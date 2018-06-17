20:03 17 июня
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Лобовая атака: США хотят разоружить КНДР по иранскому сценарию

Переговорщики от США пытаются давить на Ким Чен Ына в вопросе разоружения, фактически не предоставляя ему никаких гарантий безопасности, приводит РИА Новости мнение члена оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.



Вашингтон выставил Пхеньяну список требований из 47 пунктов. Смысл этих требований – полная денуклеаризация Корейского полуострова, сообщил ранее глава японского МИД Таро Коно. По его словам Ким Чен Ын согласился на разоружение. Однако в Белом доме считают, что вместе с ядерным оружием должно быть уничтожено всё сопутствующее оборудование и объекты. Кроме того, должны быть ликвидированы другие виды оружия: химическое, биологическое, а также все версии баллистических ракет. Если требования выполнены не будут, санкции против КНДР останутся в силе.


Обещал же Трамп сверхбыструю денуклеаризацию Корейского полуострова, и Вашингтон, похоже, решил немедля перейти от слов к делу, применив свою излюбленную тактику лобовой атаки,
сказал Клинцевич.

По его словам, список американских требований носит односторонний характер и не содержит гарантий безопасности для Пхеньяна. «Словом, сначала деньги, а потом уже стулья», – отметил сенатор.

По сути, повторяется иранский сценарий: Северной Корее предъявили ультиматум, добавил он.

Клинцевич допустил, что излишнее давление может вывести из себя Ким Чен Ына. Тем более что процесс разоружения пока еще не стартовал, и никто не может с уверенностью сказать, что достигнутые договоренности будут выполняться.

Москва, конечно же, выступает за Корейский полуостров, свободный от ядерного и другого оружия массового поражения, но для этого необходимы синхронные шаги двух договаривающихся сторон, которые бы поддерживались международным сообществом, заключил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 77

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:53
    Вашингтон выставил Пхеньяну список требований из 47 пунктов
    А чо не 50 ? по пункту от каждого штата...
    Дедкастарый
    1. starogil Сегодня, 18:01
      ....некоторые, вроде, хотят отвалиться от идеала свободы и демократии, таки.
      starogil
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:08
        Цитата: starogil
        ....некоторые, вроде, хотят отвалиться от идеала свободы и демократии, таки.

        Ну это хотелки... Там я думаю не так все быстро будет, не на один год...
        MPN
        1. Овсень (Иван) Сегодня, 18:24
          Цитата: MPN
          Там я думаю не так все быстро будет,

          Да и будет ли чисто по фашингтонски. Большой вопрос?
          Овсень
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:28
            Цитата: Овсень
            Да и будет ли чисто по фашингтонски. Большой вопрос?

            Не будет конечно, тогда за чем переговоры были, сдались бы сразу... А так все по поговорке, проси больше, дадут меньше... Я думаю американцы туда все включили, что только в голову всбрело, разве, что ЛГБТ поддержку не потребовали...
            MPN
            1. Овсень (Иван) Сегодня, 18:31
              Цитата: MPN
              разве, что ЛГБТ поддержку не потребовали...

              А вдруг?????Надо же к чему то докопаться.
              Цитата: MPN
              проси больше, дадут меньше..

              Угу! Выходит американский понт дороже их доллара.
              Ын уже столько этих ультиматумов от матрасов наполучал, ой, мама не горюй.
              Овсень
              1. MPN (Павел) Сегодня, 18:36
                Цитата: Овсень
                Ын уже столько этих ультиматумов от матрасов наполучал, ой, мама не горюй.

                Сложно тут для нас смертных, да еще в Корее, политика она такая не знаешь чего от своих то ждать. Но по моему скромному мнению (личному) Ын на долго затянет этот вопрос, выторговывать будет по максимуму. Понимает наверное, что если идти под дудку штатов то кончит как Садам и иже с ним... Примеры вроде еще забыть не должен...
                MPN
              2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:41
                Цитата: Овсень
                Ын уже столько этих ультиматумов от матрасов наполучал, ой, мама не горюй.

                Ким их не меньше выставлял,только вот Китай ввел санкции против КНДР,а не против США в данном вопросе
                Александр романов
                1. Овсень (Иван) Сегодня, 18:50
                  Цитата: Александр романов
                  а не против США в данном вопросе

                  То есть Вы думаете что Кита на паях с нашими слил КНДР?
                  Вот не стал бы делать однозначных выводов. Сколько уж Кима "хоронили"? А он и сейчас живее всех живых. Так что надо будет посмотреть.
                  Овсень
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:00
                    Цитата: Овсень

                    То есть Вы думаете что Кита на паях с нашими слил КНДР?

                    Странный вы человек,ведете диспут,но даже не в курсе,что произошло.
                    90% торговли КНДР приходилось на Китаи,торговля полностью заморожена.Выросли поставки гуманитарки(еды) но это капля в море .И что касаемо России,а зачем нам нужен неадекват с ядерным оружием ,коорый постоянно обещает утопить Сеул в огне? Китаю тако сосед тоже не нужен.
                    Александр романов
                    1. Овсень (Иван) Сегодня, 19:04
                      Цитата: Александр романов
                      И что касаемо России,а зачем нам нужен неадекват с ядерным оружием ,

                      Вот только интересно, зачем Лавров С.В. туда летал незадолго до их встречи в Сингапуре? Предлагал сдаться?
                      Овсень
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:06
                        Цитата: Овсень
                        Предлагал сдаться?

                        11 авг — РИА Новости. Россия не приемлет обладание КНДР ядерным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
                        Теперь вам понятно?
                        Александр романов
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:02
    если Ын поведётся на это,то явно некоторые его сильно перехвалили...
    taiga2018
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:08
      Не будем торопиться с выводами и подождём развития событий и реакции Ына . А ультиматум матрасов вряд-ли для кого-то явился неожиданностью . hi
      bouncyhunter
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:35
        Цитата: bouncyhunter
        Не будем торопиться с выводами и подождём развития событий и реакции Ына .

        Паша чего ждать то? Ким слился в чистую,у него просто нет выбора..Можно угрожать США,когда у тебя за спиной Китай и Россия. Китай его послал,России он тоже в виде гемора на фиг не упал. Итог ,остался один на один ,плюс Китай на него давит
        Александр романов
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:36
          Саша , вот действий Ына в этой ситуации и подождём . Заодно и посмотрим из какого материала у него фаберже .
          bouncyhunter
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:40
            Цитата: bouncyhunter
            . Заодно и посмотрим из какого материала у него фаберже .

            Да не в яйцах дело,еще пару троику месяцев таких санкций и в КНДР реально начнут умирать от голода.Китаи закрыл всю торговлю полностью.
            Александр романов
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:48
              Вот и посмотрим что выберет Ын : смерть его народа от голода или смерть самого Ына в случае удовлетворения ультиматума матрасов .
              bouncyhunter
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:01
                Цитата: bouncyhunter
                или смерть самого Ына в случае удовлетворения ультиматума матрасов .

                А какои смысл его мочить?
                Александр романов
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:09
                  А какой смысл был мочить Хусейна и Каддафи ? Возможно что Ына это минует если он прогнётся под США , но сильно сомневаюсь что они его в живых оставят : организуют суд как над Милошевичем .
                  bouncyhunter
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:20
                    Цитата: bouncyhunter
                    А какой смысл был мочить Хусейна и Каддафи ?

                    Южная Корея ради свержения Кима,воину начинать не станет и амерам не даст
                    Александр романов
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:26
                      А матрасы и без войны - разоружив Ына найдут способ его под монастырь подвести :
                      Цитата: bouncyhunter
                      организуют суд как над Милошевичем .

                      А уж обвинений они ему напридумают - горазды .
                      Цитата: Александр романов
                      амерам не даст

                      Матрасы не сильно-то считаются с мнением своих вассалов .
                      bouncyhunter
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:31
                        Цитата: bouncyhunter
                        Матрасы не сильно-то считаются с мнением своих вассалов .

                        В данном случае ставки слишком высоки,рядом Китаи и Россия. Хотели бы раскатали уже давно
                        Александр романов
                    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:47
                      Цитата: Александр романов
                      В данном случае ставки слишком высоки,рядом Китаи и Россия. Хотели бы раскатали уже давно

                      Хотеть-то матрасы хотят . Но именно из-за близости России и Китая будут действовать не военными , а политическими методами .
                      bouncyhunter
            2. poquello (poquello) Сегодня, 18:50
              Цитата: Александр романов
              Цитата: bouncyhunter
              . Заодно и посмотрим из какого материала у него фаберже .

              Да не в яйцах дело,еще пару троику месяцев таких санкций и в КНДР реально начнут умирать от голода.Китаи закрыл всю торговлю полностью.

              им привыкать что ль, корейцы будут требовать револьверные шаги и Китай с Россией их поддержат, америкактусовские 47 и после чего-то снимем - это не договорная позиция, я так предполагаю это ещё и не трамповская позиция, опять демократы гадят
              poquello
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:02
                Цитата: poquello
                и Китай с Россией их поддержат,

                Ага уже разбежались и поддержали. Не для того санкции вводили
                Александр романов
            3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:53
              Цитата: Александр романов
              еще пару троику месяцев таких санкций и в КНДР реально начнут умирать от голода.

              Вспомнил старый, но актуальный анекдот про перспективу. Загнивающая русская ферма. Собрались животные на скотном дворе и обсуждают свою судьбу. Коровы говорят: уходить отсюда надо, пока целы. Крыша у коровника худая, дождём так и заливает. Лошади: корма нормального нет, солома вся гнила. Невозможно так дальше жить, сматываться нужно. Остальные животные: да, да, уходим, сколько можно терпеть? ! Собрались и пошли. Шарик сидит на месте. У него все спрашивают: ты чего сидишь? Пошли с нами. Шарик: да нет, у меня тут перспектива есть! Животные: Какая перспектива?? ? С голоду здесь сдохнешь. Шарик: неееееее, у меня тут перспектива есть! Животные: ну какая перспектива? Ничего здесь нет! Заболеешь и помрёшь... . Шарик: не пойду. сказал же, у меня тут перспектива есть! Животные: да что за перспектива? Шарик: я тут слышал как хозяйка хояину говорила: «...если так дела и дальше пойдут, то всю зиму у Шарика фаллос сосать будем... »
              Так что перспектива у народа КНДР совсем невеселая.
              Аристарх Людвигович
      2. Черный_Ватник Сегодня, 18:53
        Думаю, Ын, перед встречей с Трампом, не зря проводил встречи с Си и Лавровым. Не просто так МИД всея Руси впервые встретился с Ыном перед началом саммита КНДР-США. И Китай не отдаст борзого соседа на откуп Вашингтону, как минимум потому, что им очень выгоден парень, который держит в тонусе Сеул и Токио, да и самих амеров. Но есть еще очень много всяких факторов. Очень странно полагать, что Ын решил прогнуться сразу после того, как обзавелся таки шайтан ракетой. Тянул, терпел, огрызался, а как создал оружие, сразу решил все сдать? Он все может отмотать назад как ни в чем не бывало, а Трампу такой шаг перед выборами в конгресс очень может аукнуться. В данной ситуации, как мне видится, мяч на стороне КНДР. Трамп своими действиями сделал Ына рукопожатным.
        Черный_Ватник
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:01
          Цитата: Черный_Ватник
          Думаю, Ын, перед встречей с Трампом, не зря проводил встречи с Си и Лавровым.

          Согласен , потому и предлагаю не спешить с выводами . Ын далеко не так глуп , каким его западные СМИ выставляют .
          bouncyhunter
        2. donavi49 Сегодня, 19:11
          Китай был очень компромисен и шел на реальные уступки - чтобы не допустить торговой войны.

          Сейчас торговая война объявлена Трампом. Поэтому Китай может ответить и асимметрично - переведя взад уступку по КНДР (или уже выторговать у Кима возврат китайских протеже в высшую политику и иммунитет для них). Если Китай выходит из санкций - то любые санкции остального мира будут обречены на провал. А Ким сможет стоять скалой на любых переговорах.

          Но пока запасы топлива уменьшаются (Китай не продает), поступлений валютных нет, экономика не получает необходимые материалы и рынок сбыта = у Кима очень шаткая переговорная позиция. Ибо США в принципе устраивает полностью данная ситуация. Полная попа начнется по оптимистичным прогнозам недругов КНДР - уже под конец зимы, а пессимистичным к осени 19-го.
          donavi49
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:21
            Цитата: donavi49
            Поэтому Китай может ответить и асимметрично - переведя взад уступку по КНДР

            Исключено,КНДР не козырь,а скорее шестерка на руках,от которой нужно избавится
            Александр романов
          2. Черный_Ватник Сегодня, 19:26
            Если слушать недругов КНДР, там уже при Киме среднем люди должны были умирать от голода, а тех, кто не умер, Ким младший давно выстрелил из пушек. Слишком закрытая страна.
            Черный_Ватник
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:33
              Цитата: Черный_Ватник
              Слишком закрытая страна.

              Именно это и позволяет любителям Кима,фантазировать о том,как там хорошо жить. Одна проблема,никто из любителей Кима,категорически отказывается ехать на ПМЖ в КНДР
              Александр романов
              1. Черный_Ватник Сегодня, 19:54
                Именно это и позволяет любителям Кима,фантазировать о том,как там хорошо жить.

                Не знаю, с какой целью вы мне это написали, я там не жил и не утверждаю, что там жить хорошо. Хотя беседовал с человеком, который посещал северную Корею. Рассказывал мне, что их через чур маргинализируют.
                А то, что вы практически во всех корейских новостях, которые я наблюдал за последнее время на ВО, являетесь чуть ли не самым активным комментатором, и каждому (утрирую) пытаетесь доказать, что Ын 100 пудов все слил, а в КНДР 100 пудов голодуха, как бы говорит, что у вас к КНДР и к Ыну в частности имеются какие-то личные счеты.
                Одна проблема,никто из любителей Кима,категорически отказывается ехать на ПМЖ в КНДР
                Это, конечно, логика взрослого и взвешенного человека (нет). Может быть потому не едут, что каждый из таких "любителей" живет в своей стране? Или по вашей логике все любители должны незамедлительно отравиться в Пхеньян на ПМЖ? А если человек является любителем Путина и Ына одновременно, ему разорваться пополам? Риторический вопрос.
                Черный_Ватник
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 18:04
    Японский МИД ведет свою игру. Скорее всего это такой укол в корейскую сторону в ожидании недипломатического ответа с их стороны и последующего американского... А дальше, как водится-"Маленький человек-ракета и злобный старикашка шизофреник!" И понеслось... Японцам выгодна такая ситуация! Хотя конечно от главы Северной Кореи хотелось бы услышать пару слов по поводу этого "мира во всем мире и одностороннего пацифизма!"
    Опер
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:07
      Цитата: Опер
      Японцам выгодна такая ситуация!

      между молотом и наковальней-офигенно выгодная позиция...
      Дедкастарый
  4. G A_2 (G A) Сегодня, 18:04
    Сейчас подтянутся комментаторы преживающие за в меру упитанного диктатора.
    G A_2
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:10
      Цитата: G A_2
      Сейчас подтянутся комментаторы

      которые ,видимо,трампова и янки, любят больше,"диктатор",не бросал бомбы на японию, и не бомбил Ирак...
      Дедкастарый
      1. Овсень (Иван) Сегодня, 18:28
        Цитата: Дедкастарый
        "диктатор",не бросал бомбы на японию, и не бомбил Ирак...

        А Югославию разве не он разбомбил.? Или может его папа?(сарказм)
        Чет не помню, что бы этот " кровавый" на кого то нападал.
        а вот белые и пушистые из- за лужи сколько угодно
        Овсень
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:31
          Цитата: Овсень
          А Югославию разве не он разбомбил.? Или может его папа?(сарказм)

          чёто тупите,не по детски...ещё раз всё перечитайте. я так то говорил,что Ын не бомбил никого...
          Дедкастарый
          1. Овсень (Иван) Сегодня, 18:34
            Цитата: Дедкастарый
            чёто тупите,не по детски.

            Специально написал- сарказм( злая ирония) request
            Овсень
            1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:47
              Цитата: Овсень
              Цитата: Дедкастарый
              чёто тупите,не по детски.

              Специально написал- сарказм( злая ирония) request

              drinks
              Дедкастарый
              1. Овсень (Иван) Сегодня, 18:53
                Цитата: Дедкастарый
                Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:47 ↑


                drinks
                Тоды ой!!!!!!! drinks drinks drinks wink
                Овсень
      2. G A_2 (G A) Сегодня, 18:54
        Цитата: Дедкастарый
        "диктатор",не бросал бомбы на японию, и не бомбил Ирак...

        Эта династия превратила корейцев в зомби. Вам по душе этот спектакль?
        G A_2
        1. demo (Ван) Сегодня, 19:08
          Если мне что-то "не по душе", то я не смотрю.
          demo
          1. G A_2 (G A) Сегодня, 19:47
            Цитата: demo
            Если мне что-то "не по душе", то я не смотрю.

            Молодец. Закрывай глазки вовремя и все будет хорошо в твоей жизни
            G A_2
  5. Victor_B (Виктор) Сегодня, 18:06
    Ну и повесит Кимка это ультиматум в общественном туалете.
    Ибо ядерное разоружение для него гарантированная смерть!
    Примеры: Саддамчик, Муаммарчик и это только наиболее известные, а сколько сотен тысяч людей полегло... Наверное уже и миллионы. В сумме. После развала СССР.
    Victor_B
    1. 777_kas (К. Е.) Сегодня, 18:34
      Еврейчик?

      .
      777_kas
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 18:37
        Еврейчик?

        Это об чем?
        Victor_B
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:36
      Цитата: Victor_B
      Ну и повесит Кимка это ультиматум в общественном туалете.

      И заставит каждого кореица его целовать
      Цитата: Victor_B
      Ибо ядерное разоружение для него гарантированная смерть!

      Хватит уже нести эту ерунду.Пока он не начал баловаться с ЯО,было все норм
      Александр романов
  6. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:10
    Лобовая атака: США хотят разоружить КНДР по иранскому сценарию
    Тут больше на "ливийский сценарий" похоже...Каддафи был видимо здорово удивлен узнав, что его ожидало в конечном итоге... Интересно Ын то помнит об этом?
    svp67
    1. Vard Сегодня, 18:25
      Так ему открытым текстом сами американцы и сказали...
      Vard
  7. Алексей N (Алексей Незговоров) Сегодня, 18:11
    Америкосы вообще молчат в тряпочку, какой ультиматум?
    Это япы вытянули язык и гонят пургу.
    Алексей N
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:46
      Цитата: Алексей N
      Это япы вытянули язык и гонят пургу.

      Врут да? А что тогда Ким не сказал,что Япония врет? Уже сутки прошли
      Александр романов
  8. Грибок (Витёк) Сегодня, 18:17
    Думаю Ким пару десятков ядерных ракет припрачет на всякий случай.
    Грибок
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:37
      Цитата: Грибок
      Думаю Ким пару десятков ядерных ракет припрачет на всякий случай.

      Хорошие фантазии,только кто же ему даст то
      Александр романов
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 18:17
    кто поверит матрасам, тот труп... в политическом, геополитическом,и физическом смысле... не думаю, что Ын такой уж простачок...
    Masya Masya
  10. 777_kas (К. Е.) Сегодня, 18:31
    "США хотят разоружить КНДР по иранскому сценарию".
    По ливийскому.
    777_kas
  11. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:34
    В принципе ожидаема реакция северокорейцев, дескать об этом разговора не было...Капитуляция Ына, Китаю особо не выгодна..Ждем дальнейшего витка развития событий..
    parusnik
  12. Mimohod (Михаил) Сегодня, 18:40
    Переговорщики от США пытаются давить на Ким Чен Ына в вопросе разоружения, фактически не предоставляя ему никаких гарантий безопасности
    Лично ему с три короба наврали и наобещали,как пить дать,а вот что с государством и народом будет вот вопрос, вообще это все на дешевый бродвейский спектакль очень походит ,сначала на грани гротескного шантажа,громкие заявления,потом поворот на 180 градусов и сдача всех позиций , завербовали его видимо потихому ,во время учебы в Швейцарии....
    Mimohod
  13. лысова (владимир) Сегодня, 18:41
    "Ему с три короба наврёшь и делай ним, что хошь ". Посмотрим за действиями Ына.
    лысова
  14. Victor_B (Виктор) Сегодня, 18:41
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Victor_B
    Ну и повесит Кимка это ультиматум в общественном туалете.

    И заставит каждого кореица его целовать
    Цитата: Victor_B
    Ибо ядерное разоружение для него гарантированная смерть!

    Хватит уже нести эту ерунду.Пока он не начал баловаться с ЯО,было все норм

    Да Вы с какой планеты прилетели?
    Нормально было...
    Ким отец начал было разоружаться, потом все взад вернул посмотрев на судьбу Саддама. Каддафи уже потом был.
    Следующим он был бы. Гарантировано.
    Victor_B
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:44
      Цитата: Victor_B
      Ким отец начал было разоружаться, потом все взад вернул посмотрев на судьбу Саддама.

      Сюдя по написанному вами,вы вообще не знаете историю вопроса,когда ,что и почему началось..
      Витаите дальше в облаках
      Александр романов
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 18:53
        Удивительный Вы Санёк человек. Не от мира сего.
        Не могли бы Вы искренне ответить - Крым наш?
        А Навальный достойный человек или предатель продажный?
        А как Вы относитесь к гей парадам?
        Victor_B
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:04
          Цитата: Victor_B
          дивительный Вы Санёк человек. Не от мира сего.

          Правда? Тогда скажите ,в каком году и почему были введены санкции против КНДР.?
          Александр романов
          1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 19:07
            А назовите год когда их не было, начиная с 1954?
            Victor_B
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:13
              Цитата: Victor_B
              А назовите год когда их не было, начиная с 1954?

              Впервые санкции ООН против КНДР ввели в 2006 году,когда папаша начал играть с ядерным оружием
              Странно,что же против него раньше санкции не вводили и воину против него не начали. Он на фиг ни кому не нужен был
              Так что с Марса прилетели вы
              Александр романов
              1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 19:18
                А Вам название такой страны как СССР ничего не напоминает?
                И как бы США санкции в ООН протолкнуло бы?
                А 2006 - это еще дружба-жвачка.
                Victor_B
                1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:29
                  Цитата: Victor_B
                  А Вам название такой страны как СССР ничего не напоминает?

                  В данном случае ничего.
                  Цитата: Victor_B
                  И как бы США санкции в ООН протолкнуло бы?

                  Если бы Кимы не начали заигрывать с ЯО,никаких санкций бы не было.А сакнкции поддержали и РОссия и Китаи,потому что детям спички не игрушка
                  Цитата: Victor_B
                  А 2006 - это еще дружба-жвачка.

                  Гуманитарочку от США ,топливо от США принимали и не вякали .
                  Марсианам привет
                  Александр романов
    2. badens1111 (влад) Сегодня, 18:47
      Цитата: Victor_B
      Да Вы с какой планеты прилетели?

      Расхожая мысль,что так называемые рептилоиды среди нас,иной раз кажется верной..
      Соединенная Шайка Агрессоров,диктует как жить КНДР..а оно им надо в КНДР,жить под диктовку США,зная какова участь-Ливии,Ирака,Югославии?
      Думается что им такой демократии в американском варианте,даром не надо.
      Мало кто знает,запасы редкоземельных материалов в КНДР-210 млн тонн,во всем мире имеется 200 млн.тонн.Не тут ли одна из разгадок.чего к КНДР так неровно дышит США?
      Санкции КНР..ну они там разберутся,что да как,как собственно и мы,лишь бы те самые,инопланетные,не лезли куда им не след..
      badens1111
  15. shubin Сегодня, 18:53
    Кто вообще мог подумать, когда заваривалась эта северокорейская каша, что ЫН и Трамп будут о чём то договариваться?
    Помнится всеобщая эйфория на ВО, мол Ын красавчик, порвёт амеров, у янки кишка тонка, и т.д. и т.п.
    И что мы видим сейчас? Увы, но американцы умеют добиваться своей цели, не мытьём, так катаньем.
    Хотя, я лично в Северной Корее без ядерного оружия ничего плохого не вижу.
    shubin
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:05
      Цитата: shubin
      Помнится всеобщая эйфория на ВО, мол Ын красавчик, порвёт амеров, у янки кишка тонка, и т.д. и т.п.

      Не от большого ума эти крики были.Две несопоставимые по мощи страны.
      Александр романов
  16. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 18:55
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Овсень
    Ын уже столько этих ультиматумов от матрасов наполучал, ой, мама не горюй.

    Ким их не меньше выставлял,только вот Китай ввел санкции против КНДР,а не против США в данном вопросе

    Вот этим-то и интересны эти шахматы с покером пополам.
    lol winked
    Плотник 2329
  17. Victor_B (Виктор) Сегодня, 19:43
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Victor_B
    А Вам название такой страны как СССР ничего не напоминает?

    В данном случае ничего.
    Цитата: Victor_B
    И как бы США санкции в ООН протолкнуло бы?

    Если бы Кимы не начали заигрывать с ЯО,никаких санкций бы не было.А сакнкции поддержали и РОссия и Китаи,потому что детям спички не игрушка
    Цитата: Victor_B
    А 2006 - это еще дружба-жвачка.

    Гуманитарочку от США ,топливо от США принимали и не вякали .
    Марсианам привет

    Вы в 90-х тоже гуманитарочку жрали (как и я) и не вякали.
    Как только не стало СССР у США кукушка сразу улетела!
    Ни Ирака, ни "арабской весны", на Сирии при наличии СССР не было бы. Вообще!
    А до Кореи не добрались именно из-за наличия (подозрения на наличие) ЯО и, самое главное средств доставки (опять же хрен знает на какое расстояние).
    Лично мне эта гадость совсем не в радость.
    И я ни разу не заикнулся о том, что я поддерживаю сей режим.
    И да! И для нас и для Китая он также опасность представляет. Посему "Улыбаемся и машем!" Лучше так.

    И не в тему. На мои вопросы про Крым, навального и геев Вы так и не ответили.
    Это как бы нпмекаЕ!
    Victor_B
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 19:48
      Цитата: Victor_B
      не в тему. На мои вопросы про Крым, навального и геев Вы так и не ответили

      Я на бредятину не отвечаю
      Александр романов
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 19:59
        На мои вопросы про Крым, навального и геев Вы так и не ответили.

        Я на бредятину не отвечаю

        А это и есть ответ от либероидной общественности.
        А вот для меня:
        1. Крым наш!
        2. Навльный продажный либерал.
        3. А вот против геев - я не за не против, мне они безразличны.
        Хотя в Торонто на Cherch st. у меня сперли сумку с инструментом на очень много денег.
        (Это улица в центре Торонто, где эти самые и живут безбедно и в товарных кол-вах)
        Victor_B
  18. Старый26 (Владимир) Сегодня, 19:53
    Цитата: poquello
    и Китай с Россией их поддержат,

    Ой ли? Обе страны поддержали санкции. С чего им вдруг идти против всех и снимать санкции, которые не они вводили. Поддержка если и будет, то только дипломатическая....

    Цитата: Грибок
    Думаю Ким пару десятков ядерных ракет припрачет на всякий случай.

    А они у него есть, этот десяток, который может до штатов добить? Не стоит фантазировать... Если будет проводится денуклеаризация, она будет проводится в первую очередь под контролем другой стороны. Первое, что сделают американцы, порежут транспортеры. И что он будет делать? Пару миллионов корейцев таскать их будет???

    Цитата: badens1111
    Мало кто знает,запасы редкоземельных материалов в КНДР-210 млн тонн,во всем мире имеется 200

    Откуда такие цифры. Всего запасы в мире 110 млн тонн РЗМ, а у Северной Кореи оказывается 210?
    Старый26
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