRDO включают экспериментальную платформу Autonomous Unmanned Research Aircraft (AURA), ударный беспилотник UCAV, a также другие многозадачные БЛА с энергоснабжением от солнечных батарей.Проект AURA представляет собой тактический малозаметный летательный аппарат, способный нести лазерное оружие. На самых первых изображениях он показан с турбовентиляторным двигателем местной разработки Kaveri и внутрифюзеляжными отсеками вооружения. Аппарат полной массой 1,5 тонны может летать на максимальной высоте более 9000 метров на дальности до 300 км. Программа была начата в 2009 году и с тех пор несколько раз останавливалась и начиналась снова.После последнего перезапуска программы в 2014 году к ней присоединилось Управление авиационных разработок и проект AURA ожил уже под именем Ghatak (Убийственный). Ожидается, что в разработке AURA/Ghatak примут участие несколько подразделений DRDO: Организация развития авиации, Лаборатория электроники, Организация исследований в области авионики и Лаборатория газотурбинных двигателей. Испытания на малых скоростях будут проведены в Институт Канпура, а полностью готовый летающий опытный образец будет построен к 2023 году.Компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) разрабатывает тактический БЛА Gagan в сотрудничестве с DRDO. Он будет иметь дальность действия 250 км и рабочую высоту порядка 6000 метров. Также HAL рассчитывает на работу с израильской компанией IAI по переделке индийских вертолетов Сhetak в беспилотные платформы NRUAV. Используемый в качестве «выдвинутой мачты», NRUAV расширит зону обзора судна и обеспечит раннее предупреждение и обнаружение самолетов, крылатых ракет, надводных судов и даже подводной активности. Его радар может автоматически обнаруживать и отслеживать надводные объекты, например, легко обнаружит сторожевой катер с 80 морских миль, а также эффективно сопровождать одновременно 64 воздушных цели. Переделанный в беспилотную платформу вертолет будет оснащаться различной целевой нагрузкой, позволяющей не только вести наблюдение за морским пространством, но и осуществлять доставку необходимых ресурсов на корабль при любых погодных условиях.Организация DRDO, по всей видимости, создаст совместное предприятие с IAI по производству мини-БЛА Pawan с максимальной дальностью полета 150 км и продолжительностью полета 5 часов. По характеристикам его, скорее всего, можно сравнить с израильскими беспилотниками Eye View, Hermes 180 и Silver Arrow. Более подробной информации по вышеназванным программам в открытом доступе пока не появилось.Кроме государственных предприятий множество частных компаний в Индии пытаются соответствовать требованиям вооруженных сил страны. Например, TATA-TASL разрабатывает мини-БЛА Aquilon, Urban View и Cruiser с целью удовлетворения срочных потребностей сил безопасности и различных гражданских структур. Компании Godrej и BEL также занимаются производством беспилотников.Как ожидается, потребности Индии в БЛА для военных, военизированных структур, пограничной службы и коммерческого сектора в ближайшем будущем значительно возрастут. Это, прежде всего, касается беспилотников классов: «мини», тактические, MALE и HALE (high-altitude long-endurance - высотный с большой продолжительностью полета). Несмотря на непрерывно ведущиеся разработки беспилотных систем, для индийских разработчиков и производителей крайне сложно соответствовать потребностям рынка страны, особенно в классе средних и крупных БЛА. Эти проблемы в военном секторе по некоторым оценкам продлятся еще, по меньшей мере, несколько лет.В коммерческом секторе потребности в беспилотниках для ведения наблюдения, патрулирования границ и разведки месторождений могут быть удовлетворены за счет создания совместных предприятий и сотрудничества с зарубежными компаниями.Индия является одной из нескольких стран, которые стремятся развивать отечественные БАК, в частности тактические, MALE и HALE. При этом страна имеет безотлагательные потребности в продвинутых платформах этих классов, особенно это касается тактических беспилотников и комплексов категории MALE.Сложность заключается в поддержании правильного баланса между инвестициями и ресурсами, вкладываемыми в разработку своих систем и приобретение готовых решений. Приобретаются ведь не просто технические средства или «железо» - любые кратко- или среднесрочные инвестиции в системы зарубежных производителей должны также сопровождаться инфраструктурой логистики и обслуживания; организацией системы обучения; определением роли оператора/пилота БАК в военных организациях. К моменту принятия на вооружение новых систем отечественного производства доктрины и теории боевого применения должны быть определены и интегрированы в существующую более широкую оборонную концепцию.Одним из решений могло бы стать внедрение в среднесрочной перспективе готовых систем с последующим смещением акцента на разработку БАК следующего поколения, что даст кардинальное изменение в возможностях по сравнению с уже имеющимися. Однако, это может быть рискованной затеей, если промышленность страны имеет небольшой опыт в сфере строительства беспилотников.