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National Interest рассказал о худших истребителях ВВС США
Журнал The National Interest назвал худшие, по его мнению, американские истребители за всю историю.
Первым в список попал истребитель F2A «Буффало». По мнению автора, самолет оказался «не в той точке технологического цикла». Для конца 1930-х годов это был относительно боеспособный истребитель, однако не смог сравнится с продвинутыми машинами, с которыми ему пришлось повстречаться на Тихоокеанском театре военных действий.
Эти недостаточно мощные, слабо вооруженные и медленные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой.
Вторым в списке значится палубный истребитель F7U Cutlass, который был «невероятно новаторской» разработкой для своего времени. Но конструкторы хотели очень много добиться за слишком короткий промежуток времени. Это был «широкий и недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста», который невзлюбили те, кто им управлял. По словам автора, четверть всех самолетов Cutlass потерпели крушение в результате несчастных случаев.
Далее в списке – очередной палубник F3H «Демон». Одномоторный истребитель нуждался в надежном, мощном двигателе, которого у «Демона» как раз и не было. Ни один из двигателей, установленных на эти самолеты, не работал надлежащим образом. Другой проблемой истребителя было катапультное кресло, которое зачастую не срабатывало.
Четвертым среди «летающих консервных банок» стал перехватчик F-102 «Дельта Даггер». Его стали делать в 1950-е годы на фоне разработок в СССР бомбардировщиков дальнего действия. Больших высот он достигал с трудом, а это серьезный недостаток для самолета, от которого ожидают перехватов бомбардировщика типа Ту-95. Машину дважды переделывали, и в итоге получили более достойный F-106.
Пятым в списке оказался F-104 «Старфайтер». Это был достаточно эффективный истребитель, который эксплуатировался в ВВС с 1958 года, пишет автор. Но что действительно отличало F-104, так это его аварийность. За время эксплуатации с самолетами этого типа произошло «несчастных случаев» больше, чем с другими любыми истребителями линейки Century.
В конце статьи автор отмечает, что некоторые эксперты готовы приплюсовать к этому списку еще один самолет – новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Однако, по его мнению, говорить об этом еще рано, поскольку машина еще даже не завершила свой производственный цикл, не говоря уже о сроке службы.
Первым в список попал истребитель F2A «Буффало». По мнению автора, самолет оказался «не в той точке технологического цикла». Для конца 1930-х годов это был относительно боеспособный истребитель, однако не смог сравнится с продвинутыми машинами, с которыми ему пришлось повстречаться на Тихоокеанском театре военных действий.
Эти недостаточно мощные, слабо вооруженные и медленные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой.
Вторым в списке значится палубный истребитель F7U Cutlass, который был «невероятно новаторской» разработкой для своего времени. Но конструкторы хотели очень много добиться за слишком короткий промежуток времени. Это был «широкий и недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста», который невзлюбили те, кто им управлял. По словам автора, четверть всех самолетов Cutlass потерпели крушение в результате несчастных случаев.
Далее в списке – очередной палубник F3H «Демон». Одномоторный истребитель нуждался в надежном, мощном двигателе, которого у «Демона» как раз и не было. Ни один из двигателей, установленных на эти самолеты, не работал надлежащим образом. Другой проблемой истребителя было катапультное кресло, которое зачастую не срабатывало.
Четвертым среди «летающих консервных банок» стал перехватчик F-102 «Дельта Даггер». Его стали делать в 1950-е годы на фоне разработок в СССР бомбардировщиков дальнего действия. Больших высот он достигал с трудом, а это серьезный недостаток для самолета, от которого ожидают перехватов бомбардировщика типа Ту-95. Машину дважды переделывали, и в итоге получили более достойный F-106.
Пятым в списке оказался F-104 «Старфайтер». Это был достаточно эффективный истребитель, который эксплуатировался в ВВС с 1958 года, пишет автор. Но что действительно отличало F-104, так это его аварийность. За время эксплуатации с самолетами этого типа произошло «несчастных случаев» больше, чем с другими любыми истребителями линейки Century.
В конце статьи автор отмечает, что некоторые эксперты готовы приплюсовать к этому списку еще один самолет – новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Однако, по его мнению, говорить об этом еще рано, поскольку машина еще даже не завершила свой производственный цикл, не говоря уже о сроке службы.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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