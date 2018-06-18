15:54 18 июня
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Что ищет он в стране далекой? Беспилотник США провел разведку границ России

США продолжают полеты разведывательной авиации вдоль границ России. По данным западных авиационных ресурсов, в последнее время особое внимание уделяется морским границам на Черном море и району линии разграничения на Донбассе.

Что ищет он в стране далекой? Беспилотник США провел разведку границ России


Как следует из данных мониторинга, в воскресенье полеты над акваторией Черного моря совершили стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, вел разведку южного и юго-западного побережья Крымского полуострова, а также всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи в течение более пяти часов. В районе Севастополя, а также Новороссийска и Туапсе в течении более трех часов вел разведку морской разведчик P-8A Poseidon ВВС США, также взлетевший с Сицилии.


Ранее в воскресенье беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение восьми часов вел разведку на Донбассе вдоль линии разграничения, курсируя в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом несколько раз подлетал на расстояние 35-55 км к границе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

Необходимо отметить, что установленная на борту RQ-4B аппаратура позволяет вести разведку на большом расстоянии и передавать сведения через спутник в режиме реального времени.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 20

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:32
    Уж не для ВСУ ли стараются?!Штаты выдадут полное расположение войск ДНРЛНР ну а заодно наше ПВО прощупывают.Одним выстрелом двух зайцев
    Magic Archer
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:35
      Так и есть. Он даёт всю инфу всу. Так как у всу нету таких беспилотников. Интересно а если посадить его с помощью автобазы?
      Грибок
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 13:38
        Если мы его посадим то начнётся вой про неправомерность действий,беспредел русских и бла бла бла.Да и как его сажать?!Он же к нашим границам близко не подходит,знают что это чревато
        Magic Archer
        1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 13:44
          Тогда уж, что кинул он в стране родной, приземлить бы уж его и посмотреть чем живёт, чем дышит.
          Неплохой
        2. МВГ (Валерий) Сегодня, 13:56
          Не сажать, а сбивать надо. Потом можно сказать, что ошибочно сбили не санкционировано сошедшей ракетой. Трагическая случайность. Вот, денег в возмещение с учетом амортизации и износа. Признаем, виноваты.
          И следующий туда же, по той же схеме.
          Третий не полетит
          МВГ
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:19
        Цитата: Грибок
        Так и есть. Он даёт всю инфу всу.

        Давно пора признать фша стороной конфликта.
        фигвам
  2. Mimohod (Михаил) Сегодня, 13:35
    Сразу ярко представляется западная вонь и словесные визги ,если альтернативно ,к примеру с базы на Кубе ,взлетел наш бпла к берегам Флориды и там бы баражировал...,какие мы терпеливые или бессильные???
    Mimohod
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 13:54
      Тут все просто, тот, кто может - делает, кто не может - только жалуется. К сожалению, Россия, в настоящее время, не может производить аналогичную разведку у территории США. Для этого нет баз поблизости. Технически, при наличии баз например на Кубе, можно было бы вести разведку самолетами Ту-214Р.
      Гаргантюа
  3. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 13:36
    У нас что нет средств РЭБ для оплеухи этому самолёту? Летают где хотят, гадят где хотят, пора может и приземлить их и концы в воду...
    Росомаха
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 13:45
      Цитата: Росомаха
      У нас что нет средств РЭБ для оплеухи этому самолёту?

      на каком основании?
      Тикси-3
  4. Куница (Алексей) Сегодня, 13:36
    Ну а кого им ещё разведывать? Тренироваться на кошках? Нашим тоже, поди интересно за ними понаблюдать, на перехват сходить. Всё крутится, всё шевелится, жизнь идёт.
    Куница
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:44
    pytar (Боян Иванов) ..Скажи мне болгарский "друг", что делает беспилотник страны входящей в миролюбивый блок НАТО, членом которого является и Болгария, у границ моей Родины?..Предотвращает, агрессию России.., что бы совместно с Сербией, не дай бог, не напала на Болгарию...?..Мы вчера о миролюбии блока НАТО так активно дискутировали..
    parusnik
  6. МВГ (Валерий) Сегодня, 13:59
    Когда уже это чудо американской мысли - беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk случайно упадет от воздействия не установленной ракеты земля-воздух.....
    Или от установленной, но по трагической случайности....
    МВГ
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 14:00
    Что ещё он может искать..ЛЮЛЕЙ он ищет, этот америГАДский надсмотрщик..
    Злой 55
  8. aristok (Павел) Сегодня, 14:38
    в последнее время особое внимание уделяется морским границам на Черном море и району линии разграничения на Донбассе.

    наделали делов хитропланшики и гении геополитики, отдали,
    точнее даже запихнули, Русскую Украину во враждебное медийное , экономическое и военное пространство получив фронт и возможные точки запуска в наших родных Чернигове и Харькове.

    Зато компрадоры и этнические мафии во власти стали спокойнее - еще раз разделили и запутали русских - -можно дальше грабить и вывозить.
    А для отвлечения псевдо-патриотов - "успехи" в сакральной сирии, это же не какая то ненужная керимовым, дудаевым(сурковым), усмановым и прочим кобзонам "Киевская Русь"
    aristok
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:42
    А может бабахнуть по нему? what
    "Посадить на бочку пороха и пущай полетает."(с) yes laughing
    К-50
  10. sib.ataman Сегодня, 15:13
    Может на этих летающих "тарелках" отрабатываются новые способы ведения РЭБ, РЭП и маскировки? Грех упускать такую возможность!
    sib.ataman
  11. sib.ataman Сегодня, 15:14
    Цитата: aristok
    в последнее время особое внимание уделяется морским границам на Черном море и району линии разграничения на Донбассе.

    наделали делов хитропланшики и гении геополитики, отдали,
    точнее даже запихнули, Русскую Украину во враждебное медийное , экономическое и военное пространство получив фронт и возможные точки запуска в наших родных Чернигове и Харькове.

    Зато компрадоры и этнические мафии во власти стали спокойнее - еще раз разделили и запутали русских - -можно дальше грабить и вывозить.
    А для отвлечения псевдо-патриотов - "успехи" в сакральной сирии, это же не какая то ненужная керимовым, дудаевым(сурковым), усмановым и прочим кобзонам "Киевская Русь"


    Так-то оно так, но насколько так?
    sib.ataman
  12. sib.ataman Сегодня, 15:21
    Цитата: Гаргантюа
    Тут все просто, тот, кто может - делает, кто не может - только жалуется. К сожалению, Россия, в настоящее время, не может производить аналогичную разведку у территории США. Для этого нет баз поблизости. Технически, при наличии баз например на Кубе, можно было бы вести разведку самолетами Ту-214Р.


    Разведывать где новые пиццерии открыли? Я её не люблю! В голодный год лучше ржаной сухарь с кипятком, чем пицца неизвестно из чего! Мой ребёнок на днях пару кусочков съел, остальное на отрез отказался есть-какая-то фигня, говорит! Не буду её есть! Я его понимаю.
    sib.ataman
  13. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:40
    Российские развед самолеты тоже у сша и не только летают. Обычная практика.
    Генерал Песчаных Карьеров
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