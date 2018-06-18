09:23 18 июня
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В Финском заливе обнаружен легендарный «Новик»

Участники международной финско-российская экспедиции обнаружили на дне Финского залива военный корабль, который был идентифицирован как эскадренный миноносец «Новик», передает РИА Новости.



Введенный в строй в 1913 году, «Новик» был самым быстрым кораблем в мире. Он стал участником практически всех боевых действий на Балтике во время Первой мировой войны.


Поисковая операция проводится в рамках совместного проекта финской команды SubZone и российской экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Место гибели эсминца было обнаружено близ мыса Юминда. Корабль находится на глубине 75 метров. Его корпус разломан на две части – результат подрыва на мине. На корме находится изображение герба СССР, а также название корабля на момент гибели – «Яков Свердлов».

Место гибели корабля было определено российским историком Михаилом Ивановым по архивным материалам немецкого командования.

Идентификация эсминца проведена 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia.

«Новик» («Яков Свердлов») погиб 28 августа 1941 года во время Таллинского перехода. Его сопровождал крейсер «Киров». Причина гибели – подрыв на мине германо-финского минного заграждения «Юминда».

Более подробно о судьбе корабля можно узнать из материала, ранее опубликованного «Военным обозрением».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 9

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  1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:58
    Зря переименовали.Евреи, те больше по песчаным пустыням спецы. winked
    сибиралт
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:02
      hi Нашли - это хорошо . Теперь поднимать будут , али как ? what
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 09:04
        hi
        Цитата: bouncyhunter
        hi Нашли - это хорошо .
        Введенный в строй в 1913 году, «Новик» был самым быстрым кораблем в мире. soldier

        san4es
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:10
          Саня hi Спасибо за видео ! Но интересна дальнейшая судьба "Новика" ...
          bouncyhunter
    2. Мур (Андрей) Сегодня, 09:13
      Цитата: сибиралт
      Евреи, те больше по песчаным пустыням спецы

      Этот больше по эксам, чем по пустыням был специалист...
      Мур
  2. Комментарий был удален.
  3. Мур (Андрей) Сегодня, 09:03
    Его сопровождал крейсер «Киров».

    Скорее наоборот. Эсминец был в охранении крейсера.
    Мур
  4. Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:03
    Чёрной вьюгой цусимских кручин
    Война пронеслась, и вот
    В стылых волнах, во мраке пучин
    Погиб наш российский флот...
    Дружно средства народ собирал –
    Полушки, сотни, рубли...
    Пахарь, воин, матрос, адмирал –
    Все долю свою внесли!
    Много вложено было труда,
    Флот вырос во всей красе,
    В нём – эсминец, каких не видал
    Никто и нигде досель:
    В хищном корпусе – рокот турбин,
    Толчки нефтяной крови.
    Знали на флоте все, как один,
    Чем страшен врагу «Нови'к»!
    С ним сражаться никто не дерзал,
    Молись, коль жизнь дорога'!
    Средства верные – скорость и залп,
    Убийственный для врага!
    Чёткий в жизни он курс держал,
    Хоть имя сменил и флаг,
    Пела в нём боевая душа,
    Такая же, как была!
    Сгинуть в ветхости? Как бы не так! –
    Погиб, как и жил, в бою...
    Следом ярким в матросских сердцах
    Оставив судьбу свою!
    Сергей Михайлович Маслов
    Masya Masya
  5. BAI Сегодня, 09:20
    «Новик» («Яков Свердлов») погиб 28 августа 1941 года во время Таллинского перехода. Его сопровождал крейсер «Киров». Причина гибели – подрыв на мине германо-финского минного заграждения «Юминда».

    В редакцию "Известий" написали ветераны крейсера "Киров", который все 900 дней блокады защищал Ленинград. Как выяснилось, во время знаменитого таллинского перехода 1941 года крейсер мог погибнуть, если бы не подвиг моряков эсминца "Яков Свердлов" - знаменитого "Новика", переименованного после революции. Если бы "Новик" не подставил борт под торпеду, крейсер скорее всего не дошел бы до Кронштадта.
    Вообще -то, это вопрос мина или торпеда?
    В книге "Корабли - герои" изложена версия, что эсминец прикрыл собой крейсер от торпеды.
    Да и командир эсминца потом писал в рапорте:
    В это же время командир отделения сигнальщиков доложил: "Слева след торпеды". Обнаружив в 2-3 кабельтовых след торпеды, я понял, что больше сделать ничего не могу, как только пожертвовать миноносцем. Кроме того, если я даже хотел уклониться от нее, то я ничего предпринять в данном положении не мог; это мне было известно, как бывшему начальнику кафедры торпедной стрельбы. Поняв все это, я уселся в кресло и стал ждать взрыва.

    рапорт капитана первого ранга Спиридонова, поданный наркому ВМФ адмиралу Кузнецову спустя год после событий
    BAI
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:23
    Корабль достойный поднятия и если возможно , то восстановления до уровня музея ...
    КВУ-НСвД
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