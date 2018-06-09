12:51 18 июня
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Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 09.06.18 - 15.06.18 от военкора "Маг"

На этой неделе, несмотря на продолжающееся снижение обстрелов, от обстрелов было ранено 10 мирных жителей ДНР и 2 военных ВС ДНР, еще 1 мирная жительница была ранена в ЛНР. Другими словами, ВСУ знали куда стреляли и знали, кто там находился в это время. Это было целенаправленные действия против населения Донбасса.
Зимой было обстрелов в десятки раз больше, а столько пострадавших не было.

Француз Эруан Кастель (позывной «Алавата) боец батальона «Пятнашка»

Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за неделю 09.06.18 - 15.06.18 от военкора "Маг"



Также на этой неделе продолжилось оставление позиций, недавно захваченных военнослужащими ВСУ. На данный момент нам известны только следующие "подвиги" ВСУ, которые связаны с самостоятельным оставлением боевиками 24-й бригады одной из улиц в н.п. Жованка, а также добровольного оставления ряда позиций боевиками 30-й и 93-й бригад на Донецком направлении южнее Докучаевска.
Естественно, когда закончились попытки ВСУ закрепиться в западных пригородах Горловки и возвращение к позиционной войне, усилилась работа БПЛА противника. Только за прошлый месяц наши силы ПВО сбили в небе над Республикой семь БПЛА вооружённых сил Украины. На трех из них сохранилась полезная для нас информация. За что очень благодарны украинским разведчикам, которые теряют беспилотники и постоянно снабжают нас ценной информацией. Установлено, что почти все эти БПЛА выполняли не только боевые задачи, но и осуществляли контрольные полеты для проверки качества выполненных мероприятий маскировки группировок ВСУ.






ДНР:

По данным разведки в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войск
Также разведка получила данные о том, что командованием «ООС» поставлена задача, развернуть вдоль линии соприкосновения со стороны Украины в зоне ответственности 24 омбр ВСУ (Константиновка-Дзержинск-Майорск-Зайцево) мобильные группы РЭБ для подавления каналов связи и управления БПЛА СММ ОБСЕ, в целях затруднения наблюдения за действиями ВСУ и их нарушениям в размещении тяжелых вооружений.
Командование украинских войск продолжает сосредоточение запрещенных вооружений вблизи линии боевого соприкосновения, и подготовку к наступательным действиям. Данные факты фиксируют, в том числе, представители Миссии ОБСЕ:
- 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» – 2 единицы;
- 152 мм самоходных гаубиц «Акация» – 6 единиц;
- 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» – 15 единиц;
- 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 33 единицы;
- возимо-буксируемый миномет «Василек» – 2 единицы;
- танков Т-64 – 9 единиц;
- БМП, БТР, БРДМ – 18 единиц.


ЛНР:

Разведка фиксирует факты перемещения запрещенной Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения, с целью ротации и скрытого усиления группировки своих сил. Так, выявлено:
- н.п. Нижнетеплое 11 единиц военной техники ВСУ, в числе которой два танка Т-72, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами и топливом;
- н.п. Нижнее 1 единица БМП, 1 единица РСЗО «Град», 2 единицы зенитной установки ЗУ-23-2, 3 единицы автомобилей «КАМАЗ» с боеприпасами, 2 единицы грузовых автомобилей с личным составом и 3 единицы военных тягачей-тралов с танками Т-64;
- н.п. Гречишкино в лесном массиве сосредоточено большое количество бронетехники, включая танки, а также РСЗО и артиллерию;
- н.п. Врубовка Попаснянского района на удалении 12 км от линии фронта размещена 21 единица артиллерийских систем «Мста-Б» калибром 152-мм;
- н.п. Троицкое на позициях размещены 3 единицы 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30;
- н.п. Мироновский 3 единицы РСЗО «Град».

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

09.06.18, суббота



По данным МО ДНР в субботу ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 6 раз, ранена одна мирная жительница.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза.




10.06.18, воскресенье



По данным МО ДНР в воскресенье ВСУ обстреляли территорию республики ДНР 5 раз.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 1 раз.





11.06.18, понедельник



По данным МО ДНР в понедельник ВСУ обстреляли территорию республики 6 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено четыре мирных жителя.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.






12.06.18, вторник



По данным МО ДНР во вторник ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Погиб один военнослужащий ВС ДНР. Ранено две мирных жительницы.
Во вторник ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.






13.06.18, среда



По данным МО ДНР в среду ВСУ обстреляли территорию республики 7 раз. Ранен один мирный житель 1992 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза.






14.06.18, четверг



По данным МО ДНР в четверг ВСУ обстреляли территорию республики 12 раз. Ранен один мирный житель.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза. Ранение получила мирная жительница ЛНР 1977 г.р.






15.06.18, пятница



По данным МО ДНР в пятницу ВСУ обстреляли территорию республики 9 раз. Ранена мирная жительница 1937 г.р.
За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза.






Всего за неделю:

ВСУ обстреляли ДНР 52 раза.
Погибло двое и ранение получил один военнослужащий ВС ДНР.
Ранение получили десять мирных жителей.
По тридцати восьми населенным пунктам Республики противник выпустил 6 снарядов калибром 122-мм и 5 снарядов калибром 122-мм, 9 танковых снарядов, 200 мин калибром 82-мм и 120-мм, произвел 183 выстрела из вооружения БМП и БТР, активно применялись все виды гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного и снайперского.
ВСУ обстреляли ЛНР 21 раз.
Ранена одна мирная жительница ЛНР.
Огонь велся из 122-мм и 152-мм артиллерии, 82-мм и 120-мм миномётов, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 267 снарядов, мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Калиновка, Логвиново, Нижнее Лозовое, Донецкий, Желобок, Сокольники, Кировск, Калиново, Калиново – Борщеватое, Красны Яр.

Всем терпения и здоровья!


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Комментарии 12

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:54
    С добрым утром! hi
    Владыка Ситх
    1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:00
      Цитата: Владыка Ситх
      С добрым утром!


      Сергей, вот вопрос имею.

      Вы перечисляете:

      - 152 мм самоходных гаубиц «Гиацинт-Б» – 2 единицы;
      - 152 мм самоходных гаубиц «Акация» – 6 единиц;
      - 122 мм самоходных гаубиц «Гвоздика» – 15 единиц;
      - 122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 33 единицы;
      - возимо-буксируемый миномет «Василек» – 2 единицы;
      - танков Т-64 – 9 единиц;
      - БМП, БТР, БРДМ – 18 единиц.

      На прошлой недели тоже самое. На позапрошлой тоже...

      Вопрос у меня вот какой. Нам все эти единицы (с прошлой, с позапрошлой недель) плюсовать? Или это просто передвижения, ротации, с места на место покатушки у них.

      Просто получается, если плюсом всё это приходит... Их же там уже сотни должны быть.

      Я вот этот момент не могу понять. Растолкуйте.

      Владыка hi
      Ванёк
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:18
        Приветствую, Иван hi Вы правы, это те же единицы, то есть передислокация и смена расположения.Так как мы вскрываем их расположение и наносим по стоянке арт удары.
        А при ротации техника не передается, если украинская бригада отстоявшая на фронте пол года, уходит, то она с собой забирает всю технику. А новая приходит со своей.

        Бывает публикуют на федеральных каналах ТВ переброску украинской техники - десяток танков, два-три десятка БМП/БТР и грузовиков. Но почему то не публикуют видео, как за сутки до этого такая же бригада с техникой ушла в тыл на базы стоянки.
        Владыка Ситх
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 11:29
          Цитата: Владыка Ситх
          это те же единицы, то есть передислокация и смена расположения.Так как мы вскрываем их расположение и наносим по стоянке арт удары*.
          А при ротации техника не передается, если украинская бригада отстоявшая на фронте пол года, уходит, то она с собой забирает всю технику. А новая приходит со своей.


          Благодарю. Теперь понятно.

          * Гасите их. И чем больше тем лучше.

          Берегите себя.
          Ванёк
    2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:05
      Цитата: Владыка Ситх
      С добрым утром!

      Здравствуйте,Сергей. hi Тут, как видим, укропы РСЗО подтащили:
      122 мм РСЗО БМ-21 «Град» – 33 единицы;
      Больше месяца не светились. Это "добро" где-то сосредоточено или раскидано по разным участкам?
      Paranoid50
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:44
        Здравствуй, Александр hi Это общая в двух бригадах. На каждую бригаду идет реактивный дивизион 18 единиц, но из-за поломок, потерь в одной бригаде их 15.
        Владыка Ситх
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:55
    Всем терпения и здоровья!
    ...Да уж..Когда это прекратится..
    parusnik
    1. Чертков Олег (Олег) Сегодня, 10:42
      украинцы усиливают контрразведывательные действия и блокируют действия ОБСЕ, не к добру. Мнится им слава гитлера и 22 июня?
      По данным разведки в подразделения СБУ и национальной гвардии Украины пришли указания от командующего Наева на выделение с 8 июня личного состава и военной техники для патрулирования местности и выставления мобильных блокпостов на объездных, поселковых дорогах в пределах 10-50 км от линии соприкосновения войск
      Также разведка получила данные о том, что командованием «ООС» поставлена задача, развернуть вдоль линии соприкосновения со стороны Украины в зоне ответственности 24 омбр ВСУ (Константиновка-Дзержинск-Майорск-Зайцево) мобильные группы РЭБ для подавления каналов связи и управления БПЛА СММ ОБСЕ, в целях затруднения наблюдения за действиями ВСУ и их нарушениям в размещении тяжелых вооружений.
      Чертков Олег
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:16
    Чувствуется, что штабная аналитика и пресс-служба ЛДНР начали работать профессиональней. Полагаю, что раскол между людьми, проживающими в ЛДНР и другой частью Украины, уже (к сожалению) непреодолимый.
    Теренин
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 10:38
      Полагаю, что раскол между людьми, проживающими в ЛДНР и другой частью Украины, уже (к сожалению) непреодолимый.

      Это неизбежно произойдет если не сменится киевский режим бандеровцев...но как я вижу пока не видно этого даже в отдаленном будущем...большая часть населения Украины зомбирована пропагандой войны и русофобией, оставшаяся здравомыслящая часть населения запугана бандеровцами и СБУ киевского режима.
      Вообщем этой войне не видно конца и края при нынешнем положении дел.
      Тот же ЛЕХА
  4. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 10:56
    Цитата: Владыка Ситх
    С добрым утром!

    А есть и такие?!
    Лена Петрова
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 11:19
      Почему бы и нет? Кто посмел Вам испортить утро?
      Владыка Ситх
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