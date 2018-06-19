Военные кафедры в гражданских вузах: быть или не быть?

Объединение военных кафедр и учебных военных центров в гражданских вузах в единые военные учебные центры позволит оптимизировать систему военной подготовки студентов.

Я должен сказать, что у нас нет нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. 100% выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить и очень хорошо служат.