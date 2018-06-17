Лобовая атака: США хотят разоружить КНДР по иранскому сценарию

Обещал же Трамп сверхбыструю денуклеаризацию Корейского полуострова, и Вашингтон, похоже, решил немедля перейти от слов к делу, применив свою излюбленную тактику лобовой атаки,

Переговорщики от США пытаются давить на Ким Чен Ына в вопросе разоружения, фактически не предоставляя ему никаких гарантий безопасности, приводит РИА Новости мнение члена оборонного комитета Совета Федерации Франца Клинцевича.Вашингтон выставил Пхеньяну список требований из 47 пунктов. Смысл этих требований – полная денуклеаризация Корейского полуострова, сообщил ранее глава японского МИД Таро Коно. По его словам Ким Чен Ын согласился на разоружение. Однако в Белом доме считают, что вместе с ядерным оружием должно быть уничтожено всё сопутствующее оборудование и объекты. Кроме того, должны быть ликвидированы другие виды оружия: химическое, биологическое, а также все версии баллистических ракет. Если требования выполнены не будут, санкции против КНДР останутся в силе.сказал Клинцевич.По его словам, список американских требований носит односторонний характер и не содержит гарантий безопасности для Пхеньяна. «Словом, сначала деньги, а потом уже стулья», – отметил сенатор.По сути, повторяется иранский сценарий: Северной Корее предъявили ультиматум, добавил он.Клинцевич допустил, что излишнее давление может вывести из себя Ким Чен Ына. Тем более что процесс разоружения пока еще не стартовал, и никто не может с уверенностью сказать, что достигнутые договоренности будут выполняться.Москва, конечно же, выступает за Корейский полуостров, свободный от ядерного и другого оружия массового поражения, но для этого необходимы синхронные шаги двух договаривающихся сторон, которые бы поддерживались международным сообществом, заключил он.