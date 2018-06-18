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Евросоюз продлил действие санкций в отношении Крыма и Севастополя
Европейский союз еще на год продлил санкции по Крыму и Севастополю, истекающие 23 июня 2018 года, сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
В сообщении говорится, что ограничительные меры запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям приобретать продукцию, произведенную в Крыму, вкладывать деньги в развитие различных производств полуострова, а также экспортировать из ЕС в Крым товары и услуги и т.д. и т.п.
Продление односторонних санкций Брюсселем в отношении Крыма, сенсацией не стало. Это было давно ожидаемое решение, тем более в преддверии истечения текущих санкций, введенных в прошлом году. Данный документ о введении ограничительных мер был рассмотрен на заседании комитета постпредов стран — членов Евросоюза и был принят "единогласно". Как ранее сообщалось, вопрос о снятии санкций в отношении Москвы из-за присоединения Крымского полуострова, в ближайшей перспективе рассматриваться не будет. Европейские санкции могут быть сняты только тогда, когда "Россия выведет свои войска с территории Донбасса и вернет Крымский полуостров Украине".
Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно" и Россия не будет ни под каким предлогом возвращаться к этому вопросу.
В сообщении говорится, что ограничительные меры запрещают гражданам и расположенным в ЕС компаниям приобретать продукцию, произведенную в Крыму, вкладывать деньги в развитие различных производств полуострова, а также экспортировать из ЕС в Крым товары и услуги и т.д. и т.п.
Продление односторонних санкций Брюсселем в отношении Крыма, сенсацией не стало. Это было давно ожидаемое решение, тем более в преддверии истечения текущих санкций, введенных в прошлом году. Данный документ о введении ограничительных мер был рассмотрен на заседании комитета постпредов стран — членов Евросоюза и был принят "единогласно". Как ранее сообщалось, вопрос о снятии санкций в отношении Москвы из-за присоединения Крымского полуострова, в ближайшей перспективе рассматриваться не будет. Европейские санкции могут быть сняты только тогда, когда "Россия выведет свои войска с территории Донбасса и вернет Крымский полуостров Украине".
Российский президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно" и Россия не будет ни под каким предлогом возвращаться к этому вопросу.
Использованы фотографии: https://beztabu.net/
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