Военные кафедры в гражданских вузах: быть или не быть?
Широкий общественный резонанс вызвал законопроект, внесённый в нижнюю палату парламента 5 июня министерством обороны России. Речь идёт о законопроекте, связанном с подготовкой студентов гражданских вузов по военным специальностям. Резонанс был вызван тем, что некоторые депутаты, выступившие в качестве «неназванных источников» для ряда крупных СМИ, заявили о замене существующих в отдельных вузах военных кафедр военными учебными центрами (ВУЦ). Через несколько часов информационный поток в СМИ превратил инициативу Минобороны РФ в то, что МО РФ якобы полностью ликвидирует военные кафедры в вузах гражданской направленности. Далее сработал вариант «испорченного телефона», когда на отдельно взятых ресурсах и вовсе расписали инициативу МО чуть ли не как полную отмену получения военного образования в гражданских вузах страны.
Через пару недель информация по поводу инициативы главного оборонного ведомства проясняется. Нюансы инициативы, которая пока не прошла и первое чтение в Госдуме, хотелось бы обсудить.
Итак, сразу же нужно отметить, что речи о полной ликвидации военных кафедр в гражданских институтах и университетах не идёт.
Минобороны предлагает выполнить объединение военных кафедр и учебных центров в единое целое. Этим единым целым и должны стать упомянутые ВУЦ, которые, по сути, вберут в себя весь функционал объединяемых структур.
Как в оборонном ведомстве инициативу комментируют? Замминистра обороны Николай Панков:
По его словам, на сегодняшний день в гражданских вузах действует достаточно сложная, а зачастую и разрозненная, система подготовки по той или иной военно-учётной специальности. В частности, ровно 10 лет назад в стране появились учебные военные центры, которые параллельно с военными кафедрами на базе гражданских вузов готовили офицеров по ряду направлений (инженерное, технологическое и др.) При этом материальная база военных кафедр фактически никак не стыковалась с материальной базой таких центров де-юре, но была той же самой де-факто. Это в конечном итоге приводило к лишним расходам и сложности в системе логистики обеспечения и содержания.
В 2014 году президент Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу для того, чтобы в гражданских вузах появилась возможность подготовки не только офицеров, но будущего звена рядового и сержантского состава.
Инициатива была реализована, но в итоге реализацию нельзя назвать оптимальной. По крайней мере, так считают в МО РФ. Тот же Николай Панков отмечает, что всё вышло следующим образом: студенты, обучающиеся на военных кафедрах, и студенты, обучающиеся в учебных центрах на базе вузов, делили в процессе обучения не только аудитории, но также военную технику и полигоны. При этом оставались эти студенты фактически в списках разных структур. Чтобы унифицировать систему военной подготовки, теперь решено провести своеобразную унификацию самого института военных кафедр и учебных центров. В итоге и обещает появиться (в случае одобрения парламентом и президентом) новая единая структура подготовки граждан по военным специальностям вузах гражданской формации.
Новая система будет совмещать в себе подготовку: а) офицеров запаса, б) кадровых офицеров, в) представителей рядового и сержантского состава. Особо отмечено, что подготовленный законопроект прошёл согласование с другим профильным ведомством – министерством образования, которое теперь поделено на министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.
Важная ремарка от главного военного ведомства: все слухи о полной ликвидации в российских вузах военных кафедр – не более чем слухи. Отмечается, что к тем 87 военным кафедрам, которые в гражданских университетах страны действуют на данный момент, добавятся в ближайшее время ещё шесть военных кафедр различной направленности. Отрицаются и ранее появлявшиеся в прессе «страшилки» относительно того, что Минобороны России решает отказаться от так называемых гуманитарных военных кафедр, где подготовку проходили, например, будущие военные психологи.
ТАСС цитирует Николая Панкова:
Примечательная статистика:
Общее число ВУС для офицеров запаса, готовящихся на базе гражданских вузов – 150. Кроме того, ещё 90 ВУС - для рядового и сержантского состава (тех студентов, которые после обучения военному делу в гражданском вузе отправляются в запас).
Ещё кое-что из статистических данных:
Общее число студентов, проходящих в гражданских вузах военную подготовку, свыше 61 тысячи человек. Из них 16,5 тысяч выпускников станут кадровыми офицерами и около 10,5 тыс. – офицерами запаса.
Теперь подготовка по военным специальностям будет проводиться в военных учебных центрах, которые будут иметь единую систему подчинения и единую материальную базу. Это, как отмечают в министерстве обороны, в конечном итоге сделает саму работу по подготовке военных специалистов в гражданских вузах более последовательной.
Кстати, военные эксперты отмечают, что нововведения МО РФ по созданию учебных центров при вузах, а также работа по популяризации службы в рядах вооружённых сил страны уже привела к тому, что за последние несколько лет число так называемых «уклонистов» снизилось почти на треть. И это, судя по всему, далеко не предел.
Через пару недель информация по поводу инициативы главного оборонного ведомства проясняется. Нюансы инициативы, которая пока не прошла и первое чтение в Госдуме, хотелось бы обсудить.
Итак, сразу же нужно отметить, что речи о полной ликвидации военных кафедр в гражданских институтах и университетах не идёт.
Минобороны предлагает выполнить объединение военных кафедр и учебных центров в единое целое. Этим единым целым и должны стать упомянутые ВУЦ, которые, по сути, вберут в себя весь функционал объединяемых структур.
Как в оборонном ведомстве инициативу комментируют? Замминистра обороны Николай Панков:
Объединение военных кафедр и учебных военных центров в гражданских вузах в единые военные учебные центры позволит оптимизировать систему военной подготовки студентов.
По его словам, на сегодняшний день в гражданских вузах действует достаточно сложная, а зачастую и разрозненная, система подготовки по той или иной военно-учётной специальности. В частности, ровно 10 лет назад в стране появились учебные военные центры, которые параллельно с военными кафедрами на базе гражданских вузов готовили офицеров по ряду направлений (инженерное, технологическое и др.) При этом материальная база военных кафедр фактически никак не стыковалась с материальной базой таких центров де-юре, но была той же самой де-факто. Это в конечном итоге приводило к лишним расходам и сложности в системе логистики обеспечения и содержания.
В 2014 году президент Владимир Путин поручил подготовить законодательную базу для того, чтобы в гражданских вузах появилась возможность подготовки не только офицеров, но будущего звена рядового и сержантского состава.
Инициатива была реализована, но в итоге реализацию нельзя назвать оптимальной. По крайней мере, так считают в МО РФ. Тот же Николай Панков отмечает, что всё вышло следующим образом: студенты, обучающиеся на военных кафедрах, и студенты, обучающиеся в учебных центрах на базе вузов, делили в процессе обучения не только аудитории, но также военную технику и полигоны. При этом оставались эти студенты фактически в списках разных структур. Чтобы унифицировать систему военной подготовки, теперь решено провести своеобразную унификацию самого института военных кафедр и учебных центров. В итоге и обещает появиться (в случае одобрения парламентом и президентом) новая единая структура подготовки граждан по военным специальностям вузах гражданской формации.
Новая система будет совмещать в себе подготовку: а) офицеров запаса, б) кадровых офицеров, в) представителей рядового и сержантского состава. Особо отмечено, что подготовленный законопроект прошёл согласование с другим профильным ведомством – министерством образования, которое теперь поделено на министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.
Важная ремарка от главного военного ведомства: все слухи о полной ликвидации в российских вузах военных кафедр – не более чем слухи. Отмечается, что к тем 87 военным кафедрам, которые в гражданских университетах страны действуют на данный момент, добавятся в ближайшее время ещё шесть военных кафедр различной направленности. Отрицаются и ранее появлявшиеся в прессе «страшилки» относительно того, что Минобороны России решает отказаться от так называемых гуманитарных военных кафедр, где подготовку проходили, например, будущие военные психологи.
ТАСС цитирует Николая Панкова:
Я должен сказать, что у нас нет нареканий к качеству подготовки и военнослужащих запаса, и кадровых офицеров. 100% выпускников гражданских вузов, которых мы готовим для службы на офицерских должностях, идут служить и очень хорошо служат.
Примечательная статистика:
Общее число ВУС для офицеров запаса, готовящихся на базе гражданских вузов – 150. Кроме того, ещё 90 ВУС - для рядового и сержантского состава (тех студентов, которые после обучения военному делу в гражданском вузе отправляются в запас).
Ещё кое-что из статистических данных:
Общее число студентов, проходящих в гражданских вузах военную подготовку, свыше 61 тысячи человек. Из них 16,5 тысяч выпускников станут кадровыми офицерами и около 10,5 тыс. – офицерами запаса.
Теперь подготовка по военным специальностям будет проводиться в военных учебных центрах, которые будут иметь единую систему подчинения и единую материальную базу. Это, как отмечают в министерстве обороны, в конечном итоге сделает саму работу по подготовке военных специалистов в гражданских вузах более последовательной.
Кстати, военные эксперты отмечают, что нововведения МО РФ по созданию учебных центров при вузах, а также работа по популяризации службы в рядах вооружённых сил страны уже привела к тому, что за последние несколько лет число так называемых «уклонистов» снизилось почти на треть. И это, судя по всему, далеко не предел.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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