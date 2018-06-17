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Лобовая атака: США хотят разоружить КНДР по иранскому сценарию
Переговорщики от США пытаются давить на Ким Чен Ына в вопросе разоружения, фактически не предоставляя ему никаких гарантий безопасности, приводит РИА Новости мнение члена оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.
Вашингтон выставил Пхеньяну список требований из 47 пунктов. Смысл этих требований – полная денуклеаризация Корейского полуострова, сообщил ранее глава японского МИД Таро Коно. По его словам Ким Чен Ын согласился на разоружение. Однако в Белом доме считают, что вместе с ядерным оружием должно быть уничтожено всё сопутствующее оборудование и объекты. Кроме того, должны быть ликвидированы другие виды оружия: химическое, биологическое, а также все версии баллистических ракет. Если требования выполнены не будут, санкции против КНДР останутся в силе.
По его словам, список американских требований носит односторонний характер и не содержит гарантий безопасности для Пхеньяна. «Словом, сначала деньги, а потом уже стулья», – отметил сенатор.
По сути, повторяется иранский сценарий: Северной Корее предъявили ультиматум, добавил он.
Клинцевич допустил, что излишнее давление может вывести из себя Ким Чен Ына. Тем более что процесс разоружения пока еще не стартовал, и никто не может с уверенностью сказать, что достигнутые договоренности будут выполняться.
Москва, конечно же, выступает за Корейский полуостров, свободный от ядерного и другого оружия массового поражения, но для этого необходимы синхронные шаги двух договаривающихся сторон, которые бы поддерживались международным сообществом, заключил он.
Вашингтон выставил Пхеньяну список требований из 47 пунктов. Смысл этих требований – полная денуклеаризация Корейского полуострова, сообщил ранее глава японского МИД Таро Коно. По его словам Ким Чен Ын согласился на разоружение. Однако в Белом доме считают, что вместе с ядерным оружием должно быть уничтожено всё сопутствующее оборудование и объекты. Кроме того, должны быть ликвидированы другие виды оружия: химическое, биологическое, а также все версии баллистических ракет. Если требования выполнены не будут, санкции против КНДР останутся в силе.
Обещал же Трамп сверхбыструю денуклеаризацию Корейского полуострова, и Вашингтон, похоже, решил немедля перейти от слов к делу, применив свою излюбленную тактику лобовой атаки,сказал Клинцевич.
По его словам, список американских требований носит односторонний характер и не содержит гарантий безопасности для Пхеньяна. «Словом, сначала деньги, а потом уже стулья», – отметил сенатор.
По сути, повторяется иранский сценарий: Северной Корее предъявили ультиматум, добавил он.
Клинцевич допустил, что излишнее давление может вывести из себя Ким Чен Ына. Тем более что процесс разоружения пока еще не стартовал, и никто не может с уверенностью сказать, что достигнутые договоренности будут выполняться.
Москва, конечно же, выступает за Корейский полуостров, свободный от ядерного и другого оружия массового поражения, но для этого необходимы синхронные шаги двух договаривающихся сторон, которые бы поддерживались международным сообществом, заключил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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