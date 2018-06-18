Кого Индия обвинила в поставках боевикам пуль с сердечником из карбида вольфрама к АК

Тщательное расследование показало, что пуля, выпущенная террористом из АК, имела стальной сердечник. Полученные данные привели к выводу о том, что он (сердечник пули) изготовлен из закаленной стали или же карбида вольфрама.

По словам официальных лиц, боеприпасы создаются с помощью китайской технологии производства пули со стальным сердечником. Эти боеприпасы и перебрасываются через границу.