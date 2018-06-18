09:23 18 июня
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Задержан сообщивший полиции фейк о "террористе на Крымском мосту"

СМИ сообщают о задержании жителя Саратовской области, который сообщил о якобы готовящемся террористическом акте на Крымском мосту. Сообщается, что неработающий житель Саратовского региона позвонил в органы полиции и сообщил о том, что в данный момент по мосту через Керченский пролив идёт «террорист, у которого четыре килограмма тротила».

Звонивший:
Он там сейчас всё взорвёт.


Задержан сообщивший полиции фейк о "террористе на Крымском мосту"



Правоохранители отреагировали на звонок и передали данные кубанским и крымским коллегам. К мосту прибыли несколько нарядов полиции и три единицы техники. Началась проверка, по итогам которой никаких «террористов со взрывчаткой» на объекте обнаружено не было.

После этого стали выяснять данные звонившего. Им оказался 39-летний саратовец, который и был задержан. Об это сообщил ТК "360".

В ходе допроса мужчина так и не смог объяснить, с какой именно целью он передал полиции ложную информацию. При этом он заявил, что, когда звонил в правоохранительные органы, был изрядно пьян.

Напомним, что в прошлом году Россию буквально накрыла волна телефонного терроризма. Звонки осуществлялись из-за рубежа, и в них сообщалось о якобы минировании различных крупных объектов от Москвы до Челябинска, Сургута и Омска. В сообщениях объявлялось о заложенных бомбах на вокзалах, в торговых центрах, вузах и медучреждения. Данные не подтверждались. При этом бюджет правоохранительных и других структур «похудел» на существенную сумму, так как приходилось постоянно реагировать на такого рода сообщения.

Стоит отметить, что за «телефонный терроризм» предусмотрена уголовная ответственность.

Использованы фотографии: http://www.most.life
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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 07:12
    И изрядно пьян при этом... Кстати из за таких вот уродов и ввели продажу симок по паспортам...
    Vard
    1. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:23
      Цитата: Vard
      Кстати из за таких вот уродов и ввели продажу симок по паспортам

      А раньше так продавали? Я всегда по паспорту покупал СИМ карты...
      raw174
      1. Logall (Александр) Сегодня, 07:26
        Вот, что интересно
        бюджет правоохранительных и других структур «похудел» на существенную сумму, так как приходилось постоянно реагировать на такого рода сообщения.
        Они столько на бензин потратили? Или им за каждый вызов отдельно доплачивают?
        А может "пилят" под шумок?
        Logall
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 09:22
          Саша прЮвет! Очевидно, в полиции тарифицируются. Сидишь в кабинете-один тариф, выезд на место- двойной, поиск или поимка нарушителя-тройной тариф. Так и набегает кругленькая сумма из нашего кармана...
          sabakina
    2. SEER (Сергей) Сегодня, 08:02
      Цитата: Vard
      И изрядно пьян при этом... Кстати из за таких вот уродов и ввели продажу симок по паспортам...

      и сейчас вообще не проблема симки найти. и даже без денег.
      мне вот пара обломилась. зарегистрированы на каких-то "алибабаевичей".
      SEER
      1. KCA Сегодня, 08:20
        А алибабаевич подождёт несколько дней, пока на счёте не появятся деньги, и по своему паспорту заявит об утере симки и получит новую совершенно бесплатно
        KCA
        1. SEER (Сергей) Сегодня, 08:32
          Цитата: KCA
          А алибабаевич подождёт несколько дней, пока на счёте не появятся деньги, и по своему паспорту заявит об утере симки и получит новую совершенно бесплатно

          на этих "алибабаевичах" по несколько тысяч симок, я так думаю.
          к тому же денег там нет. а когда понадобится то через "киви" кинуть дело пол-минуты.
          SEER
      2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 08:23
        Не удивляйся если тебя ФСБ возьмёт за связь с террористами.эти левые симки могут использовать как левые IP адреса.это как варованную машину купить и удивиться что к тебе менты приехали
        vkl.47
        1. SEER (Сергей) Сегодня, 08:29
          Цитата: vkl.47
          Не удивляйся если тебя ФСБ возьмёт за связь с террористами.эти левые симки могут использовать как левые IP адреса.это как варованную машину купить и удивиться что к тебе менты приехали

          жду
          SEER
  2. semenoffdima (Дмитрий) Сегодня, 07:13
    По-моему, стоит приравнять заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах к самим терактам.
    semenoffdima
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 08:24
      Так ему и так за эту шутку пятачёк светит.был без работным теперь освоит работу на продольной пиле))
      vkl.47
  3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:15
    39-летний саратовец,
    Барану 39 лет. Станет героем на Укриане
    Александр романов
    1. Чёрный Сегодня, 07:29
      Цитата: Александр романов
      Барану 39 лет. Станет героем на Укриане

      окажись он на украине - станет бараном на заклание.
      Чёрный
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 07:35
      как сообшила пресслужба МВД задержанный "телефонный террорист" напился с горя после того как сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией

      Еще одна жертва мундиаля laughing
      рич
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:11
        Бухой болван - это лечится трудотерапией .
        Дима , привет , у тебя третья звезда на погонах ? Поздравляю ! wink hi drinks
        bouncyhunter
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 08:17
          Спасибо, Паша. Предлагаю вечерком собраться и виртуально обмыть виртуальную звезду laughing drinks
          рич
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:23
            Всенепременно , но в меру . wink
            Я надеюсь что этот "огорчённый фанат Бразилии" получит по полной катушке - чтобы другие головой думали (если в ней что-то осталось) .
            bouncyhunter
          2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 08:52
            Дмитрий hi
            Присоединяюсь к поздравлениям, сам недавно вторую получил))

            А тот чудак, телефонный пранкер, получит на всю катушку, судя по всему, и это правильно.
            Генерал Песчаных Карьеров
  4. raw174 (Равиль) Сегодня, 07:22
    Задержан сообщивший полиции фейк о "террористе на Крымском мосту"

    Может хватит быть "модными"? Давайте по русски писать и говорить, раз уж мы на русскоязычном сайте! Что за фейк, я значение этого слова недавно узнал, оказывается есть русские аналоги: ложное сообщение, недостоверная информация и пр. Призываю говорить на родном языке!!!
    А по статье, новость не великая, правоохранители отработали, потренировались, доказали профессионализм. молодцы.
    raw174
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:26
      Цитата: raw174
      новость не великая,

      Новость в том,что у де билов всегда есть последователи.Ща это прочитают на Украине и тамошние герои участвовавшие во вчерашнем геи параде в Киеве,будут звонить о минировании моста.
      Александр романов
    2. Logall (Александр) Сегодня, 07:57
      Цитата: raw174
      Может хватит быть "модными"?
      Цитата: raw174
      Что за фейк
      Цитата: raw174
      Призываю говорить на родном языке!!!

      Поздно, этим глаголом уже бабули на лавках жгут! Фейкают и факают... Топор уже не поможет.
      Logall
  5. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:31
    Придурков у нас на 100 лет припасено...
    Это еще просто кретин и его вычислить смогли, ежели прошареный либераст, то пойди его поймай.
    Или хохлопитек этот, который в Кемерово морги обзванивал и еще что-то подобное потом выдал.
    Известно кто, где, когда, но достать невозможно.
    (Как же достали эти политкорретные правки текста...)
    Victor_B
    1. Комментарий был удален.
      1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 07:57
        Раньше эти кретины доставали пожарных(всё про воду спрашивали),а сейчас взялись за безопасность,что само по себе уже не шутки...
        HAM
  6. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 07:34
    Не фейк а ложь. Англицизмы там, где без них можно обойтись, уже начинают раздражать.
    Усталый
  7. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 07:38
    Вот к чему приводят пьянство и безделье. Жаль, сейчас уже не введёшь статью за тунеядство.
    Сармат Саныч
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:45
      Публичная порка как минимум! Как грится, не доходит своим умом, так дойдёт через тыловой!
      Про всякие там права человека, в таких случаях, разговор не заводить ваще.
      rocket757
      1. Canecat (Canecat) Сегодня, 07:57
        Отправить на строительство ж/д сегмента моста на исправительные работы до конца лета laughing
        Canecat
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:16
          Цитата: Canecat
          тправить на строительство ж/д сегмента моста на исправительные работы до конца лета

          До конца лета в камеру,а мост строить в зимний период
          Александр романов
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:05
            Летом трудовую повинность, да ещё и в курортную зону!!! Это извращение???
            rocket757
  8. perepilka (Владимир) Сегодня, 08:03
    Ну, програли бразильянцы вничью. what
    Ну, если горе у тебя, в 39 лет, по этому поводу belay , так уйди в лес поглубже, да и убейся по тихому, чтоб из-за своего идиотства родне проблем не создавать.
    А там, глядишь, Бог простит, ну, крайняк лет пять общего ада what
    perepilka
  9. sib.ataman Сегодня, 08:06
    Цитата: рич
    как сообшила пресслужба МВД задержанный "телефонный террорист" напился с горя после того как сборная Бразилии сыграла вничью со Швейцарией

    Еще одна жертва мундиаля laughing


    Это жертва аборта! Как говаривал Остап Ибрагим Бендер! Вырос до 39 годов, почти до неба, а дурный як треба, так говорят в Малоросии!
    sib.ataman
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 08:19
    Согласен с людьми, которые называют подобных экземпляров " Баранами".
    Дожил до 39 лет и не понимает, что сообщить о готовящемся террористическом акте, это ни фига не шутки.
    Ретвизан 8
  11. HMR333 (Владимир) Сегодня, 08:25
    ну штож можно его поздравить пьян это для суда еще хуже чем если бы трезв был и срок получит теперь!
    HMR333
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