Самые известные крупнокалиберные снайперские винтовки. Часть 1. Barret M82

Оригинальный вариант Barret M82

Barret M82A1

Источники информации:

http://sniper-weapon.ru/ssha/324-krupnokalibernaya-snajperskaya-vintovka-barrett-m82a1-m107a1

http://www.armoury-online.ru/articles/sr/us/m82

http://podpricelom.com/ognestrelnoe-oruzhie/nareznoe/barrett-firearms-m82.html

https://barrett.net

Материалы из открытых источников

Снайперские винтовки сравнительно недавно появились на полях сражений. Важную роль в боевых действиях данное оружие, оснащенное оптическими прицелами, стало играть в боевых действиях, начиная с Первой мировой войны. В годы войны Германия снабдила охотничьи винтовками оптическими прицелами, их использовали для того, чтобы разбивать британские перископы и сигнальные лампы. Таким образом, первые снайперские винтовки использовались, в том числе, и как антиматериальное оружие. Сегодня спустя сто лет в мире создано огромное количество образцов снайперского оружия, особое место среди которого занимают крупнокалиберные винтовки, которые используются как антиматериальное и антиснайперское оружие.К одним из самых известных и распространенных образцов крупнокалиберного снайперского оружия относят 12,7-мм винтовку Barret M82 производства американской компании Barrett Firearms Manufacturing. Данная американская самозарядная снайперская винтовка находится сегодня на вооружении армии США и огромного количества других государств (счет идет на десятки), а сама компания Barrett Firearms Manufacturing справедливо считается законодателем мод в данном сегменте огнестрельного оружия.Удивительно, но создатель снайперской винтовки Barret M82 не был конструктором и не имел даже технического образования. Ронни Баррет был отставным офицером полиции из семьи потомственных военных. Он ушел со службы в полиции, решив посвятить себя профессиональной фотографии, завел небольшое фотоателье в городе Нэшвилл (штат Теннесси). В 1982 году в возрасте 28 лет он сделал снимок, который изменил его жизнь. Находясь на прогулке возле реки Камберленд, он сфотографировал стоящие на причале старые патрульные речные катера, на которых были установлены крупнокалиберные 12,7-мм пулеметы Браунинг. Проявляя сделанные снимки, он заметил эти пулеметы, и в его голову пришла идея. Будучи человеком творческим он составил схематическое изображение крупнокалиберной снайперской винтовки, которая по его задумке должна была использовать безальтернативный на тот момент времени крупнокалиберный американский армейский боеприпас для оружия калибра .50BMG.Вдохновленный своей идеей он несколько дней трудился над чертежами будущего оружия. Данные чертежи долгое время не хотели рассматривать ни на одном из промышленных предприятий, куда он обращался. Везде ему вежливо отказывали в изготовлении прототипа, намекая на то, что если бы это была действительно стоящая идея, ее бы давно уже кто-то осуществил. Но Ронни Баррет был не из тех, кто просто так сдается. В городе Смирна он нашел своего единомышленника – местного машиниста поезда и по совместительству умельца-фаната Боба Митчелла, который серьезно выслушал молодого изобретателя, познакомился с его чертежами и согласился оказать посильную помощь в реализации его идеи. Далее история перемещается в гараж, где зародились многие американские миллиардные проекты, покорившие затем весь мир. В свободное от основной работы время энтузиасты проводили в гараже Баррета, где установили многофункциональный токарный станок. Позднее к работам присоединился коллега Баррета по фотоателье Гарри Уотсон. Уже тогда они назвали свое совместное предприятие Barrett Firearms Manufacturing.Четыре месяца труда привели к тому, что на свет появился первый образец 12,7-мм снайперской винтовки. На дворе была середина 1982 года. Первые испытания выявили большое количество недоработок и критических ошибок. Главным недостатком была огромная отдача, которая делала невозможной точную стрельбу. Второй прототип оказался более удачным, он получил обозначение Barret M82. Создав для своего оружия промо-ролик и упаковав винтовку, Баррет отправился вместе с ней на оружейную выставку в Техас. Выставка показала заинтересованность стрелков в новом оружии, а Ронни Баррет получил первые единичные заказы. После этого он занимался мелкосерийной самостоятельной сборкой оружия, которое продавалось на внутреннем рынке США. В 1986 году он зарегистрировал компанию, в том же году появилась самая популярная модификация снайперской винтовки Barret M82A1, на которую он в 1987 году получил патент.Первый серьезный заказ на 100 крупнокалиберных снайперских винтовок Barret M82A1 пришелся на 1989 год, их приобрели сухопутные войска Швеции. Но настоящий успех к Баррету и его партнерам пришел в 1990 году, когда значительное количество винтовок было приобретено американскими вооруженными силами, которые готовились к войне в Персидском заливе. Сначала 125 винтовок закупил Корпус морской пехоты США, а затем последовали заказы от армии и ВВС. С этими антиматериальными винтовками американские солдаты принимали участие в боях в Кувейте и Ираке во время операций «Буря в пустыне» и «Щит пустыни». После этого винтовка Barret M82A1 начала свой триумфальный поход по всему миру.Подобное оружие неслучайно называют антиматериальным. Использовав для своей винтовки патрон 12,7х99 мм, Баррет добился того, что ее можно было использовать для повреждения или вывода из строя небронированной и легкобронированной техники противника (грузовые автомобили и джипы, БМП, БТР), вертолетов и самолетов на незащищенных стоянках, антенн и оборудования РЛС, а большая эффективная дальность стрельбы – до 1800 метров, позволяет использовать такую винтовку, как антиснайперское оружие.Barret M82A1 – это самозарядная снайперская винтовка с коротким ходом ствола. Затвор винтовки поворотом запирает ствол на три боевых упора. В момент выстрела ствол откатывается назад на небольшое расстояние (всего около 2,5 см), после чего штифт на затворе начинает взаимодействовать с фигурным вырезом в затворной раме винтовки, заставляя затвор повернуться и отпереть ствол. Ствол наезжает на рычаг-ускоритель, который передает энергию отката ствола затворной раме снайперской винтовки, вызывая открытие затвора. Затем ствол останавливается, а экстрактор затвора извлекает и отбрасывает стрелянную гильзу. В переднее положение ствол возвращается под действием собственной возвратной пружины. В свою очередь затвор винтовки, под действием собственной возвратной пружины, приводится в крайнее переднее положение, по пути происходит досылание нового патрона в патронник из коробчатого магазина, рассчитанного на 10 патронов, а затем запирает ствол. Ударник снайперской винтовки взводится постановкой на шептало при движении затвора вперед, Barret M82A1 готова к следующему выстрелу.Ствольная коробка крупнокалиберной снайперской винтовки Barret M82A1 состоит из двух частей, которые производятся методом штамповки из листовой стали, а их части соединяются между собой штифтами. Ствол холоднокованый, он оснащается массивным дульным тормозом двухкамерной конструкции, который поглощает примерно 30 процентов отдачи при выстреле. Так как винтовка использует достаточно мощный патрон 50-го калибра, Баррет уделил большое внимание вопросу снижения отдачи. При разработке оружия он перепробовал множество разновидностей дульного тормоза-компенсатора, пытаясь найти своеобразную золотую середину между уменьшением энергии отдачи и сохранением хорошей баллистики пули. В результате он остановился на дульном тормозе-компенсаторе характерной стреловидной формы, который стал своеобразной визитной карточкой снайперских винтовок Barret.Казенная часть ствола снайперской винтовки заключена в стальной кожух с отверстиями, которые используются для охлаждения и снижают вес оружия. На стволе имеются специальные продольные желобки, которые служат для лучшего теплоотвода и также снижают массу винтовки, которая для модели Barret M82A1 не превышает 14-14,8 кг – в зависимости от используемого ствола (возможно применение двух стволов разной длины).Крупнокалиберные снайперские винтовки Barret M82A1 могут использоваться как со стандартными механическими кольцевыми и телескопическими, так и со съемными оптическими прицелами. Американские военные предпочитают использовать данную винтовку с оптическим прицелом Leupold Mark 4. Позднее на винтовках M82A1M появилась планка Пикатинни, которая позволяет использовать широкую номенклатуру представленных на рынке снайперских прицелов всех типов. Каждая снайперская винтовка обязательно оснащается ручкой для переноски и двуногой сошкой, которая подобна той, что встречается на пулемете M60. Приклад винтовки оснащен резиновым затыльником. На винтовке есть крепление, которое позволяет установить ее на специальный станок-треногу М3 или М122, помимо этого предусмотрена возможность установки оружия на БТР или джип с использованием специальной амортизирующей люльки компании Barrett. На винтовку может быть установлен ремень для переноски, но бойцы предпочитают его не использовать. Снайперская винтовка поставляется с двумя вариантами чехлов: жестким и мягким.Спусковой механизм винтовки нерегулируемый, пистолетная рукоять производится из качественного ударопрочного пластика, магазин съемный коробчатой формы рассчитан на 10 патронов. Его защелка расположена между магазином и спусковой скобой. Флажок предохранителя снайперской винтовки M82A1 расположен на основании спусковой скобы с левой стороны. В положении «огонь» он поднят вертикально, для блокировки стрельбы его нужно опустить в горизонтальное положение.Точность стрельбы для снайперской винтовки Barret M82A1 составляет около 1,5-2 МОА (угловых минут) при использовании боеприпасов матч-класса. На расстоянии 500 метров отклонение пули от точки прицеливания не превышает 20-30 см. Данное значение трудно назвать идеальным для снайперского оружия, но не стоит забывать о том, что M82 создавалась как антиматериальная снайперская винтовка для борьбы с различной техникой противника. При этом M82A1 – самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка, что также накладывает свой отпечаток на точность оружия. В этом плане ей тяжело конкурировать со снайперскими винтовками с ручным перезаряжанием и продольно-скользящим поворотным затвором. К примеру, у американской снайперской винтовки CheyTac M200 того же калибра, что и Barret M82A1, но с продольно-скользящим затвором, точность составляет уже 1 угловую минуту (отклонение пули от точки прицеливания на дистанции 500 метров не превышает 14,5 см).Тактико-технические характеристики Barret M82A1:Калибр – 12,7 мм.Патрон – 12,7 × 99 мм НАТО (.50BMG).Длина ствола – 508 мм/737 ммОбщая длина – 1220/1450 мм.Масса – 14/14,8 кг.Эффективная дальность стрельбы – 1800 м.Емкость магазина – 10 патронов.