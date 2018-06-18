Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Кого Индия обвинила в поставках боевикам пуль с сердечником из карбида вольфрама к АК
Индийские СМИ пишут о том, что в штате Джамму и Кашмир, территориальную принадлежность которого Индии оспаривает соседний Пакистан, выявлены случаи применения бронебойных боеприпасов к автомату Калашникова. При этом заявлено, что такими боеприпасами пользуются представители пакистанских неправительственных вооружённых группировок.
В частности, приводятся данные о нападении на юге Кашмира на индийских военнослужащих, у одного из которых был пробит специальный бронещит высокого уровня защиты. В общей сложности в ходе того нападения погибли пятеро индийских военных. Дело было в конце прошлого года.
Из материала издания Indian Express:
Так из закалённой стали или всё же карбида вольфрама?
Теперь о том, к чему клонит индийская пресса.
Из материала:
Таким образом, СМИ Индии фактически обвиняют Китай в поставках боевикам в Кашмире специальных боеприпасов.
Заявлено, все применённые боевиками боеприпасы такого вида собираются индийскими военными и передаются для дальнейшего изучения в лаборатории министерства обороны.
В частности, приводятся данные о нападении на юге Кашмира на индийских военнослужащих, у одного из которых был пробит специальный бронещит высокого уровня защиты. В общей сложности в ходе того нападения погибли пятеро индийских военных. Дело было в конце прошлого года.
Из материала издания Indian Express:
Тщательное расследование показало, что пуля, выпущенная террористом из АК, имела стальной сердечник. Полученные данные привели к выводу о том, что он (сердечник пули) изготовлен из закаленной стали или же карбида вольфрама.
Так из закалённой стали или всё же карбида вольфрама?
Теперь о том, к чему клонит индийская пресса.
Из материала:
По словам официальных лиц, боеприпасы создаются с помощью китайской технологии производства пули со стальным сердечником. Эти боеприпасы и перебрасываются через границу.
Таким образом, СМИ Индии фактически обвиняют Китай в поставках боевикам в Кашмире специальных боеприпасов.
Заявлено, все применённые боевиками боеприпасы такого вида собираются индийскими военными и передаются для дальнейшего изучения в лаборатории министерства обороны.
Использованы фотографии: commons.wikimedia.org
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти