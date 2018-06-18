09:22 18 июня
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Израиль заявил о ракетном обстреле своей территории

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что представители ХАМАС осуществили ракетный обстрел израильской территории. Ракеты выпускались из сектора Газа. При этом до Израиля из трёх выпущенных ракет долетели две. По последним данным, одна из ракет разорвалась на территории самого сектора Газа.

Всего за 17 дней июня было осуществлено шесть обстрелов Израиля с палестинских территорий. По состоянию на сегодняшний день жертв и пострадавших в результате этих обстрелов нет. В прошлом месяце ХАМАС выпустил по Израилю (по крайней мере, так заявляют в ЦАХАЛ) около полусотни ракет. Израильские ВВС ответили авиаударами, которые привели, как заявляют в пресс-службе Минобороны, к уничтожению ряда объектов инфраструктуры ХАМАС.

Израиль заявил о ракетном обстреле своей территории



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этом фоне заявил о том, что страна продолжит борьбу с терроризмом. По его словам, израильские спецслужбы в ходе совместной операции с ЦАХАЛ обезвредили террористическую ячейку, которая планировала серию терактов в Тель-Авиве, Иерусалиме и Иудее.

Нетаньяху:
Они угрожают нам не только с территории сектора Газа, но и из Иудеи и Самарии. Потому мы и намерены продолжать осуществлять контроль территорий на западном берегу реки Иордан.


Напомним, что представители Палестины против того, чтобы израильские силовики осуществляли контроль этих территорий, однако израильское правительство мнение жителей Палестинского государства (по версии Израиля, несуществующего) мало интересует.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 06:16
    А можно спросить.. там вроде было... Железный купол или что то в этом роде...
    Vard
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:48
      Цитата: Vard
      А можно спросить.. там вроде было... Железный купол или что то в этом роде...


      Железный купол не выпускает противоракету, если ракета из сектора Газа летит на пустырь.
      Tiras
  2. Тралл Сегодня, 06:19
    А по неофициальным данным в сторону Израиля ещё в этот день было запущено 6 воздушных змеев, 9 надувных шариков, 12 бумажных самолётиков, брошено 54 камня, ветер занёс 88 полиэтиленовых пакетов и залетели 77 воробьев. В ответ Израиль готовит ядерный удар smile
    Тралл
    1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 06:28
      Цитата: Тралл
      А по неофициальным данным в сторону Израиля ещё в этот день было запущено 6 воздушных змеев, 9 надувных шариков, 12 бумажных самолётиков,


      будет интерсно посмотреть как вы будете зубоскалить когда ваши поля и леса будут гореть из за безобидных воздушных шариков и змеев.
      ну да, сгорела пшеница вот потеха.
      Маки Авелльевич
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 07:05
        Конечно плохо, когда горят поля и леса. Очень плохо вообще когда люди десятилетиями не могут жить спокойно, а звуки тревоги становятся если не нормальными то вполне себе привычными! Еще хуже, когда убивают людей и это для всего мира уже вроде, как тоже привычно." Где? На Ближнем востоке! Ааааа..." Это ведь происходит уже десятилетиями! Вопрос не может решить ни одна из сторон! Не вооруженная до зубов имеющая самых могущественных в мире покровителей, не другая готовая воевать от мала до велика не смотря не на что! Совсем, что то не правильно ребята в вашем королевстве! У нас говорят-неча на зеркало пенять коль рожа крива! Однако думаю в вашем случае и зеркала кривые тоже! Что то надо менять...
        Опер
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:12
          Цитата: Опер
          У нас говорят-неча на зеркало пенять коль рожа крива!


          Тогда, я полагаю, информация о терроре на Северном Кавказе, который до сих пор не прекратился и приводит к жертвам, для вас не секрет.
          Tiras
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 07:23
            Цитата: Tiras
            Тогда, я полагаю, информация о терроре на Северном Кавказе

            Отличный пример, Северный Кавказ...
            Вот представьте теперь ситуацию фактической поддержки этих же боевиков где-нибудь в Грузии.
            То есть одновременно воевать с ними на Сев. Кавказе и лечить-кормить-наносить удары по их противникам в соседней стране. Представили? Неадекватно? А Израиль именно так и поступает.
            Лопатов
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:50
              Цитата: Лопатов
              А Израиль именно так и поступает


              Что за выдумки? request
              Tiras
              1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:05
                Цитата: Tiras
                Цитата: Лопатов
                А Израиль именно так и поступает

                Что за выдумки? request

                Если и выдумки, то исключительно израильских СМИ. Насчёт "лечить-кормить" это они сами заявляли. Ну а про наносить удары по тем, кто борется с террористами- эт даже они сами официально признают. Даже базу под это подвели "так как за всё на территории отвечает "рыжим Асада", то ответом на любые обстрелы "территории Израиля" будет нанесение ударов по правительственным силам"

                И ведь при этом, что ХАМАС, что "умеренная оппозиция"- контора то одна, запрещённые в России "Братья Мусульмане". Да и главный финансист один, союзник США Катар.
                Лопатов
                1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:17
                  Цитата: Лопатов
                  Насчёт "лечить-кормить" это они сами заявляли.


                  Кто, когда и кого?


                  Цитата: Лопатов
                  Ну а про наносить удары по тем, кто борется с террористами- эт даже они сами официально признают.



                  То есть наносить удар по террористам, которые борются с другими террористами и одновременно угрожают Израилю неправильно?




                  Цитата: Лопатов
                  Даже базу под это подвели "так как за всё на территории отвечает "рыжим Асада",


                  Если Асад помогает Ирану и его террористам, то да, отвечает и он.
                  Если он не следит за подконтрольной территорией и допускает, чтобы снаряды итд летели на сторону Израиля, то да он отвечает.



                  Цитата: Лопатов
                  И ведь при этом, что ХАМАС, что "умеренная оппозиция"- контора то одна, запрещённые в России "Братья Мусульмане". Да и главный финансист один, союзник США Катар.


                  Да что вы говорите?


                  . Лидер сектора Газы Яхью Сануар заявил, что ХАМАС и иные палестинские объединения обсуждают вопрос формирования единой армии боевиков для «освобождения Палестины». Об этом пишет «Аль-Хайят».
                  Он, также, сообщил, что основная помощь приходит от Ирана, который является главным спонсором боевого крыла группировки.
                  «Иран оказывает неоценимую поддержку «Бригадам Изаддина аль-Касама» – средствами, вооружениями, а также в боевой подготовке.
                  Tiras
            2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:16
              Цитата: Лопатов
              То есть одновременно воевать с ними на Сев. Кавказе и лечить-кормить-наносить удары по их противникам в соседней стране. Представили? Неадекватно? А Израиль именно так и поступает.

              Хватит кормить нас сказками о том как мы кормим, лечим и вооружаем террористов. Хоть один пример привести можете? Не домыслы, а конкретный пример с фактами, ФИО и прочими деталями? Я так и думал.

              Мы не делим террористов на хороших и плохих. В отличии от некоторых.
              Цитата: XXXIII
              Когда то давно смотрел как террористы захватили самолет в Израиле и "моссад" героически освободил заложников без потерь.

              "моссад" никогда не занимается освобождением заложников. Не выдумывайте.

              Цитата: XXXIII
              Но спустя время узнал что в Израиле на то время были свои террористические направления, которые возглавляли еврейские выходцы. Жили, кушали, лечились в Израиле и имели высокие посты во власти, но "вроде" их побороли, а вроде и нет.

              ОБС. У нас в Балашихе не тренировали "бойцов из народно освободительных движений" и не финансировали захваты самолетов.

              Цитата: XXXIII
              Тут ясно уже откуда уши торчат и местные люди явно понимают что у них власть тот же самый Хамас, только еврейский, беспощадный и кровавый. Кстати этим евреи всегда гордятся, гордятся как они лихо убивают врагов, только враги не те, они в зеркале, пропаганда дает свои плоды......

              Не судите о других по себе.
              профессор
          2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:16
            Цитата: Tiras
            Тогда, я полагаю, информация о терроре на Северном Кавказе, который до сих пор не прекратился и приводит к жертвам, для вас не секрет.

            Ситуацию в СКР если уж и сравнивать с регулярными израильскими проблемами то уж в период КТО. В настоящее время и уже давно ситуация на столько не сопоставимая и не в пользу Израиля по интенсивности и жертвам, что даже и комментировать это не буду.
            Опер
        2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:56
          Цитата: Опер
          Конечно плохо, когда горят поля и леса. Очень плохо вообще когда люди десятилетиями не могут жить спокойно, а звуки тревоги становятся если не нормальными то вполне себе привычными! Еще хуже, когда убивают людей и это для всего мира уже вроде, как тоже привычно." Где? На Ближнем востоке! Ааааа..." Это ведь происходит уже десятилетиями! Вопрос не может решить ни одна из сторон! Не вооруженная до зубов имеющая самых могущественных в мире покровителей, не другая готовая воевать от мала до велика не смотря не на что! Совсем, что то не правильно ребята в вашем королевстве! У нас говорят-неча на зеркало пенять коль рожа крива! Однако думаю в вашем случае и зеркала кривые тоже! Что то надо менять...

          Вот вот, знают они кто стреляет и кому это выгодно, только местные еврейские патриотики будут кашу в уши накладывать тут..... am
          пс. Когда то давно смотрел как террористы захватили самолет в Израиле и "моссад" героически освободил заложников без потерь. Но спустя время узнал что в Израиле на то время были свои террористические направления, которые возглавляли еврейские выходцы. Жили, кушали, лечились в Израиле и имели высокие посты во власти, но "вроде" их побороли, а вроде и нет. Тут ясно уже откуда уши торчат и местные люди явно понимают что у них власть тот же самый Хамас, только еврейский, беспощадный и кровавый. Кстати этим евреи всегда гордятся, гордятся как они лихо убивают врагов, только враги не те, они в зеркале, пропаганда дает свои плоды...... wink hi
          XXXIII
          1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:04
            Господя... ведь только утро, а столько бреда.
            Tiras
          2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 08:19
            Израиль появился на свет на базе террористических организаций, которые фактически вынудили выйти англичан из Палестины.
            Игорь В
            1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:24
              Цитата: Игорь В
              Израиль появился на свет на базе террористических организаций, которые фактически вынудили выйти англичан из Палестины.

              Приведите хоть пример еврейского террора против мирного населения Англии? Какую школу в Лондоне мы захватили? Какой автобус взорвали? Может какую-то дискотеку? Нет?
              профессор
      2. rpek32 (Владимир) Сегодня, 07:46
        Цитата: Маки Авелльевич
        будет интерсно посмотреть как вы будете зубоскалить когда ваши поля и леса будут гореть из за безобидных воздушных шариков и змеев.

        потушат.

        заслужили. не можете мирно вопросы решать не удимвляйтесь что поля горят с пшеницей
        rpek32
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:08
          Цитата: rpek32
          заслужили. не можете мирно вопросы решать не удимвляйтесь что поля горят с пшеницей


          Логика детского сада fellow
          Tiras
          1. rpek32 (Владимир) Сегодня, 08:28
            Цитата: Tiras
            Логика детского сада

            а теперь посмотри что в мире делается.
            @
            подумай еще раз
            rpek32
            1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:40
              Цитата: rpek32
              а теперь посмотри что в мире делается


              Вижу, поэтому и пишу так про вашу логику.
              Ну ей богу, писать, что не умеешь решать мирно вопросы и типа заслуженно получи...

              Это непонимание сложности конфликта, кучи разных факторов и много много другого.
              Tiras
              1. rpek32 (Владимир) Сегодня, 09:17
                Цитата: Tiras
                Это непонимание сложности конфликта, кучи разных факторов и много много другого.

                это называется "отговорочки". кто хочет тот решает конфликты мирно, а кто не хочет тот маняфантазирует.
                rpek32
  3. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:38
    из трёх выпущенных ракет долетели две.

    Запредельная эффективность.

    Две из трёх... Это больше половины.
    Ванёк
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:47
      Цитата: Ванёк
      из трёх выпущенных ракет долетели две.

      Запредельная эффективность.

      Две из трёх... Это больше половины.

      вообще то у РСЗО очень высокая степень рассеяности,а уж у запускаемых с кустарных направляющих... Тем более,что запуски они стараются осуществлять из гражданских центров ,что бы прикрыться мирняком.
      Арон Заави
  4. лысова (владимир) Сегодня, 06:46
    А что, палестинцы тоже празднует праздник Лаг ба Омер (праздник костров) ?
    лысова
    1. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 06:52
      Цитата: лысова
      А что, палестинцы тоже празднует праздник Лаг ба Омер (праздник костров) ?

      Ид-aль-Фитр (Курбан-Байрам) - окончание рамадана..
      alexsipin
      1. лысова (владимир) Сегодня, 07:01
        Там тоже с кострами ? На фото стоят трое, в приличной одежде, а какая связь со статьёй и ХАМАС ? - У них и флаг другой.
        лысова
  5. viktor. (Knyt) Сегодня, 08:02
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этом фоне заявил о том, что страна продолжит борьбу с терроризмом Чуть не правильно сказал Нетаньяху, вернее будет страна и дальше будет лечить, предоставлять оружие и авиацию остаткам террористов!
    viktor.
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 08:37
      Цитата: viktor.
      страна и дальше будет лечить, предоставлять оружие и авиацию остаткам террористов!


      А вы за слова ответить можете? Или так и будете это вранье писать?
      Tiras
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:07
    Они угрожают нам не только с территории сектора Газа, но и из Иудеи и Самарии. Потому мы и намерены продолжать осуществлять контроль территорий на западном берегу реки Иордан.

    Брехня. Иудеи и Самарию (или как там они по арабски) Биби никогда не называет "Западный берег реки Иордан.
    профессор
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:15
      Конечно брехня.
      У вас всё брехня.
      Кроме ракет по женщинам и детям - они настоящие.
      Mestny
  7. Крановщик Нахамкинсон (Крановщик Нахамкинсон) Сегодня, 08:14
    Ну что тут сказать?
    Несмотря на жесточайший террор...
    И непрекращающиеся убийства
    на оккупированных территориях....
    Палестинские партизаны не прекращают
    свою нелёгкую,освободительную борьбу.
    Крановщик Нахамкинсон
  8. Krasnodar Сегодня, 09:07
    "однако израильское правительство мнение жителей Палестинского государства (по версии Израиля, несуществующего) мало интересует."
    Какие евреи бяки. Не признают палестинское государство. А ведь у страны Палестина есть своя валюта (израильский шекель), своя инфраструктура (израильские вода и электричество), свой источник доходов (заработок палестинских гастробайтеров в Израиле + возврат налогов с их заработка).
    Все таки сионизм это зло.
    Krasnodar
  9. Лесс Сегодня, 09:21
    В прошлом месяце ХАМАС выпустил по Израилю (по крайней мере, так заявляют в ЦАХАЛ) около полусотни ракет.
    Пострадавших нет?..
    Лесс
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