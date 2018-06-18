12:51 18 июня
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Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"

Украинский президент Петр Порошенко решил создать группу с "партнерами из Евросоюза" для блокировки строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Свое решение Порошенко объясняет тем, что Россия планирует введением в строй газопровода лишить Украину денег за транзит газа в Европу, которые Киев тратит на содержание армии, а также большой вероятностью нападения России на Украину сразу же по окончании строительства.

Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"


Президент Украины заявил, что в настоящее время переговоры уже ведутся, но раскрывать всю информацию по данному факту отказался, добавив, что единственной целью создаваемой группы будет остановка "Северного потока-2". Он отметил, что проект газопровода лишен экономического смысла и является на 100% "политическим проектом", направленным на лишение Киева средств, получаемых за транзит газа в сумме 3 млрд. долларов в год.


Также Порошенко заявил, что Путин не отдает приказ об атаке Украины только потому, что "боится остановки газотранспортной системы в случае агрессии", по которой перегоняет газ в Европу и получает за это огромные деньги в сумме 30 млрд. долларов. В случае введения в строй нового газопровода украинская система будет уже не нужна и Россия сразу же атакует Украину.

​Кроме этого Порошенко уверен, что угроза санкций США в отношении стран, поддерживающих строительство газопровода, поможет Киеву "еще уверенней бороться с этим проектом".

Использованы фотографии: http://imhomir.com/
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Комментарии 39

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:11
    Вот же дятел пьяный... smile Если бы собирались, наооборот СП не нужен был бы... fool
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:13
      Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"

      Очередной пьяный бред . Россия не явится на войну , Петюня , так что не надо звезду в лапти обувать - иди лучше стакан хлопни и усни .
      bouncyhunter
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:14
        Хорошо получился на фото, естественно как-то))
        maxim947
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:16
          Цитата: Порошенко
          Россия планирует введением в строй газопровода лишить Украину денег за транзит газа в Европу
          Как догадался? Сам понял или подсказал кто? Так и есть, лишим транзитных денег ʎниɐdʞʎ! А куда их хотели потратить - не наши проблемы...
          Logall
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:37
            Цитата: Logall
            Сам понял или подсказал кто?

            Ну, его речам есть основание. Одна из версий, почему РФ не расправилась с бандерлогами - опять же транзит. Пока нет СП-2, заместить транзит было нечем, а тут на Сирийском шельфе открывают суперместорождение, саудо-катарский трубопровод стал спорить с иранским, Асад выбрал иранский и началась сирийская смута, проплаченная Катаром и Саудами. Путин мгновенно захватил сирийское побережье, хотя типа надо было разбираться с Украиной, чуть раньше поставили препоны Южному потоку. Ныне мы не имеем ни саудо-катарской, ни иранской трубы, на шельфе Сирии нет западных буровых платформ и терминалов. Мало того там на шельфе еще нефти, м.б., как половина добычи РФ или СА. Тут бяда, падает добыча самой ЕС, причем видимо годы скрывали, а сейчас скрывать стало невозможно, тут же появился Трамп со своим СПГ, но не прокатило, ЕС не захотел переплачивать, СП-2, просто нужда, даже при сохранении укратранзита. Трамп решил отомстить и заключить мир на Корейском полуострове, где неминуемо появится транскорейская труба, и подешевевший корейский товар (из-за разницы СПГ и трубного энергоносителя) вмажет по китайцам и европейцам. Сами США предварительно поставив препоны от китайско-европейских товаров пошлинами, будут ржать из-за океана. А Володька, а что Володька, если не снесет митьку с пенсионной реформой, под шумок футбольного мундиаля, то сам шатанется. Хотя тут можно изобразить доброго царя и погнать лжедмитрия в шею, мало того правительство изначально дурное и сильных фигур там нет, даже с прошлого кабинета. Будем посмотреть, а Украина конечно падет, после СП-2 и самое смешное - транскорейской трубы hi
            хрыч
            1. alex-s (Александр) Сегодня, 12:40
              Украинский президент Петр Порошенко решил создать группу с "партнерами из Евросоюза"


              В ватсап лучше группу бы создал! Тогда точно перемога в руках! fool
              alex-s
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:18
          Максим hi
          Цитата: maxim947
          Хорошо получился на фото, естественно как-то))

          Из серии "Алконавт в естественной среде обитания" . wassat
          bouncyhunter
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:46
            Цитата: bouncyhunter
            Из серии "Алконавт в естественной среде обитания" .

            Привет, Дон Пабло! drinks
            Россия сконцентрировала, причем на постоянной основе, в окрестностях Украины, полумиллионную группировку, несколько тысяч танков и тысячу самолетов. Конечно это объективная необходимость и так, также получилось, что центральный округ и южный, как бы обнимают Незалежную, также ЧФ и ощетинился Крым в ж... под брюхом. Еще группировка ЛДНР весьма и весьма значительная, там армия и бронетехника, уровня среднеевропейской страны. Ну и Батька, пусть держит Западный фронт, мы же русские laughing
            хрыч
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:51
              Привет ! drinks
              Цитата: хрыч
              Ну и Батька, пусть держит Западный фронт, мы же русские

              А куда мы , нафиг , денемся ? soldier Если только не найдётся у нас последователь Петэна .
              bouncyhunter
              1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:04
                Цитата: bouncyhunter
                А куда мы , нафиг , денемся ?

                Батька в ответ на маневры НАТО, двинул к границе колонну техники. Чтоб им спесь сбить с физиономий good
                хрыч
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:18
                  Все эти ползанья НАТО вблизи границ спокойствия отнюдь не добавляют , так что бдим-с ...
                  bouncyhunter
        3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 12:08
          Хорошо он будет смотреться ...на Крещатике.точнее на фонарном столбе на Крещатике..
          Цитата: maxim947
          Хорошо получился на фото, естественно как-то))
          210окв
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:33
            Цитата: 210окв
            Хорошо он будет смотреться

            хрыч
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:18
        Абсистеннтный синдром, вызывает надуманные страхи в связи с нестабильной нервной системой. Снимается 2-3 рюмками, после чего утрачивается рефлекс самосохранения и переходит в состояние геройства..., ждем после обеда победоносных риторик самому себе
        MPN
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:20
          Я себе даже скопировал))
          maxim947
        2. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 11:26
          Попрошайка и алкоголик Порошенко занял первое место в рейтинге самых незначительных людей по версии журнала Forbes
          Сармат Саныч
      3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:27
        доброго дня,скорей пьяные страдания,халява и возможность стырить исчезают,бухло дальше придется брать за свои кровные(которых нету),отсюда и рыдания этого борова.
        Ратник с пулеметом
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:31
          Женя hi
          Цитата: Ратник с пулеметом
          пьяные страдания,халява и возможность стырить исчезают

          Это даже не обсуждается . yes
          Цитата: Ратник с пулеметом
          бухло дальше придется брать за свои кровные(которых нету)

          А если по карманам и счетам пошарить ? bully
          bouncyhunter
          1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:36
            из личных Петя не даст,шарить по карманам у своих дохляк,там нет ничего,а перспективу шарить у соседей как раз обламывают))
            Ратник с пулеметом
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:39
              Короче , кругом сплошная зрада ... crying
              bouncyhunter
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 11:14
      Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"

      Северный поток еще не скоро построят. Так а сейчас то кто на вас напал? Кто агрессор то?
      рич
  2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 11:13
    Не расстраивайся Петя Россия на войну снова не явится... smile
    Да и потом все боеспособные части ВСУ брошены на Киев
    охранять гей-парад содомитов от местных скакунов.
    Тот же ЛЕХА
  3. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 11:14
    Что мешает хохлам остановить транзит уже сейчас? Ни террактов у "ахрессора", ни вредительства на гтс. Не понимаю эту 404.
    Димка75
  4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:14
    Так откровенно о сокровенной мечте ...
    Ведь при таком раскладе Порошенко становится пожизненным президентом в изгнании. Видимо уже и кормильцы определены и место обитания для изгнанника.
    василий50
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 11:18
    Это сколько надо выпить, что бы мозг совсем отключился.
    sgr291158
  6. kdakda (Deni) Сегодня, 11:21
    Жареным завоняло,вот тявкает этот хряк.Останутся скоро без дохода,бедные украинские патриоты.Без доходов но с огромными долгами.
    kdakda
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:22
    Что то он опух...Или фото неудачное?
    Горный стрелок
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:34
      Цитата: Горный стрелок
      Что то он опух...Или фото неудачное?

      Попейка столько wassat
      Балу
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:43
      Цитата: Горный стрелок
      Или фото неудачное?

      Фото как раз удачное,утро понедельника
      Александр романов
  8. Сармат Саныч (Сармат Саныч) Сегодня, 11:23
    Перегар Порошенко приходит на работу на 5 минут раньше хозяина laughing
    Сармат Саныч
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:28
    такое сладкое слово-ХАЛЯВА!!! а вот...
    laughing
    Masya Masya
  10. nnz226 (Николай) Сегодня, 11:28
    Парашенко точно мозги пропил: зачем России нападать на территорию, которая уже олицетворяет "РУИНУ" № 2 ??? Чтоб кормить дармоедом, которые ещё и "кусать будут руку дающую" ? Оккупацию Россией теперь заслужить надо !!!
    nnz226
  11. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:28
    Тупарь алкашный. Если бы Россия собиралась напасть на Украину, то СП-2 не был бы нужен, Россия захватила бы 404 и стала бы полностью контролировать ГТС Украины. Эти кастрюльки совсем уже вконец отупели. Россия как раз и строит СП-2, потому что положила болт на Украину и теперь она совсем ее не интересует. Раньше Украина Россию держала за яйца Крымом и ГТС, теперь же Крым в составе России, СП-1 уже действует, строительство СП-2 уже решено, и как только СП-2 будет построен, Украина уже никому не станет нужна.
    Кот_Кузя
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:28
    Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"

    Зачем? Какой в том сакральный смысл? fool
    К-50
    1. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 11:37
      Порошенко: Россия нападет на Украину как только построит "Северный поток-2"
      Зачем? Какой в том сакральный смысл?

      По опустевшим трубам украинской ГТС войска агрессора ворвутся в самое сердце Европы - понимать надо!
      Доктор Бармалей
  13. Runoway (Runoway) Сегодня, 11:38
    Ни чё не пьяный бред,а реальный расклад. Уже писал об этом,как только посадим Европу на СП-2, нападать на Украину мы конечно не будем,но если хоть один выстрел будет в сторону ЛДНР,то выхватит он по сопатке уже нокаутирующий
    Санкции и так вводят и будут вводить, единственное,что нас сдерживает это газовый проект,который благо движется к своему запуску
    Runoway
  14. рус-5819 (Вадим) Сегодня, 11:42
    Украинский президент Петр Порошенко решил создать группу с "партнерами из Евросоюза" для блокировки строительства газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

    Порошенко?... решил??? laughing laughing И уговаривает ФРГ!!! возглавить эту группу! laughing
    Воистину глупость человечья границ не имеет!
    рус-5819
  15. NKVD (Игорь) Сегодня, 11:52
    Дык Россия уже агрессор. При чем тут нападет не нападет, она уже напала.Иди Петро лучше к гей параду готовься.
    NKVD
  16. rpek32 (Владимир) Сегодня, 12:11
    о, какая рука laughing
    rpek32
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