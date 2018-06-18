12:50 18 июня
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Кого Индия обвинила в поставках боевикам пуль с сердечником из карбида вольфрама к АК

Индийские СМИ пишут о том, что в штате Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которого Индии оспаривает соседний Пакистан, выявлены случаи применения бронебойных боеприпасов к автомату Калашникова. При этом заявлено, что такими боеприпасами пользуются представители пакистанских неправительственных вооружённых группировок.

В частности, приводятся данные о нападении на юге Кашмира на индийских военнослужащих, у одного из которых был пробит специальный бронещит высокого уровня защиты. В общей сложности в ходе того нападения погибли пятеро индийских военных. Дело было в конце прошлого года.

Из материала издания Indian Express:
Тщательное расследование показало, что пуля, выпущенная террористом из АК, имела стальной сердечник. Полученные данные привели к выводу о том, что он (сердечник пули) изготовлен из закаленной стали или же карбида вольфрама.



Так из закалённой стали или всё же карбида вольфрама?

Кого Индия обвинила в поставках боевикам пуль с сердечником из карбида вольфрама к АК


Теперь о том, к чему клонит индийская пресса.

Из материала:
По словам официальных лиц, боеприпасы создаются с помощью китайской технологии производства пули со стальным сердечником. Эти боеприпасы и перебрасываются через границу.


Таким образом, СМИ Индии фактически обвиняют Китай в поставках боевикам в Кашмире специальных боеприпасов.

Заявлено, все применённые боевиками боеприпасы такого вида собираются индийскими военными и передаются для дальнейшего изучения в лаборатории министерства обороны.

Использованы фотографии: commons.wikimedia.org
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Комментарии 34

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  1. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:58
    Может стоит наши "броники" закупить, которые не только из АК пулю задерживают, но и из СВД? what
    К-50
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:04
      Цитата: К-50
      стоит наши "броники" закупить

      Может , поэтому и начались болливудские танцы с обвинениями Китая ?
      bouncyhunter
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:11
        В частности, приводятся данные о нападении на юге Кашмира на индийских военнослужащих, у одного из которых был пробит специальный бронещит высокого уровня защиты.

        Видимо бронещит по нанотехнологии изготовил дядя Толя...
        Серж Горелый
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:15
          Цитата: Серж Горелый
          Видимо бронещит по нанотехнологии изготовил дядя Толя...

          Поправочка (учитывая специфику и географию) : дедушка Шри , помолившись всем богам .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 10:28
            hi Да все равно кто, тут режиссер проглядывается, под именем Дядя Сэм... Цель Китай! Индия? и тебе на по принципу, так не закупай же ты не у кого!
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:29
              Тёзка hi Да там поди пойми что за тараканы у этих болливудских танцоров . Но уши в полосочку маячат за спиной ...
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 10:38
                Цитата: bouncyhunter
                Но уши в полосочку маячат за спиной ...

                Особенно на фоне крайних событий. Тему бы может и не поднимали бы и дальше бы продолжали..
                Заявлено, все применённые боевиками боеприпасы такого вида собираются индийскими военными и передаются для дальнейшего изучения в лаборатории министерства обороны.
                Для коллекции, они любят коллекционировать... smile
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:41
                  Цитата: MPN
                  они любят коллекционировать...

                  Или технологию хотят "слизать" - это они тоже любят . wink
                  bouncyhunter
            2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:05
              "тут режиссер проглядывается, под именем Дядя Сэм..."///

              Вам (как многим) он везде проглядывется. bully Даже там (как в этом случае) его и близко нет. laughing
              voyaka uh
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:30
      Цитата: К-50
      Может стоит наши "броники" закупить,

      Алексей hi , правильно мыслишь. Вон хохлососеди в этом быстрее ориентируются yes у них уже и ценники на броники готовы.
      Теренин
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:10
        Цитата: Теренин
        Вон хохлососеди в этом быстрее ориентируются у них уже и ценники на броники готовы.

        У соседей "военторг", походу, наиболее развитая часть промышленности. laughing
        К-50
    3. Маз Сегодня, 12:08
      А может под видом китайских им пули сбрасывает славное ЦРУ США, а что, вполне в стиле англосаксов - разделить , стравить и повлавствовать всласть поставляя обоим снаряжение, оружие, продовольствие и прочеее, создав офигенный рынок на пару миллиардов человек.
      Маз
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 12:45
        Цитата: Маз
        А может под видом китайских им пули сбрасывает славное ЦРУ США, а что, вполне в стиле англосаксов - разделить , стравить и повлавствовать всласть поставляя обоим снаряжение, оружие, продовольствие и прочеее, создав офигенный рынок на пару миллиардов человек.

        Китайцы такие пули применяли ещё на острове Даманском в 1969 году. Китай-Пакистан давние союзники, уже много лет основной поставщик вооружения Пакистану - Китай.
        Ничего странного, что какая-то часть этого потока идет пакистанским боевикам. Каналы передачи могут быть разными, от легальных до криминальных.
        Капитан Пушкин
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:16
      Цитата: К-50
      Может стоит наши "броники" закупить, которые не только из АК пулю задерживают, но и из СВД? what

      Простите, но если китайцы делают свои пули аналогичные югославским, то их только броня танка остановит...
      svp67
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 09:59
    то, что китайские спецслужбы в кашмире, как у себя дома - ни для кого не секрет. Но как говорится и- не пойман не вор. дурной пример заразителен - индусы обвиняют китайцев "Хайли-лайкли" Это, что – новая царица доказательств?
    рич
    1. Галеон (Андрей) Сегодня, 10:14
      Из вашего комментария наконец-то понял смысл этого трудно произносимого новояза: голословно, бездоказательно, огульно. Мерси. hi
      Галеон
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:08
        highly likely переводится как: "с большом степенью вероятности", "весьма вероятно".
        voyaka uh
        1. Галеон (Андрей) Сегодня, 12:23
          И вам мерси, Алексей hi lol . К сожалению, на устах политиков это выражение приобретает значение совсем иное.
          Галеон
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:10
    Это жжж не спроста..Похоже на первый шаг, к каким-то действиям или событиям..
    parusnik
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:28
      согласен. может США, такой протест, на закупки Российского оружия, а может Китай новые пули собственного производства - тестирует.
      Romario_Argo
    2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 10:30
      Это "ЖЖЖ" лишний раз показывает, что "ШОС" - feel .
      Улиточник N9
  4. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:20
    возможно кто то хочет внести еще больший раздор между Китаем и Индией! догадайтесь кто!!!
    HMR333
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:24
      А вот это правильно заданный вопрос!
      Теперь доказать, чьи уши там торчат и дело в шляпе!
      rocket757
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:35
      Цитата: HMR333
      возможно кто то хочет внести еще больший раздор между Китаем и Индией! догадайтесь кто!!!

      Дайте отгадаю....это...это....это "неизвестные вражьи силы", в таком случае стоит скоро обвинения в этом "русских хакеров".
      Индии и Китаю НИКОГО НЕ НАДО, что бы начать друг дружке горло рвать, причем руками, даже без оружия...
      svp67
  5. Шалтай (Александр) Сегодня, 10:21
    К слову . Стратегический запас карбида вольфрама на 10 лет работы заводу из нашего города был в свое время продан в Китай по 2.5 доллара за кг .
    Шалтай
  6. Шалтай (Александр) Сегодня, 10:29
    Цитата: HMR333
    возможно кто то хочет внести еще больший раздор между Китаем и Индией! догадайтесь кто!!!

    Цитата: рич
    индусы обвиняют китайцев "Хайли-лайкли" Это, что – новая царица доказательств?

    Обвиняй , не обвиняй китайцев , у них с Пакистаном тесное военное сотрудничество . Наши (Россия) последнее время так-же почему-то укрепляют сотрудничество с Пакистаном . Совместная российско-китайская разработка тяжелого транспортного вертолета с повышенными высотными характеристиками индусам явно не в радость .
    Шалтай
  7. Плотник 2329 (Вася) Сегодня, 10:35
    Да к бабке не ходи, зная взаимную "любовь" КНР и индусов...
    Другое дело - что с того? Каких-то масштабных действий ожидать не айс от Индии. Они раз двести прикинут одно дело к другому и какой-нибудь мелкой пакостью и ограничатся.
    Плотник 2329
  8. farcop (Far Cop) Сегодня, 10:37
    У боевиков Калашников? Сто процентов из России подбросили.
    farcop
  9. сибиралт (Олег) Сегодня, 10:41
    Какая разница с каким сердечником пуля тебя продырявила? belay
    сибиралт
  10. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:49
    Магнита в кармане не нашлось? Отличить Карбид вольфрама от закаленной стали? Одно слово, цыгане... wassat
    Горный стрелок
  11. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 10:55
    Таким образом, СМИ Индии фактически обвиняют Китай в поставках боевикам в Кашмире специальных боеприпасов.

    Ничего необычного. Все так делают.
    Нормаль ок
  12. gukoyan (Igor) Сегодня, 11:52
    "Таким образом, СМИ Индии фактически обвиняют Китай в поставках боевикам в Кашмире специальных боеприпасов."
    Ну хоть не РФ, уже приятно)
    gukoyan
  13. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:55
    "Заявлено, все применённые боевиками боеприпасы такого вида собираются индийскими военными и передаются для дальнейшего изучения в лаборатории министерства обороны."

    Интересно, а примененные там же индийскими боевиками боеприпасы тоже собираются пакистанскими военными"? laughing
    А то в Джамму и Кашмире кроме представителей войск Индии и Пакистана уже и нет никого laughing
    Стройбат запаса
  14. Weyland (Константин) Сегодня, 12:42
    из закаленной стали или же карбида вольфрама.
    Ну ладно, хим. анализ сделать негде - а тупо взвесить или твердость измерить? Карбид вольфрама вдвое тяжелее и раза в полтора тверже закаленной стали (а дороже наверняка в сотни раз)!
    Weyland
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