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В Финском заливе обнаружен легендарный «Новик»
Участники международной финско-российская экспедиции обнаружили на дне Финского залива военный корабль, который был идентифицирован как эскадренный миноносец «Новик», передает РИА Новости.
Введенный в строй в 1913 году, «Новик» был самым быстрым кораблем в мире. Он стал участником практически всех боевых действий на Балтике во время Первой мировой войны.
Поисковая операция проводится в рамках совместного проекта финской команды SubZone и российской экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Место гибели эсминца было обнаружено близ мыса Юминда. Корабль находится на глубине 75 метров. Его корпус разломан на две части – результат подрыва на мине. На корме находится изображение герба СССР, а также название корабля на момент гибели – «Яков Свердлов».
Место гибели корабля было определено российским историком Михаилом Ивановым по архивным материалам немецкого командования.
Идентификация эсминца проведена 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia.
«Новик» («Яков Свердлов») погиб 28 августа 1941 года во время Таллинского перехода. Его сопровождал крейсер «Киров». Причина гибели – подрыв на мине германо-финского минного заграждения «Юминда».
Более подробно о судьбе корабля можно узнать из материала, ранее опубликованного «Военным обозрением».
Введенный в строй в 1913 году, «Новик» был самым быстрым кораблем в мире. Он стал участником практически всех боевых действий на Балтике во время Первой мировой войны.
Поисковая операция проводится в рамках совместного проекта финской команды SubZone и российской экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». Место гибели эсминца было обнаружено близ мыса Юминда. Корабль находится на глубине 75 метров. Его корпус разломан на две части – результат подрыва на мине. На корме находится изображение герба СССР, а также название корабля на момент гибели – «Яков Свердлов».
Место гибели корабля было определено российским историком Михаилом Ивановым по архивным материалам немецкого командования.
Идентификация эсминца проведена 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia.
«Новик» («Яков Свердлов») погиб 28 августа 1941 года во время Таллинского перехода. Его сопровождал крейсер «Киров». Причина гибели – подрыв на мине германо-финского минного заграждения «Юминда».
Более подробно о судьбе корабля можно узнать из материала, ранее опубликованного «Военным обозрением».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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