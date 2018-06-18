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Это совершенно неприемлемо: Токио протестует против южнокорейского учения
ВМС южной Кореи в понедельник приступили к проведению учения в районе оспариваемых Японией небольших островов Токто. Этот факт вызвал негодование со стороны Токио.
Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, учение по обороне Токто продлятся 2 дня. В нем примут участие 6 военных кораблей и 7 самолетов (F-15K и P-3C). Также будет отработана высадка на острова десанта.
Издание отмечает, что подобные маневры проводятся регулярно с 1986 года, чтобы «укрепить возможности своих войск и держать иностранных захватчиков в страхе».
В свою очередь официальный Токио по дипломатическим каналам потребовал от Сеула отказаться от проведения учений на островах, которые в Японии называют Такэсима. Там продолжают считать их своими, хотя фактически острова находятся под контролем Республики Корея.
Это крайне прискорбно и совершенно неприемлемо, «в свете позиции нашей страны относительно суверенитета Такэсимы», говорится в заявлении японского правительства.
Токио, претендуя на группу крохотных скалистым островов в Японском море, в свое время предложил Сеулу вынести этот территориальный спор на рассмотрение международного суда, однако южнокорейские власти отказались, заявив, что никакого спора вокруг Токто нет, и быть не может, поскольку это – корейская территория географически, исторически и юридически.
Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, учение по обороне Токто продлятся 2 дня. В нем примут участие 6 военных кораблей и 7 самолетов (F-15K и P-3C). Также будет отработана высадка на острова десанта.
Издание отмечает, что подобные маневры проводятся регулярно с 1986 года, чтобы «укрепить возможности своих войск и держать иностранных захватчиков в страхе».
В свою очередь официальный Токио по дипломатическим каналам потребовал от Сеула отказаться от проведения учений на островах, которые в Японии называют Такэсима. Там продолжают считать их своими, хотя фактически острова находятся под контролем Республики Корея.
Это крайне прискорбно и совершенно неприемлемо, «в свете позиции нашей страны относительно суверенитета Такэсимы», говорится в заявлении японского правительства.
Токио, претендуя на группу крохотных скалистым островов в Японском море, в свое время предложил Сеулу вынести этот территориальный спор на рассмотрение международного суда, однако южнокорейские власти отказались, заявив, что никакого спора вокруг Токто нет, и быть не может, поскольку это – корейская территория географически, исторически и юридически.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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