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Опыт поиска аргентинской подлодки будет использован российским флотом
Опыт, полученный экипажем российского океанографического судна «Янтарь» в ходе поиска пропавшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан», будет использован командованием для совершенствования поисково-спасательных операций, проводимых силами ВМФ РФ, сообщают Известия.
В частности будут внесены изменения в программу подготовки личного состава, а также в концепцию применения глубоководных аппаратов и БЛА.
Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, российские специалисты в ходе поиска затонувшей подлодки приобрели ценный опыт организации поисковых работ на больших глубинах в сложных погодных и гидрографических условиях.
Активное участие в прошлогодней международной поисковой операции приняло российское исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 (передано флоту в 2015 году). Для работы на больших глубинах экипаж использует обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты «Русь» и «Консул».
В ходе операции «Янтарь» обследовал 20 районов общей площадью более 6 тыс. кв. км. При этом районы поиска отличались сложным рельефом дна с перепадом от 100 метров на шельфе до 5 километров дальше в океан. Как известно, поисковые мероприятия закончились неудачно – подлодка не была обнаружена, несмотря на применение современной техники.
Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, опыт этой операции заставил по-новому взглянуть на методики поиска. По его словам, стали понятны возможности имеющейся техники, а также трудности, с которыми спасатели могут столкнуться.
Это послужит основанием для совершенствования спасательной техники и поисковых средств и, кроме того, обязывает задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которым будет поручена работа с новыми поисковыми системами, добавил он.
В частности будут внесены изменения в программу подготовки личного состава, а также в концепцию применения глубоководных аппаратов и БЛА.
Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, российские специалисты в ходе поиска затонувшей подлодки приобрели ценный опыт организации поисковых работ на больших глубинах в сложных погодных и гидрографических условиях.
Активное участие в прошлогодней международной поисковой операции приняло российское исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 (передано флоту в 2015 году). Для работы на больших глубинах экипаж использует обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты «Русь» и «Консул».
В ходе операции «Янтарь» обследовал 20 районов общей площадью более 6 тыс. кв. км. При этом районы поиска отличались сложным рельефом дна с перепадом от 100 метров на шельфе до 5 километров дальше в океан. Как известно, поисковые мероприятия закончились неудачно – подлодка не была обнаружена, несмотря на применение современной техники.
Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, опыт этой операции заставил по-новому взглянуть на методики поиска. По его словам, стали понятны возможности имеющейся техники, а также трудности, с которыми спасатели могут столкнуться.
Это послужит основанием для совершенствования спасательной техники и поисковых средств и, кроме того, обязывает задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которым будет поручена работа с новыми поисковыми системами, добавил он.
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