Записки Колорадского Таракана. Не станет хлеба, будем есть «сникерсы»!











Ну вот это я совершенно случайно снял. Понятно, что ваш "Альфа-банк" в Крыму сейчас, а это какой-то другой...











Ну вот это я совершенно случайно снял. Понятно, что ваш "Альфа-банк" в Крыму сейчас, а это какой-то другой...







Запах в центре стоял... ну как у кума моего. Родной такой, деревенский запах крепкого навоза.



Запах в центре стоял... ну как у кума моего. Родной такой, деревенский запах крепкого навоза.

Приветствую вас, друзья мои! Ну и время наступило. Не время, а сказка. А виноваты во всем вы. Мы тут уже не успеваем следить за вашим… чемпионатом? Да и вообще. Не успеваем, и все тут. Весь экран Россия заполонила. И всё информационное пространство тоже. И вы не успеваете!Смотрю вашу прессу. И где возмущенные статьи, осуждающие наш ответ вашему мундиале? Нету. Тогда для кого мы все это делаем? Для себя? Для Европы? Там такое уже вроде нормы. Бедный наш Гидрант из шкуры, как змея весной, вылезает. А вам хоть бы что.Точнее, не хоть бы что, вы там тоже возмущаетесь. Но мы об этом подробно в следующий раз поговорим. На весь репортаж. А так – нет, а чего вы там хотели? Только у нас поднимать все подряд, от налогов и цен на ЖКХ до пенсионного возраста? Фигушки! Капитализм – он что в Украине, что в России, как есть на одно лицо!Так что нечего орать насчет общечеловеческих ценностей типа пенсионного возраста. В конце концов, вы, что ли, богоизбранные? Вроде нет.Ладно. Всенародное возмущение выразил. Теперь об ответе. У нас сегодня стартовал Марш равенства! Мы, украинцы, равны! По крайней мере, так на марше кричат. А если народ кричит, значит всё правильно. Демократия вроде. Единственное, что малость смущает, это лица с нетрадиционной ориентацией.В марше принимают участие травести-дивы, которые передвигаются на подвижной платформе. Колонна выдвинулась по улице Владимирской в сторону бульвара Тараса Шевченко. Периметр охраняют полицейские и нацгвардейцы.Мы с ними тоже равны? Ой увидела бы меня Тараканушка. Даже думать о последствиях страшно. Она у меня почему-то не равна со всеми. Говорит, что её дело борщи варить, за детьми смотреть и порядок дома соблюдать. А моё дело ей не мешать и в дом еду носить. Ну, и глобальные вопросы. Вроде того: есть ли жизнь на Марсе или влияние Солнца на растительность в Антарктиде.Но с другой стороны… Да, очередной марш ЛГБТ. А кто нам, натуралам, мешает проводить такие марши? Мы же Цэевропа теперь. Вон впереди евродепутат Ребекка Хармс шагает. Около министр Германии Майкл Рот. Посол Канады Роман Ващук. Наши из Рады — Светлана Залищук и Сергей Лещенко.А таких сомневающихся, вроде меня, нашлось всего 10 человек. Спасибо, гвардейцы марширующих спасли. Прогнали... Даже не знаю, как назвать этих протестующих. Сепаратистами называть нельзя. Они вроде из правосеков или С14. Цэевропейцами тоже вроде нельзя. Вот время. Сам не пойму, кто есть кто.Примета такая: если тебя ведет под руки полиция або ВСУ — ты не гей, 147%!Спасибо семье Турчиновых. В смысле, спасибо Анне Турчиновой. Она нам все по телевизору пояснила. Все-таки кандидат педагогических наук."Размываются понятия пола, морали, на которых держится любое государство. Ребенок должен видеть семью и понимать, что это идеал, к которому нужно приближаться. Любой человек желает видеть, что после него остаются дети, внуки и род продолжается. ЛГБТ не размножаются. Потому им нужно, чтобы у них была новая кровь и плоть. Они поняли, что не могут сделать это иначе, потому надо с детства воспитывать школьников, что это все абсолютно нормально".Но вернемся к вашим козням. В прошлых записках я писал о том, что нас заставили вести трансляцию ЧМ из России. Именно заставили. А вы думали, наша Рада из человеколюбия разрешила? Да у нас долгов столько, в том числе и за ЧЕ и Евровидение, что стоит кредиторам только чихнуть, и мы в полной... выхлопной трубе!А теперь представьте. Украина. Народ сидит у телевизоров. Смотрит открытие ЧМ. А там... Свят, свят, свят... Путин речь произносит! По нашему телевизору... А потом ещё и гимн России звучит. В прямом эфире украинского ТВ! Дурдом в общем.А потом? Не знаю, чем так стимулировал Кадыров ваших футболистов, или сколько заплатили саудитам (мнение – сказали: не проиграете – не видать вам С-400!) но то, что не все там чисто – это основная тема у нас в обсуждениях.Ну не может же стадо унылое за одну ночь превратиться в чудо-богатырей? Не может. Если только волшебной палочкой не помахать.Вот и вопрос: кто и чем махал. И как. С ума сходим в догадках, но как по мне – это очередной злобный происк России. Чтобы у нас мозги вскипели окончательно, у кого они еще есть.Да что там наши патриоты. Вы же Америку с ума свели! Президента в свою веру переманили. А как иначе можно объяснить то, что на саммите в Канаде он заявил лидерам G7 несусветное: мол, Крым является российским! И даже обосновал это: ибо все, кто живёт на полуострове, говорят по-русски.Ну ничего. Мы ответим. Ох, держись, Америка. Не простим. Посла отзовем! Прокуратура и СБУ уже дело начали против Трампа. Гидрант указ подготовил. На 5 лет Дональду въезд в Украину запретить. Только вот ждет окончания строительства очередного туалета, чтобы на торжественном открытии подписать.В Раде уже подготовлено своё постановление. Будем лишать американского президента тринадцатой зарплаты! Нечего его премировать. И по личным каналам наших депутатов пошли требования объявить Трампу импичмент!Ну и последнее. Украинские активисты внесли Трампа во все списки предателей Украины. На "Миротворце" он теперь звезда. Первый президент иностранного государства. Пусть почувствует предатель украинской власти всю подлость своего поступка!А мы кредиты не отдадим. С такой-то мотивацией…Вспомнилось тут из 90-х. Отдыхаю в Одессе. У входа на "Привоз" стоят несколько человек в плакатами. Что-то вроде "Свободу попугаям Мадагаскара". К ним подходят два милиционера. Разговор стандартный. Нарушаете. Пожалуйте к нам в машину. Один было рыпнулся. Свобода слова у нас.Одесса есть Одесса. "А что не так со свободой слова? У нас слово всегда свободно. А с нами пойдете только вы".В нашем варианте, слово на Украине свободно. А вот дополнительно 181 сайт СБУ блокирует. Но скажите, где свобода, а где СБУ? Такие две разные вещи в натуре!В черном списке оказался ria.ru из медиа-холдинга "Россия Сегодня", сайт телеканала "Культура", информационной программы "Вести" на телеканале "Россия". Кроме того, СБУ предписала заблокировать "Украинский народный трибунал" – "ДНР". Эти ресурсы блокируются во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко о санкциях.Нам скоро оставят только сайт Верховной Рады. Чтобы не отвлекались от скачек. Опять возникли страшные мысли. Книги прошли. Телеканалы прошли. Сайты прошли. Что дальше было у Гитлера? Ночь длинных ножей? Кого резать будут? Националистов или националисты?Наверное, надо менять имидж украинца сегодня. Мы уже не с кастрюлей на голове. Мы уже полностью влезли в кастрюлю. Сидим на дне и смотрим, как родная власть нашу кастрюльку крышкой закрывает.Знаете, а ведь это удар по опоре русского мира на Украине. Пацаны смогут найти способ обходить все эти запреты. а вот большинство "уверенных пользователей" из числа 40-60-летних будут пользоваться только тем, что разрешено. Либо уповать на правильно воспитанных внуков.Даже природа ополчилась на нас. В "В результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 129 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Полтавская — 57 н.п., Сумская — 47 н.п., Черкасская — 15 н.п., Киевская — 8 н.п. и Черниговская — 2 н.п.".В Полтавской области град пошел величиной с кулак! Знакомый написал, что огород опустел, как в ноябре. Выбило все... Однако мы не унываем. Нас прокормит... Россия.Государственная служба статистики сообщила, что импорт российских товаров в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 31%. Согласно отчету по объемам внешней торговли в первом квартале текущего года, общая сумма импорта товаров из РФ достигла 2,5 миллиардов долларов, что составляет 131% к январю-апрелю 2017 года. При этом объем экспорта в РФ составил 1,1 миллиард долларов (93,6% соответственно).А вот вам показатель развития нашей экономики:"В целом Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 210 стран мира и экспортировала товаров на 15,5 млрд. долларов (112,8% к соответствующему периоду 2017-го), импортировала — на 16,9 млрд. (115,1%). Отрицательное сальдо составило 1422,9 млн.долл. (в январе-апреле 2017 г. также отрицательное — 968,6 млн.долл.)".Закончу тем же, чем и начал. Маршем равенства. Процитирую сообщение С14:"Мирный санкционированный митинг националистов и представителей религиозных общин против ЛГБТ-парада жестко разогнали тактики Зозули и Необеркут".Ну и ответ полиции:"Примерно в 6 часов группа лиц, а это более 150 человек, вышли на перекресток улицы Владимирская — бульвар Тараса Шевченко и перекрыли дорогу на маршруте движения "Марша равенства". В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали".Но не подумайте, что украинские вороны нарушают старую заповедь. "Ворон ворону глаз не выклюет!" Все как в сказке:"Большая часть освобождена. Составлены административные материалы. В районные управления вызвали врачей оказывали помощь кому это было нужно и всем обеспечили правовую помощь. Еще несколько человек остаются. Их действия будут рассматриваться в контексте ст. 345 УК Украины".И ближайшие перспективы. А перспективы, прямо скажем, не радужные. Хлеб наш насущный... опять подорожает на четверть стоимости. Это по минимуму. Вот мнение Ивана Томича, президента Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины:"Наше зерно является экспортной продукцией. Его стоимость привязывается к импортной. К сожалению, импортная цена на зерно дорожает из года в год. В среднем на 20%. Кроме того, все составляющие хлеба в год дорожают на 20-25%. В частности, топливо и минеральные удобрения. Также дорожают энергоносители. Выпечка хлеба становится более затратной"."Хлеб нового урожая в течение года подорожает минимум на 20-25% независимо от того, соберем мы 59 тонн зерна или 62 тонны".Сразу вспомнилась Мария-Антуанетта. Ну вы помните эту историю. И чем она закончилась для этой самой Марии-Антуанетты. "Если у них нет хлеба пусть едят пирожные!". Придется и нам на пирожные переходить. Хорошего урожая не будет точно.Ну да ладно. Нас все равно не победить. "Врагу не сдается наш гордый "Варяг"... Все равно лето. Все равно солнце. Все равно красивые лица вокруг. А значит, все будет хорошо. Не бывает по-другому. Добро побеждает всегда! Будем жить!