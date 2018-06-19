Легальные ЧВК? Сила есть, контроля нет!

В отзыве (правительства!) говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Кроме того, согласно статье 71 Конституции, вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находится в ведении РФ.

Также не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности, в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.

Лихорадочно работают СМИ… Оно и понятно: конкуренция, надо выживать. Вот и громоздят одну "информашку" на другую с заголовками, один крикливее другого. Не успевают толком отличать серьёзные события и процессы от сиюминутных пустышек. Из-за этого падает общий профессионализм изданий, а перескакивание с темы на тему без основательного исследования часто идёт им же во вред, так как не успевают получить для себя всю возможную пользу от стоящей и по-настоящему интересной тематики, ибо теряют способность эту тематику вычленять из потока.Вот так и получилось с совсем недавно поднятой темой частных военных компаний (ЧВК). Взбили пену и тут же забыли без следа.Напоминаю последовательность. В январе этого года депутаты Госдумы от "Справедливой России" направили на рассмотрение правительства законопроект о легализации ЧВК в России. Это была далеко не первая попытка, были уже такие предложения, правительство их все отклонило. Вот и по поводу этого законопроекта медиа зашумели, им дали ответ, что он должен поступить в Думу буквально в течение месяца, месяц пошёл... И прошёл! После чего все переключились на выборы президента, удовлетворившись тем, что к ЧВК вернутся после них. Прошли выборы, про ЧВК — молчок, СМИ о них забыли уже. И тогда тихой сапой прошло сообщение с такими словами:И тишина! В СМИ ни одного комментария по этому поводу, хотя ещё пару месяцев назад предвкушали сенсацию.Что ж… Попробую сам высказаться. Я сторонник ЧВК в России. Почему сторонник? Об этом можно узнать из моей публикации . Повторять своё мнение я здесь не намерен. В данном случае меня волнует не то, почему правительство отклонило этот очередной законопроект, а как именно оно это сварганило. Именно «сварганило», потому что в глаза бьёт то ли непрофессионализм ответа, то ли просто нетерпеливое пренебрежение теми, кого этот ответ может заинтересовать: мол, для этих и так сойдёт, схавают — не подавятся.Ладно. Попробуем разобраться. Что-то сомневаюсь я, будто авторы-депутаты не знали тех статей конституции, на которые ссылается правительство в своём отзыве.Да, Конституция РФ запрещает общественные объединения с собственными вооружёнными формированиями. Но и конституции многих стран это запрещают, однако ЧВК там легально процветают. Подобные статьи появились в конституциях многих стран Европы после Второй мировой войны с целью пресечения создания политический партий с собственными вооружёнными формированиями для насильственного захвата власти. Тут учитывался предвоенный опыт России с её партией большевиков и их красной гвардией, Италии с её фашистскими и коммунистическими боевиками, которые вели между собой уличную войну в городах, веймарской Германии, где нацистские штурмовики бились с коммунистическими красными фронтовиками за обладание страной.Но с какого, извиняюсь, бодуна наше правительство причислило ЧВК к общественным объединениям, когда это просто предприятие, создаваемое для того, чтобы его сотрудники и служащие могли зарабатывать? Да ещё не внутри, а вне границ собственного государства.А ссылка на 71-ю статью Конституции РФ вообще смехотворна! По ней (вернее, по логике правительства!) выходит, что для снабжения наших войск в Сирии невозможно фрахтовать суда частных компаний, нанимать частные компании для ремонтов и обслуживания наших военных, дипломатов и т. д. Хотя всё это сейчас очень даже делается.Вот мне и думается: если правительство считает, что можно давать такие ответы обществу потому, что у него незрелый уровень понимания, то это обидно, а если, не приведи Бог, правительство само верит в то, что ответило, то это обидно многократно: кто же тогда нами управляет?! Какие-то наивные персоны? И как под их водительством страна с народом станут осуществлять все эти необходимые и торжественно обещанные "рывки"?Впрочем, от правительства я уже давно ничего не жду. Просто ещё раз отмечаю безнадёжную тенденцию к тому, что все его (правительства) действия подспудно-бессознательно направлены на то, связать руки самой активной части народа России, именно таким людям, чьей инициативой, честолюбием, мозгами во всём мире совершаются славные рывки и чудеса государственного развития.В отзыве указывается, что все силовики тоже отнеслись к легализации ЧВК отрицательно. Причём даже не потрудились сообщить свои аргументы по этому вопросу. Тоже обидно, но зато даёт свободу для домыслов и выводов на основании этих домыслов. Стало быть, сами напросились…В недрах интернета когда-то давно, после очередной инициативы законодателей по легализации ЧВК, промелькнуло сообщение: будто бы силовики мотивировали своё отрицание тем, что им трудно будет контролировать легальные ЧВК.И если это правда, то это как? Нет, я спрашиваю, КАК?! Стало быть наши силовики, на которых уходит НЕМАЛАЯ доля госбюджета, сомневаются в своей способности контролировать законные организации, состоящие из законопослушных, тщательно проверенных и дисциплинированных годами военной службы людей?! Но тогда как же они (такие) контролируют и борются с нелегальными уголовными или террористическими бандами? Н-да… Что-то не хочется и продолжать эту логику.Таким образом, если в подтексте отрицания силовиками последнего законопроекта о ЧВК лежит именно то, что я высказал выше, то вполне понятно их нежелание объяснять свою позицию.Последнее. Почему депутаты, авторы законопроекта, получив отзыв правительства, просто молча "утёрлись" и затихли?