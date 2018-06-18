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ВКС России передана очередная партия Як-130

Из Иркутска с промежуточной посадкой в Новосибирске вылетели к месту службы очередные учебно-боевые самолеты Як-130 в количестве четырех единиц, сообщает bmpd.

Новые Як-130 во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 16.06.2018.

Самолеты были облетаны на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) еще осенью прошлого года, однако переданы военным только сейчас.


Ресурс напоминает, что поставка Як-130 с ИАЗ была приостановлена в конце июля 2017 года и была возобновлена лишь в марте текущего года (тогда ВКС также получили 4 самолета выпуска 2017 года).

Предполагается, что приостановка передачи «Яков» связана с доработкой учебно-боевых машин после двух летных происшествий, произошедших в один день – 21 июня 2017 года.

Все восемь самолетов были построены в прошлом году в рамках договора о поставке 30 единиц до конца 2018 года. К настоящему времени Воздушно-космическим силам по этому контракту передано 24 самолета Як-130. Большинство из них несут службу в Армавире, обеспечивая подготовку курсантов Краснодарского авиационного училища (КВВАУЛ).

В общей сложности российское военное ведомство к сегодняшнему дню получило 103 самолета Як-130. Из них 12 были построены Нижегородским авиационным заводом «Сокол», остальные 91 – в Иркутске.

Таким образом, нынешней поставкой четырех Як-130 был преодолен символический рубеж в 100 самолетов.

Использованы фотографии: Александр Григорьев / vk.com
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Комментарии 14

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  1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 10:34
    Таким образом, нынешней поставкой четырех Як-130 был преодолен символический рубеж в 100 самолетов. Хорошая новость. Авиация сейчас на переднем плане. Теперь дело за профессионализмом летчиков.
    Теренин
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:38
      Перерыв в год не есть хорошо, но новость все равно хорошая).
      Информация по двигателям:
      В 2009 году произведено 12 двигателей на ОАО Салют, в 2010 г. план — 58 шт., в 2012 г. — 33.
      В апреле 2015 года НПЦ газотурбостроения «Салют» объявил об освоении полного цикла производства авиадвигателей АИ-222-25. Ранее авиадвигатель производился в кооперации с украинскими предприятиями «Мотор Сич» и «Ивченко Прогресс» в соотношении 50:50. Однако сейчас «Салют» освоил полное изготовление всех узлов двигателя
      maxim947
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:49
        у нас вроде ВКС, а почему на новых яках стоит ВВС?
        рич
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:53
          ВКС в свою очередь делится на ВВС, ПВО и КВ
          maxim947
        2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 10:57
          ВВС составная часть, один из трёх родов ВКС. У главкома ВКС есть зам. -командующий ВВС.
          Sergej1972
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:36
      Да естественная убыль идет к сожалению... Надо пополнять...
      MPN
  2. Грица (Александр) Сегодня, 10:44
    давно идут разговоры, чтобы создать на его основе легкий штурмовик. Интересно, движуха в этом направлении идет или нет?
    Грица
    1. ЗВС Сегодня, 11:01
      Для чего? Для борьбы с террористами? Так для этого есть другие средства. А в зоне БД этот Ваш легкий штурмовик работать не сможет. Или сможет, но только на один заход.
      ЗВС
      1. Грица (Александр) Сегодня, 11:04
        Ну да. террористов то хватает по всему миру. И думаю, что еще не переведутся в ближайшем будущем. Буржуи даже винтовые штурмовики стали выпускать (а-ля Ил-2). дешево и сердито
        Грица
        1. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 11:15
          Цитата: Грица
          Ну да. террористов то хватает по всему миру. И думаю, что еще не переведутся в ближайшем будущем. Буржуи даже винтовые штурмовики стали выпускать (а-ля Ил-2). дешево и сердито

          - мировой рынок перенасыщен такими предложениями. У як-130 нет перспектив на этом рынке. Как, впрочем, и на рынке УТС тоже...
          Настоящий россиянин
          1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 12:42
            У РФ собственного рынка для УТС хватает. Что то идет на экспорт и хорошо. Свои училища бы обеспечить
            Vlad.by
  3. ЗВС Сегодня, 10:59
    "....Большинство из них несут службу в Армавире, обеспечивая подготовку курсантов Краснодарского авиационного училища (КВВАУЛ)..."
    Как-то странно звучит на фоне того, что всех курсантов с Як-130 срочным порядком переучили на Л-39 и никто из них не летает на Як-130.
    ЗВС
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 11:34
      Курсанты вначале летают на Л-39, а потом садятся в Як-130. Курсант летающий на Як-130 априори имеет навыки пилотирования Л-39.
      Чича сквад
      1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 12:46
        130-й предназначен для профильной подготовки курсантов по конкретным моделям самолетов. Для этого и авионика с перестраиваемой структурой разрабатывалась. Я так понимаю на каждой боевой авиабазе тоже будут такие для вывоза молодежи, контрольных полетов и шлифовки пилотажа. И дешевле, и ресурс боевой техники экономит.
        Vlad.by
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