Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 09.06.18 - 15.06.18 от военкора "Маг"

Француз Эруан Кастель (позывной «Алавата) боец батальона «Пятнашка»

На этой неделе, несмотря на продолжающееся снижение обстрелов, от обстрелов было ранено 10 мирных жителей ДНР и 2 военных ВС ДНР, еще 1 мирная жительница была ранена в ЛНР. Другими словами, ВСУ знали куда стреляли и знали, кто там находился в это время. Это было целенаправленные действия против населения Донбасса.Зимой было обстрелов в десятки раз больше, а столько пострадавших не было.Также на этой неделе продолжилось оставление позиций, недавно захваченных военнослужащими ВСУ. На данный момент нам известны только следующие "подвиги" ВСУ, которые связаны с самостоятельным оставлением боевиками 24-й бригады одной из улиц в н.п. Жованка, а также добровольного оставления ряда позиций боевиками 30-й и 93-й бригад на Донецком направлении южнее Докучаевска.Естественно, когда закончились попытки ВСУ закрепиться в западных пригородах Горловки и возвращение к позиционной войне, усилилась работа БПЛА противника. Только за прошлый месяц наши силы ПВО сбили в небе над Республикой семь БПЛА вооружённых сил Украины. На трех из них сохранилась полезная для нас информация. За что очень благодарны украинским разведчикам, которые теряют беспилотники и постоянно снабжают нас ценной информацией. Установлено, что почти все эти БПЛА выполняли не только боевые задачи, но и осуществляли контрольные полеты для проверки качества выполненных мероприятий маскировки группировок ВСУ.По данным разведки в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войскТакже разведка получила данные о том, что командованием «ООС» поставлена задача, развернуть вдоль линии соприкосновения со стороны Украины в зоне ответственности 24 омбр ВСУ (Константиновка-Дзержинск-Майорск-Зайцево) мобильные группы РЭБ для подавления каналов связи и управления БПЛА СММ ОБСЕ, в целях затруднения наблюдения за действиями ВСУ и их нарушениям в размещении тяжелых вооружений.Командование украинских войск продолжает сосредоточение запрещенных вооружений вблизи линии боевого соприкосновения, и подготовку к наступательным действиям. Данные факты фиксируют, в том числе, представители Миссии ОБСЕ:- 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» – 2 единицы;- 152 мм самоходных гаубиц «Акация» – 6 единиц;- 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» – 15 единиц;- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 33 единицы;- возимо-буксируемый миномет «Василек» – 2 единицы;- танков Т-64 – 9 единиц;- БМП, БТР, БРДМ – 18 единиц.Разведка фиксирует факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, с целью ротации и скрытого усиления группировки своих сил. Так, выявлено:- н.п. Нижнетеплое 11 единиц военной техники ВСУ, в числе которой два танка Т-72, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом;- н.п. Нижнее 1 единица БМП, 1 единица РСЗО «Град», 2 единицы зенитной установки ЗУ-23-2, 3 единицы автомобилей «КАМАЗ» с боеприпасами, 2 единицы грузовых автомобилей с личным составом и 3 единицы военных тягачей-тралов с танками Т-64;- н.п. Гречишкино в лесном массиве сосредоточено большое количество бронетехники, включая танки, а также РСЗО и артиллерию;- н.п. Врубовка Попаснянского района на удалении 12 км от линии фронта размещена 21 единица артиллерийских систем «Мста-Б» калибром 152-мм;- н.п. Троицкое на позициях размещены 3 единицы 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30;- н.п. Мироновский 3 единицы РСЗО «Град».Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 6 раз, ранена одна мирная жительница.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 6 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено четыре мирных жителя.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено две мирных жительницы.Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз. Ранен один мирный житель 1992 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 12 раз. Ранен один мирный житель.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза. Ранение получила мирная жительница ЛНР 1977 г.р.По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Ранена мирная жительница 1937 г.р.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.ВСУ обстреляли ДНР 52 раза.Погибло двое и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.Ранение получили десять мирных жителей.По тридцати восьми населенным пунктам Республики противник выпустил 6 снарядов калибром 122-мм и 5 снарядов калибром 122-мм, 9 танковых снарядов, 200 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 183 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.ВСУ обстреляли ЛНР 21 раз.Ранена одна мирная жительница ЛНР.Огонь велся из 122-мм и 152-мм артиллерии, 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 267 снарядов, мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Донецкий, Желобок, Сокольники, Кировск, Калиново, Калиново – Борщеватое, Красны Яр.