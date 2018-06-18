Новая феерия от СБУ: Задержан агент, связывавшийся с ФСБ песнями "Depeche Mode"

Они выполняли задание, которое касалось того, как проникнуть в среду высших офицеров СБУ, МВД, ВМС и др.

Служба безопасности Украины дала понять, что если человек пользуется картами памяти для фотоаппаратов или средств связи, а также имеет в наличии флэш-накопитель, то он должен быть готов к тому, что его объявят агентом ФСБ на Украине. Так, украинские телеканалы ТСН и "1+1" выдали очередное цирковое представления СБУ, в котором главным героем стал на сей раз не «убитый и воскрешённый» псевдожурналист, а человек, пользовавшийся обычными накопителями информации – USB и microSD.Представители СБУ объявили, что с помощью якобы «чипа с секретным кодом» информация отправлялась напрямую в Федеральную службу безопасности России. Также заявлено, что СБУ получило «секретный код», а вместе с ним и доступ «к базе данных ФСБ». Дальше – больше...Эсбэушники всерьёз заявили, что задержанный в ходе допроса рассказал им, как хотел завербовать начальника штаба военно-морских сил Украины Романа Гладкого.В эфире рассказывается о содержимом накопителей информации задержанного. Среди файлов - записи композиций группы "Depeche Mode". При этом объявлено, что якобы песни этого известного музыкального коллектива - и есть "секретное программное обеспечение, позволяющее передавать информацию кураторам ФСБ".Из материала:Задержанный представители МВД Украины, с головы которого сняли мешок, конечно же, "во всём сознался", объявив, что он сам якобы подписал бумагу о сотрудничестве с российскими спецслужбами.Видео опубликовано на сайте УНИАН После этого случая можно констатировать, что теперь даже запись на диске любого гражданина Украины сотрудниками СБУ может быть интерпретирована как "доказательство связи с Кремлём". Странно, что на картах памяти не обнаружили записей группы "Любэ"... После бредовой постановки с Бабченко СБУ усиленно стараются превзойти самих себя.