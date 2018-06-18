Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"

Украинский президент Петр Порошенко решил создать группу с "партнерами из Евросоюза" для блокировки строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Свое решение Порошенко объясняет тем, что Россия планирует введением в строй газопровода лишить Украину денег за транзит газа в Европу, которые Киев тратит на содержание армии, а также большой вероятностью нападения России на Украину сразу же по окончании строительства.Президент Украины заявил, что в настоящее время переговоры уже ведутся, но раскрывать всю информацию по данному факту отказался, добавив, что единственной целью создаваемой группы будет остановка "Северного потока-2". Он отметил, что проект газопровода лишен экономического смысла и является на 100% "политическим проектом", направленным на лишение Киева средств, получаемых за транзит газа в сумме 3 млрд. долларов в год.Также Порошенко заявил, что Путин не отдает приказ об атаке Украины только потому, что "боится остановки газотранспортной системы в случае агрессии", по которой перегоняет газ в Европу и получает за это огромные деньги в сумме 30 млрд. долларов. В случае введения в строй нового газопровода украинская система будет уже не нужна и Россия сразу же атакует Украину.​Кроме этого Порошенко уверен, что угроза санкций США в отношении стран, поддерживающих строительство газопровода, поможет Киеву "еще уверенней бороться с этим проектом".