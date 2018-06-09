Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 09.06.18 - 15.06.18 от военкора "Маг"
На этой неделе, несмотря на продолжающееся снижение обстрелов, от обстрелов было ранено 10 мирных жителей ДНР и 2 военных ВС ДНР, еще 1 мирная жительница была ранена в ЛНР. Другими словами, ВСУ знали куда стреляли и знали, кто там находился в это время. Это было целенаправленные действия против населения Донбасса.
Зимой было обстрелов в десятки раз больше, а столько пострадавших не было.
Также на этой неделе продолжилось оставление позиций, недавно захваченных военнослужащими ВСУ. На данный момент нам известны только следующие "подвиги" ВСУ, которые связаны с самостоятельным оставлением боевиками 24-й бригады одной из улиц в н.п. Жованка, а также добровольного оставления ряда позиций боевиками 30-й и 93-й бригад на Донецком направлении южнее Докучаевска.
Естественно, когда закончились попытки ВСУ закрепиться в западных пригородах Горловки и возвращение к позиционной войне, усилилась работа БПЛА противника. Только за прошлый месяц наши силы ПВО сбили в небе над Республикой семь БПЛА вооружённых сил Украины. На трех из них сохранилась полезная для нас информация. За что очень благодарны украинским разведчикам, которые теряют беспилотники и постоянно снабжают нас ценной информацией. Установлено, что почти все эти БПЛА выполняли не только боевые задачи, но и осуществляли контрольные полеты для проверки качества выполненных мероприятий маскировки группировок ВСУ.
ДНР:
По данным разведки в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войск
Также разведка получила данные о том, что командованием «ООС» поставлена задача, развернуть вдоль линии соприкосновения со стороны Украины в зоне ответственности 24 омбр ВСУ (Константиновка-Дзержинск-Майорск-Зайцево) мобильные группы РЭБ для подавления каналов связи и управления БПЛА СММ ОБСЕ, в целях затруднения наблюдения за действиями ВСУ и их нарушениям в размещении тяжелых вооружений.
Командование украинских войск продолжает сосредоточение запрещенных вооружений вблизи линии боевого соприкосновения, и подготовку к наступательным действиям. Данные факты фиксируют, в том числе, представители Миссии ОБСЕ:
- 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» – 2 единицы;
- 152 мм самоходных гаубиц «Акация» – 6 единиц;
- 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» – 15 единиц;
- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 33 единицы;
- возимо-буксируемый миномет «Василек» – 2 единицы;
- танков Т-64 – 9 единиц;
- БМП, БТР, БРДМ – 18 единиц.
ЛНР:
Разведка фиксирует факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, с целью ротации и скрытого усиления группировки своих сил. Так, выявлено:
- н.п. Нижнетеплое 11 единиц военной техники ВСУ, в числе которой два танка Т-72, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом;
- н.п. Нижнее 1 единица БМП, 1 единица РСЗО «Град», 2 единицы зенитной установки ЗУ-23-2, 3 единицы автомобилей «КАМАЗ» с боеприпасами, 2 единицы грузовых автомобилей с личным составом и 3 единицы военных тягачей-тралов с танками Т-64;
- н.п. Гречишкино в лесном массиве сосредоточено большое количество бронетехники, включая танки, а также РСЗО и артиллерию;
- н.п. Врубовка Попаснянского района на удалении 12 км от линии фронта размещена 21 единица артиллерийских систем «Мста-Б» калибром 152-мм;
- н.п. Троицкое на позициях размещены 3 единицы 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30;
- н.п. Мироновский 3 единицы РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
09.06.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 6 раз, ранена одна мирная жительница.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
10.06.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
11.06.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 6 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено четыре мирных жителя.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
12.06.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено две мирных жительницы.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
13.06.18, среда
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз. Ранен один мирный житель 1992 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
14.06.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 12 раз. Ранен один мирный житель.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза. Ранение получила мирная жительница ЛНР 1977 г.р.
15.06.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Ранена мирная жительница 1937 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 52 раза.
Погибло двое и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.
Ранение получили десять мирных жителей.
По тридцати восьми населенным пунктам Республики противник выпустил 6 снарядов калибром 122-мм и 5 снарядов калибром 122-мм, 9 танковых снарядов, 200 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 183 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
ВСУ обстреляли ЛНР 21 раз.
Ранена одна мирная жительница ЛНР.
Огонь велся из 122-мм и 152-мм артиллерии, 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 267 снарядов, мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Донецкий, Желобок, Сокольники, Кировск, Калиново, Калиново – Борщеватое, Красны Яр.
Всем терпения и здоровья!
Зимой было обстрелов в десятки раз больше, а столько пострадавших не было.
Француз Эруан Кастель (позывной «Алавата) боец батальона «Пятнашка»
Также на этой неделе продолжилось оставление позиций, недавно захваченных военнослужащими ВСУ. На данный момент нам известны только следующие "подвиги" ВСУ, которые связаны с самостоятельным оставлением боевиками 24-й бригады одной из улиц в н.п. Жованка, а также добровольного оставления ряда позиций боевиками 30-й и 93-й бригад на Донецком направлении южнее Докучаевска.
Естественно, когда закончились попытки ВСУ закрепиться в западных пригородах Горловки и возвращение к позиционной войне, усилилась работа БПЛА противника. Только за прошлый месяц наши силы ПВО сбили в небе над Республикой семь БПЛА вооружённых сил Украины. На трех из них сохранилась полезная для нас информация. За что очень благодарны украинским разведчикам, которые теряют беспилотники и постоянно снабжают нас ценной информацией. Установлено, что почти все эти БПЛА выполняли не только боевые задачи, но и осуществляли контрольные полеты для проверки качества выполненных мероприятий маскировки группировок ВСУ.
ДНР:
По данным разведки в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войск
Также разведка получила данные о том, что командованием «ООС» поставлена задача, развернуть вдоль линии соприкосновения со стороны Украины в зоне ответственности 24 омбр ВСУ (Константиновка-Дзержинск-Майорск-Зайцево) мобильные группы РЭБ для подавления каналов связи и управления БПЛА СММ ОБСЕ, в целях затруднения наблюдения за действиями ВСУ и их нарушениям в размещении тяжелых вооружений.
Командование украинских войск продолжает сосредоточение запрещенных вооружений вблизи линии боевого соприкосновения, и подготовку к наступательным действиям. Данные факты фиксируют, в том числе, представители Миссии ОБСЕ:
- 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» – 2 единицы;
- 152 мм самоходных гаубиц «Акация» – 6 единиц;
- 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» – 15 единиц;
- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 33 единицы;
- возимо-буксируемый миномет «Василек» – 2 единицы;
- танков Т-64 – 9 единиц;
- БМП, БТР, БРДМ – 18 единиц.
ЛНР:
Разведка фиксирует факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, с целью ротации и скрытого усиления группировки своих сил. Так, выявлено:
- н.п. Нижнетеплое 11 единиц военной техники ВСУ, в числе которой два танка Т-72, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом;
- н.п. Нижнее 1 единица БМП, 1 единица РСЗО «Град», 2 единицы зенитной установки ЗУ-23-2, 3 единицы автомобилей «КАМАЗ» с боеприпасами, 2 единицы грузовых автомобилей с личным составом и 3 единицы военных тягачей-тралов с танками Т-64;
- н.п. Гречишкино в лесном массиве сосредоточено большое количество бронетехники, включая танки, а также РСЗО и артиллерию;
- н.п. Врубовка Попаснянского района на удалении 12 км от линии фронта размещена 21 единица артиллерийских систем «Мста-Б» калибром 152-мм;
- н.п. Троицкое на позициях размещены 3 единицы 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30;
- н.п. Мироновский 3 единицы РСЗО «Град».
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
09.06.18, суббота
По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 6 раз, ранена одна мирная жительница.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.
10.06.18, воскресенье
По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.
11.06.18, понедельник
По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 6 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено четыре мирных жителя.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
12.06.18, вторник
По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено две мирных жительницы.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
13.06.18, среда
По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз. Ранен один мирный житель 1992 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.
14.06.18, четверг
По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 12 раз. Ранен один мирный житель.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза. Ранение получила мирная жительница ЛНР 1977 г.р.
15.06.18, пятница
По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Ранена мирная жительница 1937 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.
Всего за неделю:
ВСУ обстреляли ДНР 52 раза.
Погибло двое и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.
Ранение получили десять мирных жителей.
По тридцати восьми населенным пунктам Республики противник выпустил 6 снарядов калибром 122-мм и 5 снарядов калибром 122-мм, 9 танковых снарядов, 200 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 183 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
ВСУ обстреляли ЛНР 21 раз.
Ранена одна мирная жительница ЛНР.
Огонь велся из 122-мм и 152-мм артиллерии, 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 267 снарядов, мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Донецкий, Желобок, Сокольники, Кировск, Калиново, Калиново – Борщеватое, Красны Яр.
Всем терпения и здоровья!
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти