Израиль заявил о ракетном обстреле своей территории

Они угрожают нам не только с территории сектора Газа, но и из Иудеи и Самарии. Потому мы и намерены продолжать осуществлять контроль территорий на западном берегу реки Иордан.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что представители ХАМАС осуществили ракетный обстрел израильской территории. Ракеты выпускались из сектора Газа. При этом до Израиля из трёх выпущенных ракет долетели две. По последним данным, одна из ракет разорвалась на территории самого сектора Газа.Всего за 17 дней июня было осуществлено шесть обстрелов Израиля с палестинских территорий. По состоянию на сегодняшний день жертв и пострадавших в результате этих обстрелов нет. В прошлом месяце ХАМАС выпустил по Израилю (по крайней мере, так заявляют в ЦАХАЛ) около полусотни ракет. Израильские ВВС ответили авиаударами, которые привели, как заявляют в пресс-службе Минобороны, к уничтожению ряда объектов инфраструктуры ХАМАС.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этом фоне заявил о том, что страна продолжит борьбу с терроризмом. По его словам, израильские спецслужбы в ходе совместной операции с ЦАХАЛ обезвредили террористическую ячейку, которая планировала серию терактов в Тель-Авиве, Иерусалиме и Иудее.Нетаньяху:Напомним, что представители Палестины против того, чтобы израильские силовики осуществляли контроль этих территорий, однако израильское правительство мнение жителей Палестинского государства (по версии Израиля, несуществующего) мало интересует.