Первые плоды погони за «Арматой»: чем противник пытается одолеть Т-14 и Т-15

Фотография иллюстрирует высочайшую бронезащищённость десантного узла, включая толстый сварной люк-аппарель

Испытания «Lynx KF41»

Перспективный ОБТ EMBT

Оценка бронезащищённости башни ОБТ «Leclerc» в поперечном разрезе

Источники информации:

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201806120829-zy6n.htm

http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/ARM/apfsds/ammo_r.html

http://btvt.narod.ru/4/boepripas_20_30.htm

http://www.airwar.ru/weapon/guns/35-1000.html

Живой интерес среди любителей военной техники и специалистов могут вызвать два концепта, представленные в ходе 26-й международной выставки вооружений, технологий безопасности и средств обороны «Eurosatory-2018», которая проходила в Париже с 11 по 15 июня. Речь идёт о тяжёлой немецкой боевой машине пехоты следующего поколения «Lynx KF41», а также о весьма противоречивом франко-германском изделии — передовом «сетецентрическом» основном боевом танке EMBT «European Main Battle Tank». Обе боевые машины, как и большинство видов бронетехники для участия в сетецентрических войнах XXI века, оснащены современными терминалами для обмена тактической информацией по защищённым радиоканалам связи, а также средствами её отображения, сопряжёнными с высокопроизводительными боевыми информационно-управляющими системами.А поэтому логично полагать, что в оборонных ведомствах и армиях ведущих государств-членов НАТО они могут рассматриваться в качестве «стратегического актива» сухопутных войск на европейском театре военных действий в противостоянии с нашей линейкой боевых машин на универсальной гусеничной платформе «Армата». Но, как известно, на одной только сетецентрической электронной начинке на поле боя третьего тысячелетия далеко не уедешь, а поэтому очень кстати рассмотреть, или, по крайней мере, оценить (отталкиваясь от фотографий и видео, на которых запечатлены первые демонстраторы) уровень защищённости и вооружение этих образцов. Начнём, естественно, с тяжёлой боевой машины пехоты «Lynx KF41».Первый вариант концепта этой БМП («Lynx KF31») был представлен на обозрение общественности ещё 14 июня 2016 года, в рамках 24-й выставки «Eurostary-2016». Тогда перед нами предстала машина с тонкими (практически «бумажными») листовыми противокумулятивными экранами, которые в прямом смысле этого слова превратятся в «решето» после первого же обстрела из крупнокалиберного стрелкового вооружения, не говоря уже об очереди из ЗУ-23-2 или «Шилки». Корпус первого варианта «Линкса» являлся не чем иным, как конструктивным аналогом корпуса устаревшей тяжёлой боевой машины пехоты «Marder-1A3» со всеми вытекающими из этого последствиями, — защищённостью лобовой бронеплиты корпуса (с углом наклона 75 градусов к нормали) лишь от бронебойных подкалиберных снарядов 30x165 мм (на дистанции ≥ 400 м; речь идёт о ЗУБР8 «Кернер» и натовских бронебойных оперённых трассирующих PMC303, способных с 400 м пробить 80- и 100-мм стальную бронеплиту под углом 0 градусов к нормали соответственно. Другими словами, эквивалентная стойкость от БОПС/БОПТС этого образца БМП «Линкс» составляла примерно 80—100 мм. Бортовые проекции защищали лишь от 14,5-мм снарядов типа БС-41 и Б-32, обладающих бронепробиваемостью около 40 мм; т.е. стойкость составляет около 50 мм. Но таких показателей абсолютно недостаточно для защиты лобовой проекции от бронебойных снарядов большего калибра и некоторых видов ручных противотанковых средств, а бортовых проекций — от 23- и 30-мм автоматических пушек.В итоге специалисты ведущего немецкого концера-разработчика бронетехники и дизельных двигателей «Rheinmetall» решили отойти от применения конструкции БМП семейства «Marder» в качестве базы для машины нового поколения и устремили взор в направлении новых боевых машин пехоты «Puma», верхняя лобовая деталь которых способна выдержать обстрел 45—50-мм бронебойными оперёнными подкалиберными снарядами, пробиваемость которых может достигать 200—220 мм стального эквивалента под углом 0 градусов к нормали на удалении более 1000 м. Следовательно, толщина ВЛД «Пумы» без учёта 75-градусного наклона бронеплиты может составлять 55 мм; бортовые же бронелисты корпуса (в особенности в передней его части) способны защитить даже от попадания 30-мм бронебойных снарядов даже при максимальных углах маневрирования +/-45—50 градусов, что достигается применением массивных элементов модульного бронирования, размещённых на противокумулятивных решётках.Основываясь на опыте, полученном в ходе проектирования БМП «Puma», которая сегодня поступает на вооружение Бундесвера, специалисты «Rheinmetall AG» придали корпусу конечного варианта «Lynx KF41» ещё большую бронезащищённость. Основываясь на выставочных фотографиях, а также первых видеопрезентациях, на которых запечатлены полигонные испытания «Линкса», можно обратить внимание на множество конструктивных деталей, дающих оценочное представление об эквивалентной стойкости различных проекций боевой машины пехоты. В частности, на массивной верхней лобовой детали можно рассмотреть контуры элементов модульного бронирования, а также люк механика-водителя. Расположен люк не в середине ВЛД, как у «Marder-1A3», а в районе погона башни, на максимальном расстоянии от «клиновидного» стыка лобовых деталей (ВЛД и НЛД). Также можно обратить внимание на контуры прямоугольной ячейки вокруг люка мехвода, которые, очевидно, обозначают границы его «бронекапсулы»; расположены они на удалении более 1 м от стыка ВЛД и НЛД.Данная конструкция может указывать на то, что эквивалентная стойкость верхней лобовой детали новой БМП от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов может превышать показатели БМП «Puma» (200—220 мм) и доходить до 300—350 мм, а двигатель мощностью в 1140 л.с. от компании «Liebherr» имеет заметно большие габариты, что требует гораздо большего внутреннего пространства, нежели 600-сильный 6-цилиндровый дизель «Даймлер-Бенц» MB833. А поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что лобовая проекция корпуса может быть защищена не только 30-мм бронебойных снарядов NM 225 типа APFSDS-T c бронепробиваемостью 120 мм на дальности 1000 м и 40-мм БПС APFSDS-T Mk 2, разработанного специалистами компании «Bofors Defence» для 40-мм автоматических пушек L/70B и CT40 с пробиваемостью около 200 мм на дистанции до 1 км, но и от устаревших 125-мм бронебойных оперённых снарядов типов ЗБМ-15 и ЗБМ-17 с бронепробиваемостью 340 и 330 мм соответственно.Бортовые проекции корпуса перспективной боевой машины пехоты «Lynx KF41» прикрыты массивными модулями пассивной защиты с физическим габаритом от 100 мм (в нижней части) до 150 мм (в верхней части, в районе крыши корпуса). Модули представлены встроенными пакетами многослойного спецбронирования, структура которого по понятным причинам не предаётся огласке. Наиболее вероятно, что применяются слои «сотовой» композитной керамики, матрица которых армирована карбидом кремния и оксидом алюминия для снижения хрупкости и сохранения прежних показателей прочности, характерных для стандартной гомогенной стальной бронеплиты. Также могут использоваться слои на основе полиуретана и других композиционных материалов.Такая структура спецбронирования способна значительно облегчить массу единицы бронетехники при сохранении прежнего уровня защищённости, над разработкой подобных материалов в настоящее время работает британское подразделение «Lockheed Martin UK», продвигающее свои наработки на европейском рынке вооружения. На отличные перспективы такого бронирования указывает и конструкция бронепакетов ударного вертолёта Ми-28Н, представленная 10-мм алюминиевыми листами с наклеенными на них 15-мм керамическими блоками. Следовательно, имеем 26-мм алюминиево-керамический броневой «пирог» с в 1,65 раз меньшей массой, чем у стальной плиты, но имеющий аналогичные параметры эквивалентной стойкости. Всё это применительно и к немецкой БМП «Линкс KF41», именно поэтому разработчик указал запас наращиваемой массы в 6000 кг.Вышеуказанные бортовые модульные бронеплиты, также выполняющие роль противокумулятивных экранов (ПКЭ), вместе с бортовыми бронелистами корпуса образуют броневую преграду с габаритом от 120 до 170 мм мм с полуметровой воздушной прослойкой. Следовательно, борт корпуса без особых проблем выдерживает попадание наших 30-мм бронебойных снарядов ЗУБР8 «Кернер» при угле встречи 0 градусов к нормали с минимальных дистанций (200—300 метров), а также 40-мм APFSDS-T Mk 2 при углах безопасного маневрирования ±50 градусов от курсового направления машины с аналогичными дальностями обстрела. При обстреле с углами безопасного маневрирования ± 20—30 градусов борт «Lynx KF41» способен выдержать попадание 125-мм бронебойных снарядов «Заколка» или «Надежда-Р» или противотанковых гранат ПГ-9ВС станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 (повторимся, только при больших углах встречи).Естественно, существует способ пробития бортовой брони «Линкс» и с помощью 12,7-мм пулемёта «Корд»: для этого необходимо обстрелять «голый» бортовой бронелист в узкой полосе под бортовыми модулями защиты (между опорными катками), но это возможно лишь с минимальных расстояний в несколько сотен метров, плюс когда «KF41» будет находиться на некоторой возвышенности рельефа местности, несколько выше пулемётного расчёта. В противном случае этот сектор будет перекрыт «экраном местности». С учётом увеличения массы новой немецкой БМП до 50 тонн, в перспективе машину можно будет оснастить комплексом тандемной ДЗ, которая позволит действовать на сложнейших участках театра военных действий с высоким огневым воздействием со стороны противника такими средствами, как «сапоги», РПГ-7ВР, а в некоторых случаях и ПТРК «Конкурс-М».Отдельное внимание хотелось бы обратить на меры защиты десантного узла в районе кормового люка-аппарели. Здесь специалисты «Rheinmetall AG», очевидно, обратили внимание на блок входа/выхода тяжёлого израильского гусеничного бронетранспортёра «Namer» и российской передовой тяжёлой БМП Т-15 «Армата». Во-первых, люк-аппарель «Lynx KF41» утоплена в кормовую часть примерно на 1 м. Такая конструкция практически исключает попадание в десантное отделение осколочно-фугасных снарядов и других поражающих элементов противника прямым выстрелом под углами ± 60—70 градусов от продольной оси корпуса машины, то есть с боковых ракурсов со смещением в заднюю полусферу. Попадание снаряда в десантное отделение при открытой аппарели возможно только лишь посредством отрикошечивания от стенок бронеблоков П-образного десантного узла, в которые также интегрирован контур системы охлаждения двигателя; но для этого расчёту противника потребуется выйти в тыловую зону танка пол углом около 40 градусов от продольной оси БМП, что в боевых условиях (во время высадки десанта) является непростой задачей.Что же касается закрытой аппарели, то здесь разработчик всё же принял во внимание вероятность обстрела со стороны крупнокалиберных автоматических пушек БТР и БМП, а также некоторых ручных противотанковых средств, ведь маневрирование во время ведения боя, а также уход с поля боя предусматривают полное оголение кормовой проекции для противника. На одной из фотографий демонстратора можно обратить внимание, что толщина люка-аппарели значительно больше, нежели у «Курганца-25» и даже «Намера»: её габарит в нижней части составляет 45—50 см, в верхней — 250 мм, что указывает на обеспечение защиты от 40—45-мм бронебойных снарядов, а также вышеописанных танковых 125-мм бронебойных снарядов в нижнем секторе.Оценивая бронезащищённость сварной башни «Lynx KF41», необходимо учитывать, что она обитаемая и имеет приличный забронированный объём, в котором размещаются командир машины и наводчик, а также часть боекомплекта. Если посмотреть видеодемонстрацию, предоставленную на «YouTube» подразделением «Rheinmetall Defence», можно обратить внимание на эпизод прохода машины по грунтовой загородной дороге, отснятый коптера. Здесь можно отчётливо увидеть глубину расположения люков экипажа, которая доходит до 1,5 м. Отнимаем от этого ещё около 700—800 мм, охватывающие отделение управления перед люками, и имеем 300—350-миллиметровую стальную, либо алюминиевую лобовую бронеплиту, а также клиновидные пакеты модульного спецбронирования аналогичного габарита, что в итоге обеспечивает эквивалентную стойкость порядка 500—700 мм (в зависимости от типа спецбронирования и механических свойств используемых композитов и металлов); а это уже практически соответствует уровню защищённости ранней модификации ОБТ «Leopard-2A4», что для боевой машины пехоты является отличным показателем.Ослабленная зона в бортовой проекции башни стандартная — сектор амбразуры главного орудия, для компенсации чего разработчик оснастил пушку массивной многогранной «маской», которая значительно увеличивает эквивалентную стойкость. «Маска» орудия плавно переходит в тепло- и радиопоглощающий «чехол», внутренняя часть которого имеет контур для прогонки дистиллированной воды или антифриза, а некоторые внешние элементы представлены радиопоглощающими материалами, заметно снижающими радиолокационную сигнатуру БМП «Lynx KF41» вместе с радиопоглощающими покрытиями элементов модульного бронирования всего корпуса боевой машины. Такая концепция снижения инфракрасной и радиолокационной заметности «Lynx KF41» целиком и полностью соответствует стандартам следующего поколения, дальность обнаружения которых с помощью воздушных средств радиолокационной разведки Х-диапазона, а также переносных РЛС разведки наземных позиций и целеуказания артиллерии типа «Кредо-1Е» и «Фара-1ПВ» должна быть сведена к минимуму. В пользу этой концепции играет не только «маска» пушки, но и конструктивные особенности расположения ракетного вооружения новой немецкой БМП.В частности, спаренная модульная пусковая установка израильского противотанкового комплекса «Spike-LR2» не закреплена на левом бортовом бронелисте башни (в вертикально ориентированном пусковом модуле, как у ранней модификации «Lynx KF31»), а спрятана в специализированной бортовой нише башни и выдвигается на платформе, регулируемой гидравлическим приводом в угломестной плоскости. Это препятствует выведению из строя готовых к бою противотанковых ракет и повреждению транспортно-пусковых контейнеров в случае обстрела из вражеских крупнокалиберных пулемётов и автоматических пушек БМП, также значительно снижается ЭПР и оптическая заметность «Линкс» во фронтальной проекции. Разработанная компанией «Rafael» к 29 мая 2017 года противотанковая ракета увеличенной дальности «Spike-LR II» («Long Range II», или «Гиль-2»), принадлежащая противотанковому вооружению 5-го поколения, получила продвинутую систему управления по защищённому радиоканалу связи (вместо связи по оптоволоконному кабелю), что позволяет применять её на сложнейших участках рельефа местности.Ракета способна наносить удар мощной тандемной кумулятивной БЧ в наиболее ослабленные верхние бронелисты башни юнита противника, что не оставляет шансов в том случае, если в составе механизированного подразделения противника отсутствуют комплексы активной защиты и оптико-электронного противодействия. В дополнение к инфракрасному фотоприёмнику с матрицей 3-го поколения, оптико-электронная головка самонаведения также имеет ТВ-датчик, работающий в разрешении 720p; как следствие, для отражения удара потребуется постановка дымовой завесы, использование инфракрасных ловушек, а также воздействие средствами лазерного и высокочастотного электромагнитного излучения. Между тем, для точного пеленгования подлетающего противотанкового управляемого реактивного снаряда «Spike-LR2», с последующим воздействием на него вышеуказанными средствами, необходимо наличие всеракурсных инфракрасных станций, обнаруживающих ракеты по тепловому излучению от факелов ракетных двигателей, либо радиолокационных комплексов сантиметрового / миллиметрового диапазонов. «Спайк-LR2», обладающая дальностью в 5500 м, способна пробить до 900 мм стального эквивалента за ДЗ типа «Контакт-1».Основным же средством поражения «Линкс» является одетая в «чехол» (о нём мы рассказали выше) 35-мм автоматическая пушка «Wotan», интегрированная в башню — боевой модуль «Rheinmetall Lance 2.0». Что известно о данном орудии? По факту, эта пушка является концептуальным и конструктивным продолжением 35-мм швейцарской пушки «Oerlikon KDG», лицензия на производство которой перешла в руки «Rheinmetall AG» в начале 2000-х гг. (после поглощения «Эрликон» немецким оружейным концерном). Встретить данную пушку можно в составе многочисленных наземных и корабельных оборонительных платформ европейской разработки, преимущественно, в качестве зенитных орудий. К примеру, в составе зенитно-артиллерийских оборонительных комплексов MANTIS и «Skyshield» (по 6 и 12 БМ пушек «Эрликон-Рейнметалл KDG» способны по целеуказанию от радиолокационного комплекса непрерывного обзора и ОЛПК сбивать миномётные снаряды, БПЛА и т.д.), в составе корабельного ЗАК «Эрликон Миллениум», либо зенитной самоходной установки «Skyranger».Баллистические качества данного орудия весьма внушительные и совпадают с пушкой «Bushmaster III» от компании ATK: начальная скорость бронебойного подкалиберного снаряда 35x288 PMD 060 (семейство APFSDS-T) составляет 1440 м/с, благодаря чему на удалении в 2 км может быть поражена единица бронетехники противника, которая представлена бронеплитой толщиной в 50 мм под углом 60 градусов и около 90 мм под углом 0 градусов к нормали. Выдержать попадание таких снарядов в ВЛД или НЛД на дистанции 1000—1500 метров не сможет ни БМП-2, ни БМП-3, с более близких дистанций — и «Курганец-25». Единственной «панацеей» в противостоянии с «Линксами» могут стать противотанковые расчёты, вооружённые «Корнетами», тяжёлые боевые машины пехоты Т-15 «Армата», а также БМПТ-72 «Терминатор», способные выдержать обстрел из «Эрликона». Ходовые качества БМП «Lynx KF41» хоть и не предусматривают форсирование глубоких водных преград из-за огромной «танковой» массы в 44 и 50 тонн после комплектования системой динамической защиты, а также комплексами активного оптико-электронного противодействия MUSS и активной защиты AMAP-ADS, позволяют достигать удельной мощности в 22,8—26 л.с./т, что в совокупности с МТО от «Renk AG» обеспечивает отличную динамику хода по пересечённой местности.В завершающей части нашего обзора более кратко рассмотрим ещё один интересный концепт с выставки «Eurosatory-2018» — основной боевой танк EMBT «European Main Battle Tank», разработанный франко-германской промышленной группой KNDS, образованной в результате слияния немецкой «Krauss-Maffei Wegmann» и французской «NEXTER Defense System». Машина представляет собой гибрид французского AMX-56 «Leclerc» (у него позаимствована башня и гладкоствольная пушка) и немецкого «Leopard-2A7» (эта машина стала «донором» корпуса и моторно-трансмиссионного отделения). Здесь можно констатировать единственное: на проектирование и создание демонстратора ушло буквально три года после объединения KMW и «Nexter», а значит, реализации программы EMBT осуществлялась в спешном порядке, как своеобразный «быстрый» асимметричный ответ на анонсирование в 2015 году на параде Победы перспективного ОБТ Т-14 «Армата» («Объект 148»), ведь развитие проекта передового франко-германского ОБТ со 130-мм пушкой «Main Ground Combat System» (MGCS) находится лишь на зачаточном этапе, а завершение планируется лишь к началу 30-х годов. Но стоила ли свеч «игра» с созданием нового «бронемонстра» на уже имеющейся базе? С точки зрения эволюции сетецентрических театров военных действий, — вполне возможно, поскольку башня «Леклерка» уже давно считается наиболее перспективным информационным «коконом» не только среди танковых парков европейских стран-участниц НАТО, но и на фоне вооружённых сил других государств мира.К примеру, на сегодняшний день «Леклерки» планируют оснащать наиболее продвинутой танковой информационно-управляющей системой (ТИУС) SICS, в которую будут интегрированы высокопроизводительная система управления огнём (СУО), а также дублирующие терминалы командира и наводчика для обмена тактической информацией с другими танковыми экипажами, либо любыми другими единицами техники дружественных подразделений, которые оснащены аналогичными станциями передачи данных. Основой в данном случае является стандартная объединённая мультиплексная шина данных MIL-STD-1553B. Система SICS должна заменить устаревающую ТИУС «SIT ICONE», которая находится в распоряжении командира «Leclerc Block III». В качестве основного вооружения перспективного танка EMBT группа KNDS сохраняет «леклерковскую» 120-мм гладкоствольную пушку CN120-26 длиной 52 калибра, обеспечивающую начальную скорость БОПС в 1750, что соответствует уровню германской Rh120-L55. Этого вполне достаточно, для придания максимальной бронепробиваемости стандартным французским БОПС типа OFL 120 F2 на уровне 650 — 700 мм, либо большей с использованием DM63A1. Но не в пушке всё дело.Бронезащита башни «Леклерка» остаётся на крайне посредственном уровне даже в сравнении с «Leopard-2A7», не говоря уже о Т-90С, M1A2 SEP или «Challenger 2». Это подтверждается как именитым информационно-аналитическим/историческим ресурсом «Танковая мощь. Сталь и огонь» (btvt.narod.ru), так и чертежами разрезов башни «Леклерка», найденными на западных ресурсах. Так, официальные источники говорят об эквивалентной стойкости лобовой бронеплиты башни в пределах 650—700 мм от бронебойных оперённых подкалиберных снарядов и 1150—1200 мм от КС: обеспечивается уверенная защита лишь от БОПС ЗБМ-42М «Лекало» и ЗБМ-46 «Свинец». Подтверждает это и чертёж с замерами лобовых и бортовых габаритов. Что же касается обстрела бортовых проекций башни под углом 60 градусов, то их эквивалентная стойкость достигает лишь 560 мм (обеспечивается защита только от устаревших 125-мм бронебойных снарядов «Надфиль-2» и «Манго»).У «Leopard-2A7», оснащённого массивными накладками модульного бронирования, стойкость лобовой проекции башни превышает 850 мм, а бортов (при углах безопасного маневрирования ±30 градусов) около 650—670 мм, что значительно лучше, нежели у «Леклерка». Вывод: проект EMBT является для немецкой стороны заранее убыточным (неплохая ходовая часть «Леопарда» получает слабозащищённую башню «Леклерка», в то время как «КMW» могла самостоятельно поднять сетецентрические качества «Леопарда» посредством должной оцифровки прежней башни); для сухопутных войск Франции проект не принесёт ровным счётом никаких преимуществ в плане живучести на поле боя. А поэтому и рассматриваться в качестве серьёзного соперника для наших Т-14 «Армата» гибридный танк EMBT априори не может.