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Новая феерия от СБУ: Задержан агент, связывавшийся с ФСБ песнями "Depeche Mode"

Служба безопасности Украины дала понять, что если человек пользуется картами памяти для фотоаппаратов или средств связи, а также имеет в наличии флэш-накопитель, то он должен быть готов к тому, что его объявят агентом ФСБ на Украине. Так, украинские телеканалы ТСН и "1+1" выдали очередное цирковое представления СБУ, в котором главным героем стал на сей раз не «убитый и воскрешённый» псевдожурналист, а человек, пользовавшийся обычными накопителями информации – USB и microSD.

Новая феерия от СБУ: Задержан агент, связывавшийся с ФСБ песнями "Depeche Mode"


Представители СБУ объявили, что с помощью якобы «чипа с секретным кодом» информация отправлялась напрямую в Федеральную службу безопасности России. Также заявлено, что СБУ получило «секретный код», а вместе с ним и доступ «к базе данных ФСБ». Дальше – больше...


Эсбэушники всерьёз заявили, что задержанный в ходе допроса рассказал им, как хотел завербовать начальника штаба военно-морских сил Украины Романа Гладкого.

В эфире рассказывается о содержимом накопителей информации задержанного. Среди файлов - записи композиций группы "Depeche Mode". При этом объявлено, что якобы песни этого известного музыкального коллектива - и есть "секретное программное обеспечение, позволяющее передавать информацию кураторам ФСБ".



Из материала:
Они выполняли задание, которое касалось того, как проникнуть в среду высших офицеров СБУ, МВД, ВМС и др.


Задержанный представители МВД Украины, с головы которого сняли мешок, конечно же, "во всём сознался", объявив, что он сам якобы подписал бумагу о сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Видео опубликовано на сайте УНИАН.

После этого случая можно констатировать, что теперь даже запись на диске любого гражданина Украины сотрудниками СБУ может быть интерпретирована как "доказательство связи с Кремлём". Странно, что на картах памяти не обнаружили записей группы "Любэ"... После бредовой постановки с Бабченко СБУ усиленно стараются превзойти самих себя.


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Комментарии 40

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  1. Canecat (Canecat) Сегодня, 08:00
    Тут им широкое поле деятельности в виде Металики, Скорпов, Д.Перпл... и конечно Битлы со своей Желтой подводной лодкой laughing
    Canecat
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:12
      Цитата: Canecat
      Тут им широкое поле деятельности в виде Металики, Скорпов, Д.Перпл... и конечно Битлы со своей Желтой подводной лодкой laughing

      Депеш мод это старый код. Сейчас для связи с ФСБ используется код на композициях Rolling Stouns. Например: " I can get no satisfaction" -что значит? Праильно, недовольство начальства работой. yes
      Балу
      1. Чёрный Сегодня, 08:15
        Интересная, все же на украине жизнь с точки зрения психиатрии wassat
        Чёрный
        1. Logall (Александр) Сегодня, 08:42
          Да ладно Вам, такая остросюжетная, детективная история... Джеймс Бонд отдыхает. Мне реально очень понравилось сие произведение. Когда продолжение? Жду!
          Только следующий раз чур с погоней, как в "Берегись автомобиля"! yes
          Logall
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:18
        hi Такие бредовые выходки СБУ заставляют задуматься о том , что "Украина" - это не название страны , а диагноз психиатра ... sad fool
        bouncyhunter
        1. Чёрный Сегодня, 08:21
          Задержанный представители МВД Украины, с головы которого сняли мешок, конечно же, "во всём сознался
          А как же ему отвертеться, ведь " на груди у него профиль Сталина!" wassat
          Чёрный
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:27
            О "мелочах" типа удостоверения ФСБ , ушанки с красной звездой , балалайки , бутылки водки в кармане телогрейки и медведя на поводке не стОит и упоминать . lol
            bouncyhunter
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:29
              Всем доброго времени! hi , это уже агония...
              cniza
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:33
                Привет , Витя ! hi Не уверен насчёт агонии , но очередной припадок - факт !
                bouncyhunter
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:27
          Цитата: bouncyhunter
          hi Такие бредовые выходки СБУ заставляют задуматься о том , что "Украина" - это не название страны , а диагноз психиатра ... sad fool

          Название психдиспансера wassat
          Балу
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:31
            good Только в название добавить "Отделение для буйнопомешанных " . lol
            bouncyhunter
      3. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:35
        Цитата: Балу
        Депеш мод это старый код.

        согласен
        Цитата: Балу
        Сейчас для связи с ФСБ используется код на композициях Rolling Stouns.

        не согласен, так как новый код под ШУРУ -"холодная луна" laughing wassat
        Тикси-3
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:18
          Цитата: Тикси-3
          не согласен, так как новый код под ШУРУ -"холодная луна"

          Сброду беспредельных у..., нет забанят. Сброду бестолковых уголовников придется попотеть над расшифровкой кодов ФСБ.
          Балу
    2. KRIK33 (Роман) Сегодня, 08:19
      Я Вас поправлю... Жовто-блокитной подводной лодкой... Так патриотичнее... smile
      KRIK33
      1. AUL (Александр) Сегодня, 08:32
        Маразм крепчал...
        AUL
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 08:30
      Скорее всего это песня "dreem on" ))больше подходит.непроспались походу вышеватники.мундиаль в разгаре
      vkl.47
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 08:04
    А чего похоже на правду recourse Записи "Депеш Мод" использовала турецкая разведка еще в первую мировую wassat
    Я всегда говорил, что меломанство до добра не доведет yes stop
    P.S. я бы еще на месте СБУ всех композиторов бы прошерстил yes какие-то они мутные belay
    рич
    1. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 08:34
      Я вам больше скажу: это старый трюк шпиенов, очень известный в массах, даже в кинематографе отражен (почти ©):
      inkass_98
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 09:19
        Без иронии. Такое чувство, что директор СБУ большой поклонник "Неуловимых мстителей"
        рич
  3. AID.S Сегодня, 08:04
    Предполагаю, что деятельность наших спецслужб на Украине активно ведётся ,а противодействует ей шумеры под руководством ЦРУ.
    AID.S
  4. Алдмит_2 (Дмитрий А) Сегодня, 08:05
    Фигня, что запись на флэшку еще в 2014-м проведена...
    Алдмит_2
    1. KRIK33 (Роман) Сегодня, 08:11
      Дмитрий, а Вы думаете, что такие "спецоперации" за два дня проводятся? smile Это масштабная заблаговременно планируемая работа... smile
      KRIK33
    2. AID.S Сегодня, 08:17
      Цитата: Алдмит_2
      Фигня, что запись на флэшку еще в 2014-м проведена...

      4 года, расшифровали , вероятно.
      AID.S
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:35
        Цитата: AID.S
        4 года, расшифровали , вероятно.

        4 года сотрудник МВД слушал Депеш Мод,это показалось очень подозрительным его коллегам .И они сдали его в СБУ laughing
        Александр романов
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:19
          Цитата: Александр романов
          Цитата: AID.S
          4 года, расшифровали , вероятно.

          4 года сотрудник МВД слушал Депеш Мод,это показалось очень подозрительным его коллегам .И они сдали его в СБУ laughing

          Как в 1937 освободили место тривиальным способом.
          Балу
  5. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:12
    Все может быть и разведка и работа с агентурой должна вестись.
    Zaurbek
  6. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 08:26
    село пришло во власть и принесло с собой маразм и параноидально-маниакальную шизофрению
    Не либероид Русский
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:50
      Обычные селюкские страхи! Да и то, эт село какое то совсем глухое, заглушенное! Потому как в нашем селе покреативнее шо придумали б!
      rocket757
  7. HMR333 (Владимир) Сегодня, 08:31
    им поменьше нужно смотреть фантастику про джеймса бонда и другую!
    HMR333
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:45
      Мож они только "Гадкий Я" смотрят? Оттуда и фантазия безудержная!
      rocket757
  8. d1975 Сегодня, 08:38
    Слабавато как то ! А почему не машина времени , а Депеш ? wassat
    d1975
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:44
      Как это "Машина времени"? Макар там почти свой!
      rocket757
  9. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:49
    алекс - юстасу ;
    шумел камыш.... деревья гнулись. а ночка темная была...
    С - D - E - C - D - C )))
    Skarpzd
  10. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 08:49
    Да-а-а. Умственные способности СБУ все ширее и ширее, или ширше и ширше, не знаю как правильнее. Фантазийных дел мастера. Им бы в писатели пойтить, глядишь и мировую славу обрели бы.
    Ros 56
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 08:51
    Видимо ранний позывной в виде песни группы Gorky Park Moscow Calling был с треском провален, взяли композицию Дипешей "Мастер и Сервант". Вполне такая безобидная композиция, идешь так себе, наигрывая эту музычку смартфоном аки шолота, к тебе около условленной урны (скамейки, киоска, остановки-нужное подчеркните) подходит связной и обращается "вы продаете славянский шкаф?" Вы переключаетесь на Personal Jesus и выдаете "шкаф продан, иконами интересуетесь?" Вот так, без палева, осуществляете связь со своим агентом. И в этом смысле Depeche Mode весьма универсальны. В общем, можно всю эстраду 1980-х подключать и стиль new wave и прокатит, никто не догадается. laughing laughing
    Altona
  12. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 08:52
    " хотел завербовать начальника штаба военно-морских сил Украины " Наверное ФСБ хочет узнать ГЛАВНУЮ военно-морскую тайну окраины: зачем им столько адмиралов?
    Дилетант
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 08:54
    Цитата: Алдмит_2
    Фигня, что запись на флэшку еще в 2014-м проведена...

    ---------------------------
    Ха, вот вам лишь бы опровергнуть. А это жеж означает, что каким был длительным внедрёж агента и как давно засланец действовал. Вот не смыслите вы в оперативной работе, флэшки вас смущают. laughing laughing
    Altona
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 08:59
    Цитата: KRIK33
    Я Вас поправлю... Жовто-блокитной подводной лодкой...

    ------------------------------
    Жовто-блакитный пидводный човень, коллега. Группа "Битлас", композиция Иванко Леннона и Павло Маккартния.
    Altona
  15. BAI Сегодня, 09:07
    Во всех (ну во многих) политических детективах 70-х годов информация агенту и задания сливались в паузах между песнями по радио.
    BAI
  16. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:12
    Депеши значит отправлял в формате МР, а СБУшные меломаны это дело пресекли. Думалось, что после воскрешения лысого зомби уже ничем не удивят. Ошибался.
    Пленник
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