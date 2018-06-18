15:52 18 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя

Европейский союз еще на год продлил санкции по Крыму и Севастополю, истекающие 23 июня 2018 года, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя


В сообщении говорится, что ограничительные меры запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям приобретать продукцию, произведенную в Крыму, вкладывать деньги в развитие различных производств полуострова, а также экспортировать из ЕС в Крым товары и услуги и т.д. и т.п.


Продление односторонних санкций Брюсселем в отношении Крыма, сенсацией не стало. Это было давно ожидаемое решение, тем более в преддверии истечения текущих санкций, введенных в прошлом году. Данный документ о введении ограничительных мер был рассмотрен на заседании комитета постпредов стран — членов Евросоюза и был принят "единогласно". Как ранее сообщалось, вопрос о снятии санкций в отношении Москвы из-за присоединения Крымского полуострова, в ближайшей перспективе рассматриваться не будет. Европейские санкции могут быть сняты только тогда, когда "Россия выведет свои войска с территории Донбасса и вернет Крымский полуостров Украине".

Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно" и Россия не будет ни под каким предлогом возвращаться к этому вопросу.

Использованы фотографии: https://beztabu.net/
11

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall (Александр) Сегодня, 12:57
    Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно"
    Ой, что-то не верю я ему в последнее время... И на это есть причины... Он много чего заявлял.
    Logall
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 13:20
      Цитата: Logall
      Ой, что-то не верю я ему в последнее время... И на это есть причины... Он много чего заявлял.

      В таких вопросах Санчо, тут будет так же как и с пенсиями, не примет отдачу Крыма никто, ну кроме упоротых либералов. hi
      vovanpain
      1. Татьяна Сегодня, 13:28
        Наглость у англо-американских транснациональных компаний и их подручных руководителей в странах ЕС и НАТО нескончаемая!
        Татьяна
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:52
          Как-ая ... неожиданность ... А ведь никто не мог предпо-лагать ...
          И как мы теперь жить то будем ... Неужто продолжим свою промышленность развивать?
          laughing
          Shurik70
          1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:45
            ЕДИНОГЛАСНО проголосовали.... Ау, защитники "братушек" болгар, черногорцев и примкнувшим к ним венгров. Расскажите ка они нас любят, аж кушать не могут!
            Серж Горелый
      2. Комментарий был удален.
    2. Опер (Игорь) Сегодня, 15:19
      Цитата: Logall
      Ой, что-то не верю я ему в последнее время... И на это есть причины... Он много чего заявлял.

      А то, что Крым наш верите, Александр?! А кто инициировал возвращение Крыма домой знаете?! Могу даже более откровенно задать вопрос - кто вернул Крым в Россию когда то подаренный вместе с крымчанами одним известным персонажем идейным коммунистом Украине?!
      Опер
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:00
    Европейские санкции могут быть сняты только тогда, когда "Россия выведет свои войска с территории Донбасса и вернет Крымский полуостров Украине".
    ...Сняты не будут еще не один десяток лет.....Казалось бы выход есть,для продукции из Крыма рынок есть, Россия..Но одна ветка жд по Крымскому мосту положения не исправит..Есть водные ,речные артерии,но и там не очень хорошо дела обстоят.Многие речные порты в пол силы работают..Вывозить не чего...Да инфраструктура речных портов оставляет желать лучшего...
    parusnik
    1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:32
      Ой, а то Россия завалила товарами Европу, ну не пойдут из Крыма продукты в ЕС - страшного нет... Им России за глаза и за уши...
      Самаритянин
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:36
        А я не об этом,Ой, а то Россия завалила товарами Европу, ну не пойдут из Крыма продукты в ЕС - страшного нет......О том, что российский рынок не готов принять крымскую продукцию..Кстати, в Крыму очень распространена сеть магазинов ПУД, продукция на 90 %..ткачевского Агрокомплекса..
        parusnik
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:43
          Цитата: parusnik
          российский рынок не готов принять крымскую продукцию.

          belay Чёрт побери, выходит, что в сетях спецом крымские этикетки на продукты наклеивают... уже года два-три, и с каждым годом всё больше. laughing
          Paranoid50
          1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:46
            Я же не написал, что ее совсем нет..Она есть, есть..но увы не в том количестве..Почему , причины указал...российский рынок не готов принять крымскую продукцию....Необходимо, было указать в полном объеме..Автотранспортом , много не вывезешь..
            parusnik
  3. Гардамир Сегодня, 13:00
    Евросоюз против российских олигархов. Российские олигархи санкции против русского народа.
    Гардамир
  4. ИванИванов Сегодня, 13:09
    А значит продлил их и Греф
    ИванИванов
  5. Лесс Сегодня, 13:12
    был принят "единогласно"
    Тот случай, когда каждый по отдельности "против", но все вместе - исключительно "ЗА".
    Лесс
  6. Strashila (I) Сегодня, 13:26
    С какого перепугу Севастополь ... он фактически был захвачен Украиной, так что он вернулся из оккупации... ну вместе с Крымом, как компенсация.
    Strashila
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:51
    Н-да, наш гарант своему слову хозяин: САМ ДАЛ, САМ-ВЗЯЛ..
    Злой 55
  8. Laksamana Besar Сегодня, 14:50
    Кто бы сомневался.
    Laksamana Besar
  9. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 14:50
    Ну, как же так!!!! Ведь нам столько раз показывали заезжих клоуноы, которых представляли то еврлкомиссарами, то еще бог весть кем... А теперь очередной удар в спину?!....
    Вождь краснокожих
  10. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:16
    Вечно эти санкции ЕС продлевать не будет.
    NF68
  11. razved (Андрей) Сегодня, 15:19
    Они делают ровно то, что им приказывают из-за океана. Иного и ждать нечего было.
    razved
  12. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:45
    Даже добавить нечего))
    А Крым как и жил, так и дальше жить будет.
    Генерал Песчаных Карьеров
Картина дня