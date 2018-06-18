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Военные кафедры не закроют, их реформируют
Минобороны России намерено реформировать военные кафедры вузов – на их базе будут созданы военные учебные центры, сообщают Известия.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможном закрытии военных кафедр, однако это оказалось неправдой. Наоборот, Минобороны планирует увеличить их количество и оптимизировать организационно-штатную структуру.
По словам замминистра обороны Николая Панкова, военные кафедры будут объединены в военные учебные центры (ВУЦ) при гражданских вузах и станут источником кадров для создаваемого в стране мобилизационного резерва.
Центр будет реализовывать три программы обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса.
Панков сообщил, что сегодня в некоторых вузах параллельно ведут работу военные кафедры и центры. Первые готовят специалистов запаса, вторые – кадровых офицеров. При этом используется одна и там же материальная база. Смысл реформы – оптимизировать организацию.
Он также рассказал, что количество военных кафедр продолжает расти. Так в 2017 году создано 12 новых кафедр. В этом году планируется увеличить их число до 93 по всей стране.
Как отметил эксперт Владислав Шурыгин, сохранение системы военных кафедр выгодно как оборонному ведомству, так и вузам: для Минобороны – это дешевый источник обученных специалистов, а для учебных заведений – это престиж и повышение конкурса.
Сегодня на военных кафедрах и в ВУЦ обучаются свыше 61 тыс. студентов. Из них станут кадровыми офицерами – 10,5 тыс., офицерами запаса – 34,2 тыс., рядовыми и сержантами запаса – 16,5 тыс. человек.
Подробности о проводимой реформе в структурах военной подготовки на базе гражданских вузов читайте в нашем материале завтра.
Ранее в СМИ появились сообщения о возможном закрытии военных кафедр, однако это оказалось неправдой. Наоборот, Минобороны планирует увеличить их количество и оптимизировать организационно-штатную структуру.
По словам замминистра обороны Николая Панкова, военные кафедры будут объединены в военные учебные центры (ВУЦ) при гражданских вузах и станут источником кадров для создаваемого в стране мобилизационного резерва.
Центр будет реализовывать три программы обучения: подготовка офицеров запаса, кадровых офицеров, а также рядовых и сержантов запаса.
Панков сообщил, что сегодня в некоторых вузах параллельно ведут работу военные кафедры и центры. Первые готовят специалистов запаса, вторые – кадровых офицеров. При этом используется одна и там же материальная база. Смысл реформы – оптимизировать организацию.
Он также рассказал, что количество военных кафедр продолжает расти. Так в 2017 году создано 12 новых кафедр. В этом году планируется увеличить их число до 93 по всей стране.
Как отметил эксперт Владислав Шурыгин, сохранение системы военных кафедр выгодно как оборонному ведомству, так и вузам: для Минобороны – это дешевый источник обученных специалистов, а для учебных заведений – это престиж и повышение конкурса.
Сегодня на военных кафедрах и в ВУЦ обучаются свыше 61 тыс. студентов. Из них станут кадровыми офицерами – 10,5 тыс., офицерами запаса – 34,2 тыс., рядовыми и сержантами запаса – 16,5 тыс. человек.
Подробности о проводимой реформе в структурах военной подготовки на базе гражданских вузов читайте в нашем материале завтра.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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