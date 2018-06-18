12:46 18 июня
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Казахстан закупил китайские транспортники Y-8F-200WA

В минувший четверг в китайском аэропорту Шэньси Люйгу (город Чэнгу) совершил показательный полет военно-транспортный самолет Y-8F-200WA, построенный авиационным заводом Shaanxi Aircraft Company по заказу военного ведомства Казахстана, сообщает bmpd.



Модификация Y-8F-200 отличается от основной версии удлиненным на 220 см фюзеляжем. Сам Y-8 является лицензионным аналогом советского самолета Ан-12, который производится с 1974 года.


Согласно информации китайских СМИ, на мероприятии присутствовали представители авиапрома Китая, а также члены делегации из Казахстана.



Самолеты предназначены для военных и коммерческих операций, транспортировки личного состава, эвакуации больных и раненых, сброса грузов. Поставки должны быть завершены в 2019 году, количество заказанных самолетов не указывается.

Это первый случай поставки Y-8 государству-члену СНГ.



Сообщается, что Казахстан стал третьим иностранным покупателем самолетов этого семейства в транспортной конфигурации. В 2012-2013 годах восемь аналогичных транспортников получили ВВС Венесуэлы. В 2016 году 2 самолета Y-8F-200W были поставлены военному ведомству Мьянмы (в начале 90-х страна также получила 5 самолетов модификации Y-8D).

Использованы фотографии: https://twitter.com/defence_blog
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Комментарии 16

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  1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:23
    Китай занялся авиацией вплотную и серьезно.
    Всем на этом рынке надо напрячься не по-детски, чтобы выжить.
    voyaka uh
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:32
      Цитата: voyaka uh
      Китай занялся авиацией вплотную и серьезно.
      Всем на этом рынке надо напрячься не по-детски, чтобы выжить.

      До лидирующих мировых авиационных держав Китаю еще далеко. Но то, что они вовсю стремятся их догнать - факт. Недаром мудрость гласит, что дорогу осилит идущий. Касательно именно данного самолета можно сказать, что он, мягко говоря, давно устарел. Четыре движка для такого небольшого транспортника в наше время - это перебор.
      Донской
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:37
      Китайцы планомерно и напористо завоёвывают ниши рынка вооружений , в которых раньше о них никто и не слышал . Сигнал всем серьёзным игрокам не расслабляться .
      bouncyhunter
  2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 12:35
    Чем российские самолеты казахам не подходят? Или уже попали в китайскую экономическую зависимость со всеми потрохами....,не нравится этот антироссийский вектор казахстана а они у нас под боком,сколько СССР в них в свое время вложил....
    Mimohod
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:38
      А какие транспортники подобного класса производит Россия?
      Muvka
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:44
      Цитата: Mimohod
      Чем российские самолеты казахам не подходят?

      Наверно тем, что их нет. Логично же...
      Дырокол
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 12:35
    Там же наверно современная авионика, зачем оставили штурманский нос?
    Чича сквад
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:41
      Цитата: Чича сквад
      Там же наверно современная авионика, зачем оставили штурманский нос?

      Видимо, что бы современной авионики побольше запихать....
      svp67
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 12:38
    Сам Y-8 является лицензионным аналогом советского самолета Ан-12, который производится с 1974 года
    .    ....Нет слов....Не помню кто из власть при держащих сказал, что дескать американцы лучше самолеты делают, будем у них покупать, а свой авиапром неча развивать..А свято место, пусто не бывает...
    parusnik
  5. Вздринчер (Вздринчер) Сегодня, 12:39
    А как "великому " Елбасы отказаться? Сказали ПОКУПАЙ)))) Куда денешься))))
    Вздринчер
  6. sledak (Сергей ) Сегодня, 12:39
    Почему у Китая купли? Аналог дешевле или мы +220 к фезюляжу им "приварить" отказались? Может кто сведующий растолковать, в чём казахи выгоду поимели?
    sledak
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 12:39
    На фото не различил казахов и китайцев. Китайса и казах братья навек. И родственники еще. laughing
    Altona
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:40
    Казахстан закупил китайские транспортники Y-8F-200WA
    "Китайская копия АН-12"!!!!!!! Ржу, не могу.... Молодцы китайцы. Мой, личный , особый ПРИВЕТ господам Рогозиным....
    Жаль, очень жаль, что мы , как великая авиационная страна, так сдали позиции. И если ничего не изменится, то не удивлюсь, что лет через десять Казахстан с Байконура начнет запускать китайские ракеты...а что они же должны хорошо подходить под наши стартовые комплексы
    svp67
    1. sledak (Сергей ) Сегодня, 12:46
      "...лет через десять Казахстан с Байконура начнет запускать китайские ракеты..."
      Почему через 10?
      Аааа, ракета не автомобиль, новую не купишь, надо упавшую сначала восстановить?
      Ну тогда Рогозин им действительно В ПОМОЩЬ laughing
      sledak
    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:46
      Чему Вы вообще удивляетесь?



      открываем:


      wassat
      НасРать
  9. farcop (Far Cop) Сегодня, 12:43
    Ну а чё? Молдцы китайцы, берут где не попадя. Пока, единственно Трамп их пытается остепенить. Интересно что у него получится. В Российские традиционные рынки, они ворвались очень далеко.
    farcop
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