Страсти вокруг народного проекта музея Героев ВОВ в Суворове Тульской области

Уважение к настоящим героям увеличит боеспособность наших вооруженных сил, поможет патриотическому воспитанию молодежи.

Проект музей уникальнейший и по красоте, и внутреннему смыслу. Он обустраивается на народные деньги. Работают здесь добровольцы, совершенно бесплатно, например, в свои отпуска. Но возникла проблема: явились судебные приставы и вручили предписание о прекращении строительства, так как, по мнению администрации, здание стало нести опасность, цитирую, для неопределённого круга лиц (...) На самом деле, стены здания очень прочные. Здание сталинского проекта. Толщина стен 70 см. По проекту, здание должно быть окружено по всему периметру контрфорсами. Таким образом толщина стен здания в некоторых местах увеличится до 180 см. Но со стороны администрации начинается театр абсурда (цитирую): "реконструкция объекта капитального строительства связано с изменением параметров несущих конструкций, затрагивающие характеристики безопасности и надёжности здания, представляет угрозу жизни и здоровья граждан. Продолжение строительства на этом объекте представляет угрозу для НЕОПРЕДЕЛЁННОГО круга лиц". А настоящая причина воспрепятствовать созданияю музей позорна, и её не проговорили и не проговорят, а будут только изворачиваться.