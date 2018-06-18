09:22 18 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Петиция против недопущения увеличения пенсионного возраста в РФ бьёт рекорды

Петицию Общероссийского объединения профсоюзов КТР (Конфедерация труда России) на сайте change.org поддержало рекордное число пользователей. Речь идёт о петиции, направленной президенту страны, правительству и Федеральному собранию. В обращении выражается просьба о том, чтобы правительство не повышало пенсионный возраст в стране.

Из петиции:
Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования ПФР могут быть решены иным путём.


Петиция против недопущения увеличения пенсионного возраста в РФ бьёт рекорды



Отмечено, что в 62 субъектах РФ средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин ниже 65 лет, а в трёх – и вовсе ниже 60-ти.

В петиции говорится о том, что несложные расчёты показывают: до новой планки пенсионного возраста не доживут около 40% граждан мужского пола и около 20% пола женского.

Заявлено, что для решения проблем со средствами Пенсионного фонда государство должно заняться в первую очередь предоставлением гарантий занятости населению и борьбой с неофициальным ведением трудовых отношений работодателей и сотрудников.

На момент выхода этого материала петицию на упомянутом сайте подписали более 1,4 млн человек. Плановое значение – полтора миллиона подписей.

На текущей неделе конфедерация профсоюзов РФ планирует организовать общественный штаб, который будет заниматься работой по недопущению повышения пенсионного возраста. Глава КТР Борис Кравченко в интервью РБК заявил, что возглавляемая им конфедерация намерена использовать любые мирные методы протеста против повышения планки возраста выхода на пенсию. Все акции, как отметил Кравченко, планируется согласовывать особенно тщательно на фоне действующих ограничений на массовые общественные мероприятия в связи с проведением ЧМ-2018 в городах России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
15

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Гуру (Олег) Сегодня, 09:04
    Все на Баррикады
    laughing
    Гуру
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:09
      Цитата: Гуру
      Все на Баррикады
      laughing

      а может лучше импичмент?
      KLV2018
      1. Татьяна Сегодня, 09:11
        Правительство Медведева своим провокационным внесением проекта закона о повышении пенсионного возраста в РФ просто обгадило всё приподнятое настроение у россиян от проведения МЧ-2018 по футболу в РФ! Иностранные гости-болельщики обескуражены кислыми лицами россиян.
        При этом самым "умным" в правительстве РФ оказался сам председатель правительства РФ - ДАМ, который за всё это отвечает!
        Татьяна
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:15
          Татьяна, love !
          Цитата: Татьяна
          Правительство Медведева

          Зрите в корень!
          Путин критиковал оппонентов по президентским выборам за то, что они не показали никакой программы... Он тоже что-то умолчал о подобных инициативах... Всё валят на Димона, но кто Димона двигает?
          Logall
        2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 09:20
          Это компромисс с банками, под новую ипотечную ставку, для того чтобы Вы все жили как люди в своем доме, квартире - а не как вся Европа на съемном жилье.
          Romario_Argo
      2. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 09:14
        Петиция против недопущения увеличения пенсионного возраста в РФ бьёт рекорды


        Холопы против. Ха! fellow
        mr.Vain
      3. Canecat (Canecat) Сегодня, 09:16
        Не дождетесь negative
        Canecat
      4. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:22
        каклы пускай импичмент вальману объявляют . а мы и без иуд разберемся .
        просто экспл
    2. Комментарий был удален.
      1. свободный (Андрей) Сегодня, 09:14
        Цитата: Татьяна
        Правительство Медведева своим провокационным внесением проекта закона о повышении пенсионного возраста в РФ просто обгадило всё приподнятое настроение у россиян от проведения МЧ-2018 по футболу в РФ!

        Не нужен нам этот чм 2018.
        свободный
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:19
          Цитата: свободный
          Не нужен нам этот чм 2018.

          Это тебе не нужен. Таким как ты вообще ничего не надо
          Александр романов
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:05
    Да уж. Мы это уже пережили.
    Грибок
    1. oldav (Олег) Сегодня, 09:09
      В Казахстане стариков дети содержат. А у нас они сами по себе, поэтому нам тяжелее будет.
      oldav
      1. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:14
        Всё зависит от детей. Если дети своих родителей любят и уважают то им всегда будут помогать независимо от страны.
        Грибок
        1. oldav (Олег) Сегодня, 09:18
          Тут больше этническо-религиозный фактор, не буду эту тему поднимать. У нас дети любят своих родителей но в 90% случаях финансово им не помогают.
          oldav
  3. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:08
    Петиция петицией, но надо поддержать Зюганова с проведением референдума общероссийского по этому вопросу. На петиции эти жулики плевали со своей высокой колокольни.
    NordUral
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:09
      Цитата: NordUral
      Петиция петицией, но надо поддержать Зюганова с проведением референдума общероссийского по этому вопросу. На петиции эти жулики плевали со своей высокой колокольни.

      референдум это правильно.
      Арон Заави
      1. Canecat (Canecat) Сегодня, 09:17
        И бабло под это дело попилить... ага laughing
        Canecat
      2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:22
        В Израиле вообще 67 - возраст... И каждый сам отчисляет проценты на пенсию. Сколько отчислил - столько и будешь получать. Государственная - совсем небольшая...
        Горный стрелок
    2. oldav (Олег) Сегодня, 09:10
      Ну будет референдум и что? Результат то известен будет, смысл его проводить?
      oldav
  4. Комментарий был удален.
  5. moscowp (moscow) Сегодня, 09:12
    ‘Петиция против недопущения...’ что за узбек это писал?!
    moscowp
  6. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:14
    Петиция бьет рекорды, а пенсионная реформа граждан и при том по голове.
    Пленник
  7. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 09:14
    Уничтожение стариков можно сравнить с шоковой терапией начала 90-ых. Возмущение будет только нарастать. Похоже они с этим здорово прокололись. Голодный, озлобленный народ... ну-ну.
    Путин вполне может доиграться до импичмента. А Медведев, которого народ на дух не выносит, особенно после того как он стал звездой коррупционного фильма "Он Вам не Димон", может ожидать судьба куда более печальная чем та, которую он уготовил бедным старикам.
    Старый Хрен
  8. свободный (Андрей) Сегодня, 09:15
    Интересно,интересно что будет дальше?
    свободный
  9. Гуру (Олег) Сегодня, 09:17
    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов КТР (Конфедерация труда России) на сайте change.org

    Я только одного не понял.
    Change.org · 548 Market St #29993, San Francisco, CA 94104-5401, США
    Гуру
Картина дня