09:21 18 июня
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«Град Свияжск» и «Великий Устюг» вошли в Средиземное море

Малые ракетные корабли (МРК) «Град Свияжск» и «Великий Устюг» совершили переход из Черного в Средиземное море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь).



Вчера вечером российские корветы, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», миновали черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и взяли курс к побережью Сирии.


К настоящему времени МРК уже вошли в состав сил постоянного соединения ВМФ РФ в дальней морской зоне и приступили к выполнению поставленных задач.



Проход кораблей проекта 21631 «Буян-М» через Босфор зафиксировали турецкие мониторинговые ресурсы.

В начале прошлой недели стало известно, что США направили в Средиземноморье ударную корабельную группу во главе с авианосцем «Гарри Трумэн». Как заявили в пресс-службе американского флота, расположенные на борту авианосца самолеты примут участие в воздушной операции против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.



Российские политики, комментируя этот факт, не исключили, что соединение американских кораблей может быть использовано для очередного удара по правительственных объектам САР. Глава оборонного комитета Госдумы Владимир Шаманов в свою очередь отметил, что нагнетание обстановки у сирийского побережья «ни к чему хорошему не приведет».

Использованы фотографии: https://twitter.com/YorukIsik
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Комментарии 12

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  1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:12
    на безрыбье и рак-щука!....пожелаем им удачи!!
    Тикси-3
    1. Комментарий был удален.
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:19
        Скорее всего после Средиземного моря «Град Свияжск» и «Великий Устюг» уйдут на Балтику к однотипным МРК «Зеленый Дол» и «Серпухов». Учитывая, что двигатели у них однотипные немецкие дизеля MTU, это упростит обслуживание. Косвенно это подтверждается из СМИ:
        Балтийский флот в 2018 году пополнится четырьмя малыми ракетными кораблями, вооруженным ракетами "Калибр". Как рассказал командующий войсками Западного военного округа генерал- полковник Андрей Картаполов, новые корабли радикально усилят боевые возможности флота.

        Таким образов в 2018 году Балтфлот может получить 2 мрк «Град Свияжск» и «Великий Устюг» и еще 2 мрк "Ураган" и "Тайфун" проекта 20800. При этом Черноморский флот получит фрегат "Адмирал Макаров", который находится в данный момент на Балтфлоте. А Каспийская флотилия получит Буяны-М с китайскими дизелями, которые строятся в Зеленодольске.
        Аристарх Людвигович
        1. Роялист (Святослав) Сегодня, 09:21
          Аристарх, Вы считаете, что БФ мнение важный чем ЧФ?
          По-моему Каспийское можно чуть-чуть" раскулачить", для тамошней обстановки более чем довольно "Шмелей" и 2- 3"Буянов",а "Татарстан" с"Дагестаном" можно и на ЧФ .
          Кстати а вам не кажется,что классификации : фрегат и конверт уже маловато:"адмиралы", а тем более"Горшковы"уже по силе подошли к эсминцам и даже крейсера. А корабли типа " Татарстан" вполне можно считать фрегатом.. А то получается ,что корветов развелось, что у блох у Барбоса. Об этом уже говорили наши друзья в прошлом году
          Роялист
      2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 08:29
        Цитата: SEER
        когда сказать нечего то лучше промолчать..

        чем возмущен?...тем что не чего послать в Средиземку?? или тем что не хватает кораблей на Балтике?, так что Твоя фраза переадресована Тебе love
        Тикси-3
        1. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
  2. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 08:17
    Удачного похода Каспийцам!!! Морпехи там уже побывали, теперь дошло дело и до кораблей. Кстати мне непонятно, почему на мачте не поднимают флаг Турции во время нахождения в их тер.водах согласно международных правил, не первый раз замечаю уже.
    WATCH_OFFICER
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:25
      Цитата: WATCH_OFFICER
      Кстати мне непонятно, почему на мачте не поднимают флаг Турции во время нахождения в их тер.водах согласно международных правил, не первый раз замечаю уже.

      Гостевои флаг перестали поднимать,после того,как турки сбили наш самолет. Все военные корабли не поднимали флаг,сейчас не знаю поднимают или нет
      Александр романов
    2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:26
      Видимо фото не качественное , потому как такого быть не может.
      cniza
      1. d1975 Сегодня, 08:36
        Именно так , это обсуждалось на этом ресурсе,военные есть военные , а не политики с помидорами ! hi
        d1975
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 08:38
        Цитата: cniza
        , потому как такого быть не может.

        При проходе через Босфор и Дарданеллы большой десантный корабль ВМФ РФ «Саратов» не поднял так называемый «гостевой» флаг. Взято с топвара
        newsarmenia.am›news/politics…ne…v-bosfore…flag/
        Ранее сообщалось, что и большой десантный корабль "Королев", также не поднял турецкий флаг, проходя через Босфор.

        И если погуглите ,то увидите,что наши забили на поднятие флага турции
        Александр романов
  3. perepilka (Владимир) Сегодня, 08:49
    Во, блин! А мужики то и не знают what
    Таперича путёвках надо Великий перед Устгом писать, а то, не дай боже, какой гаец привереда, тем более область 35, в отличии от нашей, 29.
    perepilka
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 08:52
    Корабли уходят на закат,
    Дай руки твоей коснуться,
    Я здесь останусь ждать тебя,
    Корабли уходят, чтоб вернуться...
    Masya Masya
  5. 89625588851 (Марат) Сегодня, 09:18
    Интересно а "Дагестан" также по внутр.водным путям может осуществить переход из каспия на черное море.
    89625588851
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