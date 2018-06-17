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Разведка: Командиры бригад ВСУ продают туры "сафари на людей" на Донбассе

Оперативное командование ДНР со ссылкой на республиканскую разведку публикует данные о выявленных случаях так называемого «сафари на людей» в районе соприкосновения сторон. Заявлено, что представители украинских нацбатов и ВСУ дают возможнсть сторонним лицам вести «коммерческую» прицельную стрельбу из различных видов стрелкового оружия по гражданским лицам. Из заявления пресс-службы командования ВС ДНР:
«Коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям. Установлено, что использовалось оружие, которое в стволе имеет 6 нарезов, возможно карабин немецкого производства «Болторез». При этом указанный образец оружия на вооружении украинских боевиков не стоит.


Заявлено об установлении точных данных о том, представители каких именно украинских вооружённых формирований занимаются такого рода деятельностью. По сообщениям оперативного командования Донецкой народной республики, выявлены случаи «сафари» со стороны 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска.

Разведка: Командиры бригад ВСУ продают туры "сафари на людей" на Донбассе



Из заявления:
Прибыль от кровавой охоты получают не только её мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба «ООС». Нам стало известно, что в начале июня 2018 года в район н.п. Марьинки (подконтрольной ВСУ) прибыли 4 богатых гражданина из стран западной Европы, которые заплатили командованию ВСУ денежные средства за допуск их на позиции и убийства людей на территории ДНР.

О том, кто именно эти «четверо богатых иностранных граждан», в командовании ДНР не сообщается.

Между тем, поступают сообщения об утрате ВСУ «большого числа беспилотников». В ВС ДНР заявили, что утрата произошла в связи с «неэффективным управлением ВСУ беспилотниками и профессиональными действиями военнослужащих ДНР».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 18

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  1. Комментарий был удален.
  2. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 17:38
    Не думаю, что это правда. Почему-то хочется доказательств.
    паниковский
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:39
      Разведка: Командиры бригад ВСУ продают туры "сафари на людей" на Донбассе
      делов то...на стариков в России и так открылся бессрочный сезон...
      Дедкастарый
    2. Horst78 (Слава) Сегодня, 17:41
      Цитата: паниковский
      Не думаю, что это правда. Почему-то хочется доказательств.

      Про это ещё в 14м говорили.
      Horst78
    3. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 17:45
      Они и органами там вовсю торгуют, чтоб им эти деньги поперек горла встали..
      mr.Vain
  3. perepilka (Владимир) Сегодня, 17:38
    Дык сафари на сафаристов what
    Разведка и гладкоствол 2А46 в помощь, всё же на прямой what
    perepilka
  4. poquello (poquello) Сегодня, 17:38
    что за народ, очень интересно убить человека? извращенцы
    poquello
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:41
      Цитата: poquello
      что за народ, очень интересно убить человека? извращенцы

      спросите у Медведева.
      Дедкастарый
    2. Horst78 (Слава) Сегодня, 17:45
      Цитата: poquello
      что за народ, очень интересно убить человека?

      Вспомните фильм с Ван Дамом "Трудная мишень". У них там на западе давно мозги протухли. Взять хотя бы Голландских "журналистов" съевших в прямом эфире "жареную вырезку" из тел друг друга wassat
      Horst78
  5. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:40
    Что-то меня сомнения берут. request
    А. Привалов
    1. starogil Сегодня, 17:47
      А последние 60 человек палестинцы, убитые в Газе разве не сафари - стрельба в безоружных?
      starogil
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:56
        Вы, что?! Как можно?! Какое сафари?! Они отстреливались из рогаток, а дети и женщины им камни подносили! И досталось же Цахалу... Ели устояли... Хероически!
        Опер
  6. starogil Сегодня, 17:42
    Комментарий был удален.

    Почему был удалён комментарий:
    Вся Россия территория сафари отданная еврееям.
    Несогласен ответь, а не три тупо.
    starogil
    1. perepilka (Владимир) Сегодня, 17:53
      Вот из-за таких, как ты, мы евреев и не любим! recourse laughing
      perepilka
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:46
    Иформационная война , это само собой, но дыма без огня не бывает...Тем более, помним, как только это все начиналось, как кричали с трибун руководители Шумерии и их подпевалы, как нужно расправиться с жителями ЛДНР...
    parusnik
    1. starogil Сегодня, 17:50
      Вы, вообще то, о шумерах, что - нибудь знаете?
      starogil
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:53
      При том бедламе и вседозволенности что творятся в 404-ой такие новости удивления не вызывают ...
      bouncyhunter
  8. Опер (Игорь) Сегодня, 17:49
    Не сомневаюсь в подобных случаях! Такая информация считается в достаточной степени достоверной и представляющей оперативный интерес если подтверждается из разных независящих друг от друга источников! Знаю, что ранее такая информация поступала от перебезчиков.
    По поводу беспилотников....))) Не сомневаюсь в профессионализме бойцов ДНР!)
    Опер
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 17:52
    Я скажу просто... ничего святого у них не осталось... не удивлюсь, что это правда...
    Masya Masya
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