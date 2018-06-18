12:48 18 июня
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Это совершенно неприемлемо: Токио протестует против южнокорейского учения

ВМС южной Кореи в понедельник приступили к проведению учения в районе оспариваемых Японией небольших островов Токто. Этот факт вызвал негодование со стороны Токио.

Это совершенно неприемлемо: Токио протестует против южнокорейского учения


Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, учение по обороне Токто продлятся 2 дня. В нем примут участие 6 военных кораблей и 7 самолетов (F-15K и P-3C). Также будет отработана высадка на острова десанта.


Издание отмечает, что подобные маневры проводятся регулярно с 1986 года, чтобы «укрепить возможности своих войск и держать иностранных захватчиков в страхе».

В свою очередь официальный Токио по дипломатическим каналам потребовал от Сеула отказаться от проведения учений на островах, которые в Японии называют Такэсима. Там продолжают считать их своими, хотя фактически острова находятся под контролем Республики Корея.

Это крайне прискорбно и совершенно неприемлемо, «в свете позиции нашей страны относительно суверенитета Такэсимы», говорится в заявлении японского правительства.

Токио, претендуя на группу крохотных скалистым островов в Японском море, в свое время предложил Сеулу вынести этот территориальный спор на рассмотрение международного суда, однако южнокорейские власти отказались, заявив, что никакого спора вокруг Токто нет, и быть не может, поскольку это – корейская территория географически, исторически и юридически.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 16

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 11:29
    продолжают считать их своими
    Их послушать, так всё тихоокеанское побережье включая все острова им принадлежат. А нет, "всё своё ношу с собой"! Не удержал - значит не твоё...
    Logall
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:41
      Саша hi У япов имперские амбиции взыграли , оно и понятно : матрасы Окинаву считают своей . Вот и не хватает япам места , вот и пытаются то Южные Курилы , то Токто присоседить . wink
      bouncyhunter
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 12:12
        Вот ведь как бывает, мирная, полуобъединенная Корея с мощной индустрией, крупнейшей армией с ракетно-ядерными технологиями. Ын и Мун на белых конях, японцы в ужасе, китайцы ерзают. Красота wassat
        хрыч
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 12:32
          объединенная успешная Корея существенно ограничит возможности Японии закрепить некоторые спорные территории за собой и это не только острова, но и контроль над районами судоходства и рыбной ловли.
          yehat
      2. yehat (Сергей) Сегодня, 12:29
        вы не понимаете, потому что историю не знаете
        юго-восточное побережье Азии долгое время было хаосом - там было больше пиратов,
        чем каких-то регулярных сил и флотов государств. В этих условиях, Япония с некоторыми перерывами долгое время контролировала значительную часть судоходства и островов.
        Именно поэтому они на них и претендуют. Даже Тайвань (бывший Формоза) долгое время был японским, хотя он очень далеко от Японии. И Российская Империя не стала исключением - государство долгое время забивало на контроль восточного побережья империи, из-за чего японцы постепенно вытеснили со всех островов русские форпосты, поселения и опорные пункты добытчиков и даже начали укрепляться на материке.
        Многие территории, на которые японцы претендуют, уже были в составе Японии по 30-100 лет ранее. Это основа их претензий. И нужно оспаривать сам факт колонизации, ее правомерность, а не бодаться, кто правее.
        Например, при обсуждении принадлежности островов стоит вспомнить, что японцы путем геноцида вытеснили русских поселенцев оттуда и что это не дает им никаких особых прав на территорию, потому что сейчас острова принадлежат РФ на куда более основательных правах.
        yehat
    2. MPN (Павел) Сегодня, 11:42
      А чего бы им Гуадалканал не оспорить, во 2ю мировую они там тоже были...
      MPN
  2. рич (дмитрий) Сегодня, 11:30
    перефразируя известную фразу - "Каждый японец должен посадить сакуру, вырастить сына и отжать у соседа остров" request
    рич
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 11:39
      "Каждый японец должен посадить сакуру, вырастить сына и отжать у соседа остров"

      Ага а если сосед не отдал остров...сделать себе сиппуку и харакири одновременно.
      Тот же ЛЕХА
  3. Skay (Сергей) Сегодня, 11:30
    А я думал, что только мы от Японии территорий отщипнули! winked
    Skay
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:18
      ничего мы не отщипывали,под одну войну они территорию хапнули,по другой профукали,так что все по результату)))
      Ратник с пулеметом
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:31
    Это совершенно неприемлемо: Токио протестует против южнокорейского учения

    Джаппы затрынделись: России нельзя оптоволокно на Курилы прокладывать , корейцам на своей территории учения проводить.
    Может просто пин дос ников прогоните и успокоитесь? what
    К-50
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 12:33
      Все, о чем спорят японцы, раньше было частью их империи.
      Этим объясняется их высокая чувствительность к любым событиям.
      yehat
  5. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 11:40
    Джапы как склочная соседка в коммуналке. Ни с кем не поскандалила - день впустую прошел. В каждую дырку затычкой лезет.
    Стройбат запаса
  6. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:01
    Кто первым встал, того и тапки... wink
    Masya Masya
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 12:35
      кто первым встал - самый больной вопрос
      многие спорные территории по нескольку раз меняли владельцев.
      Например, контроль над Курилами переходил к России уже 3 раза (а может и больше раз - это я знаю о трех).
      нет никакой речи об "исконной принадлежности", вот в чем дело.
      yehat
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:42
        тогда так...
        wink
        Masya Masya
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