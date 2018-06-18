15:56 18 июня
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Опыт поиска аргентинской подлодки будет использован российским флотом

Опыт, полученный экипажем российского океанографического судна «Янтарь» в ходе поиска пропавшей аргентинской субмарины «Сан-Хуан», будет использован командованием для совершенствования поисково-спасательных операций, проводимых силами ВМФ РФ, сообщают Известия.



В частности будут внесены изменения в программу подготовки личного состава, а также в концепцию применения глубоководных аппаратов и БЛА.


Как рассказали газете в Главкомате ВМФ, российские специалисты в ходе поиска затонувшей подлодки приобрели ценный опыт организации поисковых работ на больших глубинах в сложных погодных и гидрографических условиях.

Активное участие в прошлогодней международной поисковой операции приняло российское исследовательское судно «Янтарь» проекта 22010 (передано флоту в 2015 году). Для работы на больших глубинах экипаж использует обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты «Русь» и «Консул».

В ходе операции «Янтарь» обследовал 20 районов общей площадью более 6 тыс. кв. км. При этом районы поиска отличались сложным рельефом дна с перепадом от 100 метров на шельфе до 5 километров дальше в океан. Как известно, поисковые мероприятия закончились неудачно – подлодка не была обнаружена, несмотря на применение современной техники.

Как отметил ветеран-подводник Владимир Ашик, опыт этой операции заставил по-новому взглянуть на методики поиска. По его словам, стали понятны возможности имеющейся техники, а также трудности, с которыми спасатели могут столкнуться.

Это послужит основанием для совершенствования спасательной техники и поисковых средств и, кроме того, обязывает задуматься о подготовке квалифицированных специалистов, которым будет поручена работа с новыми поисковыми системами, добавил он.


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Комментарии 12

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:01
    Опыт то есть а вот субмарину так и не нашли...Или нашли но не стали озвучивать?!!!
    Magic Archer
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:48
      Не нашли.
      И думается мне, что "ценный опыт" подобного типа надо приобретать не в реальных поисках, а периодически организуемых учениях.
      negative
      Shurik70
      1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 14:37
        А чем для нас этот поиск был? Именно учениями приближенными к "боевым" условиям.
        То что спасать некого было ясно с самого начала, хотели найти лодку и выяснить, что произошло. Но... а был ли мальчик? Она уже может быть где-нибудь в Колумбии, после ремонта грузится кокаином, к примеру.
        Или действительно провалилась в какую то расселину и лежит смятая в лист на дне на 5-6 км. - поди найди...
        А наши и благое дело сделали - поискали, и гидрологию района проверили, и карты дна составили... - одни плюсы.
        Vlad.by
  2. BAI Сегодня, 13:07
    В частности будут внесены изменения в программу подготовки личного состава,

    Это абсолютно правильно. Вот после Сирии внесли изменения в программы подготовки снайперов и т.д. Потом, случись чего - свои потери меньше будут. Для этого никаких денег не жалко.
    BAI
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:14
      Сирийский конфликт показал что Ми-28 и Ка-52 требует существенной доработки прицельно навигационного комплекса, Су-35 имел проблемы с электроникой, у Су-30 часто отказывала система наддува кабины. Главное что бы все замечания устранили.
      Чича сквад
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 13:08
    То что лодку так и не нашли, говорит о том что поисковые системы не совершенны. И не только российские.
    Чича сквад
  4. loki565 Сегодня, 13:14
    Да ее англичани на дно пустили, что бы к спррным островам не ходила, по этому никто и не ищет...
    loki565
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:42
      Цитата: loki565
      Да ее англичани на дно пустили

      это МИ-6 вам сообщили?
      Тикси-3
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 14:01
      Цитата: loki565
      Да ее англичани на дно пустили, что бы к спррным островам не ходила, по этому никто и не ищет...

      Не факт, мог и сам взорваться, как взорвалась наша Варшавянка, купленная индусами. Да и по годам ее давно пора было списать, да только заменить нечем - Аргентина сегодня нищая страна, не то что раньше.
      Гаргантюа
  5. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:49
    Лодку не нашли...ОБАЛДЕННЫЙ опыт..Постояли бы у стенки с таким же успехом да селёдку поглушили..
    Злой 55
  6. san4es Сегодня, 13:54
    Для работы на больших глубинах экипаж использует обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты «Русь» и «Консул».
    Глубоководный аппарат АС-39 пр.16811 "Консул" во время испытаний, Атлантика, май 2011 г.
    san4es
  7. senima56 (Николай) Сегодня, 14:57
    Получается - обделались!
    senima56
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