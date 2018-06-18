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Сирийские СМИ: Позиции САА в районе Абу-Кемаля подверглись бомбардировке
Сирийское государственное информагентство SANA публикует материал о том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии. По данным сирийского источника, удар был нанесён по САА в районе города Абу-Кемаль, который несколько месяцев назад был освобождён от игиловской оккупации (ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещённая в РФ).
SANA сообщает о том, что в результате атаки с воздуха несколько сирийских военнослужащих погибли. Есть раненые. О числе погибших и пострадавших в результате авианалёта не сообщается.
Официальный представитель американского военного ведомства в ходе брифинга заявляет, что американские ВВС не проводили операций в районе города Абу-Кемаль на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Отмечено, что ракетно-бомбовые удары не осуществлялись и «союзниками США по коалиции». Если так, то возникает вопрос, чья же именно авиация наносила удар по правительственным силам близ Абу-Кемаля?
Напомним, что ранее по территории Сирии неоднократно удары наносились не только американской коалицией, но и Израилем, который де-юре в эту коалицию не входит и действует самостоятельно. В командовании этой страны никаких комментариев по поводу авиаударов по районе Абу-Кемаля и находящимся там позициям САА не дают.
Также пока нет фото- и видеоподтверждений нанесения ущерба САА на востоке Дейр-эз-Зора.
SANA сообщает о том, что в результате атаки с воздуха несколько сирийских военнослужащих погибли. Есть раненые. О числе погибших и пострадавших в результате авианалёта не сообщается.
Официальный представитель американского военного ведомства в ходе брифинга заявляет, что американские ВВС не проводили операций в районе города Абу-Кемаль на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Отмечено, что ракетно-бомбовые удары не осуществлялись и «союзниками США по коалиции». Если так, то возникает вопрос, чья же именно авиация наносила удар по правительственным силам близ Абу-Кемаля?
Напомним, что ранее по территории Сирии неоднократно удары наносились не только американской коалицией, но и Израилем, который де-юре в эту коалицию не входит и действует самостоятельно. В командовании этой страны никаких комментариев по поводу авиаударов по районе Абу-Кемаля и находящимся там позициям САА не дают.
Также пока нет фото- и видеоподтверждений нанесения ущерба САА на востоке Дейр-эз-Зора.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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