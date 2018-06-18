Петиция против недопущения увеличения пенсионного возраста в РФ бьёт рекорды

Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования ПФР могут быть решены иным путём.

Петицию Общероссийского объединения профсоюзов КТР (Конфедерация труда России) на сайте change.org поддержало рекордное число пользователей. Речь идёт о петиции, направленной президенту страны, правительству и Федеральному собранию. В обращении выражается просьба о том, чтобы правительство не повышало пенсионный возраст в стране.Из петиции:Отмечено, что в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже 65 лет, а в трёх – и вовсе ниже 60-ти.В петиции говорится о том, что несложные расчёты показывают: до новой планки пенсионного возраста не доживут около 40% граждан мужского пола и около 20% пола женского.Заявлено, что для решения проблем со средствами Пенсионного фонда государство должно заняться в первую очередь предоставлением гарантий занятости населению и борьбой с неофициальным ведением трудовых отношений работодателей и сотрудников.На момент выхода этого материала петицию на упомянутом сайте подписали более 1,4 млн человек. Плановое значение – полтора миллиона подписей.На текущей неделе конфедерация профсоюзов РФ планирует организовать общественный штаб, который будет заниматься работой по недопущению повышения пенсионного возраста. Глава КТР Борис Кравченко в интервью РБК заявил, что возглавляемая им конфедерация намерена использовать любые мирные методы протеста против повышения планки возраста выхода на пенсию. Все акции, как отметил Кравченко, планируется согласовывать особенно тщательно на фоне действующих ограничений на массовые общественные мероприятия в связи с проведением ЧМ-2018 в городах России.