Артиллерия. Крупный калибр. 152-мм гаубица образца 1909/30 годов

ПравИло, то есть приспособление, которым направляют ствол орудия.

122-мм гаубица образца 1910/30 гг.

Мы уже привыкли говорить об артиллерийских системах предвоенного периода в превосходных тонах. Что ни система, то шедевр конструкторской мысли. Но сегодня речь пойдет о гаубице, которая не вызывает такого восхищения. Гаубице, которая пришла в РККА из далекого 1909 года. Но, тем не менее, с честью прошла все военные испытания от озера Хасан до разгрома Японии.152-мм гаубица обр. 1909/30 гг. Самое многочисленная система Красной Армии на начало Великой Отечественной войны. Система, которой подвластны были любые доты и другие укрепления противника. Система, которая могла несколькими залпами загнать пехоту противника глубоко под землю и обеспечить тем самым наступление собственных войск.Странно звучит, но такое заслуженное орудие остается до сих пор достаточно неизвестным. Даже возле немногочисленных музейных экспонатов посетители не особенно задерживаются. Даже "дочка" этой гаубицы, полевая 152-мм гаубица обр. 1910/30 гг. (КМ), вызывает больше интереса. Может потому, что выглядит более импозантно, современно (для того времени)?А может потому, что в настоящее время известен только один экземпляр этой гаубицы (в финском городе Хямеэнлинна). Заводской номер 34. Но в музее она выставлена под финским обозначением: 152 Н/30. Для завода-производителя это было все лишь экспериментальные системы, выпущенные малой серией именно для испытаний.Но вернемся к описываемой системе. Тем более что история появления этого орудия "созвучна" с уже описанной нами историей другого заслуженного ветерана: 122-мм гаубицы обр. 1910/30 гг. "Виновником" появления в императорской армии 152-мм гаубиц точно так же стала русско-японская война.Командованию русской армии стало ясно, что в войсках появилась необходимость в орудиях совершенно нового типа. Кроме полевых орудий армия должна иметь систему, которая смогла бы разрушать капитальные инженерные сооружения. От дзотов до капитальных кирпичных строений, в которых находятся огневые точки противника.Вот тогда-то и был объявлен конкурс на мощную систему традиционного для России 6-дюймового (152,4 мм) орудия. Возникает вопрос именно о калибре. Почему так жестко? Ответ прост. В России уже стояла на вооружении пушка образца 1877 года именно этого калибра. Совместимость боеприпасов была и остается сегодня важным фактором. В конце 1908 – начале 1909 гг. были проведены испытания тяжёлых гаубиц фирм «Шкода», «Крупп», «Рейнметалл», «Бофорс» и «Шнейдер». Увы, но русские конструкторы в этом сегменте предоставить ничего не могли.По результатам испытаний лучшей конструкцией была признана гаубица французской фирмы «Шнейдер». Тут следует чуть отойти от главной темы. Дело в том, что до сих пор не утихают споры об этих испытаниях. В некоторых источниках прямо говорится об их фальсификации.Спорить об этом можно. Только зачем? Французские оружейники того времени действительно были "законодателями моды". Да и дальнейшая история эксплуатации орудия показала правильность выбора системы. Хотя, наличия сильного французского лобби в российском Генштабе отрицать тоже глупо.Французская система была принята на вооружение русской армии под названием «6-дюймовая крепостная гаубица системы Шнейдера обр. 1909 г.». Выпускаться эта гаубица стала на Путиловском заводе.Параллельно на Пермском (Мотовилихинском) заводе стали разрабатывать полевую версию этой гаубицы. Крепостная система была тяжеловата. Такая система была создана в 1910 году. 6-дюймовая полевая гаубица системы Шнейдера обр. 1910 года хотя и была унифицирована с крепостной гаубицей по передку и боеприпасам, в остальном была скорее самостоятельным орудием. Да и баллистика крепостной гаубицы отставала от полевой "дочки".И опять необходимо чуть отойти от темы. Два завода не смогли обеспечить необходимого количества таких гаубиц для нужд армии. И проблему царское правительство решило традиционно. Закупило недостающие орудия в Антанте. Так появилась в нашей армии ещё одна гаубица-6-дюймовая гаубица системы Виккерса.Гаубица образца 1910 года в армии не прижилась. Поэтому выпуск её прекратили, и с 20-х годов Пермский завод стал выпускать орудия образца 1909 года.Чем же вызвана необходимость модернизации гаубицы в 20-30-х годах? Тут опять "всплывает" аналогия с 122-мм гаубицей обр. 1910 года. Армия требовала новые системы. Мобильные, дальнобойные...Советское правительство многое сделало для создания таких систем. Однако, понимая, что обеспечить достаточное количество систем в условиях развала промышленности и послевоенной разрухи нереально, было решено идти проверенным путем. Усилить боеприпас.В результате в 1930 г. артиллерийский НИИ (АНИИ) получил задание на разработку снарядов дальнобойной формы, включая и шестидюймовый калибр, а конструкторское бюро Мотовилихинского (Пермского) завода занялось вопросом адаптации 152-мм гаубицы обр. 1909 г. под этот боеприпас и повышения её начальной скорости.Конструкторское бюро предприятия в то время возглавлял В. Н. Сидоренко, при его активном участии был предложен ряд технических решений для повышения дальнобойности уже имеющихся орудий.Согласно информации санкт-петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, проект усовершенствования бывшей 6-дюймовой крепостной гаубицы выполнил инженер Яковлев.Новая осколочно-фугасная граната потребовала новых решений. Дело в том, что при стрельбе на полном и первом зарядах в стволе возникала детонация. Объема каморы явно не хватало. Проблему решили точно так же, как раньше на 122-мм гаубице. Путем расточки каморы до 340 мм. При этом внешний вид ствола не изменился. Потому, модернизированное орудие маркировалось на казённом срезе и кожухе ствола сверху надписями «Удлинённая камора».Для адаптации противооткатных устройств к возросшей отдаче ввели новый модератор в тормозе отката, а усовершенствование лафета в 1930 г. ограничилось лишь правилом иного устройства, без винта. Также обновили прицельные приспособления: система получила «нормализованный» прицел обр. 1930 г. с цилиндрическим дистанционным барабаном и новой нарезкой шкал.И еще одно нововведение: для усиления ходовой части деревянные колеса были заменены на колесные пары от грузовика ГАЗ-АА.Именно в таком виде гаубица и была принята на вооружение под названием 152-мм гаубица образца 1909/30 годов.Калибр, мм: 152,4Масса, кг, боевая: 2725в походном положении: 3050Длина (на марше), мм: 6785 (5785)Ширина, мм: 1525Высота, мм: 1880 (1920)Прицельная дальность, м: 9850Масса снаряда, кг: 40-41,25Начальная скорость снаряда, м/сек: 391Время перевода из походного положенияв боевое, мин: 1-1,5Количество лошадей при перевозке(при конной тяге), шт: 8Скорость перевозки, км/ч: 6-8Расчет, чел: 8Вследствие единого разработчика и близкого по времени создания 152-мм гаубица обр. 1909/30 гг. была очень похожа по устройству на 122-мм гаубицу обр. 1910/30 гг. Действительно, авторы неоднократно встречали такую точку зрения среди посетителей музеев.Действительно, оба орудия можно рассматривать в целом как масштабированные версии друг друга, но в некоторых частностях французские инженеры применили уникальные для каждой системы конструктивные решения. Эти решения сохранились и в модернизированной версии орудий.Артиллеристы, которые служили в частях, где эксплуатировались эти гаубицы, вспоминают систему с гордостью и уважением. Да и сами они скорее годятся для гренадерских частей, чем для артиллерии. Силачи! Почему же эта система требовала именно таких солдат?Первое, что приходит в голову, это масса самого снаряда. 40 с лишним килограммов да в хорошем темпе под силу не каждому. Но, как оказалось, это не главное. Главное в самой конструкции гаубицы. В особенностях её эксплуатации.Многие замечали на кадрах кинохроники, что при выстреле солдаты от орудия убегают за снарядные ящики, а иногда даже прячутся в блиндажи. Да и сам выстрел осуществляется с использованием довольно длинного шнура.Дело в том, что однобрусный лафет на мягком грунте от удерживает гаубицу на месте. Орудие откатывается на метр-два. Сошник "закапывается" в землю только тогда фиксирует положение системы.А дальше уже необходима физическая сила! Выстрел. Сошник "закопался" сильнее. Необходимо вертикальная наводка. Следующий выстрел. Та же история. В конечном итоге, сошник "зароется" так, что вытянуть его расчет не сможет. Да и колеса тоже. И это будет не через 10-20 выстрелов, а через 2-5. Потому и "катали" солдаты совсем не лёгонькую гаубицу вперед после пары выстрелов.Но и это не все. Нужно ещё вскапывать землю сбоку от сошника. Для обеспечения грубой наводки. И таскать лафет всей "бригадой". Хороши перспективы для работы расчета? А ведь эти действия делаются почти после каждого выстрела!А ещё гаубицы здорово... скакала! При небольших углах вертикальной наводки орудие подпрыгивало при выстреле на 10-20 см!Кстати, теперь всем, наверное, стало ясно, почему переход на лафеты с раздвижными станинами это не прихоть конструкторов, а необходимость.Но вернемся к блиндажам, куда прятались солдаты во время выстрела. Для этого необходимо изучить приказ Наркома Обороны № 39 от 1936 года. При учебных стрельбах одиночными и залповыми выстрелами расчет необходимо укрывать в блиндажах или ровиках. Для спуска курков необходимо применять длинные шнуры.А теперь самое интересное! В случае преждевременного разрыва снаряда в стволе необходимо заполнить специальный опросный лист (по форме) и немедленно донести о происшествии в Наркомат обороны!Учитывая, что по другим системам такого приказа не существовало, можно сделать вывод, что такая проблема существовала. Правда "виноватых" найти сложно. Возможно, конструкция не выдерживала. А может, сами гранаты были не доработаны.Боевое крещение 152-мм гаубицы обр.1909/30 г. приняли на озере Хасан летом 1938 года. В ряде частей и соединений на вооружении имелись именно эти орудия. В 40-й и 32-й стрелковых дивизиях, например. Несмотря на проблемы с боеприпасами, система сыграла важную роль в разгроме японских войск.Через год 152-мм гаубицы участвовали уже в боях на Халхин-Голе. Причем участвовало достаточно много стволов, если судить по данным Наркомата обороны по использованию боеприпасов. Гаубицы не только помогали уничтожать японские инженерные сооружения и укрепления, но и успешно подавляли артиллерийские батареи противника. За время конфликта было выведено из строя всего 6 гаубиц. Все они впоследствии были восстановлены.Советско-финская война также не могла обойтись без этих систем. В составе советских частей и соединений находилось более 500 орудий.Наибольшую эффективность 152-мм гаубицы показали при вскрытии линии Маннергейма. Дзоты уничтожались двумя-четырьмя выстрелами. А при обнаружении ДОТов, когда толстый слой бетона не мог быть пробит 152-мм снарядом, цель передавали 203-мм орудиям.Увы, но эта война принесла и первые невозвратные потери систем. Более того, финны захватили несколько орудий и в дальнейшем использовали их в собственной армии.На начало Великой Отечественной войны 152-мм гаубицы обр. 1909/30 гг. являлись самыми распространёнными в РККА системами данного калибра и класса – их насчитывалось 2611 единиц.Для сравнения: количество имеющихся 152-мм гаубиц обр. 1910/37 гг. составляло 99 орудий, 152-мм гаубиц обр. 1931 г. (НГ) – 53, 152-мм гаубиц Виккерса – 92, а новых М-10 – 1058 единиц. В западных военных округах находилось 1162 гаубицы обр. 1909/30 гг. и 773 М-10.В 1941 г. советские 152-мм гаубицы понесли тяжёлые потери – 2583 единицы, что составляет около двух третей численности их орудийного парка до начала войны. В дальнейшем, в силу того, что орудия этого типа не выпускались, количество систем образца 1909/30 гг, только уменьшалось.Однако, завершающий этап войны неожиданно сделал эти гаубицы популярными. Парадокс? 1945 год и ...активизация использования уже устаревших систем? А ответ кроется в изменившейся тактике советских войск.Армия наступала. Но, чем ближе мы подходили к Берлину, тем все чаще и чаще натыкались на серьезные инженерные сооружения немцев. С этим справлялись новые гаубицы. А вот в боях в городской застройке тяжелые орудия не могли придаваться штурмовым группам.А старая добрая гаубица образца 1909/30 годов легко перекатывалась вручную силами группы. Её мощи хватало для подавления и даже уничтожения огневых точек противника в домах. Орудие в этих случаях стреляло с минимального расстояния. Чуть ли не прямой наводкой.Боевой путь 152-мм гаубиц обр.1909/30 г закончился как у настоящего солдата, на Дальнем востоке. Японцами орудия начали боевую биографию, японцами и закончили. Окончательно орудия сняли с вооружения в 1946 году.Парадокс нашего времени. Система, которая заслуженно носит звание самой многочисленной системы РККА (больше выпущено только Д-1, да и то, с учетом послевоенного выпуска) почти не сохранилась до нашего времени. Заслуженный ветеран, которого сложно увидеть…