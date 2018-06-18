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Страсти вокруг народного проекта музея Героев ВОВ в Суворове Тульской области
В редакцию «Военного обозрения» пришло письмо, содержащее пресс-релиз от человека по имени Роман Аргашоков. В релизе говорится о том, что администрация города Суворов (Тульской области) подала иск в райсуд к историку ВОВ, писателю и общественному деятелю Алексею Меняйлову, занимающемуся созданием музея Героев Великой Отечественной войны в упомянутом городе. Суть требований истца состоит в том, чтобы А.Меняйлов «привёл нежилое здание (теперь - здание будущего музея) в первоначальное состояние».
Как заявлено в релизе, получается так, что администрация города Суворова настаивает на фактическом «сожжении здания», так как именно под началом Алексея Меняйлова некогда частично сгоревшее здание бывшего детского сада было отремонтировано после приобретения им в личное пользование. При этом ремонт проводится на частные средства, продолжаясь и сегодня.
Сам автор проекта музея Героев ВОВ говорит о том, что создаёт музей с той целью, чтобы донести саму суть подвига, совершённого людьми в годы Великой Отечественной войны.
Из его заявления:
В связи с требования администрации города Суворова участники группы по созданию музея обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой о защите их проекта.
В пресс-релизе имеется ссылка на видеообращение
Из обращения:
"Военное обозрение" будет следить за развитием ситуации, описанной в присланном в редакцию письме.
Как заявлено в релизе, получается так, что администрация города Суворова настаивает на фактическом «сожжении здания», так как именно под началом Алексея Меняйлова некогда частично сгоревшее здание бывшего детского сада было отремонтировано после приобретения им в личное пользование. При этом ремонт проводится на частные средства, продолжаясь и сегодня.
Сам автор проекта музея Героев ВОВ говорит о том, что создаёт музей с той целью, чтобы донести саму суть подвига, совершённого людьми в годы Великой Отечественной войны.
Из его заявления:
Уважение к настоящим героям увеличит боеспособность наших вооруженных сил, поможет патриотическому воспитанию молодежи.
В связи с требования администрации города Суворова участники группы по созданию музея обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой о защите их проекта.
В пресс-релизе имеется ссылка на видеообращение
Из обращения:
Проект музей уникальнейший и по красоте, и внутреннему смыслу. Он обустраивается на народные деньги. Работают здесь добровольцы, совершенно бесплатно, например, в свои отпуска. Но возникла проблема: явились судебные приставы и вручили предписание о прекращении строительства, так как, по мнению администрации, здание стало нести опасность, цитирую, для неопределённого круга лиц (...) На самом деле, стены здания очень прочные. Здание сталинского проекта. Толщина стен 70 см. По проекту, здание должно быть окружено по всему периметру контрфорсами. Таким образом толщина стен здания в некоторых местах увеличится до 180 см. Но со стороны администрации начинается театр абсурда (цитирую): "реконструкция объекта капитального строительства связано с изменением параметров несущих конструкций, затрагивающие характеристики безопасности и надёжности здания, представляет угрозу жизни и здоровья граждан. Продолжение строительства на этом объекте представляет угрозу для НЕОПРЕДЕЛЁННОГО круга лиц". А настоящая причина воспрепятствовать созданияю музей позорна, и её не проговорили и не проговорят, а будут только изворачиваться.
"Военное обозрение" будет следить за развитием ситуации, описанной в присланном в редакцию письме.
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