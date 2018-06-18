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Сирийские СМИ: Позиции САА в районе Абу-Кемаля подверглись бомбардировке

Сирийское государственное информагентство SANA публикует материал о том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии. По данным сирийского источника, удар был нанесён по САА в районе города Абу-Кемаль, который несколько месяцев назад был освобождён от игиловской оккупации (ИГИЛ* - террористическая группировка, запрещённая в РФ).

SANA сообщает о том, что в результате атаки с воздуха несколько сирийских военнослужащих погибли. Есть раненые. О числе погибших и пострадавших в результате авианалёта не сообщается.

Сирийские СМИ: Позиции САА в районе Абу-Кемаля подверглись бомбардировке



Официальный представитель американского военного ведомства в ходе брифинга заявляет, что американские ВВС не проводили операций в районе города Абу-Кемаль на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Отмечено, что ракетно-бомбовые удары не осуществлялись и «союзниками США по коалиции». Если так, то возникает вопрос, чья же именно авиация наносила удар по правительственным силам близ Абу-Кемаля?

Напомним, что ранее по территории Сирии неоднократно удары наносились не только американской коалицией, но и Израилем, который де-юре в эту коалицию не входит и действует самостоятельно. В командовании этой страны никаких комментариев по поводу авиаударов по районе Абу-Кемаля и находящимся там позициям САА не дают.

Также пока нет фото- и видеоподтверждений нанесения ущерба САА на востоке Дейр-эз-Зора.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 06:45
    Да блин давно уже пора сбивать все что там летать не должно... сами прилители сами упали делов не знаем...
    Alex_Rarog
    1. Татьяна Сегодня, 06:58
      Если бомбовый удар нанесли не США и со своей американской коалицией, то однозначно тогда это сделал Израиль!
      Татьяна
      1. Чёрный Сегодня, 06:59
        А шо сказала Сирийская обсерватория, что сидит в Лондоне? smile
        Чёрный
        1. Татьяна Сегодня, 07:00
          Цитата: Чёрный
          А шо сказала Сирийская обсерватория, что сидит в Лондоне? smile

          А "Сирийская обскрватория" ещё соответствующих указаний от своих хозяев не получила!
          Татьяна
      2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:00
        Цитата: Татьяна
        Если бомбовый удар нанесли не США и со своей американской коалицией, то однозначно тогда нанёс Израиль!

        Сирию бомбят: Россия , Турция, США, Ирак, Израиль ну и ВВС Сирии конечно же. Так что выбор большой.
        Дырокол
        1. Татьяна Сегодня, 07:04
          Цитата: Дырокол
          Сирию бомбят: Россия , Турция, США, Ирак, Израиль ну и ВВС Сирии конечно же. Так что выбор большой.

          В данном случае нельзя все эти страны стричь под одну гребёнку, или складывать, как яйца, в одну политическую "корзину". У каждой страны из них свой резон, свои "колокола", своя отметина.
          Татьяна
          1. astankard (Алексей АК) Сегодня, 07:16
            Человек решил сострить, но получилась глупость...
            astankard
          2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:52
            Цитата: Татьяна
            В данном случае нельзя все эти страны стричь под одну гребёнку

            Любая из перечисленных сторон могла это сделать, кто-то то умышленно, а кто-то по ошибке. Тут вопрос стороне заявляющей о полном контроле неба над Сирией, наличие полного контроля подразумевает информированность кто и откуда над ней летает.
            Дырокол
            1. Genry (Genry) Сегодня, 08:57
              Блондинку спросили: какова вероятность, что ей на улице встретиться тигр. Она ответила: 50%, либо встретиться либо нет.
              Дырокол, вы женщина ....?
              Genry
            2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:19
              А он еще и упорствует в ней.
              NordUral
    2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:01
      Цитата: Alex_Rarog
      Да блин давно уже пора сбивать все что там летать не должно...

      Большой вопрос в технической возможно сбивать то что там "летать не должно". Думаю если Сирийцы могли бы - то давно бы сбивали.
      Вендиго
  2. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 06:48
    Если не американцы и их "союзники", то тогда осмелюсь предположить, что это был Израиль.
    IGOR GORDEEV
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 06:52
      Официальный представитель американского военного ведомства в ходе брифинга заявляет, что американские ВВС не проводили операций в районе города Абу-Кемаль на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Отмечено, что ракетно-бомбовые удары не осуществлялись и «союзниками США по коалиции». Если так, то возникает вопрос, чья же именно авиация наносила удар по правительственным силам близ Абу-Кемаля?

      Чей туфля?
      рич
    2. Вендиго (Андрей) Сегодня, 09:05
      Цитата: IGOR GORDEEV
      Если не американцы и их "союзники", то тогда осмелюсь предположить, что это был Израиль.

      Очевидно что это Израиль! Если были бы Американцы - то они не постеснялись бы признаться в этом.
      Вендиго
  3. Vard Сегодня, 07:08
    Опять чем то издалека... Однако современные средства позволяют достоверно определить взрывчатку ... Другой вопрос есть ли они у Сирии...
    Vard
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:24
    Дождаться надо мин.обороны. Там расскажут кто и чего бомбил.
    Грибок
  5. sib.ataman Сегодня, 08:11
    Цитата: Чёрный
    А шо сказала Сирийская обсерватория, что сидит в Лондоне? smile


    Сказала, что линзы запотели на микроскопе, а протереть нечем, т.к. с утра ещё вискаря на грудь не принял!
    sib.ataman
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:56
    Сирийское государственное информагентство SANA публикует материал о том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по позициям сирийской армии

    Пока пин дос ников, коалицию и евреев сирийцы не начнут заземлять при кадом ударе по сирийской территории, до тех пор и будем читать такие сообщения.
    Если бы за каждый "чих" по сирийской земле у агрессоров вылетал бы "зуб", вместе с челюстью, до мир давно бы настал бы Сирии. yes
    К-50
    1. donavi49 Сегодня, 09:05
      Ну, а что сирийцы могут? Ну собьют они СтрайкИгл. Трамп за 5-7 дней нагонит пару сотен самолетов - тысячу топоров. И начнет равнять Сирию на регулярной основе без поиска всяких поводов. Сирийцам будет нечем крыть.
      donavi49
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