12:51 18 июня
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Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК

Северное проектно-конструкторское бюро объявило о начале эскизных работ по созданию нового большого десантного корабля в интересах Военно-морского флота России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе страны. По имеющейся информации, в ходе реализации данного проекта будет создан совершенно новый корабль, а не проведена модернизация одного из имеющихся проектов.

Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК


Со слов собеседника агенства, работы будет проводить только Северное проектно-конструкторское бюро, расположенное в Санкт-Петербурге, об участии других проектных бюро в создании БДК на данный момент ничего не известно. Данные о проекте также не известны, но в проект заложено водоизмещение не менее 8 тыс. тонн. На данный момент самым большим БДК является "Иван Грен"проекта 11711, готовящийся к вхождению в состав ВМФ 20 июня 2018 года. Его водоизмещение 5 тыс. тонн. Предыдущий проект БДК 1171 "Тапир" имеет водоизмещение 4,3 тыс. тонн. Точных сроков создания нового БДК не называется.


Северное проектно-конструкторское бюро (Невское ПКБ) образованно в 1946 году. Оно единственное в России занимается проектированием десантных судов и авианосцев. Почти все проекты десантных судов, созданных в Советском Союзе и России, были спроектированы в Невском ПКБ. Проект перспективного эсминца "Лидер" также разрабатывается данным бюро.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 15

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:57
    Долго они запрягали, да и 8 т.т. так себе, можно было 11711 проект оставить, почти тоже самое.
    Будем посмотреть, что из этого получится.
    maxim947
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 12:00
      А говорили вместо БДК теперь УДК будем строить.
      ALEXXX1983
      1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:06
        Стоит отметить, что Невский ПКБ также разработал проект перспективного универсального десантного корабля «Прибой» водоизмещением 24 тысячи тонн, который должен был заменить злополучные французские «Мистрали», однако информация о данном проекте после презентации больше не поступала в Сеть.
        Чича сквад
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 12:34
          Цитата: Чича сквад
          Стоит отметить, что Невский ПКБ также разработал проект перспективного универсального десантного корабля «Прибой» водоизмещением 24 тысячи тонн, который должен был заменить злополучные французские «Мистрали», однако информация о данном проекте после презентации больше не поступала в Сеть.

          Жаль. Выходит УДК не потянули, а куда теперь "Катраны" девать будем?
          Цитата: maxim947
          можно было 11711 проект оставить, почти тоже самое.

          Гораздо лучше было бы - и по унификации (запчасти, обслуживание) и по стоимости (на разработку тратиться не нужно).
          ALEXXX1983
          1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:37
            Египту продадим. Кому же ещё.
            Чича сквад
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:06
        Как же недопустимо долго при нынешней власти все делается, отвратительно долго. Зато цены и курс доллара враз могут взлететь negative
        Гаргантюа
    2. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 12:39
      Цитата: maxim947
      можно было 11711 проект оставить

      он настолько не удачен, что его выпуск прекратили , всего 2 штуки будет в ВМФ, так что решение правильное - надо строить новое и желательно не БДК - а УДК!!
      Тикси-3
  2. Комментарий был удален.
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:08
    Невское ПКБ приступило к разработке нового БДК

    Шо,опять? belay
    Как сказал один из членов МТК сто с лишком лет назад: Вы уж решитесь наконец на что-нибудь.
    К-50
  4. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:15
    Нужен УДК, а не БДК. Сама концепция использования БДК уже устарела, тем более, что у нас есть вертолеты Ка-52К и ДКВП Кальмар для оснащения УДК тем более, что проект уже был разработан.
    WATCH_OFFICER
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:18
      Жаль, что с Мистралями не получилось, как бы они сейчас нужны были.
      WATCH_OFFICER
      1. aristok (Павел) Сегодня, 12:51
        Цитата: WATCH_OFFICER
        Жаль, что с Мистралями не получилось, как бы они сейчас нужны были.

        зачем?
        aristok
  5. ВохаАхов (Владимир) Сегодня, 12:16
    Т.е. не будет ни "Прибоя", ни другого корабля типоразмера с "Мистраль", а будет что-то похожее на "раздутый" "Иван Грен".
    ВохаАхов
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 12:21
      Судя по статье -да.
      WATCH_OFFICER
  6. Sadko88 (Старший) Сегодня, 12:28
    Цитата: Гаргантюа
    Как же недопустимо долго при нынешней власти все делается, отвратительно долго. Зато цены и курс доллара враз могут взлететь negative

    Просто как в том анекдоте про уснувшего солдата. "На всё кожи не хватает..." wink
    Sadko88
  7. Галеон (Андрей) Сегодня, 12:44
    Не стал бы гадать, но ключевой вопрос в будущем десантном корабле - какая концепция будет принята: БДК или УДК? Возможно, у конструкторов есть свои оригинальные мысли на этот счет. Подождем - увидим.
    Галеон
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