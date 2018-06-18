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В Ливии задержан один из главарей «Аль-Каиды»

Бойцам Национальной ливийской армии удалось задержать одного их руководителей террористической организации «Аль-Каида»* Абу Сафьяна бин Каму, передает телекомпания Al Arabiya.



Высокопоставленный террорист и его сообщник Мухаммед Идриса аль-Мансури были задержаны в ходе специальной операции, проводимой армейскими подразделениями в районе города Дерна (северная часть Ливии), где штурмом был взят один из укрепленных лагерей радикалов.


По данным местных СМИ, 59-летнего Каму считают чуть ли не самым авторитетным лидером организации. Покинув Ливию в начале 80-х, он прошел подготовку в афганском тренировочном лагере. Затем в Судане стал личным водителем Усамы бен Ладена. Позднее попал в плен к американцам и заключен в спецтюрьму Гуантанамо. Однако в 2007 году при администрации Барака Обамы был экстрадирован в Ливию. В 2011 году, когда Триполи был захвачен повстанцами, Каму сбежал из местной тюрьмы.

По версии следствия, в 2012 году он организовал нападение на консульство США в Бенгази. В результате террористической атаки были застрелены американский посол Кристофер Стивенс и трое сотрудников дипмиссии.

На прошлой неделе стало известно, что армия Ливии завершает операцию по освобождению от террористов города Дерна. Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о ее начале в мае текущего года.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:44
    Высокопоставленный террорист и его сообщник Кто такие название то им дает -высокопоставленный. Бандит он и есть бандит. Наконец то и в Ливии стали это понимать.
    Теренин
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 09:53
      попал в плен к американцам и заключен в спецтюрьму Гуантанамо. Однако в 2007 году при администрации Барака Обамы был экстрадирован в Ливию.


      what Это как понимать ???
      Значит как я понимаю США поставляет бандитов из своих тюрем (предварительно обучив их всем тонкостям диверсионно-террористической войны против правительства)в страны где надо свергнуть законное правительство.
      Тот же ЛЕХА
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:05
        Да, всё проще. ЛЕХА hi . Надо же искать пути обоснованности по содержанию себя родного, а именно: Цитата: "Общая численность сотрудников ЦРУ оценивается в 18–20 тысяч человек, ежегодный бюджет ЦРУ — свыше 4 млрд долларов. Кроме того, значительная часть расходов ЦРУ проходит по закрытым статьям бюджета Министерства обороны..."
        Теренин
        1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:09
          значительная часть расходов ЦРУ проходит по закрытым статьям бюджета Министерства обороны..."


          Посмотреть бы одним глазком на эти закрытые статьи...много интересного бы мир узнал роли США в свержении правительств по всему миру.
          Тот же ЛЕХА
          1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:21
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Посмотреть бы одним глазком на эти закрытые статьи...много интересного бы мир узнал

            Да, ладно там Америка. Где то промелькнуло, что прибалты категорически против рассекречивания наших архивов в отношении них. Подключают всех и вся, что бы мы не рассекречивали. Вот, что интересно узнать про "соседей".
            Теренин
            1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:54
              Вот, что интересно узнать про "соседей".

              Как Грибаускайте Даля занималась порнухой... what чет не хочется на ее подвиги смотреть.
              Тот же ЛЕХА
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:51
    Фельдмаршал Халифа Хафтар чистит террористов.Но единого правительства в Ливии нет..
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:58
      Так это Хафтар ? А я только хотел вопрос задать , а то с тамошней неразберихой чёрт ногу сломит .
      bouncyhunter
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:07
        Это верно, неразбериха еще та..Хафтар, контролирует достаточное количество нефтяных месторождений.Ему лишние конкуренты ни к чему..
        parusnik
      2. donavi49 Сегодня, 10:16
        Да, это давний прыщ между Тобруком и Бенгази. Который то нейтралитет объявлял, то лояльность но без допуска милиций/органов власти Тобрука. Сейчас у Хафтара наконец появилась возможность - их зачистить.

        Вот карта - красным Хафтар и племена, которые его признали.
        donavi49
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