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В Ливии задержан один из главарей «Аль-Каиды»
Бойцам Национальной ливийской армии удалось задержать одного их руководителей террористической организации «Аль-Каида»* Абу Сафьяна бин Каму, передает телекомпания Al Arabiya.
Высокопоставленный террорист и его сообщник Мухаммед Идриса аль-Мансури были задержаны в ходе специальной операции, проводимой армейскими подразделениями в районе города Дерна (северная часть Ливии), где штурмом был взят один из укрепленных лагерей радикалов.
По данным местных СМИ, 59-летнего Каму считают чуть ли не самым авторитетным лидером организации. Покинув Ливию в начале 80-х, он прошел подготовку в афганском тренировочном лагере. Затем в Судане стал личным водителем Усамы бен Ладена. Позднее попал в плен к американцам и заключен в спецтюрьму Гуантанамо. Однако в 2007 году при администрации Барака Обамы был экстрадирован в Ливию. В 2011 году, когда Триполи был захвачен повстанцами, Каму сбежал из местной тюрьмы.
По версии следствия, в 2012 году он организовал нападение на консульство США в Бенгази. В результате террористической атаки были застрелены американский посол Кристофер Стивенс и трое сотрудников дипмиссии.
На прошлой неделе стало известно, что армия Ливии завершает операцию по освобождению от террористов города Дерна. Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о ее начале в мае текущего года.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
Высокопоставленный террорист и его сообщник Мухаммед Идриса аль-Мансури были задержаны в ходе специальной операции, проводимой армейскими подразделениями в районе города Дерна (северная часть Ливии), где штурмом был взят один из укрепленных лагерей радикалов.
По данным местных СМИ, 59-летнего Каму считают чуть ли не самым авторитетным лидером организации. Покинув Ливию в начале 80-х, он прошел подготовку в афганском тренировочном лагере. Затем в Судане стал личным водителем Усамы бен Ладена. Позднее попал в плен к американцам и заключен в спецтюрьму Гуантанамо. Однако в 2007 году при администрации Барака Обамы был экстрадирован в Ливию. В 2011 году, когда Триполи был захвачен повстанцами, Каму сбежал из местной тюрьмы.
По версии следствия, в 2012 году он организовал нападение на консульство США в Бенгази. В результате террористической атаки были застрелены американский посол Кристофер Стивенс и трое сотрудников дипмиссии.
На прошлой неделе стало известно, что армия Ливии завершает операцию по освобождению от террористов города Дерна. Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о ее начале в мае текущего года.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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