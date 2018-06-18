В Раде: Вы что, не видите - Запад грабит Украину

Нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернём в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет.

По всем полученным кредитам, только вдумайтесь, мы должны выплатить 117 млрд долларов. Любая организация, в распоряжении которой есть хотя бы счёты, скажет вам, что Украина просто не в состоянии этого сделать.

На Украине вдруг послышались озвученные отдельными политиками мысли о том, что западные партнёры и друзья на самом деле никакие не партнёры и не друзья Украины. Так, с подобным заявлением в эфире ТК «112 Украина» выступил нардеп ВРУ, экс-кандидат в президенты страны Вадим Рабинович. Он объявил о том, что на Украину надвигается настоящая катастрофа, которую несёт заблуждение по поводу формата партнёрства с Западом.Глава партии «За жизнь» заявляет о том, что одобрение получения очередного кредитного транша от Европы будет озвучено только после снятия моратория на вывоз леса-кругляка.Рабинович:Рабинович напомнил, что до конца 2018-го Украине нужно выплатить кредиторам около 12,5 млрд долларов и в два последующих года – более $22 млрд.Рабинович:По словам нардепа, который явно почувствовал приближение предвыборного периода, экономическая система Украины «добивается», и действующие власти загоняют страну «в петлю и ловушку».В конечном итоге, Рабинович призвал объявить на Украине дефолт, чтобы не вешать на украинцев всё больше и больше долгов перед западными кредиторами.