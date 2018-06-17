Разведка: Командиры бригад ВСУ продают туры "сафари на людей" на Донбассе

«Коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям. Установлено, что использовалось оружие, которое в стволе имеет 6 нарезов, возможно карабин немецкого производства «Болторез». При этом указанный образец оружия на вооружении украинских боевиков не стоит.

Прибыль от кровавой охоты получают не только её мелкие организаторы, но и сами комбриги, а также представители штаба «ООС». Нам стало известно, что в начале июня 2018 года в район н.п. Марьинки (подконтрольной ВСУ) прибыли 4 богатых гражданина из стран западной Европы, которые заплатили командованию ВСУ денежные средства за допуск их на позиции и убийства людей на территории ДНР.

Оперативное командование ДНР со ссылкой на республиканскую разведку публикует данные о выявленных случаях так называемого «сафари на людей» в районе соприкосновения сторон. Заявлено, что представители украинских нацбатов и ВСУ дают возможнсть сторонним лицам вести «коммерческую» прицельную стрельбу из различных видов стрелкового оружия по гражданским лицам. Из заявления пресс-службы командования ВС ДНР:Заявлено об установлении точных данных о том, представители каких именно украинских вооружённых формирований занимаются такого рода деятельностью. По сообщениям оперативного командования Донецкой народной республики, выявлены случаи «сафари» со стороны 30-й бригады в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска.Из заявления:О том, кто именно эти «четверо богатых иностранных граждан», в командовании ДНР не сообщается.Между тем, поступают сообщения об утрате ВСУ «большого числа беспилотников». В ВС ДНР заявили, что утрата произошла в связи с «неэффективным управлением ВСУ беспилотниками и профессиональными действиями военнослужащих ДНР».