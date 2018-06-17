20:02 17 июня
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National Interest рассказал о худших истребителях ВВС США

Журнал The National Interest назвал худшие, по его мнению, американские истребители за всю историю.

F2A «Буффало», 1942 год.

Первым в список попал истребитель F2A «Буффало». По мнению автора, самолет оказался «не в той точке технологического цикла». Для конца 1930-х годов это был относительно боеспособный истребитель, однако не смог сравнится с продвинутыми машинами, с которыми ему пришлось повстречаться на Тихоокеанском театре военных действий.


Эти недостаточно мощные, слабо вооруженные и медленные самолеты были изрядно потрепаны японцами в начале Второй мировой.

Вторым в списке значится палубный истребитель F7U Cutlass, который был «невероятно новаторской» разработкой для своего времени. Но конструкторы хотели очень много добиться за слишком короткий промежуток времени. Это был «широкий и недостаточно мощный самолет со специфическим дизайном хвоста», который невзлюбили те, кто им управлял. По словам автора, четверть всех самолетов Cutlass потерпели крушение в результате несчастных случаев.

Далее в списке – очередной палубник F3H «Демон». Одномоторный истребитель нуждался в надежном, мощном двигателе, которого у «Демона» как раз и не было. Ни один из двигателей, установленных на эти самолеты, не работал надлежащим образом. Другой проблемой истребителя было катапультное кресло, которое зачастую не срабатывало.

Четвертым среди «летающих консервных банок» стал перехватчик F-102 «Дельта Даггер». Его стали делать в 1950-е годы на фоне разработок в СССР бомбардировщиков дальнего действия. Больших высот он достигал с трудом, а это серьезный недостаток для самолета, от которого ожидают перехватов бомбардировщика типа Ту-95. Машину дважды переделывали, и в итоге получили более достойный F-106.

Пятым в списке оказался F-104 «Старфайтер». Это был достаточно эффективный истребитель, который эксплуатировался в ВВС с 1958 года, пишет автор. Но что действительно отличало F-104, так это его аварийность. За время эксплуатации с самолетами этого типа произошло «несчастных случаев» больше, чем с другими любыми истребителями линейки Century.

В конце статьи автор отмечает, что некоторые эксперты готовы приплюсовать к этому списку еще один самолет – новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Однако, по его мнению, говорить об этом еще рано, поскольку машина еще даже не завершила свой производственный цикл, не говоря уже о сроке службы.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 19:05
    F-35... Летающий гроб... А я то думал что он мне напоминает... Похож... Просто один в один похож!
    Vard
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:08
      Цитата: Vard
      F-35... Летающий гроб...

      Нее. Американцы умеют делать самолеты.

      Аристарх Людвигович
      1. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 19:14
        Главное они рекламу делать умеют... wink
        Алекс2048
        1. perepilka (Владимир) Сегодня, 19:37
          35 судить только по косвенным, в бою массово не был
          У самого знаменитого Bf-109, ВОВ, треть потерь взлёт-посадка. При чём, когда наши его обкатывали, никаких проблем, со школы, у У-2 очень узкое шасси, бразильская система, но в Бразилии о ней ещё не подозревали.
          Ну, кому футбол, кому авиация, чо belay
          perepilka
    2. Комментарий был удален.
  2. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 19:12
    Может зря автор не включает в список F35? Хотя не ясно какие критерии оценки избраны для формирования списка?
    Алекс2048
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 19:14
      Фу-35 не попал в список потому как это не столько самолёт , сколько коммерческий проект по обдиранию союзников . lol
      bouncyhunter
    2. Роялист (Святослав) Сегодня, 19:45
      Алексей и дружище vard, автор ясно сказал:"говорить об этом ещё рано, поскольку машина еще даже не завершила производственный цикл, не говоря уж о сроке службы" если машина находится ещё в производстве то естественно в конструкцию вносятся какие-то изменения. Другое дело ,что вносимые изменения не всегда на пользу. Это :" хотели как лучше, а получилось как всегда "частенько такое бывает. В качестве примера сотовые телефоны:"нокия" были если не лучшими в мире то гарантийно были в двойке лидеров, один только 3310 чего стоит, сони-эриксон к750, о нём говорили:" надежен как одноименной трактор", а сейчас появилась нокия3310, но целиком китайская разработка и я сомневаюсь, чтобы была такой же надежной
      Роялист
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:15
    истребитель F2A «Буффало».
    Внешне очень наш И-16 напоминает...
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 19:27
      Вообще то это родоначальник целой концепции..., Плохой? Ну с зеро они и более поздними самолетами не могли толком воевать... Когда только мощностью движков и скоростью не задавили (ну и пилотов подготовленных у япов не повыбивали) Тактика была атаковать и рвать, не ввязываясь в карусель. В начале, да и в середине войны у америки ни одного самолета не было способного на равных с зеро сражаться... Я бы F2A, на постамент поставил, с него все и началось серьезное в палубной авиации у них...
      MPN
  4. Вендиго (Андрей) Сегодня, 19:17
    "Журнал The Журнал The National Interest назвал худшие, по его мнению,"
    Тоже мне авторитетный источник блин нашли))) Только не надо приписывать National Interest к американцам, как это ошибочно многие тут делают... Американским его можно назвать ну с очень большой натяжкой.. гиганской я бы даже сказал hi
    Вендиго
  5. Jerk Сегодня, 19:28
    Можно вспомнить P-39, аэрокобру, на которой штативы - так и не научились летать. классика - когда техника опережает подготовку на ней работающих людей. В СССР "лимузин" пришел на ура, а так его звали за двери и отделку салона.
    Но что действительно отличало F-104, так это его аварийность.

    Widowmaker, особенно классна статистика ФРГ
    Jerk
  6. san4es Сегодня, 19:32
    Вторым в списке значится палубный истребитель F7U Cutlass, который был «невероятно новаторской» разработкой для своего времени

    F7U Сutlass -- истребитель и истребитель-бомбардировщик времен начала холодной войны. Это была очень необычная, полу-бесхвостая конструкция, предположительно основанная на аэродинамических данных и планах, захваченных у немецкой компании Arado в конце Второй Мировой Войны, хотя дизайнеры Vought отрицали какую-либо связь с немецкими исследованиями в то время. F7U был последним самолетом, разработанным Рексом Бейзелем, который отвечал за первый истребитель, когда-либо разработанный специально для ВМС США, Curtiss TS-1 1922 года.
    Рассматриваемый как радикальный отход от традиционного дизайна самолета, Cutlass страдал от многочисленных технических проблем в течение своей короткой карьеры обслуживания. Тип был ответственен за смерть четырех летчиков-испытателей и 21 другого пилота ВМС США. Более четверти, были разрушены в несчастных случаях. Низкий уровень безопасности был в значительной степени результатом передовой конструкции, построенной для применения новых аэродинамических теорий и недостаточно мощных, ненадежных двигателей.. hi .
    san4es
  7. Victor_B (Виктор) Сегодня, 19:32
    Одна из не многих статей из "Мурзилки" с которой я согласен.
    Неудачи бывают у всех и нас доля сия не миновала.
    А вот касаемо Ф-35... Этот гробик на колесиках может неожиданно оказаться вещью в себе.
    Лучше ждать от него сюрпризов и готовиться к ним, чем заниматься шапкозакидательством.
    Думаю когда его допилят будет вполне боевая лошадка. Ну и что, что не самая лучшая?
    Victor_B
  8. Masya Masya (Марина) Сегодня, 19:50
    одно не поняла... зачем на всеобщее обозрение белье свое грязное вытащили?
    Masya Masya
  9. san4es Сегодня, 19:51
    Четвертым среди «летающих консервных банок» стал перехватчик F-102 «Дельта Даггер». Его стали делать в 1950-е годы...

    belay ...Лучше бы не начинали wassat
    san4es
  10. Hexagon (Hexagon) Сегодня, 20:00
    Ну тут один нюанс есть, у фу-35 на стелс вся надежда, и если онный стелс "не выстрелит" то всю программу можно закапывать.
    А если амирикосы рассчитывают что "это" будет невидимым под прикрытием зонтика в пару десятков других самолетов то... В общем если такая свита летит - то теоретически там любой утюг чугуниевый будет стелсом. И если засек то можно смело фигачить ядренбатонами ввиду начала третей мировой.
    А вот американцы очень сильно не уверены в стелсе, боятся его светить там где его радары пощупать могут.
    Нет, я конечно согласен что параметры выдавать не хотят, но тут уж больно сильно стремаются. Что то в этом всем ЖЖЖ... неспроста.
    Hexagon
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