09:27 18 июня
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В Раде: Вы что, не видите - Запад грабит Украину

На Украине вдруг послышались озвученные отдельными политиками мысли о том, что западные партнёры и друзья на самом деле никакие не партнёры и не друзья Украины. Так, с подобным заявлением в эфире ТК «112 Украина» выступил нардеп ВРУ, экс-кандидат в президенты страны Вадим Рабинович. Он объявил о том, что на Украину надвигается настоящая катастрофа, которую несёт заблуждение по поводу формата партнёрства с Западом.

Глава партии «За жизнь» заявляет о том, что одобрение получения очередного кредитного транша от Европы будет озвучено только после снятия моратория на вывоз леса-кругляка.

Рабинович:
Нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернём в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет.



В Раде: Вы что, не видите - Запад грабит Украину


Рабинович напомнил, что до конца 2018-го Украине нужно выплатить кредиторам около 12,5 млрд долларов и в два последующих года – более $22 млрд.

Рабинович:
По всем полученным кредитам, только вдумайтесь, мы должны выплатить 117 млрд долларов. Любая организация, в распоряжении которой есть хотя бы счёты, скажет вам, что Украина просто не в состоянии этого сделать.


По словам нардепа, который явно почувствовал приближение предвыборного периода, экономическая система Украины «добивается», и действующие власти загоняют страну «в петлю и ловушку».

В конечном итоге, Рабинович призвал объявить на Украине дефолт, чтобы не вешать на украинцев всё больше и больше долгов перед западными кредиторами.

Использованы фотографии: allpravda.info
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Комментарии 40

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 05:48
    Рабинович: действующие власти загоняют страну «в петлю и ловушку", в Раде: Вы что, не видите - Запад грабит Украину

    Не кричите, дядя, всё в Раде прекрасно видят - так специально задумано belay yes
    рич
    1. Vard Сегодня, 05:53
      Не грабит... А гробит... Всего одна буква ...
      Vard
      1. Чёрный Сегодня, 05:56
        Стало быть, живых денег, чтобы расплатиться с долгами, у Украины нет. Придётся отдавать request пятыми точками, органами для трансплантации и землицей.
        Чёрный
        1. Комментарий был удален.
    2. Татьяна Сегодня, 05:55
      Рабинович:
      Нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернём в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет.

      Да уж! И 27 лет не прошло, как на Украине либероидно-бандеровская демшиза "проснулась"!
      Татьяна
      1. Rainman_1 (St12) Сегодня, 06:00
        Вы уверенны?
        Rainman_1
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:04
        Не волнуйтесь Рабинович...Израиль вас примет..А Украина...Да и пёс с ней..Панночка помэрла.
        210окв
        1. Татьяна Сегодня, 06:15
          Цитата: 210окв
          Не волнуйтесь Рабинович...Израиль вас примет..А Украина...Да и пёс с ней..Панночка помэрла.

          Зря Вы так! Экс-кандидата в президенты страны Вадима Рабировича, скорее всего, действительно волнует ситуация в Украине, но больше в пользу создания в Украине Израиля 2, т.н. "Небесного Иерусалима".
          Татьяна
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:29
            Цитата: Татьяна
            но больше в пользу создания в Украине Израиля

            А по русски Хазария 2.0.
            Ингвар 72
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:18
            Цитата: Татьяна
            Экс-кандидата в президенты страны Вадима Рабировича, скорее всего, действительно волнует ситуация в Украин

            Тимошенко тоже сейчас подобное орет.Все теже рожи ,предлагают жить по новому
            Александр романов
          3. Чёрный Сегодня, 08:40
            Вадима Рабировича, скорее всего, действительно волнует ситуация в Украине, но больше в пользу создания в Украине Израиля 2, т.н. "Небесного Иерусалима".
            Чёрный
          4. alexmach (Александр) Сегодня, 08:58
            Сам по себе товарищь Рабинович ведь тоже руку к этому приложил ещё как.
            alexmach
          5. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:15
            Израиль тоже не самая плохо живущая страна. Но если с Украина цэ Европа не получилась, то и со вторым Израилем не получится.
            Servisinzhener
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 07:22
      Европе надоело покупать кругляк с Украины незаконно, таки в чем вопрос? Просто укровласти не хотят делиться коштами за контрабанду со своим государством и выдают это за грабеж, ассоциируя себя с Украиной. winked
      Пусть берут пример с России. Наши власти продали сибирскую тайгу под вырубку китайцам на 50 лет за полтора миллиарда и проблем нет.
      сибиралт
    4. ник7 (Евгений) Сегодня, 08:28
      Так РФ тоже грабят
      ник7
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:51
        Конечно грабят, но у нас это законно. lol
        сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:57
    Вот это правильно! Дефолт, и поскорее... Но её (Нэньку) ещё недостаточно "повязали"... А ведь расчленят wassat
    Горный стрелок
  3. 9PA (Евгений) Сегодня, 06:04
    Цитата: Чёрный
    Стало быть, живых денег, чтобы расплатиться с долгами, у Украины нет. Придётся отдавать request пятыми точками, органами для трансплантации и землицей.

    Это про пенсионерку, приверженцу в европах все плохо, зато у нас армия есть?
    9PA
    1. Чёрный Сегодня, 06:14
      Цитата: 9PA
      зато у нас армия есть?

      Есть. И вас это не сильно радует wink
      Чёрный
      1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 08:35
        Есть. И вас это не сильно радует

        Армия? В бандерлогии, не смешите мои тапочки. Если простые мужики с Донбасса, пусть даже с нашими добровольцами, драли ВСУ как сидорову козу. Не надо было никаких минских соглашений, надо было идти до западной границы, дешевле бы обошлось.
        Ros 56
  4. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:09
    По всем полученным кредитам, только вдумайтесь, мы должны выплатить 117 млрд долларов. Любая организация, в распоряжении которой есть хотя бы счёты, скажет вам, что Украина просто не в состоянии этого сделать.

    Это они ещё калькулятор не видели. yes

    hi
    Ванёк
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 06:10
    Опять истерика, а о чем вы думали когда брали эти деньги. Это только Россия могла простить, а запад не простит, высосет все. Или вы думали, как всегда на халяву проскочить. Нет товарищи хохлы, тут не пролезет, придется платить. И не кого не волнует как вы это будите делать.
    sgr291158
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:13
      Цитата: sgr291158
      Опять истерика, а о чем вы думали когда брали эти деньги. Это только Россия могла простить, а запад не простит, высосет все. Или вы думали, как всегда на халяву проскочить. Нет товарищи хохлы, тут не пролезет, придется платить.


      украину как африку по линейке расчертят, поделят так сказать. Но своё заберут. Без вариантов.
      Ванёк
    2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 06:20
      Они и так в ракообразной позе отрабатывают перед западом,даже на убийственную для Украины и братоубиственную войну с Россией готовы за подачки фонда МВФ ....
      Mimohod
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:28
    Боюсь, что у Киева не остаётся других вариантов, как начать войну и неспособность вернуть долги списать на Россию.
    Ретвизан 8
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:20
      Цитата: Ретвизан 8
      у Киева не остаётся других вариантов, как начать войну

      Против кого? Против Донбасса,кредиторов это не сильно интересует
      Цитата: Ретвизан 8
      списать на Россию.

      В Кремле улыбнулись,в МВФ тоже
      Александр романов
  7. лысова (владимир) Сегодня, 06:30
    Ни как " засланный " казачёк почуял предвыборный ветер перемен. Где ж ты раньше был. Это не мысли у них появились, а инстинкт гона.
    лысова
  8. Опер (Игорь) Сегодня, 06:40
    Ну на кого Украина и может надеяться так это на Рабиновичей! Эти ребята уже давно все подсчитали и прослезились-а где печеньки?! Печеньки где?!?!
    Опер
  9. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 06:51
    А вам никто на западе любви и не обещал и даже не обманывал. Условия этой кредитной помощи всегда озвучивались, причем не мелким текстом на последней странице. Никто не скрывал что те условия на которых дают деньги и тот объём который дают хватит только на то чтобы выплатить часть текущих процентов по кредиту и конечно увеличить сумму висящего кредита. Просто вы почему то для себя решили что выполнять какие либо условия не надо будет, да и возвращать деньги тоже. И до сих пор продолжаете брать эти кредиты. Такими темпами скоро переплюнете госдолг СССР. Напомню что Украина вышла из состава СССР без долговых обязательств которые взяла на себя Россия.
    Про экспорт кругляка. В принципе торговля ресурсами не является чем то негативным. Но есть некоторые особенности от которых будет зависить то где будет получена основная прибыль. Стоимость соснового кругляка долларов 60 за куб, даже если её просто распилить на доски то цена удваивается. А из неё ещё можно произвести целюлозу у которой цена переваливает за 800 долларов за тонну. Кругляк, доски и целюлоза - это сырьё. Но как было сказано в одном скабрезном анекдоте: - Есть один нюанс wink И он именно в прибыли получаемой при производстве каждого типа сырья и соответственно налогов идущих в бюджет страны. И эта страна будет совсем не Украина.
    Servisinzhener
    1. Narak-zempo Сегодня, 07:50
      Всё верно излагаете. Только как в этом контексте расценивать аренду тайги китайским партнёрам, после которой пеньки остаются? Ребята тоже в теме - вроде бы у них условия, что даже доски они не покупают, вся переработка должна быть уже в Китае.
      Narak-zempo
      1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:48
        Таки это тоже плохо.
        Servisinzhener
    2. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 08:37
      Кругляк, доски и целюлоза - это сырьё. Но как было сказано в одном скабрезном анекдоте: - Есть один нюанс wink И он именно в прибыли получаемой при производстве каждого типа сырья и соответственно налогов идущих в бюджет страны. И эта страна будет совсем не Украина.

      Про Украину всё верно.Но вы забыли добавить ,что в России с лесом ситуация ещё хуже.Там контрабандой вывозят. А у нас проторенная дорога в Китай и нескончаемый поток вагонов.
      Владивосток1969
      1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 09:03
        Статья про Украину поэтому и писал про неё. У нас тоже есть эта проблема и легальная и нелегальная вырубка и вывоз, в том числе когда по документам одна древесина, а по факту совсем другая. Вспоминаются и такие вещи как выкуп наших деревоперерабатывающих предприятий зарубежными компаниями занимающимися этим же бизнесом, а потом их закрытие для устранения конкуренции.
        Servisinzhener
  10. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:02
    А толку объявлять дефолт? Ротшильдов не обманешь - эти ребята возьмут все, что им причитается и со всеми процентами.
    Metallurg_2
  11. Zebus (zebus) Сегодня, 07:30
    О как! Они поняли, что "что-то пошло не так".... laughing
    Zebus
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:55
      Я не понял, а кто понял то?
      Скакуны с кастрюлями на головах продолжают прыгать, правда не так высоко, но всё ж.
      Общество больно, думать отучено напрочь .... эт шо должно произойти, шоб там соображать начали???
      rocket757
      1. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 08:17
        Бабуины начали подозревать, что бананы не бесплатные?
        marlin1203
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:02
          И шо они в таких случаях будут делать? По ассоциации с животным миром, должны показать своим радетелям-кормильцам голый филей .... как то так!
          rocket757
  12. sib.ataman Сегодня, 08:20
    Цитата: 210окв
    Не волнуйтесь Рабинович...Израиль вас примет..А Украина...Да и пёс с ней..Панночка помэрла.


    Видать вчерась Рабинович знатно покутил и в стельку надрался! А с утра никто не дал опохмелиться! Вот он и брякнул в Раде в сердцах!
    sib.ataman
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:03
      У кого как ... ежели зуб болит, начинаю правду матку резать и ругаться. без ограничения!
      rocket757
  13. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:00
    Вот наконец и эти дотумкали. А вы говорите эсто-о-о-о-онцы.
    Пленник
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