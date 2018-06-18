12:47 18 июня
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Страсти вокруг народного проекта музея Героев ВОВ в Суворове Тульской области

В редакцию «Военного обозрения» пришло письмо, содержащее пресс-релиз от человека по имени Роман Аргашоков. В релизе говорится о том, что администрация города Суворов (Тульской области) подала иск в райсуд к историку ВОВ, писателю и общественному деятелю Алексею Меняйлову, занимающемуся созданием музея Героев Великой Отечественной войны в упомянутом городе. Суть требований истца состоит в том, чтобы А.Меняйлов «привёл нежилое здание (теперь - здание будущего музея) в первоначальное состояние».

Как заявлено в релизе, получается так, что администрация города Суворова настаивает на фактическом «сожжении здания», так как именно под началом Алексея Меняйлова некогда частично сгоревшее здание бывшего детского сада было отремонтировано после приобретения им в личное пользование. При этом ремонт проводится на частные средства, продолжаясь и сегодня.

Сам автор проекта музея Героев ВОВ говорит о том, что создаёт музей с той целью, чтобы донести саму суть подвига, совершённого людьми в годы Великой Отечественной войны.


Из его заявления:
Уважение к настоящим героям увеличит боеспособность наших вооруженных сил, поможет патриотическому воспитанию молодежи.

В связи с требования администрации города Суворова участники группы по созданию музея обратились к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой о защите их проекта.

В пресс-релизе имеется ссылка на видеообращение

Страсти вокруг народного проекта музея Героев ВОВ в Суворове Тульской области


Из обращения:
Проект музей уникальнейший и по красоте, и внутреннему смыслу. Он обустраивается на народные деньги. Работают здесь добровольцы, совершенно бесплатно, например, в свои отпуска. Но возникла проблема: явились судебные приставы и вручили предписание о прекращении строительства, так как, по мнению администрации, здание стало нести опасность, цитирую, для неопределённого круга лиц (...) На самом деле, стены здания очень прочные. Здание сталинского проекта. Толщина стен 70 см. По проекту, здание должно быть окружено по всему периметру контрфорсами. Таким образом толщина стен здания в некоторых местах увеличится до 180 см. Но со стороны администрации начинается театр абсурда (цитирую): "реконструкция объекта капитального строительства связано с изменением параметров несущих конструкций, затрагивающие характеристики безопасности и надёжности здания, представляет угрозу жизни и здоровья граждан. Продолжение строительства на этом объекте представляет угрозу для НЕОПРЕДЕЛЁННОГО круга лиц". А настоящая причина воспрепятствовать созданияю музей позорна, и её не проговорили и не проговорят, а будут только изворачиваться.


"Военное обозрение" будет следить за развитием ситуации, описанной в присланном в редакцию письме.


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Комментарии 14

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  1. Маз Сегодня, 11:59
    А потом удивляемся откуда у навальных, и ксений Собчаков столько молодых сторонников?! Тот за народ типа борется, эта типа за справедливость для всех, а по сути предатели и изменники.
    Маз
  2. Грац (Грац) Сегодня, 12:01
    ну ясно что должна быть экспертиза проведена по зданию безопасна ли его эксплуатация в качестве музея для посетителей, от этого и плясать
    Грац
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:23
      Полностью согласен. Если бы документы были бы оформлены должным образом, никто бы ничего не сказал.

      А все, что с связано с массовыми мероприятиями, в том числе и музеи, должно быть безопасным. Администрация защищает саму себя на случай возможных эксцессов, трагедия "Зимней вишни" не должна повториться.

      ButchCassidy
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:08
    Да тупо денег хотят, вот и вставляют палки в колеса... как говорится, не подмажешь, не поедешь...
    Masya Masya
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:22
      hi Марина приветик love
      Цитата: Masya Masya
      Да тупо денег хотят,

      Вполне может быть и так! Мэром в Суворове некий Сорокин, странный типчик однако, местного главу ОПГ пальцем тронуть боится, ну а с музеем сам бог велел отстреляться! wassat
      Serg65
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:28
        Сергей , привет ! hi Как сказано выше - нужна независимая экспертиза на предмет безопасности здания . Именно "независимая" , а не прикормленная кем-то . От этого и плясать . А идея музея более чем достойна права на жизнь , ИМХО .
        bouncyhunter
    2. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 12:25
      Формулировка о безопасности в интересах неопределенного круга лиц - это стандартное явление, так как посетителем музея может стать каждый и администрация не хочет нести ответственность за возможные проблемы при эксплуатации здания как музея.

      Про коррупцию - это не в тему.
      ButchCassidy
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:32
        ой, да ладно не в тему... еще вариант... кто-то глаз положил на это здание и пробашлял уже... какой- нибудь магазин открыть, растут как на дрожжах...
        Masya Masya
      2. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:42
        Цитата: ButchCassidy
        Про коррупцию - это не в тему.

        Может и не в тему! Но предлагаю почитать вот это...
        https://www.pryaniki.org/view/article/1017466/
        и особенно уделить внимание комментариям суворовцев!
        Serg65
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 12:19
    Продолжение строительства на этом объекте представляет угрозу для НЕОПРЕДЕЛЁННОГО круга лиц".
    ---------------------------------
    Это классика жанра для наших властей. Если им надо ликвидировать что-то, в соответствии со своими незаконными хотелками, то они готовы судить даже за потенциальную угрозу гипотетического преступления. А если человек действительно нуждается в охране органов правопорядка может лицемерно заявить "вас же еще не убили, когда будут убивать, тогда и обращайтесь". Кстати, "ожидаемый возраст для мужчин в 72,5 года" и "плата за плановый капремонт дома" из этой же лицемерной оперы властей.
    Altona
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:30
    Действительно "театр абсурда"..Открыты частные музеи Власову ,Краснову...они не представляет угрозу жизни и здоровья граждан. Музей Героев Великой Отечественной войны представляет собой опасность..
    parusnik
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 12:36
    Цитата: ButchCassidy
    Формулировка о безопасности в интересах неопределенного круга лиц - это стандартное явление, так как посетителем музея может стать каждый и администрация не хочет нести ответственность за возможные проблемы при эксплуатации здания как музея.

    ----------------------
    Общественный транспорт в таком случае многократно опаснее. Какая-то отговорка неубедительная. А зачем тогда ментов кормим?
    Altona
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 12:37
    Цитата: parusnik
    Открыты частные музеи Власову ,Краснову...они не представляет угрозу жизни и здоровья граждан.

    --------------------
    Это социально близкие исторические персонажи для нынешней власти.
    Altona
    1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:39
      Кто бы сомневался...
      parusnik
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