15:55 18 июня
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Военные кафедры не закроют, их реформируют

Минобороны России намерено реформировать военные кафедры вузов – на их базе будут созданы военные учебные центры, сообщают Известия.

Военные кафедры не закроют, их реформируют


Ранее в СМИ появились сообщения о возможном закрытии военных кафедр, однако это оказалось неправдой. Наоборот, Минобороны планирует увеличить их количество и оптимизировать организационно-штатную структуру.

По словам замминистра обороны Николая Панкова, военные кафедры будут объединены в военные учебные центры (ВУЦ) при гражданских вузах и станут источником кадров для создаваемого в стране мобилизационного резерва.

Центр будет реализовывать три программы обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса.

Панков сообщил, что сегодня в некоторых вузах параллельно ведут работу военные кафедры и центры. Первые готовят специалистов запаса, вторые – кадровых офицеров. При этом используется одна и там же материальная база. Смысл реформы – оптимизировать организацию.

Он также рассказал, что количество военных кафедр продолжает расти. Так в 2017 году создано 12 новых кафедр. В этом году планируется увеличить их число до 93 по всей стране.

Как отметил эксперт Владислав Шурыгин, сохранение системы военных кафедр выгодно как оборонному ведомству, так и вузам: для Минобороны – это дешевый источник обученных специалистов, а для учебных заведений – это престиж и повышение конкурса.

Сегодня на военных кафедрах и в ВУЦ обучаются свыше 61 тыс. студентов. Из них станут кадровыми офицерами – 10,5 тыс., офицерами запаса – 34,2 тыс., рядовыми и сержантами запаса – 16,5 тыс. человек.

Подробности о проводимой реформе в структурах военной подготовки на базе гражданских вузов читайте в нашем материале завтра.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 13:41
    Ух, это страшное слово - реформа! Может дело и хорошее, но уж сильно настораживает, в связи с последними событиями...
    А надо ли их увеличивать? Зачем доп офицерский состав среди гражданских?
    Logall
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:13
      Про "реформу " точно также подумал!))
      Одна надежда, на то, что Шойгу,все же мужик понимающий, кажется.. Один, из двух, во власти, на мой взгляд..
      Сибирский цирюльник
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:33
      Цитата: Logall
      Зачем доп офицерский состав среди гражданских?


      А затем, чтоб если не дай бог война, не пришлось возиться с тухлыми, ничего не знающими медузами вместо личного состава.
      Насколько я понял из статьи, смысл реформы создать три программы обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса.
      Генерал Песчаных Карьеров
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:47
    Знакомая тема--Эдичка Смердюков тоже что-то такое обещал в былые годы...
    Злой 55
  3. sib.ataman Сегодня, 15:08
    Сначала закрыли развалили, т.е., оптимизировали; теперь опять открывают, восстанавливают, разворачивают-когда нет чётких и точно выверенных планов орг.моб. работы (так перед I Мв мобисты "планировали" в пространстве), то хотя бы создать видимость этой работы, особенно когда сковородка под задницей начинает постепенно накаляться!
    sib.ataman
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:51
      Классика жанра: "убить" всё прежнее, разумное, набить "шишек",вернуться к старому, под другим "соусом". И провозгласить про "ПОБЕДУ"
      Сибирский цирюльник
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